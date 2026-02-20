Vom 7. bis zum 22. Februar finden in Mailand/Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. Die Wettkampfstätten in Norditalien sind weitläufig verteilt, von Bormio (Ski alpin, Männer) bis Antholz (Biathlon). In 16 Disziplinen wird insgesamt 116 Mal Gold vergeben. Für die Eröffnungsfeier wurde das Mailänder Fußballstadion San Siro als Olympiastadion ausgewählt, für die Schlussfeier die Arena von Verona.
Wann ist welche Entscheidung zu sehen? In unserem Zeitplan finden Sie für jeden Tag die Startzeit für das Finale beziehungsweise den entscheidenden Durchgang des jeweiligen Wettbewerbs sowie die Sieger und Siegerinnen.
Olympia heute live im TV: Welche Sender übertragen die Entscheidungen am 20. Februar?
Am heutigen Freitag übertragen ZDF und Eurosport alle Medaillenentscheidungen live im TV. Hinzu kommen einzelne Events, wie die Eishockey-Halbfinals der Männer, die bei Sportstudio und Sportschau sowie Discovery+ und HBOMax (beide kostenpflichtig) in den Livestream zu sehen sind.
- 13.15 Uhr: Ski Freestyle, Skicross (F) - Gold: Daniela Maier (Deutschland)
- 14.15 Uhr: Biathlon, Massenstart, 15 km (M) - Gold: Johannes Dale-Skjevdal (Norwegen)
- 14.30 Uhr: Ski Freestyle, Aerials (M) - Gold: Xindi Wang (China)
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m (F) - Gold: Antoinette Rijmpa-de Jong (Niederlande)
- 19.05 Uhr: Curling, Spiel um Platz 3 (M) - Bronze: Schweiz
- 20.28 Uhr: Ski Freestyle, Halfpipe, Lauf 3 (M) - Gold: Alex Ferreira (USA)
- 21.40 Uhr: Shorttrack, 5000 m, Staffel (M) - Gold: Niederlande
- 22.07 Uhr: Shorttrack, 1500 m (F)
Winterspiele in Mailand und Cortina:Olympia 2026: Der Medaillenspiegel
116 Entscheidungen stehen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina an. Der Medaillenspiegel mit allen Olympiasiegern und den deutschen Medaillen im Überblick.
Olympia 2026 - Zeitplan und Sieger zu allen Medaillenentscheidungen
Samstag, 7. Februar
- 11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt (M) - Gold: Franjo von Allmen (Schweiz)
- 13.00 Uhr: Skilanglauf, Skiathlon, 10 km + 10 km (F) - Gold: Frida Karlsson (Schweden)
- 16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 3000 m (F) - Gold: Francesca Lollobrigida (Italien)
- 20.00 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Einzel (F) - Gold: Anna Odine Ström (Norwegen)
- 20.15 Uhr: Snowboard, Big Air (M) - Gold: Kira Kimura (Japan)
Felix Neureuther im Gespräch:„Die Emma ist einfach eine Granate“
Das Drama um Lindsey Vonn, die Übermacht des Franjo von Allmen und das Skigefühl von Emma Aicher: Der ehemalige Skiprofi Felix Neureuther bilanziert die olympischen Skirennen – und wünscht sich für die Zukunft mehr Olympia-Stimmung.
Sonntag, 8. Februar
- 11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt (F) - Gold: Breezy Johnson (USA)
- 12.30 Uhr: Skilanglauf, Skiathlon, 10 km + 10 km (M) - Gold: Johannes Hösflot Klaebo (Norwegen)
- 14.05 Uhr: Biathlon, Mixed-Staffel, 4 x 6 km - Gold: Frankreich
- 14.26 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom (F) - Bronze: Lucia Dalmasso (Italien)
- 14.29 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom (F) - Gold: Zuzana Maderova (Tschechien)
- 14.36 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom (M) - Bronze: Tervel Zamfirov (Bulgarien)
- 14.39 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom (M) - Gold: Benjamin Karl (Österreich)
- 16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m (M) - Gold: Sander Eitrem (Norwegen)
- 18.31 Uhr: Rennrodeln, Einsitzer (M) - Gold: Max Langenhan (Deutschland)
- 19.30 Uhr: Eiskunstlauf, Teamwettbewerb, Paarlauf und Einzellauf Kür (F und M) - Gold: USA
Schwerer Sturz bei Olympia:Lindsey Vonn erlebt ihr Drama am Schicksalsberg
Sie wollte noch einmal die Welt verblüffen – und es ging schief: Lindsey Vonn erlebt bei ihrem verheerenden Unfall in Cortina, dass ihr Körper nach einer Knieverletzung zu schwach ist und bricht sich das linke Bein.
