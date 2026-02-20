Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Ukraine kündigt Boykott der paralympischen Eröffnungsfeier an
Das Ukrainische Paralympische Komitee hat nun auch offiziell einen Boykott der Eröffnungsfeier der Winter-Paralympics angekündigt. In einer Mitteilung forderte das Komitee außerdem, dass die ukrainische Flagge bei der Eröffnungsfeier am 3. März nicht verwendet wird.
„Man muss sich bewusst machen, dass Russland, das heute ukrainische Gebiete besetzt hält, massiv Zivilisten tötet (...) und sofort seine Flagge, getränkt mit dem Blut der Zivilbevölkerung der Ukraine, auf den von ihm eroberten Gebieten hisst“, erklärte das Nationale Paralympische Komitee der Ukraine. Es sei genau diese Flagge, die das Internationale Paralympische Komitee bei den paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo zu hissen erlaubt.
Das Komitee teilte mit, „empört über die zynische Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees“ zu sein, dass sechs Sportler aus Russland und vier aus Belarus mit eigener Flagge und Hymne zu den Spielen zugelassen wurden.
Zuvor hatte die Ukraine bereits über Sportminister Matwij Bidnyj angekündigt, die Eröffnungsveranstaltung zu boykottieren. An den Wettbewerben werden die ukrainischen Athleten jedoch teilnehmen. „Wenn wir nicht hinfahren, dann bedeutet das, dass (der russische Präsident Wladimir) Putin einen Sieg über die ukrainischen Paralympics-Athleten, über die Ukraine erringt. Das wird es nicht geben!“, sagte der Präsident des ukrainischen Behindertensportverbands Walerij Suschkewytsch dem Sender Hromadske.
"Braucht Veränderung" – Bö äußert sich zu deutschem Biathlonteam
Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö sieht die deutschen Biathleten von der Konkurrenz abgehängt. "Ich bin sehr enttäuscht von den Deutschen. Sowohl die Damen als auch die Herren waren nicht gut genug“, sagte der 32-Jährige im Interview mit Sport1: „Norwegen und Frankreich haben inzwischen einen großen Vorsprung auf die anderen Nationen, und es ist traurig zu sehen, dass Deutschland nur eine Bronzemedaille gewonnen hat, weil es ein wichtiges Land für den Biathlon-Sport ist.“
Für die Rückkehr oder zumindest den Anschluss an die Weltspitze brauche es „irgendeine Art von Veränderung“, führte der langjährige Dominator aus. Die Möglichkeiten hierzu gäbe es, schließlich sei Biathlon in Deutschland „am populärsten“. Umso wichtiger werde es für die Zukunft des gesamten Sports, „Deutschland auf dem Podium zu haben“.
Vor den abschließenden Massenstarts hatten die deutschen Biathleten und Biathletinnen in Antholz nur in der Mixed-Staffel eine Medaille gewonnen und steuern so auf ein historisches Negativergebnis zu. Zuvor hatte es immer mindestens zwei Medaillen bei Winterspielen gegeben.
Dieses zweite Edelmetall traue er Franziska Preuß in ihrem letzten olympischen Karriererennen am Samstag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) zu.
„Ich glaube an eine Medaille für Franzi im Massenstart, das tue ich wirklich“, sagte Bö. Er werde „Franzi einfach viel Glück wünschen und sagen: 'Entspann dich, habe Spaß'“. Die deutsche Hoffnungsträgerin sei schon mehrmals „nah dran“ gewesen. Doch „wenn es am Ende nicht gut für dich ausgeht“, könne Biathlon eben „eine der schlimmsten Sportarten“ sein, fügte Bö hinzu.
Eiskunstlauf: Liu krönt Comeback mit Gold
US-Eiskunstläuferin Alysa Liu hat sich nicht einmal zwei Jahre nach ihrem Comeback mit dem Olympiasieg bei den Winterspielen in Italien gekrönt. Die 20 Jahre alte Weltmeisterin verbesserte sich dank einer nahezu perfekten Kür vom dritten auf den ersten Rang.
Zweite wurde die Japanerin Kaori Sakamoto vor ihrer Teamkollegin Ami Nakai, die mit 17 Jahren ihr olympisches Debüt feierte. Für Sakamoto, die bereits vor vier Jahren Bronze gewann, war der Auftritt in Italien der Abschied von der olympischen Bühne. Nach der Saison beendet sie ihre Karriere.
