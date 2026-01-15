Auf den Mann, der am Dienstag die olympische Flamme durch Borgomanero trug, konnten sich immerhin mal wieder fast alle einigen. Allerhöchstens Fans von Inter Mailand dürften sich über die Bilder des Milan-Trainers Massimiliano Allegri beschwert haben, der als Fackelträger durch den kleinen Ort in der Nähe des Lago Maggiore schritt. Sonst herrschte großer Jubel in Borgomanero vor: Allegri ist eine bekannte Sportpersönlichkeit in Italien, ein seit Jahren stilprägender Fußballtrainer. Auch wenn er nie an Olympischen Spielen teilgenommen hat, qualifiziert ihn das für eine halbe Stunde Fackeltragen. Allegri ist, um es mit anderen Worten zu sagen, nicht der uomo gatto, der Katzenmann.

An dem entzündet sich seit Tagen eine Debatte in Italien. Man muss die Vorgeschichte kurz erzählen: Gabriele Sbattella, so heißt der Katzenmann im echten Leben, ist wie Allegri eine recht bekannte Persönlichkeit im Land. In den frühen 2000er-Jahren nahm er 79 Mal an der Fernseh-Quizsendung „Sarabanda“ teil und war herausragend gut darin, Lieder zu erraten. Weil er sich dabei eine Katze als Frisur- und Stilvorbild suchte, taufte er sich selbst Katzenmann und trat unter diesem Namen in verschiedenen Formaten auf – und dann am 4. Januar in Fermo, in den Marken, auch mit der olympischen Flamme in der Hand.

Seitdem wurde Sbattella, was er sicherlich nicht werden wollte: polemischer Mittelpunkt einer Debatte darum, wer die hochheilige Flamme durchs Land bis zur Eröffnungsfeier nach Mailand tragen soll. Einer Debatte, in die vom Katzenmann über den Innenminister bis zu einigen der größten Sportler des Landes inzwischen alle involviert sind.

Olympischer Moment: Silvio Fauner (Italien, l.) und Björn Dählie (Norwegen) bei Olympia in Lillehammer im beherzten Endspurt in der Langlaufstaffel. Fauner gewann – und ist jetzt verstimmt, weil er keine Einladung als Fackelträger erhalten hat (Foto: Jörg Schmitt/dpa)

Ins Rollen gebracht hatte das Thema der Langläufer Silvio Fauner. 1994 in Lillehammer gewann er mit der Staffel olympisches Gold, der Schlussspurt zwischen ihm und dem Norweger Björn Dählie ist einer der herausragenden Momente der italienischen Olympiageschichte. In einem Interview mit der Gazzetta dello Sport hatte Fauner beklagt, er sei trotz seiner Erfolge nicht als Fackelträger eingeladen worden: „Ich empfinde das als ungeheure Beleidigung.“ Er sprach dabei auch für weitere 15 Wintersportler, die von den Organisatoren, Italiens Olympischem Komitee (Coni) und der Fondazione Milano-Cortina ignoriert worden seien: „Ich erwarte eine Entschuldigung.“

Fauners Worten folgte eine regelrechte Protestwelle ehemaliger Wintersportler. Piero Gros, Slalom-Olympiasieger von Innsbruck 1976, erklärte in einem Interview, er sei lediglich bei Whatsapp kontaktiert worden, ob er die Flamme durch einen Ort tragen wolle, „den ich nicht einmal kannte“. Gros habe daraufhin gefragt, ob er nicht Teil der Zeremonie in Mailand werden könne, so wie einst bei den Spielen in Turin 2006, als er bei der Eröffnungsfeier unter anderem neben Fauner mit der Flamme durchs Stadion lief. Daraufhin hörte Gros: „Nichts, absolut nichts. Ich dachte nicht, dass ich etwas Ketzerisches gesagt hätte.“ Es meldete sich einfach niemand mehr bei ihm.

Beleidigte Sportstars machen aus ihrem Gemütszustand in den Medien kein Hehl

Die Proteste der ehemaligen Athleten bekamen im Land dann umso mehr Unterstützung, als die Bilder der anderen Fackelträger in den sozialen Medien verbreitet wurden: Fernsehpersönlichkeiten, Influencer, Sponsorenanhängsel waren die Protagonisten der groß inszenierten Fackelläufe durch die Städte Italiens: Der Schauspieler Jackie Chan etwa war als einer von 10 001 Menschen beteiligt, der Rapper Achille Lauro oder eben der Katzenmann, der von der Internet-Öffentlichkeit als besonders ungeeignet empfunden wurde.

Sie alle hatten sich über ein Online-Portal bewerben können. Ein Motivationsschreiben brauchte es dort sowie Antworten auf Fragen wie: „Welche Werte inspirieren Sie?“ Oder: „Glauben Sie, dass Sie eine 1,5 Kilogramm schwere Fackel 300 Meter lang selbständig tragen können?“ Ausgefüllt wurde das Formular letztlich auch von Sportlern wie Kristian Ghedina. Einer der bekanntesten Abfahrer der italienischen Skigeschichte hatte sich nach eigener Aussage in Eigenregie bewerben wollen, brach den Vorgang allerdings ab, so gekränkt war er.

Während die Sache dann auch noch politisch wurde – die rechtsnationale Lega sprang den Athleten bei und Innenminister Matteo Salvini schrieb sogar einen offenen Brief an die Gazzetta –, grub sich die Fondazione Milano-Cortina ein noch tieferes PR-Loch. Als Reaktion auf die Beschwerden gab sie bekannt, Fauner sei vom Bewerbungsprozess ausgeschlossen, weil er ein politisches Amt innehat. Der ehemalige Langläufer ist Vizebürgermeister der kleinen Südtiroler Gemeinde Sappada und verwies als Reaktion darauf, dass in Sizilien ein Stadtrat aus Syrakus die Fackel getragen hatte. Die Ausrede sei „absurd“.

So endet die Geschichte vorerst mit lauter Enttäuschten. Die Organisatoren von der Fondazione Milano-Cortina mussten am Mittwoch zum Rapport in Rom antreten. Und auch Gabriele Sbattella gab an, „gekränkt“ zu sein: Er und seine Frau Elena, die ebenfalls mitlief, seien zu „Sündenböcken“ gemacht worden in dieser Posse. „Ich verlange Respekt“, sagte der Katzenmann.