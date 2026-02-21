Zum Hauptinhalt springen

Winterspiele in MailandOlympia 2026: Wettkämpfe und Entscheidungen im Zeitplan

Lesezeit: 6 Min.

In den Bergen von Cortina tragen die Frauen die olympischen Skirennen aus.
In den Bergen von Cortina tragen die Frauen die olympischen Skirennen aus. (Foto: Claudia Greco/Reuters)

Am 6. Februar wurden die Olympischen Winterspiele 2026 im Mailänder San Siro-Stadion eröffnet. In unserer Übersicht finden Sie, wann welche Medaillenentscheidung stattfindet.

Von Michael Schnippert

Vom 7. bis zum 22. Februar finden in Mailand/Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. Die Wettkampfstätten in Norditalien sind weitläufig verteilt, von Bormio (Ski alpin, Männer) bis Antholz (Biathlon). In 16 Disziplinen wird insgesamt 116 Mal Gold vergeben. Für die Eröffnungsfeier wurde das Mailänder Fußballstadion San Siro als Olympiastadion ausgewählt, für die Schlussfeier die Arena von Verona.

Wann ist welche Entscheidung zu sehen? In unserem Zeitplan finden Sie für jeden Tag die Startzeit für das Finale beziehungsweise den entscheidenden Durchgang des jeweiligen Wettbewerbs sowie die Sieger und Siegerinnen.

Olympia heute live im TV: Welche Sender übertragen die Entscheidungen am 21. Februar?

Am heutigen Samstag und vorletzten Olympia-Tag übertragen ARD und Eurosport alle Medaillenentscheidungen live im TV. Hinzu kommen diverse Vorläufe tagsüber, die bei Sportstudio und Sportschau sowie Discovery+ und HBOMax (beide kostenpflichtig) in den Livestream zu sehen sind. Insgesamt wird elfmal Gold vergeben, so viele wie noch nie an einem Tag. Die Entscheidungen des Tages im Überblick.

  • 11.00 Uhr: Skilanglauf, Massenstart klassisch, 50 km (M)
  • 11.45 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Mixed-Team
  • 13.15 Uhr: Ski Freestyle, Skicross (M)
  • 13.30 Uhr: Skibergsteigen, Mixed-Staffel
  • 14.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (F)
  • 14.15 Uhr: Biathlon, Massenstart, 12,5 km (F)
  • 16.40 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart (M)
  • 17.15 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart (F)
  • 19.05 Uhr: Curling, Finale (M)
  • 20.28 Uhr: Ski Freestyle, Halfpipe, Lauf 3 (F)
  • 20.40 Uhr: Eishockey, Spiel um Platz 3 (M)
  • 21.05 Uhr: Bobsport, 2er-Bob, Lauf 4 (F)

Samstag, 7. Februar

  • 11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt (M) - Gold: Franjo von Allmen (Schweiz)
  • 13.00 Uhr: Skilanglauf, Skiathlon, 10 km + 10 km (F) - Gold: Frida Karlsson (Schweden)
  • 16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 3000 m (F) - Gold: Francesca Lollobrigida (Italien)
  • 20.00 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Einzel (F) - Gold: Anna Odine Ström (Norwegen)
  • 20.15 Uhr: Snowboard, Big Air (M) - Gold: Kira Kimura (Japan)

Sonntag, 8. Februar

  • 11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt (F) - Gold: Breezy Johnson (USA)
  • 12.30 Uhr: Skilanglauf, Skiathlon, 10 km + 10 km (M) - Gold: Johannes Hösflot Klaebo (Norwegen)
  • 14.05 Uhr: Biathlon, Mixed-Staffel, 4 x 6 km - Gold: Frankreich
  • 14.26 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom (F) - Bronze: Lucia Dalmasso (Italien)
  • 14.29 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom (F) - Gold: Zuzana Maderova (Tschechien)
  • 14.36 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom (M) - Bronze: Tervel Zamfirov (Bulgarien)
  • 14.39 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom (M) - Gold: Benjamin Karl (Österreich)
  • 16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m (M) - Gold: Sander Eitrem (Norwegen)
  • 18.31 Uhr: Rennrodeln, Einsitzer (M) - Gold: Max Langenhan (Deutschland)
  • 19.30 Uhr: Eiskunstlauf, Teamwettbewerb, Paarlauf und Einzellauf Kür (F und M) - Gold: USA

