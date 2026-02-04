Wladyslaw Heraskewytsch grüßt auf Deutsch, als er das Gespräch eröffnet, „ein bisschen“ habe er die Sprache gelernt in diesen vergangenen, bewegten Jahren. Der 27-Jährige debütierte 2017 im Skeleton-Weltcup, 2018 war er der erste Ukrainer, der sein Land in dem Sport bei Olympia vertrat. Nach den Winterspielen 2022, als Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine immer heftiger tobte, zog Heraskewytsch mit seinem Vater, der ihn auch trainiert, in die Nähe von Berchtesgaden. Von der Ukraine aus könnten sie längst nicht mehr so schnell wie nötig von Weltcup zu Weltcup reisen.
Ukrainischer Fahnenträger im Interview„Jedes Mal, wenn ich in die Ukraine fahre, besuche ich eine Beerdigung“
Wladyslaw Heraskewytsch ist Fahnenträger des ukrainischen Olympia-Teams – und protestierte bereits vor vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg auf sein Land. Er spricht über gefährliche Reisen in die Heimat und die Rolle des IOC.
Interview von Johannes Knuth
