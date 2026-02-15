Vom 7. bis zum 22. Februar finden in Mailand/Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. Die Wettkampfstätten in Norditalien sind weitläufig verteilt, von Bormio (Ski alpin, Männer) bis Antholz (Biathlon). In 16 Disziplinen wird insgesamt 116 Mal Gold vergeben. Für die Eröffnungsfeier wurde das Mailänder Fußballstadion San Siro als Olympiastadion ausgewählt, für die Schlussfeier die Arena von Verona.

Wann ist welche Entscheidung zu sehen? In unserem Zeitplan finden Sie für jeden Tag die Startzeit für das Finale beziehungsweise den entscheidenden Durchgang des jeweiligen Wettbewerbs.

Olympia heute live im TV: Welche Sender übertragen die Entscheidungen am 15. Februar?

Am heutigen Sonntag übertragen ZDF und Eurosport alle Medaillenentscheidungen live im TV. Hinzu kommen zahlreiche einzelne Events, Gruppenspiele und Qualifikationen, die bei Sportstudio und Sportschau sowie Discovery+ und HBOMax (beide kostenpflichtig) in den Livestream zu sehen sind.

11.15 Uhr: Biathlon, Verfolgung, 12,5 km (M)

11.45 Uhr: Ski Freestyle, Synchron-Buckelpiste (M)

12.00 Uhr: Skilanglauf, Staffel, 4 x 7,5 km (M)

13.30 Uhr: Ski alpin, Riesenslalom, 2. Durchgang (F)

14.40 Uhr: Snowboard, Mixed-Cross

14.45 Uhr: Biathlon, Verfolgung, 10 km (F)

17.03 Uhr: Eisschnelllauf, 500 m (F)

18.00 Uhr: Skeleton, Team Mixed

20.05 Uhr: Skispringen, Großschanze, Einzel, 2. Durchgang (F)

Winterspiele in Mailand und Cortina : Olympia 2026: Der Medaillenspiegel 116 Entscheidungen stehen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina an. Der Medaillenspiegel mit allen Olympiasiegern und den deutschen Medaillen im Überblick. ...

Olympia 2026 - Zeitplan und Sieger zu allen Medaillenentscheidungen

Samstag, 7. Februar

11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt (M) - Gold: Franjo von Allmen (Schweiz)

13.00 Uhr: Skilanglauf, Skiathlon, 10 km + 10 km (F) - Gold: Frida Karlsson (Schweden)

16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 3000 m (F) - Gold: Francesca Lollobrigida (Italien)

20.00 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Einzel (F) - Gold: Anna Odine Ström (Norwegen)

20.15 Uhr: Snowboard, Big Air (M) - Gold: Kira Kimura (Japan)

Olympische Winterspiele : Olympia 2026: Alle Ski-Alpin-Wettbewerbe im Zeitplan Am 6. Februar werden die Olympischen Winterspiele 2026 eröffnet, bereits einen Tag später starten die Ski-Alpin-Wettbewerbe. Der Zeitplan zu allen Rennen in der Übersicht. Von Marko Zotschew und Michael Schnippert ...

Sonntag, 8. Februar

11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt (F) - Gold: Breezy Johnson (USA)

12.30 Uhr: Skilanglauf, Skiathlon, 10 km + 10 km (M) - Gold: Johannes Hösflot Klaebo (Norwegen)

14.05 Uhr: Biathlon, Mixed-Staffel, 4 x 6 km - Gold: Frankreich

14.26 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom (F) - Bronze: Lucia Dalmasso (Italien)

14.29 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom (F) - Gold: Zuzana Maderova (Tschechien)

14.36 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom (M) - Bronze: Tervel Zamfirov (Bulgarien)

14.39 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom (M) - Gold: Benjamin Karl (Österreich)

16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m (M) - Gold: Sander Eitrem (Norwegen)

18.31 Uhr: Rennrodeln, Einsitzer (M) - Gold: Max Langenhan (Deutschland)

19.30 Uhr: Eiskunstlauf, Teamwettbewerb, Paarlauf und Einzellauf Kür (F und M) - Gold: USA

Schwerer Sturz bei Olympia : Lindsey Vonn erlebt ihr Drama am Schicksalsberg Sie wollte noch einmal die Welt verblüffen – und es ging schief: Lindsey Vonn erlebt bei ihrem verheerenden Unfall in Cortina, dass ihr Körper nach einer Knieverletzung zu schwach ist und bricht sich das linke Bein. SZ Plus Von Barbara Klimke ...