Montag, 9. Februar

  • 13.28 Uhr: Ski Freestyle, Slopestyle(F) - Gold: Mathilde Gremaud (Schweiz)
  • 14.00 Uhr: Ski alpin, Team-Kombination (M) - Gold: Franjo von Allmen / Tanguy Nef (Schweiz)
  • 17.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1000 m (F) - Gold: Jutta Leerdam (Niederlande)
  • 20.15 Uhr: Snowboard, Big Air (F) - Gold: Kokomo Murase (Japan)
  • 20.15 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Einzel (M) - Gold: Philipp Raimund (Deutschland)

Dienstag, 10. Februar

  • 13.24 Uhr: Skilanglauf, Sprint Klassisch (F) - Gold: Linda Svahn (Schweden)
  • 13.29 Uhr: Skilanglauf, Sprint Klassisch (M) - Gold: Johannes Klaebo (Norwegen)
  • 12.56 Uhr: Shorttrack, Mixed-Staffel - Gold: Italien
  • 13.28 Uhr: Ski Freestyle, Slopestyle (M) - Gold: Birk Ruud (Norwegen)
  • 13.30 Uhr: Biathlon, Einzel, 20 km (M)- Gold: Johan-Olav Botn (Norwegen)
  • 14.00 Uhr: Ski Alpin, Team-Kombination (F) - Gold: Rädler/Huber (Österreich)
  • 14.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (Mixed) - Bronze: Italien
  • 18.05 Uhr: Curling, Finale (Mixed) - Gold: Schweden
  • 18.34 Uhr: Rennrodeln, Einsitzer (F) - Gold: Julia Taubitz (Deutschland)
  • 20.05 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Mixed-Team - Gold: Slowenien

Mittwoch, 11. Februar

  • 11.30 Uhr: Ski alpin, Super-G (M) - Gold: Franjo von Allmen (Schweiz)
  • 13.45 Uhr: Nord. Kombination, Einzel, Normalschanze + 10 km (M) - Gold: Jens Luraas Oftebro (Norwegen)
  • 14.15 Uhr: Biathlon, Einzel, 15 km (F) - Gold: Julia Simon (Frankreich)
  • 14.55 Uhr: Ski Freestyle, Buckelpiste (F) - Gold: Elizabeth Lemley (USA)
  • 18.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1000 m (M) - Gold: Jordan Stolz (USA)
  • 18.53 Uhr: Rennrodeln, Doppelsitzer (F) - Gold: Vötter / Oberhofer (Italien)
  • 19.44 Uhr: Rennrodeln, Doppelsitzer (M) - Gold: Rieder / Kainzwaldner (Italien)
  • 19.30 Uhr: Eiskunstlauf, Eistanz Kür - Gold: Fournier Beaudry / Cizeron (Frankreich)

Donnerstag, 12. Februar

  • 11.30 Uhr: Ski alpin, Super-G (F) - Gold: Federica Brignone (Italien)
  • 12.55 Uhr: Ski Freestyle, Buckelpiste (M) - Gold: Cooper Woods (Australien)
  • 13.00 Uhr: Skilanglauf, Freistil, 10 km (F) - Gold: Frida Karlsson (Schweden)
  • 15.01 Uhr: Snowboard, Cross (M) - Gold: Alessandro Hämmerle (Österreich)
  • 16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m (F) - Gold: Francesca Lollobrigida (Italien)
  • 18.30 Uhr: Rennrodeln, Team Mixed-Staffel - Gold: Deutschland
  • 20.28 Uhr: Snowboard, Halfpipe (F) - Gold: Gaon Choi (Südkorea)
  • 21.31 Uhr: Shorttrack, 500 m (F) - Gold: Xandra Velzeboer (Niederlande)
  • 21.55 Uhr: Shorttrack, 1000 m (M) - Gold: Jens van 'T Wout (Niederlande)