Doch Liu stahl den beiden Asiatinnen die Show. Sie ist die erste amerikanische Eiskunstlauf-Olympiasiegerin bei den Frauen seit Sarah Hughes 2002 in Salt Lake City. 2022 hatte Liu als damals 16-Jährige überraschend entschieden, ihre Karriere zu beenden. Zur Saison 2024/2025 kehrte sie dann zurück und wurde auf Anhieb Weltmeisterin. Nun krönte sie sich endgültig.
Eishockey: US-Frauen schlagen Kanada im Finale in der Overtime
Die US-Frauen sind zum dritten Mal Eishockey-Olympiasiegerinnen. Gegen Kanada mit Rekordspielerin Marie-Philip Poulin gewannen die USA mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Im ewigen Finalduell der Erzrivalen schoss US-Ikone Hilary Knight das US-Team zwei Minuten vor dem Spielende in die Verlängerung, dort Megan Keller in der fünften Minute der Overtime. Die Schweiz hatte zuvor nach einem 2:1 nach Verlängerung gegen Schweden Bronze gewonnen.
Die USA waren mit einem olympischen Rekord von fünf Spielen in Serie ohne Gegentor als Favorit ins Finale von Mailand eingezogen, mussten aber hart für ihren dritten Olympiasieg nach 1998 und 2018 kämpfen. Kristin O'Neill (21.) hatte Kanada in Unterzahl in Führung gebracht. Glück hatte das US-Team sechs Minuten vor Schluss, als es nach einem Bandencheck gegen die beste kanadische Verteidigerin Erin Ambrose nur eine Zwei-Minuten-Strafe für Britta Curl gab. Ambrose konnte danach nicht mehr weiterspielen.
Biathlon: Preuß meldet sich nach ihren Fehlschüssen im Staffelrennen zu Wort: „Wie ein Blackout“
Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß konzentriert sich nach ihrem Fehlschuss-Drama in der Frauenstaffel voll auf das letzte Rennen bei den Olympischen Winterspielen in Antholz. „Ich versuche alles, damit ich am Samstag wieder mit einem Lächeln am Start stehe und einfach die Freude am Biathlon wieder spüre“, sagte die 31-Jährige mit Blick auf den abschließenden Massenstart. Auf dem Weg zum letzten großen Auftritt vor dem Karriereende versucht die Bayerin, „den Kopf freizubekommen“. Das sei wegen der wenigen Ablenkungsmöglichkeiten aktuell aber nicht ganz so einfach.
In Führung liegend hatte Preuß am Mittwoch eine Strafrunde geschossen und das Frauenteam, zu dem auch Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt gehörten, damit wohl um eine Medaille gebracht. Wieder versagten der Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison im entscheidenden Moment die Nerven, Ähnliches geschah schon durch bittere Fehler im letzten Stehendschießen im olympischen Einzel und der Verfolgung. Tief enttäuscht und mit Tränen in den Augen hatte Preuß nach der Staffel wortlos die Südtirol-Arena verlassen. Die Staffel landete nur auf Platz vier und ging leer aus.
Am offiziellen Training einen Tag später nahm sie nicht teil. „Gestern war natürlich kein schöner Tag. Gerade bei einer Staffel ist das immer besonders hart. Mir tut es wahnsinnig leid für die anderen drei Mädels und auch für das ganze Team“, sagte Preuß in einem vom Deutschen Skiverband versandten Statement. „Entsprechend war die Stimmung natürlich nicht besonders gut und man braucht auch einfach ein bisschen Zeit, um das zu verdauen.“
Preuß machte noch einmal deutlich, wie sehr sie die Situation belastet. Vor allem, weil sie schon den ganzen Winter mit ähnlichen Situationen kämpft. „Man probiert jedes Mal wieder etwas Neues, baut sich wieder auf, und trotzdem ist es dann oft wie ein Blackout, sobald ich auf der Matte stehe“, sagte Preuß. „Das ist natürlich nicht schön und tut weh.“
Eigentlich war Preuß nach Antholz gereist, um beim letzten Highlight ihrer langen Laufbahn die erste Einzelmedaille zu gewinnen. Das gelang in drei Versuchen bislang nicht, eine Chance bleibt noch. Zum Auftakt hatte die Verfolgungs-Weltmeisterin mit der deutschen Mixed-Staffel Bronze gewonnen. Es ist in neun Rennen das einzige Erfolgserlebnis des Biathlon-Teams, dass das schwächste Olympia-Abschneiden seiner Geschichte fürchten muss. Seit Frauen und Männer 1992 gemeinsam bei Olympia antreten, hatte es immer mindestens zwei deutsche Medaillen gegeben.