Montag, 9. Februar

13.28 Uhr: Ski Freestyle, Slopestyle(F) - Gold: Mathilde Gremaud (Schweiz)

14.00 Uhr: Ski alpin, Team-Kombination (M) - Gold: Franjo von Allmen / Tanguy Nef (Schweiz)

17.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1000 m (F) - Gold: Jutta Leerdam (Niederlande)

20.15 Uhr: Snowboard, Big Air (F) - Gold: Kokomo Murase (Japan)

20.15 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Einzel (M) - Gold: Philipp Raimund (Deutschland)

Dienstag, 10. Februar

13.24 Uhr: Skilanglauf, Sprint Klassisch (F) - Gold: Linda Svahn (Schweden)

13.29 Uhr: Skilanglauf, Sprint Klassisch (M) - Gold: Johannes Klaebo (Norwegen)

12.56 Uhr: Shorttrack, Mixed-Staffel - Gold: Italien

13.28 Uhr: Ski Freestyle, Slopestyle (M) - Gold: Birk Ruud (Norwegen)

13.30 Uhr: Biathlon, Einzel, 20 km (M)- Gold: Johan-Olav Botn (Norwegen)

14.00 Uhr: Ski Alpin, Team-Kombination (F) - Gold: Rädler/Huber (Österreich)

14.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (Mixed) - Bronze: Italien

18.05 Uhr: Curling, Finale (Mixed) - Gold: Schweden

18.34 Uhr: Rennrodeln, Einsitzer (F) - Gold: Julia Taubitz (Deutschland)

20.05 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Mixed-Team - Gold: Slowenien

Olympische Winterspiele : Biathlon-Zeitplan für Olympia 2026 – wann welches Rennen stattfindet Die Biathletinnen und Biathleten treten bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Antholz an. In Südtirol stehen elf Wettbewerbe auf dem Programm – ein Überblick. Von Michael Schnippert ...

Mittwoch, 11. Februar

11.30 Uhr: Ski alpin, Super-G (M) - Gold: Franjo von Allmen (Schweiz)

13.45 Uhr: Nord. Kombination, Einzel, Normalschanze + 10 km (M) - Gold: Jens Luraas Oftebro (Norwegen)

14.15 Uhr: Biathlon, Einzel, 15 km (F) - Gold: Julia Simon (Frankreich)

14.55 Uhr: Ski Freestyle, Buckelpiste (F) - Gold: Elizabeth Lemley (USA)

18.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1000 m (M) - Gold: Jordan Stolz (USA)

18.53 Uhr: Rennrodeln, Doppelsitzer (F) - Gold: Vötter / Oberhofer (Italien)

19.44 Uhr: Rennrodeln, Doppelsitzer (M) - Gold: Rieder / Kainzwaldner (Italien)

19.30 Uhr: Eiskunstlauf, Eistanz Kür - Gold: Fournier Beaudry / Cizeron (Frankreich)

Donnerstag, 12. Februar

11.30 Uhr: Ski alpin, Super-G (F) - Gold: Federica Brignone (Italien)

12.55 Uhr: Ski Freestyle, Buckelpiste (M) - Gold: Cooper Woods (Australien)

13.00 Uhr: Skilanglauf, Freistil, 10 km (F) - Gold: Frida Karlsson (Schweden)

15.01 Uhr: Snowboard, Cross (M) - Gold: Alessandro Hämmerle (Österreich)

16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m (F) - Gold: Francesca Lollobrigida (Italien)

18.30 Uhr: Rennrodeln, Team Mixed-Staffel - Gold: Deutschland

20.28 Uhr: Snowboard, Halfpipe (F) - Gold: Gaon Choi (Südkorea)

21.31 Uhr: Shorttrack, 500 m (F) - Gold: Xandra Velzeboer (Niederlande)

21.55 Uhr: Shorttrack, 1000 m (M) - Gold: Jens van 'T Wout (Niederlande)

Ski nordisch bei den Winterspielen 2026 : Skispringen, Langlaufen und Kombination – der Olympia-Zeitplan Die Wettbewerbe für Langlauf, Skispringen und die Nordische Kombination finden bei den Winterspielen 2026 im Val di Fiemme statt. Ein Überblick über den Zeitplan. Von Michael Schnippert ...

Freitag, 13. Februar

11.45 Uhr: Skilanglauf, Freistil, 10 km (M) - Gold: Johannes Hösflot Klaebo (Norwegen)

14.00 Uhr: Biathlon, Sprint, 10 km (M) - Gold: Quentin Fillon Maillet (Frankreich)

14.46 Uhr: Snowboard, Cross (F) - Gold: Josie Baff (Australien)

16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 10 000 m (M) - Gold: Metoděj Jílek (Tschechien)

