Der russische Skiverband hat wegen des Ausschlusses seiner Athleten für olympische Qualifikationswettkämpfe Berufung vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas eingelegt. Den Eingang des der am Mittwoch eingereichten Einspruchs bestätigte der Cas am Donnerstagabend. Er kommt auch von zwölf russischen Athleten und dem russischen paralympischen Komitee.

Die Berufung betrifft eine Entscheidung des internationalen Skiverbands Fis vom Oktober, wonach russische und belarussische Athleten nicht als neutrale Einzelathleten an Fis-Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo antreten dürfen.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) erlaubt Athleten aus Russland und Belarus zwar, wie schon bei den Olympischen Spielen in Paris 2024, als individuelle neutrale Athleten anzutreten, überlässt jedoch den internationalen Verbänden der einzelnen Sportarten die Entscheidung darüber, ob sie dies auch in ihren Qualifikationswettkämpfen anwenden. Die Fis, zuständiger Weltverband etwa im alpinen Skisport, beim Skispringen, im Langlauf und in der Nordischen Kombination, hatte sich dagegen entschieden.

Hintergrund der Sanktionen gegen Russland und Belarus ist der seit mehr als drei Jahren andauernde Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das IOC hatte zudem Russlands Olympisches Komitee suspendiert, weil es die vier annektierten ukrainischen Gebiete Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja aufgenommen hat. Dies wertete das IOC als Verstoß gegen die olympische Charta.