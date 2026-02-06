Vom 7. bis zum 22. Februar finden in Mailand/Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. Die Wettkampfstätten in Norditalien sind weitläufig verteilt, von Bormio (Ski alpin, Männer) bis Antholz (Biathlon). In 16 Disziplinen wird insgesamt 116 Mal Gold vergeben. Für die Eröffnungsfeier wurde das Mailänder Fußballstadion San Siro als Olympiastadion ausgewählt, für die Schlussfeier die Arena von Verona.
Wann ist welche Entscheidung zu sehen? In unserem Zeitplan finden Sie für jeden Tag die Startzeit für das Finale beziehungsweise den entscheidenden Durchgang des jeweiligen Wettbewerbs.
Am 7. Februar übertragen ARD und Eurosport im TV den ganzen Tag. Beide Sender sind ab 10 Uhr live dabei. Im Livestream gibt es weitere zahlreiche einzelne Events.
Olympia 2026 - Zeitplan zu allen Medaillenentscheidungen
Samstag, 7. Februar
- 11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt (M)
- 13.00 Uhr: Skilanglauf, Skiathlon, 10 km + 10 km (F)
- 16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 3000 m (F)
- 20.00 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Einzel, 2. Durchgang (F)
- 20.15 Uhr: Snowboard, Big Air, Lauf 3 (M)
Sonntag, 8. Februar
- 11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt (F)
- 12.30 Uhr: Skilanglauf, Skiathlon, 10 km + 10 km (M)
- 14.05 Uhr: Biathlon, Mixed-Staffel, 4 x 6 km
- 14.26 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Kleines Finale (F)
- 14.29 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Großes Finale (F)
- 14.36 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Kleines Finale (M)
- 14.39 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Großes Finale (M)
- 16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m (M)
- 18.31 Uhr: Rennrodeln, Einsitzer, Lauf 4 (M)
- 19.30 Uhr: Eiskunstlauf, Teamwettbewerb, Paarlauf und Einzellauf Kür (F und M)
Montag, 9. Februar
- 10.30 Uhr: Ski alpin, Team-Kombination, Abfahrt (M)
- 13.28 Uhr: Ski Freestyle, Slopestyle, Lauf 3 (F)
- 14.00 Uhr: Ski alpin, Team-Kombination, Slalom (M)
- 17.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1000 m (F)
- 20.15 Uhr: Snowboard, Big Air, Lauf 3 (F)
- 20.15 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Einzel, 2. Durchgang (M)
Dienstag, 10. Februar
- 10.30 Uhr: Ski alpin, Team-Kombination, Abfahrt (F)
- 13.09 Uhr: Skilanglauf, Sprint Klassisch (M)
- 13.21 Uhr: Skilanglauf, Sprint Klassisch (F)
- 12.56 Uhr: Shorttrack, Mixed-Staffel
- 13.28 Uhr: Ski Freestyle, Slopestyle, Lauf 3 (M)
- 13.30 Uhr: Biathlon, Einzel, 20 km (M)
- 14.00 Uhr: Ski Alpin, Team-Kombination, Slalom (F)
- 14.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (Mixed)
- 18.05 Uhr: Curling, Finale (Mixed)
- 18.41 Uhr: Rennrodeln, Einsitzer, Lauf 4 (F)
- 20.05 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Mixed-Team, 2. Durchgang
Mittwoch, 11. Februar
- 11.30 Uhr: Ski alpin, Super-G (M)
- 13.45 Uhr: Nord. Kombination, Einzel, Normalschanze + 10 km (M)
- 14.15 Uhr: Biathlon, Einzel, 15 km (F)
- 14.55 Uhr: Ski Freestyle, Buckelpiste (F)
- 18.48 Uhr: Rennrodeln, Doppelsitzer, Lauf 2 (F)
- 19.37 Uhr: Rennrodeln, Doppelsitzer, Lauf 2 (M)
- 18.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1000 m (M)
- 19.30 Uhr: Eiskunstlauf, Eistanz Kür
Donnerstag, 12. Februar
- 11.30 Uhr: Ski alpin, Super-G (F)
- 12.55 Uhr: Ski Freestyle, Buckelpiste (M)
- 13.00 Uhr: Skilanglauf, Freistil, 10 km (F)
- 15.01 Uhr: Snowboard, Cross (M)
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m (F)
- 18.30 Uhr: Rennrodeln, Team Mixed-Staffel
- 20.25 Uhr: Snowboard, Halfpipe, Lauf 3 (F)
- 21.31 Uhr: Shorttrack, 500 m (F)
- 21.43 Uhr: Shorttrack, 1000 m (M)
Freitag, 13. Februar
- 12.00 Uhr: Skilanglauf, Freistil, 10 km (M)
