Ins Ziel ist Lena Dürr am Mittwoch nicht mehr gekommen. Auch nicht zur letzten Zwischenzeit, zur vorletzten oder drittletzten. Stattdessen verschwand sie schon oben von der Piste, gleich am Anfang, direkt nach dem Start. Sie katapultierte sich in den Hang und blieb im ersten Tor mit dem Ski hängen. Ein klassischer Einfädler. „Worst case“, sagte sie später. „Eine Katastrophe.“