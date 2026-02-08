Auf der Internetseite der Zimmerei Chaletbau Schletti AG wird man in den kommenden Tagen unter der Rubrik „News“ vermutlich einen neuen Beitrag finden. Es dauert manchmal ein bisschen länger als anderswo mit den Nachrichten, die Holzbaufirma aus Zweisimmen im Berner Oberland betreibt eine eher rudimentär eingerichtete Internetseite. Holz, nicht News, ist hier die Kerndisziplin, das erkennt man unter anderem an dem interessanten Paragrafen zum Thema „Ingenieurholz und Elementbau“. Aber, Holz beiseite, ein Gratulationsbrief an ihren ehemaligen Lehrling ist inzwischen fast schon Tradition.
Olympiasieger Franjo von AllmenRasend schneller Zimmermann
Der neue Abfahrtsolympiasieger Franjo von Allmen ist ein bodenständiger Typ, doch auf der Piste wird er ein Extremist, ein Narr. Das Verhältnis zum geschlagenen Favoriten Marco Odermatt ist abgekühlt.
Von Felix Haselsteiner, Bormio
