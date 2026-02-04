Die Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt saßen erstmals zusammen im Schlitten, als sie 13 Jahre waren. Heute, mit 38, sind sie sechsmalige Olympiasieger und die erfolgreichsten männlichen deutschen Athleten bei Winterspielen. In Sotschi, Pyeongchang und Peking gewannen sie jeweils im Doppelsitzer und im Teamwettbewerb – nur die Kollegin Natalie Geisenberger hat eine Bronzemedaille mehr. Beim letzten vorolympischen Weltcup in Oberhof, in dem sie erneut die Schnellsten waren, ging es in einem Videogespräch um Fragen der Balance – im Eiskanal wie im Leben.