Montag, 9. Februar
- 13.28 Uhr: Ski Freestyle, Slopestyle(F) - Gold: Mathilde Gremaud (Schweiz)
- 14.00 Uhr: Ski alpin, Team-Kombination (M) - Gold: Franjo von Allmen / Tanguy Nef (Schweiz)
- 17.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1000 m (F) - Gold: Jutta Leerdam (Niederlande)
- 20.15 Uhr: Snowboard, Big Air (F) - Gold: Kokomo Murase (Japan)
- 20.15 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Einzel (M) - Gold: Philipp Raimund (Deutschland)
Dienstag, 10. Februar
- 13.24 Uhr: Skilanglauf, Sprint Klassisch (F) - Gold: Linda Svahn (Schweden)
- 13.29 Uhr: Skilanglauf, Sprint Klassisch (M) - Gold: Johannes Klaebo (Norwegen)
- 12.56 Uhr: Shorttrack, Mixed-Staffel - Gold: Italien
- 13.28 Uhr: Ski Freestyle, Slopestyle (M) - Gold: Birk Ruud (Norwegen)
- 13.30 Uhr: Biathlon, Einzel, 20 km (M)- Gold: Johan-Olav Botn (Norwegen)
- 14.00 Uhr: Ski Alpin, Team-Kombination (F) - Gold: Rädler/Huber (Österreich)
- 14.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (Mixed) - Bronze: Italien
- 18.05 Uhr: Curling, Finale (Mixed) - Gold: Schweden
- 18.34 Uhr: Rennrodeln, Einsitzer (F) - Gold: Julia Taubitz (Deutschland)
- 20.05 Uhr: Skispringen, Normalschanze, Mixed-Team - Gold: Slowenien
Deutsches Eishockey-Aus bei Olympia:So viel Talent. So hohe Erwartungen. So tief die Enttäuschung
Mittwoch, 11. Februar
- 11.30 Uhr: Ski alpin, Super-G (M) - Gold: Franjo von Allmen (Schweiz)
- 13.45 Uhr: Nord. Kombination, Einzel, Normalschanze + 10 km (M) - Gold: Jens Luraas Oftebro (Norwegen)
- 14.15 Uhr: Biathlon, Einzel, 15 km (F) - Gold: Julia Simon (Frankreich)
- 14.55 Uhr: Ski Freestyle, Buckelpiste (F) - Gold: Elizabeth Lemley (USA)
- 18.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1000 m (M) - Gold: Jordan Stolz (USA)
- 18.53 Uhr: Rennrodeln, Doppelsitzer (F) - Gold: Vötter / Oberhofer (Italien)
- 19.44 Uhr: Rennrodeln, Doppelsitzer (M) - Gold: Rieder / Kainzwaldner (Italien)
- 19.30 Uhr: Eiskunstlauf, Eistanz Kür - Gold: Fournier Beaudry / Cizeron (Frankreich)
Donnerstag, 12. Februar
- 11.30 Uhr: Ski alpin, Super-G (F) - Gold: Federica Brignone (Italien)
- 12.55 Uhr: Ski Freestyle, Buckelpiste (M) - Gold: Cooper Woods (Australien)
- 13.00 Uhr: Skilanglauf, Freistil, 10 km (F) - Gold: Frida Karlsson (Schweden)
- 15.01 Uhr: Snowboard, Cross (M) - Gold: Alessandro Hämmerle (Österreich)
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m (F) - Gold: Francesca Lollobrigida (Italien)
- 18.30 Uhr: Rennrodeln, Team Mixed-Staffel - Gold: Deutschland
- 20.28 Uhr: Snowboard, Halfpipe (F) - Gold: Gaon Choi (Südkorea)
- 21.31 Uhr: Shorttrack, 500 m (F) - Gold: Xandra Velzeboer (Niederlande)
- 21.55 Uhr: Shorttrack, 1000 m (M) - Gold: Jens van 'T Wout (Niederlande)
Ski nordisch bei den Winterspielen 2026:Skispringen, Langlaufen und Kombination – der Olympia-Zeitplan
Die Wettbewerbe für Langlauf, Skispringen und die Nordische Kombination finden bei den Winterspielen 2026 im Val di Fiemme statt. Ein Überblick über den Zeitplan.
