Sie wirken immer noch einsam, die Olympischen Ringe, mitten in der Stadt. Wenn Mailand einen kulturellen Mittelpunkt hat, dann ist es die Piazza della Scala, vor dem berühmten Opernhaus, über das der Dichter Alessandro Manzoni einst sagte, es sei der Ort, „an dem sich Mailand selbst erkennt“. Das gilt freilich auch für den Platz davor. An der Scala kommt früher oder später jeder vorbei, im Zweifel mit der Straßenbahn. Insofern eigentlich ein rühriger Gedanke, genau hier mit zwei Installationen den Traum von Olympischen Spielen inspirieren zu wollen.