Mailand & Cortina d’Ampezzo 2026Olympia bei den Winterhassern

Lesezeit: 7 Min.

Negroni und Campari unter Heizstrahlern: Mit der Kälte haben sich Mailänder noch nie anfreunden können.
Negroni und Campari unter Heizstrahlern: Mit der Kälte haben sich Mailänder noch nie anfreunden können. (Foto: Christoph Sator/dpa)

In Mailand gehen die Menschen lieber zum Fußball, in Cortina d’Ampezzo lieben sie Olympia. Und damit herzlich willkommen zu den „diffusen Spielen“, wie sie in Italien schon jetzt genannt werden.

Von Felix Haselsteiner, Mailand

Sie wirken immer noch einsam, die Olympischen Ringe, mitten in der Stadt. Wenn Mailand einen kulturellen Mittelpunkt hat, dann ist es die Piazza della Scala, vor dem berühmten Opernhaus, über das der Dichter Alessandro Manzoni einst sagte, es sei der Ort, „an dem sich Mailand selbst erkennt“. Das gilt freilich auch für den Platz davor. An der Scala kommt früher oder später jeder vorbei, im Zweifel mit der Straßenbahn. Insofern eigentlich ein rühriger Gedanke, genau hier mit zwei Installationen den Traum von Olympischen Spielen inspirieren zu wollen.