Eisschnelllauf: Sonnekalb ohne Chance auf eine Medaille auf seiner Paradestrecke
Die leisen Podest-Hoffnungen haben sich zerschlagen: Eisschnellläufer Finn Sonnekalb hat seine ersten Olympischen Winterspiele ohne Medaille beendet. Der 18 Jahre alte Shootingstar kam am Donnerstag auf seiner Spezialstrecke 1500 m in 1:45,64 Minuten nicht über den 13. Platz hinaus und verpasste nach holpriger Vorbereitung einen Überraschungscoup deutlich.
Gold im hochklassigen Rennen über die Mitteldistanz sicherte sich Ning Zhongyan aus China mit olympischem Rekord von 1:41,98 Minuten. Silber ging US-Sprint-Star Jordan Stolz (1:42,75), der nach Gold über 500 m und 1000 m seine dritte Medaille in Mailand gewann. Das Podest komplettierte der Niederländer Kjeld Nuis (1:42,82), 2018 und 2022 Olympiasieger über 1500 m. Die weiteren deutschen Starter Hendrik Dombek (München/1:46,52) und Moritz Klein (Erfurt/1:46,54) belegten die Plätze 19 und 20.
Sonnekalb ging im 14. von 15 Paaren aufs Eis - ein Startplatz, der seine guten Vorleistungen im olympischen Winter widerspiegelte. Zwei Mal hatte er im Weltcup 2025/26 über 1500 m auf dem Podest gestanden. In Mailand traf Sonnekalb nun im direkten Duell auf 5000-m-Olympiasieger Sander Eitrem. Nach einem Fehlstart des Norwegers begann Sonnekalb gut, schnell wurde aber klar, dass eine Top-Platzierung außer Reichweite sein würde.
Für Sonnekalb war es der zweite Einsatz nach seinem Start vor einer Woche über die Nebenstrecke 1000 m. Damals hatte er – geschwächt von einem viralen Infekt – den zwölften Platz belegt. Die wettkampffreie Zeit nutzte der Erfurter zur Erholung und zu einer gezielten Vorbereitung und fühlte sich bereit. „Mir geht's echt deutlich besser. Ich würde sagen, dass ich fast wieder bei 100 Prozent bin“, hatte er am Mittwoch gesagt. Er sei nun zuversichtlich, „in einer guten Form“ am Start stehen zu können.
Deutsche Kombinierer vergeben große Medaillenchance
Die deutschen Nordischen Kombinierer erleben ein Debakel und beenden die Spiele erstmals seit 1998 ohne Medaille. Trotz guter Gold-Aussichten nach dem Skispringen fielen Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger im Langlaufrennen noch von der Spitzenposition auf Platz fünf zurück. Am Ende fehlten im Teamsprint 1:06,1 Minuten auf Gold. Bis zur achten Runde gehörte Deutschland zur Spitzengruppe. Dann stürzte Geiger zweimal, kollidierte mit einem Konkurrenten und verlor wichtige Sekunden. Rydzek und Geiger mussten sich den siegreichen Norwegern Andreas Skoglund und Jens Luraas Oftebro sowie den Finnen Eero Hirvonen und Ilkka Herola geschlagen geben. Bronze ging an die Österreicher Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter.
Dabei hatte das Skispringen zunächst große Hoffnung auf einen deutschen Triumph gemacht. Im dichten Schneetreiben war Rydzek bei seinen wohl letzten Olympischen Spielen 123 Meter weit gesprungen, Geiger landete in Predazzo nach 122,5 Metern. Mit 13 Sekunden Vorsprung auf Norwegen ging das deutsche Duo ins Langlaufrennen. Im Teamsprint laufen zwei Athleten pro Mannschaft im Wechsel. Jeder Sportler absolviert fünf Runden, die jeweils 1,5 Kilometer lang sind. Schon die Einzel-Wettbewerbe auf der Normalschanze und auf der Großschanze in Predazzo waren ganz schlecht gelaufen. Vor allem im Skispringen hatte das Team von Bundestrainer Eric Frenzel große Probleme gehabt.