- 14.00 Uhr: Biathlon, Sprint, 10 km (M)
- 14.46 Uhr: Snowboard, Cross (F)
- 16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 10 000 m (M)
- 19.00 Uhr: Eiskunstlauf, Einzellauf, Kür (M)
- 20.25 Uhr: Snowboard, Halfpipe, Lauf 3 (M)
- 21.14 Uhr: Skeleton, Lauf 4 (M)
Samstag, 14. Februar
- 11.45 Uhr: Ski Freestyle, Synchron-Buckelpiste (F)
- 12.00 Uhr: Skilanglauf, Staffel, 4 x 7,5 km (F)
- 13.30 Uhr: Ski alpin, Riesenslalom, 2. Lauf (M)
- 14.00 Uhr: Biathlon, Sprint, 7,5 km (F)
- 17.00 Uhr: Eisschnelllauf, 500 m (M)
- 19.44 Uhr: Skeleton, Lauf 4 (F)
- 20.05 Uhr: Skispringen, Großschanze, Einzel, 2. Durchgang (M)
- 22.34 Uhr: Shorttrack, 1500 m (M)
Sonntag, 15. Februar
- 11.15 Uhr: Biathlon, Verfolgung, 12,5 km (M)
- 11.45 Uhr: Ski Freestyle, Synchron-Buckelpiste (M)
- 12.00 Uhr: Skilanglauf, Staffel, 4 x 7,5 km (M)
- 13.30 Uhr: Ski alpin, Riesenslalom, 2. Durchgang (F)
- 14.40 Uhr: Snowboard, Mixed-Cross
- 14.45 Uhr: Biathlon, Verfolgung, 10 km (F)
- 17.03 Uhr: Eisschnelllauf, 500 m (F)
- 18.00 Uhr: Skeleton, Team Mixed
- 20.05 Uhr: Skispringen, Großschanze, Einzel, 2. Durchgang (F)
Montag, 16. Februar
- 12.42 Uhr: Shorttrack, 1000 m (F)
- 13.30 Uhr: Ski alpin, Slalom, 2. Durchgang (M)
- 20.00 Uhr: Eiskunstlauf, Paarlauf Kür
- 20.15 Uhr: Ski Freestyle, Big Air, Lauf 3 (F)
- 20.23 Uhr: Skispringen, Super Team, 3. Durchgang (M)
- 21.04 Uhr: Bobsport, Monobob, Lauf 4 (F)
Dienstag, 17. Februar
- 13.45 Uhr: Nordische Kombination, Einzel, Großschanze + 10 km (M)
- 13.54 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Lauf 3 (F)
- 14.30 Uhr: Biathlon, Staffel, 4 x 7,5 km (M)
- 16.22 Uhr: Eisschnelllauf, Team Verfolgung (M)
- 16.41 Uhr: Eisschnelllauf, Team Verfolgung (F)
- 20.15 Uhr: Ski Freestyle, Big Air, Lauf 3 (M)
- 21.03 Uhr: Bobsport, 2er-Bob, Lauf 4 (M)
Mittwoch, 18. Februar
- 12.30 Uhr: Ski Freestyle, Aerials (F)
- 11.45 Uhr: Skilanglauf, Team-Sprint Freistil, Finale (F)
- 12.15 Uhr: Skilanglauf, Team-Sprint Freistil, Finale (M)
- 13.28 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Lauf 3 (M)
- 13.30 Uhr: Ski alpin, Slalom, 2. Durchgang (F)
- 14.45 Uhr: Biathlon, Staffel, 4 x 6 km (F)
- 20.15 Uhr: Shorttrack, 500 m (M)
- 20.59 Uhr: Shorttrack, 3000 m, Staffel (F)
Donnerstag, 19. Februar
- 12.30 Uhr: Ski Freestyle, Aerials (M)
- 13.55 Uhr: Skibergsteigen Sprint (F)
- 14.00 Uhr: Nord. Kombination, Team Großschanze, Sprint 2 x 7,5 km (M)
- 14.15 Uhr: Skibergsteigen Sprint (M)
- 14.40 Uhr: Eishockey, Spiel um Bronze (F)
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m (M)
- 19.00 Uhr: Eiskunstlauf, Einzellauf, Kür (F)
- 19.10 Uhr: Eishockey, Finale (F)
Freitag, 20. Februar
- 13.15 Uhr: Ski Freestyle, Skicross (F)
- 14.15 Uhr: Biathlon, Massenstart, 15 km (M)
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m (F)
- 19.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (M)
- 20.25 Uhr: Ski Freestyle, Halfpipe, Lauf 3 (M)
- 21.29 Uhr: Shorttrack, 5000 m, Staffel (M)
- 22.03 Uhr: Shorttrack, 1500 m (F)
Samstag, 21. Februar
- 11.00 Uhr: Skilanglauf, Massenstart klassisch, 50 km (M)
- 11.45 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Mixed-Team
- 13.15 Uhr: Ski Freestyle, Skicross (M)
- 13.30 Uhr: Skibergsteigen, Mixed-Staffel
- 14.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (F)
- 14.15 Uhr: Biathlon, Massenstart, 12,5 km (F)
- 16.40 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart (M)
- 17.15 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart (F)
- 19.05 Uhr: Curling, Finale (M)
- 20.25 Uhr: Ski Freestyle, Halfpipe, Lauf 3 (F)
- 20.40 Uhr: Eishockey, Spiel um Platz 3 (M)
- 21.03 Uhr: Bobsport, 2er-Bob, Lauf 4 (F)
Sonntag, 22. Februar
- 10.00 Uhr: Skilanglauf, Massenstart klassisch, 50 km (F)
- 11.05 Uhr: Curling, Finale (F)
- 12.12 Uhr: Bobsport, 4er-Bob, Lauf 4 (M)
- 14.10 Uhr: Eishockey, Finale (M)