Vom 7. bis zum 22. Februar finden in Mailand/Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. Die Wettkampfstätten in Norditalien sind weitläufig verteilt, von Bormio (Ski alpin, Männer) bis Antholz (Biathlon). In 16 Disziplinen wird insgesamt 116 Mal Gold vergeben. Für die Eröffnungsfeier wurde das Mailänder Fußballstadion San Siro als Olympiastadion ausgewählt, für die Schlussfeier die Arena von Verona.

Wann ist welche Entscheidung zu sehen? In unserem Zeitplan finden Sie für jeden Tag die Startzeit für das Finale beziehungsweise den entscheidenden Durchgang des jeweiligen Wettbewerbs.

Olympia 2026 - Zeitplan zu allen Medaillenentscheidungen

Samstag, 7. Februar

11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt (M)

13.00 Uhr: Skilanglauf, Skiathlon, 10 km + 10 km (F)

16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 3000 m (F)

20.00 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Einzel, 2. Durchgang (F)

20.15 Uhr: Snowboard, Big Air, Lauf 3 (M)

Sonntag, 8. Februar

11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt (F)

12.30 Uhr: Skilanglauf, Skiathlon, 10 km + 10 km (M)

14.05 Uhr: Biathlon, Mixed-Staffel, 4 x 6 km

14.26 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Kleines Finale (F)

14.29 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Großes Finale (F)

14.36 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Kleines Finale (M)

14.39 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Großes Finale (M)

16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m (M)

18.31 Uhr: Rennrodeln, Einsitzer, Lauf 4 (M)

19.30 Uhr: Eiskunstlauf, Teamwettbewerb, Paarlauf und Einzellauf Kür (F und M)

Montag, 9. Februar

10.30 Uhr: Ski alpin, Team-Kombination, Abfahrt (M)

13.28 Uhr: Ski Freestyle, Slopestyle, Lauf 3 (F)

14.00 Uhr: Ski alpin, Team-Kombination, Slalom (M)

17.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1000 m (F)

20.15 Uhr: Snowboard, Big Air, Lauf 3 (F)

20.15 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Einzel, 2. Durchgang (M)

Dienstag, 10. Februar

10.30 Uhr: Ski alpin, Team-Kombination, Abfahrt (F)

13.09 Uhr: Skilanglauf, Sprint Klassisch (M)

13.21 Uhr: Skilanglauf, Sprint Klassisch (F)

12.56 Uhr: Shorttrack, Mixed-Staffel

13.28 Uhr: Ski Freestyle, Slopestyle, Lauf 3 (M)

13.30 Uhr: Biathlon, Einzel, 20 km (M)

14.00 Uhr: Ski Alpin, Team-Kombination, Slalom (F)

14.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (Mixed)

18.05 Uhr: Curling, Finale (Mixed)

18.41 Uhr: Rennrodeln, Einsitzer, Lauf 4 (F)

20.05 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Mixed-Team, 2. Durchgang

Mittwoch, 11. Februar

11.30 Uhr: Ski alpin, Super-G (M)

13.45 Uhr: Nord. Kombination, Einzel, Normalschanze + 10 km (M)

14.15 Uhr: Biathlon, Einzel, 15 km (F)

14.55 Uhr: Ski Freestyle, Buckelpiste (F)

18.48 Uhr: Rennrodeln, Doppelsitzer, Lauf 2 (F)

19.37 Uhr: Rennrodeln, Doppelsitzer, Lauf 2 (M)

18.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1000 m (M)

19.30 Uhr: Eiskunstlauf, Eistanz Kür

Donnerstag, 12. Februar

11.30 Uhr: Ski alpin, Super-G (F)

12.55 Uhr: Ski Freestyle, Buckelpiste (M)

13.00 Uhr: Skilanglauf, Freistil, 10 km (F)

15.01 Uhr: Snowboard, Cross (M)

16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m (F)

18.30 Uhr: Rennrodeln, Team Mixed-Staffel

20.25 Uhr: Snowboard, Halfpipe, Lauf 3 (F)

21.31 Uhr: Shorttrack, 500 m (F)

21.43 Uhr: Shorttrack, 1000 m (M)

Freitag, 13. Februar

12.00 Uhr: Skilanglauf, Freistil, 10 km (M)

14.00 Uhr: Biathlon, Sprint, 10 km (M)

14.46 Uhr: Snowboard, Cross (F)

16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 10 000 m (M)