Vinzenz Geiger erlebte im Teamsprint einen verhängnisvollen Sturz. REUTERS
Paller Vierte im Skibergsteigen
Tatjana Paller hat bei der Premiere der Skibergsteigerinnen den vierten Platz im Sprint belegt. Die 30-Jährige erreichte das Finale, die historisch erste Goldmedaille gewann aber Marianne Fatton aus der Schweiz. Silber ging an die Französin Emily Harrop, Dritte wurde Ana Alonso Rodriguez aus Spanien. Paller fehlten trotz einer Aufholjagd in der Abfahrt etwas mehr als drei Sekunden zu Bronze. Angenommen wurde die Neuerung im olympischen Wettkampfprogramm gut. Die Stimmung auf der Tribüne und an der Piste sei ausgelassen und spürbar besser gewesen als bei einem Weltcup, meinte ein Sprecher des deutschen Teams.
Angestachelt von der Atmosphäre erreichte Paller als Zweite ihres Vorlaufs das Halbfinale, in dem sie in einem engen Kampf ebenfalls einen guten Eindruck hinterließ und erneut direkt weiterkam. Skibergsteigen hat den Ursprung im Skitourengehen. Die Athletinnen und Athleten laufen mit ihren Skiern einen Hang hoch. Um dabei nicht rückwärts zu rutschen, sind Felle unten an die Skiflächen gespannt. Für ein kurzes Stück müssen sie auch Treppen steigen, auf diesem Streckenabschnitt werden die Skier abgeschnallt. Oben angekommen werden die Felle an den Skiern entfernt und es geht eine kurze Abfahrt hinunter. Frühzeitig waren indes Helena Euringer als Fünfte und Finn Hösch auf Rang vier in ihren Vorläufen gescheitert.
Betrunkene TV-Reporterin entschuldigt sich
Sie lallte betrunken in einer Live-Schalte bei Olympia: Die TV-Reporterin Danika Mason hat um Entschuldigung für einen Alkohol-Aussetzer im australischen Fernsehen gebeten. „Ich möchte kurz den Moment nutzen, wenn das okay ist, um mich zu entschuldigen“, sagte Mason am Tag nach dem Geschehen. „Ich hätte nichts trinken sollen – und erst recht nicht unter diesen Bedingungen: Es ist kalt, wir sind in großer Höhe, und dass ich nichts zu Abend gegessen hatte, hat wahrscheinlich auch nicht geholfen.“ Mason war im Rahmen einer Show des australischen Senders Channel9 live aus Livigno zugeschaltet. Dabei redete sie auffällig langsam und zusammenhangslos über die Kaffeepreise in Italien, Leguane und Lindsey Vonn, später legte sie sich noch hin, um einen Schneeengel zu machen. „Mir ist das ein bisschen peinlich. Ich habe eine Situation komplett falsch eingeschätzt“, sagte Mason hinterher.
Studio-Moderator Karl Stefanovic hatte unmittelbar nach dem Lall-Auftritt zunächst zu seiner Kollegin Jayne Azzopardi gesagt, die verwaschene Aussprache der Reporterin habe möglicherweise mit der eisigen Kälte in Livigno zu tun, sie habe Masons Lippen beeinträchtigt. Doch es war der Alkohol. Schon Tage zuvor hatte Mason bei einer Reportage aus einem Nachtclub berichtet, einige Limoncello von Italienern bekommen zu haben. In Australien kam nach der Lall-Schalte Kritik auf: Die Produzenten des Senders hätten Mason in ihrer Verfassung nicht auf Sendung gehen lassen sollen. Doch die Betroffene selbst nahm die Schuld auf sich.
Deutsche Skibergsteigerin im Halbfinale
Bei dichtem Schneefall in Bormio haben die Skibergsteiger ihre Olympia-Premiere gefeiert. Während sich Tatjana Paller als deutsche Medaillenhoffnung mit Rang zwei in ihrem Vorlauf für das Halbfinale qualifizierte, schied Helena Euringer in ihrem Durchgang als Fünfte aus. Bei den Männern startete Finn Hösch als einziger deutscher Athlet. Der 23-Jährige schied als Vierter seines Vorlaufs jedoch ebenfalls früh aus. Ihm fehlten für das direkte Weiterkommen fast vier Sekunden. Skibergsteigen hat den Ursprung im Skitourengehen. Die Athletinnen und Athleten laufen mit ihren Skiern einen Hang hoch. Um dabei nicht rückwärts zu rutschen, sind Felle unten an die Skiflächen gespannt. Für ein kurzes Stück müssen sie auch Treppen steigen, auf diesem Streckenabschnitt werden die Skier abgeschnallt. Oben angekommen werden die Felle an den Skiern entfernt und es geht eine kurze Abfahrt hinunter.