Freitag, 13. Februar
- 11.45 Uhr: Skilanglauf, Freistil, 10 km (M) - Gold: Johannes Hösflot Klaebo (Norwegen)
- 14.00 Uhr: Biathlon, Sprint, 10 km (M) - Gold: Quentin Fillon Maillet (Frankreich)
- 14.46 Uhr: Snowboard, Cross (F) - Gold: Josie Baff (Australien)
- 16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 10 000 m (M) - Gold: Metoděj Jílek (Tschechien)
- 19.00 Uhr: Eiskunstlauf, Einzellauf, Kür (M) - Gold: Mikhail Shaidorov (Kasachstan)
- 20.28 Uhr: Snowboard, Halfpipe, Lauf 3 (M) - Gold: Yuto Totsuka (Japan)
- 21.05 Uhr: Skeleton, Lauf 4 (M) - Gold: Matt Weston (Großbritannien)
Eiskunstlauf:Der schwarze Tag des Eisprinzen
Zwei Jahre lang war Ilia Malinin ungeschlagen, er beherrscht als einziger Eiskunstläufer den schwierigsten Sprung der Welt. Doch in Mailand zerbricht seine Kür wie Glas. „Ich habe es verbockt“, sagt er – und versucht, eine Erklärung zu finden.
Samstag, 14. Februar
- 11.45 Uhr: Ski Freestyle, Synchron-Buckelpiste (F) - Gold: Jakara Anthony (Australien)
- 12.00 Uhr: Skilanglauf, Staffel, 4 x 7,5 km (F) - Gold: Norwegen
- 13.30 Uhr: Ski alpin, Riesenslalom, 2. Lauf (M) - Gold: Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien)
- 14.45 Uhr: Biathlon, Sprint, 7,5 km (F) - Gold: Maren Kirkeeide (Norwegen)
- 17.00 Uhr: Eisschnelllauf, 500 m (M) - Gold: Jordan Stolz (USA)
- 19.44 Uhr: Skeleton (F) - Gold: Janine Flock (Österreich)
- 20.05 Uhr: Skispringen, Großschanze, Einzel (M) - Gold: Domen Prevc (Slowenien)
- 22.34 Uhr: Shorttrack, 1500 m (M) - Gold: Jens van 'T Wout (Niederlande)
Sonntag, 15. Februar
- 11.15 Uhr: Biathlon, Verfolgung, 12,5 km (M) - Gold: Martin Ponsiluoma (Schweden)
- 11.45 Uhr: Ski Freestyle, Synchron-Buckelpiste (M) - Gold: Michael Kingsbury (Kanada)
- 12.00 Uhr: Skilanglauf, Staffel, 4 x 7,5 km (M) - Gold: Norwegen
- 13.30 Uhr: Ski alpin, Riesenslalom, 2. Durchgang (F) - Gold: Federica Brignone (Italien)
- 14.40 Uhr: Snowboard, Mixed-Cross - Gold: Nightingale / Bankes (Großbritannien)
- 14.45 Uhr: Biathlon, Verfolgung, 10 km (F) - Gold: Lisa Vittozzi (Italien)
- 17.03 Uhr: Eisschnelllauf, 500 m (F) - Gold: Femke Kok (Niederlande)
- 18.00 Uhr: Skeleton, Team Mixed - Gold: Großbritannien
- 20.05 Uhr: Skispringen, Großschanze, Einzel (F) - Gold: Anna Odine Ström (Norwegen)
Wachs-Trucks bei Olympia:„Das kann man sich vorstellen wie in der Formel 1“
500 Paar Ski für 14 Langläufer und Kombinierer, da fällt viel Arbeit an für die Materialpräparierer im deutschen Wachs-Truck. Ein Gespräch mit DSV-Cheftechniker Enrico Heisig über die Kunst des Wachsens und Schleifens – und warum die Trucks fast eine Million Euro kosten.
Montag, 16. Februar
- 12.42 Uhr: Shorttrack, 1000 m (F) - Gold: Xandra Velzeboer (Niederlande)
- 13.30 Uhr: Ski alpin, Slalom, 2. Durchgang (M) - Gold: Loic Meillard (Schweiz)
- 20.00 Uhr: Eiskunstlauf, Paarlauf Kür - Gold: Riku Miura / Ryuichi Kihara (Japan)
- 20.23 Uhr: Skispringen, Super Team, 3. Durchgang (M) - Gold: Österreich
- 21.04 Uhr: Bobsport, Monobob, Lauf 4 (F) - Gold: Elana Meyers Taylor (USA)
- 21.32 Uhr: Ski Freestyle, Big Air, Lauf 3 (F) - Gold: Megan Oldham (Kanada)
Eiskunstlauf:Das kleine Gefühlskino für Hase und Volodin
Der Traum von Gold erfüllt sich nicht: Minerva Hase und Nikita Volodin gewinnen im Paarlauf die Bronzemedaille. Den Olympiasiegern aus Japan gelingt eine Traumkür.