19.00 Uhr: Eiskunstlauf, Einzellauf, Kür (M)

20.25 Uhr: Snowboard, Halfpipe, Lauf 3 (M)

21.14 Uhr: Skeleton, Lauf 4 (M)

Samstag, 14. Februar

11.45 Uhr: Ski Freestyle, Synchron-Buckelpiste (F)

12.00 Uhr: Skilanglauf, Staffel, 4 x 7,5 km (F)

13.30 Uhr: Ski alpin, Riesenslalom, 2. Lauf (M)

14.00 Uhr: Biathlon, Sprint, 7,5 km (F)

17.00 Uhr: Eisschnelllauf, 500 m (M)

19.44 Uhr: Skeleton, Lauf 4 (F)

20.05 Uhr: Skispringen, Großschanze, Einzel, 2. Durchgang (M)

22.34 Uhr: Shorttrack, 1500 m (M)

Sonntag, 15. Februar

11.15 Uhr: Biathlon, Verfolgung, 12,5 km (M)

11.45 Uhr: Ski Freestyle, Synchron-Buckelpiste (M)

12.00 Uhr: Skilanglauf, Staffel, 4 x 7,5 km (M)

13.30 Uhr: Ski alpin, Riesenslalom, 2. Durchgang (F)

14.40 Uhr: Snowboard, Mixed-Cross

14.45 Uhr: Biathlon, Verfolgung, 10 km (F)

17.03 Uhr: Eisschnelllauf, 500 m (F)

18.00 Uhr: Skeleton, Team Mixed

20.05 Uhr: Skispringen, Großschanze, Einzel, 2. Durchgang (F)

Montag, 16. Februar

12.42 Uhr: Shorttrack, 1000 m (F)

13.30 Uhr: Ski alpin, Slalom, 2. Durchgang (M)

20.00 Uhr: Eiskunstlauf, Paarlauf Kür

20.15 Uhr: Ski Freestyle, Big Air, Lauf 3 (F)

20.23 Uhr: Skispringen, Super Team, 3. Durchgang (M)

21.04 Uhr: Bobsport, Monobob, Lauf 4 (F)

Dienstag, 17. Februar

13.45 Uhr: Nordische Kombination, Einzel, Großschanze + 10 km (M)

13.54 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Lauf 3 (F)

14.30 Uhr: Biathlon, Staffel, 4 x 7,5 km (M)

16.22 Uhr: Eisschnelllauf, Team Verfolgung (M)

16.41 Uhr: Eisschnelllauf, Team Verfolgung (F)

20.15 Uhr: Ski Freestyle, Big Air, Lauf 3 (M)

21.03 Uhr: Bobsport, 2er-Bob, Lauf 4 (M)

Mittwoch, 18. Februar

12.30 Uhr: Ski Freestyle, Aerials (F)

11.45 Uhr: Skilanglauf, Team-Sprint Freistil, Finale (F)

12.15 Uhr: Skilanglauf, Team-Sprint Freistil, Finale (M)

13.28 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Lauf 3 (M)

13.30 Uhr: Ski alpin, Slalom, 2. Durchgang (F)

14.45 Uhr: Biathlon, Staffel, 4 x 6 km (F)

20.15 Uhr: Shorttrack, 500 m (M)

20.59 Uhr: Shorttrack, 3000 m, Staffel (F)

Donnerstag, 19. Februar

12.30 Uhr: Ski Freestyle, Aerials (M)

13.55 Uhr: Skibergsteigen Sprint (F)

14.00 Uhr: Nord. Kombination, Team Großschanze, Sprint 2 x 7,5 km (M)

14.15 Uhr: Skibergsteigen Sprint (M)

14.40 Uhr: Eishockey, Spiel um Bronze (F)

16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m (M)

19.00 Uhr: Eiskunstlauf, Einzellauf, Kür (F)

19.10 Uhr: Eishockey, Finale (F)

Freitag, 20. Februar

13.15 Uhr: Ski Freestyle, Skicross (F)

14.15 Uhr: Biathlon, Massenstart, 15 km (M)

16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m (F)

19.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (M)

20.25 Uhr: Ski Freestyle, Halfpipe, Lauf 3 (M)

21.29 Uhr: Shorttrack, 5000 m, Staffel (M)

22.03 Uhr: Shorttrack, 1500 m (F)

Samstag, 21. Februar

11.00 Uhr: Skilanglauf, Massenstart klassisch, 50 km (M)

11.45 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Mixed-Team

13.15 Uhr: Ski Freestyle, Skicross (M)

13.30 Uhr: Skibergsteigen, Mixed-Staffel

14.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (F)

14.15 Uhr: Biathlon, Massenstart, 12,5 km (F)

16.40 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart (M)

17.15 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart (F)

19.05 Uhr: Curling, Finale (M)

20.25 Uhr: Ski Freestyle, Halfpipe, Lauf 3 (F)

20.40 Uhr: Eishockey, Spiel um Platz 3 (M)

21.03 Uhr: Bobsport, 2er-Bob, Lauf 4 (F)

Sonntag, 22. Februar