Freitag, 13. Februar

  • 11.45 Uhr: Skilanglauf, Freistil, 10 km (M) - Gold: Johannes Hösflot Klaebo (Norwegen)
  • 14.00 Uhr: Biathlon, Sprint, 10 km (M) - Gold: Quentin Fillon Maillet (Frankreich)
  • 14.46 Uhr: Snowboard, Cross (F) - Gold: Josie Baff (Australien)
  • 16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 10 000 m (M) - Gold: Metoděj Jílek (Tschechien)
  • 19.00 Uhr: Eiskunstlauf, Einzellauf, Kür (M) - Gold: Mikhail Shaidorov (Kasachstan)
  • 20.28 Uhr: Snowboard, Halfpipe, Lauf 3 (M) - Gold: Yuto Totsuka (Japan)
  • 21.05 Uhr: Skeleton, Lauf 4 (M) - Gold: Matt Weston (Großbritannien)

Samstag, 14. Februar

  • 11.45 Uhr: Ski Freestyle, Synchron-Buckelpiste (F) - Gold: Jakara Anthony (Australien)
  • 12.00 Uhr: Skilanglauf, Staffel, 4 x 7,5 km (F) - Gold: Norwegen
  • 13.30 Uhr: Ski alpin, Riesenslalom, 2. Lauf (M) - Gold: Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien)
  • 14.45 Uhr: Biathlon, Sprint, 7,5 km (F) - Gold: Maren Kirkeeide (Norwegen)
  • 17.00 Uhr: Eisschnelllauf, 500 m (M) - Gold: Jordan Stolz (USA)
  • 19.44 Uhr: Skeleton (F) - Gold: Janine Flock (Österreich)
  • 20.05 Uhr: Skispringen, Großschanze, Einzel (M) - Gold: Domen Prevc (Slowenien)
  • 22.34 Uhr: Shorttrack, 1500 m (M) - Gold: Jens van 'T Wout (Niederlande)

Sonntag, 15. Februar

  • 11.15 Uhr: Biathlon, Verfolgung, 12,5 km (M) - Gold: Martin Ponsiluoma (Schweden)
  • 11.45 Uhr: Ski Freestyle, Synchron-Buckelpiste (M) - Gold: Michael Kingsbury (Kanada)
  • 12.00 Uhr: Skilanglauf, Staffel, 4 x 7,5 km (M) - Gold: Norwegen
  • 13.30 Uhr: Ski alpin, Riesenslalom, 2. Durchgang (F) - Gold: Federica Brignone (Italien)
  • 14.40 Uhr: Snowboard, Mixed-Cross - Gold: Nightingale / Bankes (Großbritannien)
  • 14.45 Uhr: Biathlon, Verfolgung, 10 km (F) - Gold: Lisa Vittozzi (Italien)
  • 17.03 Uhr: Eisschnelllauf, 500 m (F) - Gold: Femke Kok (Niederlande)
  • 18.00 Uhr: Skeleton, Team Mixed - Gold: Großbritannien
  • 20.05 Uhr: Skispringen, Großschanze, Einzel (F) - Gold: Anna Odine Ström (Norwegen)

Montag, 16. Februar

  • 12.42 Uhr: Shorttrack, 1000 m (F) - Gold: Xandra Velzeboer (Niederlande)
  • 13.30 Uhr: Ski alpin, Slalom, 2. Durchgang (M) - Gold: Loic Meillard (Schweiz)
  • 20.00 Uhr: Eiskunstlauf, Paarlauf Kür - Gold: Riku Miura / Ryuichi Kihara (Japan)
  • 20.23 Uhr: Skispringen, Super Team, 3. Durchgang (M) - Gold: Österreich
  • 21.04 Uhr: Bobsport, Monobob, Lauf 4 (F) - Gold: Elana Meyers Taylor (USA)
  • 21.32 Uhr: Ski Freestyle, Big Air, Lauf 3 (F) - Gold: Megan Oldham (Kanada)

Dienstag, 17. Februar

  • 13.45 Uhr: Nordische Kombination, Einzel, Großschanze + 10 km (M) - Gold: Jens Luraas Oftebro (Norwegen)
  • 13.54 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Lauf 3 (F) - verschoben
  • 14.30 Uhr: Biathlon, Staffel, 4 x 7,5 km (M) - Gold: Frankreich
  • 16.22 Uhr: Eisschnelllauf, Team Verfolgung (M) - Gold: Italien
  • 16.41 Uhr: Eisschnelllauf, Team Verfolgung (F) - Gold: Kanada
  • 20.17 Uhr: Ski Freestyle, Big Air (M) - Gold: Tormod Frostad (Norwegen)
  • 21.05 Uhr: Bobsport, 2er-Bob (M) - Gold: Johannes Lochner / Georg Fleischhauer (Deutschland)