19.00 Uhr: Eiskunstlauf, Einzellauf, Kür (M) - Gold: Mikhail Shaidorov (Kasachstan)

20.28 Uhr: Snowboard, Halfpipe, Lauf 3 (M) - Gold: Yuto Totsuka (Japan)

21.05 Uhr: Skeleton, Lauf 4 (M) - Gold: Matt Weston (Großbritannien)

Samstag, 14. Februar

11.45 Uhr: Ski Freestyle, Synchron-Buckelpiste (F) - Gold: Jakara Anthony (Australien)

12.00 Uhr: Skilanglauf, Staffel, 4 x 7,5 km (F) - Gold: Norwegen

13.30 Uhr: Ski alpin, Riesenslalom, 2. Lauf (M) - Gold: Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien)

14.45 Uhr: Biathlon, Sprint, 7,5 km (F) - Gold: Maren Kirkeeide (Norwegen)

17.00 Uhr: Eisschnelllauf, 500 m (M) - Gold: Jordan Stolz (USA)

19.44 Uhr: Skeleton (F) - Gold: Janine Flock (Österreich)

20.05 Uhr: Skispringen, Großschanze, Einzel (M) - Gold: Domen Prevc (Slowenien)

22.34 Uhr: Shorttrack, 1500 m (M) - Gold: Jens van 'T Wout (Niederlande)

Sonntag, 15. Februar

11.15 Uhr: Biathlon, Verfolgung, 12,5 km (M)

11.45 Uhr: Ski Freestyle, Synchron-Buckelpiste (M)

12.00 Uhr: Skilanglauf, Staffel, 4 x 7,5 km (M)

13.30 Uhr: Ski alpin, Riesenslalom, 2. Durchgang (F)

14.40 Uhr: Snowboard, Mixed-Cross

14.45 Uhr: Biathlon, Verfolgung, 10 km (F)

17.03 Uhr: Eisschnelllauf, 500 m (F)

18.00 Uhr: Skeleton, Team Mixed

20.05 Uhr: Skispringen, Großschanze, Einzel, 2. Durchgang (F)

Montag, 16. Februar

12.42 Uhr: Shorttrack, 1000 m (F)

13.30 Uhr: Ski alpin, Slalom, 2. Durchgang (M)

20.00 Uhr: Eiskunstlauf, Paarlauf Kür

20.15 Uhr: Ski Freestyle, Big Air, Lauf 3 (F)

20.23 Uhr: Skispringen, Super Team, 3. Durchgang (M)

21.04 Uhr: Bobsport, Monobob, Lauf 4 (F)

Dienstag, 17. Februar

13.45 Uhr: Nordische Kombination, Einzel, Großschanze + 10 km (M)

13.54 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Lauf 3 (F)

14.30 Uhr: Biathlon, Staffel, 4 x 7,5 km (M)

16.22 Uhr: Eisschnelllauf, Team Verfolgung (M)

16.41 Uhr: Eisschnelllauf, Team Verfolgung (F)

20.15 Uhr: Ski Freestyle, Big Air, Lauf 3 (M)

21.03 Uhr: Bobsport, 2er-Bob, Lauf 4 (M)

Mittwoch, 18. Februar

12.30 Uhr: Ski Freestyle, Aerials (F)

11.45 Uhr: Skilanglauf, Team-Sprint Freistil, Finale (F)

12.15 Uhr: Skilanglauf, Team-Sprint Freistil, Finale (M)

13.28 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Lauf 3 (M)

13.30 Uhr: Ski alpin, Slalom, 2. Durchgang (F)

14.45 Uhr: Biathlon, Staffel, 4 x 6 km (F)

20.15 Uhr: Shorttrack, 500 m (M)

20.59 Uhr: Shorttrack, 3000 m, Staffel (F)

Donnerstag, 19. Februar

12.30 Uhr: Ski Freestyle, Aerials (M)

13.55 Uhr: Skibergsteigen Sprint (F)

14.00 Uhr: Nord. Kombination, Team Großschanze, Sprint 2 x 7,5 km (M)

14.15 Uhr: Skibergsteigen Sprint (M)

14.40 Uhr: Eishockey, Spiel um Bronze (F)

16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m (M)

19.00 Uhr: Eiskunstlauf, Einzellauf, Kür (F)

19.10 Uhr: Eishockey, Finale (F)

Freitag, 20. Februar

13.15 Uhr: Ski Freestyle, Skicross (F)

14.15 Uhr: Biathlon, Massenstart, 15 km (M)

16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m (F)

19.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (M)

20.25 Uhr: Ski Freestyle, Halfpipe, Lauf 3 (M)

21.29 Uhr: Shorttrack, 5000 m, Staffel (M)

22.03 Uhr: Shorttrack, 1500 m (F)

Samstag, 21. Februar

11.00 Uhr: Skilanglauf, Massenstart klassisch, 50 km (M)

11.45 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Mixed-Team

13.15 Uhr: Ski Freestyle, Skicross (M)

13.30 Uhr: Skibergsteigen, Mixed-Staffel

14.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (F)

14.15 Uhr: Biathlon, Massenstart, 12,5 km (F)

16.40 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart (M)

17.15 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart (F)

19.05 Uhr: Curling, Finale (M)

20.25 Uhr: Ski Freestyle, Halfpipe, Lauf 3 (F)

20.40 Uhr: Eishockey, Spiel um Platz 3 (M)

21.03 Uhr: Bobsport, 2er-Bob, Lauf 4 (F)

Sonntag, 22. Februar