Dienstag, 17. Februar
- 13.45 Uhr: Nordische Kombination, Einzel, Großschanze + 10 km (M) - Gold: Jens Luraas Oftebro (Norwegen)
- 13.54 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Lauf 3 (F) - verschoben
- 14.30 Uhr: Biathlon, Staffel, 4 x 7,5 km (M) - Gold: Frankreich
- 16.22 Uhr: Eisschnelllauf, Team Verfolgung (M) - Gold: Italien
- 16.41 Uhr: Eisschnelllauf, Team Verfolgung (F) - Gold: Kanada
- 20.17 Uhr: Ski Freestyle, Big Air (M) - Gold: Tormod Frostad (Norwegen)
- 21.05 Uhr: Bobsport, 2er-Bob (M) - Gold: Johannes Lochner / Georg Fleischhauer (Deutschland)
Mittwoch, 18. Februar
- 11.45 Uhr: Skilanglauf, Team-Sprint Freistil, Finale (F) - Gold: Schweden
- 12.15 Uhr: Skilanglauf, Team-Sprint Freistil, Finale (M) - Gold: Norwegen
- 12.16 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Lauf 3 (M) - Gold: Yiming Su (China)
- 13.30 Uhr: Ski alpin, Slalom, 2. Durchgang (F) - Gold: Mikaela Shiffrin (USA)
- 14.00 Uhr: Ski Freestyle, Aerials (F) - Gold: Xu Mengtao (China)
- 14.45 Uhr: Biathlon, Staffel, 4 x 6 km (F) - Gold: Frankreich
- 15.26 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Lauf 3 (F) - Gold: Mari Fukada (Japan)
- 21.00 Uhr: Shorttrack, 3000 m, Staffel (F) - Gold: Südkorea
- 21.32 Uhr: Shorttrack, 500 m (M) - Gold: Steven Dubois (Kanada)
Ski alpin:Das Phänomen Shiffrin
Die US-Amerikanerin hat mehr Profiskirennen gewonnen als jeder andere Mensch und ist nun auch Olympiasiegerin von Cortina. Was sie so überlegen macht, lässt sich mit Daten und Ski-Expertise erklären.
Donnerstag, 19. Februar
- 12.30 Uhr: Ski Freestyle, Aerials (M) - verschoben
- 13.55 Uhr: Skibergsteigen Sprint (F) - Gold: Marianne Fatton (Schweiz)
- 14.00 Uhr: Nord. Kombination, Team Großschanze, Sprint 2 x 7,5 km (M) - Gold: Norwegen
- 14.15 Uhr: Skibergsteigen Sprint (M) - Gold: Oriol Cardona Coll (Spanien)
- 14.40 Uhr: Eishockey, Spiel um Bronze (F); Schweiz - Schweden 2:1 n.V.
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m (M) - Gold: Zhongyan Ning (China)
- 19.00 Uhr: Eiskunstlauf, Einzellauf, Kür (F) - Gold: Alysa Liu (USA)
- 19.10 Uhr: Eishockey, Finale (F): USA - Kanada 2:1
Freitag, 20. Februar
- 13.15 Uhr: Ski Freestyle, Skicross (F)
- 14.15 Uhr: Biathlon, Massenstart, 15 km (M)
- 14.30 Uhr: Ski Freestyle, Aerials (M)
- 16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 1500 m (F)
- 19.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (M)
- 20.28 Uhr: Ski Freestyle, Halfpipe, Lauf 3 (M)
- 21.29 Uhr: Shorttrack, 5000 m, Staffel (M)
- 22.03 Uhr: Shorttrack, 1500 m (F)
Samstag, 21. Februar
- 11.00 Uhr: Skilanglauf, Massenstart klassisch, 50 km (M)
- 11.45 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Mixed-Team
- 13.15 Uhr: Ski Freestyle, Skicross (M)
- 13.30 Uhr: Skibergsteigen, Mixed-Staffel
- 14.05 Uhr: Curling, Spiel um Bronze (F)
- 14.15 Uhr: Biathlon, Massenstart, 12,5 km (F)
- 16.40 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart (M)
- 17.15 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstart (F)
- 19.05 Uhr: Curling, Finale (M)
- 20.28 Uhr: Ski Freestyle, Halfpipe, Lauf 3 (F)
- 20.40 Uhr: Eishockey, Spiel um Platz 3 (M)
- 21.05 Uhr: Bobsport, 2er-Bob, Lauf 4 (F)
Sonntag, 22. Februar
- 10.00 Uhr: Skilanglauf, Massenstart klassisch, 50 km (F)
- 11.05 Uhr: Curling, Finale (F)
- 12.12 Uhr: Bobsport, 4er-Bob, Lauf 4 (M)
- 14.10 Uhr: Eishockey, Finale (M)