Gerade der Auftritt von Benedetta Porcaroli, einer der besten jungen Schauspielerinnen des Landes. Hat unter anderem in der fantastischen Serien-Neuinterpretation von "Il Gattopardo" mitgespielt, die ich Ihnen hiermit ans Herz lege.
Viel Liebe für die argentinische Fahnenträgerin, die gerade neben der Opernfigur Rigoletto beim Einmarsch mit der Fahne ihres Landes noch am Handy beschäftigt war. Das habt ihr davon, dass Gen Z bei Olympia mitmacht!
Mittlerweile habe ich herausgefunden, woran es lag: Ich habe tatsächlich Arte geschaut, weil ich ... ähm ... das eben immer schaue. Jetzt bin ich wieder im ZDF. Natürlich hätte ich den Figaro und Rigoletto erkannt. Ich bin Verdi-Fan, seitdem er damals für alle Komponisten den ersten Tarifvertrag erstreikt hat.
Ich mit meiner Dauerkarte nicht nur im San Siro, sondern auch in der Scala, kann aufklären: Das war "Libiamo ne' lieti calici" aus der Verdi-Oper "La Traviata". Nehmen Sie das als Bewerbung für einen Ressortwechsel!
Dem ZDF-Kommentator Stefan Bier hat es die Sprache verschlagen. Oder ist er etwa mit so viel Hochkultur überfordert? Überträgt 3sat die Abschlussfeier? Arte? Guckt unser Feuilleton? Wir haben uns hier mehr als zwei Wochen mit Ski Cross statt A Dur befasst. Hilfe!
Sie merken: Nicht nur die Regenponchos sind geblieben von der Eröffnungsfeier. Im internen Flachwitz-Wettbewerb hier im Ticker legt der Kollege Schneider vor. Reicht das zu Gold?
Die Zeremonie beginnt tatsächlich mit Referenzen an die Opern, darunter natürlich Aida, in der Giuseppe Verdi damals die Erfahrungen seiner ersten Kreuzfahrt verarbeitet hat. Immer noch ein Klassiker.
Nach meinen Informationen ist die Arena in Verona sogar noch einmal älter als das San Siro! Einst fanden hier martialische Spektakel statt, inzwischen eher Freiluftopern. Gut möglich also, dass Puccini, Rossini und Verdi gleich wieder vorbeischauen, wie bei der Eröffnung.
Alt ist sie, die Arena in Verona. Getty Images
Der Regenponcho und der Hut sind insofern praktisch, als dass das Amphitheater in Verona ja gar kein Dach hat! Auf Schalke wäre ihnen das nicht passiert. Wie haben die alten Römer denn die Schüssel bei schlechtem Wetter vollgekriegt? Da gucken sich doch alle den Gladiatorenkampf gemütlich am Fernseher zu Hause an.
Schlechte Nachrichten unterdessen: Zwei Wochen später und das deutsche Outfit in der Kombination aus Regenponcho und Anglerhut existiert immer noch.
Triumphschlitten übrigens auch so ein schönes Olympiawort. Nach zwei Wochen Reporter-Dasein gewöhnt man sich so herrlich an das Vokabular hier: Kufengott und Slalomqueen konnte man werden bei den Spielen, am Salchow scheitern, den 1260 stehen oder zu spät dran sein an der Kante. Hach, ich vermiss es jetzt schon.
Sie finden aber auch das Fahne-Tragen ganz in Ordnung. Tobias Arlt und Wendl sprachen von einer „riesigen Ehre“ und meinten: „Es war ein Lebensziel von uns, die deutsche Mannschaft als Fahnenträger anführen zu dürfen. Dass wir das nun zum Abschluss unserer olympischen Karrieren erfüllen können, ist mindestens so viel wert wie der Olympiasieg hier.“
Übrigens werden nur noch rund 20 deutsche Athletinnen und Athleten bei der Zeremonie erwartet. Der Rest ist schon auf dem Weg nach Hause oder steckt vermutlich noch im Stau aus dem jeweiligen Bergtal.
Ich sag mal so: Es wäre mehr als angemessen, wenn man Tobias und Tobias, nachdem sie bei diesen Spielen ihre siebte Goldmedaille gewonnen haben – was sie übrigens in der ewigen Liste der besten Winterolympioniken auf Platz fünf befördert – in Anerkennung ihrer Leistung auf einem Triumphschlitten in die Arena schieben würde.
Angesichts der Tatsache, dass Deutschland etwa 99,9 Prozent seiner Medaillen bei diesen Winterspielen im Eiskanal von Cortina geholt hat, stelle ich gleich mal eine wichtige Frage: Kollege Schneider, läuft das Duo der Rodel-Tobis Wendl/Arlt gleich zum Abschluss in die Arena ein – oder drehen die einfach mit der Fahne in Cortina eine Runde in der Pista del Bob?
Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser, aus Mailand! Etwa 500 Meter von mir entfernt brennt noch für ein paar Stunden das olympische Feuer, dann beschäftigt sich diese Stadt wieder mit den wirklich wichtigen Dingen – zum Beispiel damit, dass die AC Milan vorhin 0:1 im San Siro verloren hat. Also, im Olympiastadion von vor zwei Wochen, Sie erinnern sich vielleicht an die Eröffnungsfeier, auf die zwei Wochen lang wilde Spiele folgten. Zeit, dem ein (würdiges) Ende zu setzen!
