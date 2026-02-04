Sie wirken immer noch einsam, die Olympischen Ringe, mitten in der Stadt. Wenn Mailand einen kulturellen Mittelpunkt hat, dann ist es die Piazza della Scala, vor dem berühmten Opernhaus, über das der Dichter Alessandro Manzoni einst sagte, es sei der Ort, „an dem sich Mailand selbst erkennt“. Das gilt freilich auch für den Platz davor. An der Scala kommt früher oder später jeder vorbei, im Zweifel mit der Straßenbahn. Insofern eigentlich ein rühriger Gedanke, genau hier mit zwei Installationen den Traum von Olympischen Spielen inspirieren zu wollen.
Mailand & Cortina d’Ampezzo 2026Olympia bei den Winterhassern
In Mailand gehen die Menschen lieber zum Fußball, in Cortina d’Ampezzo lieben sie Olympia. Und damit herzlich willkommen zu den „diffusen Spielen“, wie sie in Italien schon jetzt genannt werden.
Von Felix Haselsteiner, Mailand
Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Italien demonstrieren in Italien 20 000 Menschen gegen ICE-Agenten. Aber sind die umstrittenen Schlägertrupps wirklich Teil der US-Delegation? Und was sagt die italienische Politik dazu?