Mittwoch, 18. Februar

  • 11.45 Uhr: Skilanglauf, Team-Sprint Freistil, Finale (F) - Gold: Schweden
  • 12.15 Uhr: Skilanglauf, Team-Sprint Freistil, Finale (M) - Gold: Norwegen
  • 12.16 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Lauf 3 (M) - Gold: Yiming Su (China)
  • 13.30 Uhr: Ski alpin, Slalom, 2. Durchgang (F) - Gold: Mikaela Shiffrin (USA)
  • 14.00 Uhr: Ski Freestyle, Aerials (F) - Gold: Xu Mengtao (China)
  • 14.45 Uhr: Biathlon, Staffel, 4 x 6 km (F) - Gold: Frankreich
  • 15.26 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Lauf 3 (F) - Gold: Mari Fukada (Japan)
  • 21.00 Uhr: Shorttrack, 3000 m, Staffel (F) - Gold: Südkorea
  • 21.32 Uhr: Shorttrack, 500 m (M) - Gold: Steven Dubois (Kanada)

Donnerstag, 19. Februar

  • 12.30 Uhr: Ski Freestyle, Aerials (M) - verschoben
  • 13.55 Uhr: Skibergsteigen Sprint (F) - Gold: Marianne Fatton (Schweiz)
  • 14.00 Uhr: Nord. Kombination, Team Großschanze, Sprint 2 x 7,5 km (M) - Gold: Norwegen
  • 14.15 Uhr: Skibergsteigen Sprint (M) - Gold: Oriol Cardona Coll (Spanien)
  • 14.40 Uhr: Eishockey, Spiel um Bronze (F); Schweiz - Schweden 2:1 n.V.
  • 16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m (M) - Gold: Zhongyan Ning (China)
  • 19.00 Uhr: Eiskunstlauf, Einzellauf, Kür (F) - Gold: Alysa Liu (USA)
  • 19.10 Uhr: Eishockey, Finale (F): USA - Kanada 2:1

Freitag, 20. Februar

  • 13.15 Uhr: Ski Freestyle, Skicross (F) - Gold: Daniela Maier (Deutschland)
  • 14.15 Uhr: Biathlon, Massenstart, 15 km (M) - Gold: Johannes Dale-Skjevdal (Norwegen)
  • 14.30 Uhr: Ski Freestyle, Aerials (M) - Gold: Xindi Wang (China)
  • 16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m (F) - Gold: Antoinette Rijmpa-de Jong (Niederlande)
  • 19.05 Uhr: Curling, Spiel um Platz 3 (M) - Bronze: Schweiz
  • 20.28 Uhr: Ski Freestyle, Halfpipe, Lauf 3 (M) - Gold: Alex Ferreira  (USA)
  • 21.40 Uhr: Shorttrack, 5000 m, Staffel (M) - Gold: Niederlande
  • 22.13 Uhr: Shorttrack, 1500 m (F) - Gold: Gilli Kim (Südkorea)

Samstag, 21. Februar

  • 11.00 Uhr: Skilanglauf, Massenstart klassisch, 50 km (M)
  • 11.45 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Mixed-Team
  • 13.15 Uhr: Ski Freestyle, Skicross (M)
  • 13.30 Uhr: Skibergsteigen, Mixed-Staffel
  • 14.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (F)
  • 14.15 Uhr: Biathlon, Massenstart, 12,5 km (F)
  • 16.40 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart (M)
  • 17.15 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart (F)
  • 19.05 Uhr: Curling, Finale (M)
  • 20.28 Uhr: Ski Freestyle, Halfpipe, Lauf 3 (F)
  • 20.40 Uhr: Eishockey, Spiel um Platz 3 (M)
  • 21.05 Uhr: Bobsport, 2er-Bob, Lauf 4 (F)

Sonntag, 22. Februar

  • 10.00 Uhr: Skilanglauf, Massenstart klassisch, 50 km (F)
  • 11.05 Uhr: Curling, Finale (F)
  • 12.12 Uhr: Bobsport, 4er-Bob, Lauf 4 (M)
  • 14.10 Uhr: Eishockey, Finale (M)