Deutsche Kombinierer können Medaille gewinnen
Die Kombinierer Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek liegen bei der Olympia-Premiere des Teamsprints nach dem Springen klar auf Medaillenkurs. Sowohl Geiger (122,5) als auch Rydzek (123,0 m) zeigten auf der Großschanze von Predazzo im dichten Schneetreiben gute Flüge, damit geht das deutsche Duo von Platz eins in den Langlauf (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Dort treten beide Starter immer im Wechsel an. „Die Bedingungen werden richtig, richtig schwer. Aber wir werden voll dagegenhalten. Alles ist möglich“, sagte Rydzek. 13 Sekunden nach dem DSV-Duo geht Norwegen mit Doppel-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro und Andreas Skoglund in die Loipe, Dritter sind die Japaner Akito Watabe und Ryota Yamamoto (+21 Sekunden).
„Es wird sich gerade mit Norwegen zusammenschieben“, sagte Rydzek. Geiger sah das ähnlich: „Es ist noch nichts gewonnen. Es wird ein langes, hartes Rennen. Aber ich weiß, dass der Johannes und ich alles reinhauen werden, was wir haben.“ Mitfavorit Österreich mit Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter folgt mit 29 Sekunden Rückstand erst auf Rang fünf. Der Teamsprint ersetzt in Italien die traditionelle Staffel mit vier Startern pro Nation.
Schneefall in Livigno sorgt für Probleme
Der anhaltende Schneefall in Livigno hat zu einer weiteren Absage geführt – und könnte auch den Terminplan der Nordischen Kombinierer durcheinander bringen. Bei den Ski-Freestylern muss der eigentlich am Donnerstag geplante Sprung der Männer wegen angekündigter „erheblicher Schneefälle“ verlegt werden, wie der Ski-Weltverband Fis mitteilte. Die erwarteten Schneemengen würden zu noch widrigeren Bedingungen führen als am Dienstag, als es bei den Aerials-Wettbewerben der Ski-Freestyler ebenfalls zu Änderungen im Zeitplan gekommen war. Die Sicherheit der Athletinnen und Athleten habe höchste Priorität, hieß es. Die Qualifikation soll nun am Freitag ab 10.30 Uhr nachgeholt werden, das Finale dann um 13.30 Uhr starten.
Deutsche Athleten sind beim Aerials-Wettkampf nicht am Start. Auch die Nordischen Kombinierer bangen wetterbedingt um ihren Team-Wettkampf. Eigentlich soll am Donnerstag um 10 Uhr auf der Großschanze in Predazzo das Skispringen beginnen. Das entscheidende Langlaufrennen des Teamsprints ist für 14 Uhr in Tesero geplant. Es sind allerdings auch hier große Mengen Neuschnee angekündigt, dazu Wind und Regen. Wie beim Freestyle-Event wäre auch bei den Kombinierern eine Verlegung auf den Freitag möglich.
Biathleten muntern Franziska Preuß auf
Nach dem neuerlichen Drama am Schießstand hat sich das deutsche Biathlon-Team geschlossen hinter Franziska Preuß gestellt. „Ich möchte jetzt nicht ihr die Schuld zuweisen, dass es mit der Medaille nicht funktioniert hat“, sagte Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer nach dem vierten Platz in der Staffel: „Wir können nur als Team gewinnen oder als Team verlieren.“ Preuß war als zweite Läuferin des Deutschen Skiverbands (DSV) in das Rennen gegangen, kam als Führende zum Stehendschießen, das ihr bislang immer wieder bei den Olympischen Winterspielen große Probleme bereitet hatte.
Und auch in der Staffel versagten der Bayerin die Nerven, mit einer Strafrunde fiel Deutschland weit zurück. Preuß war im Anschluss untröstlich. „Wir haben leider auf der Strecke auch schon gesehen, dass sie nicht ganz so locker, entspannt ist“, sagte Mehringer über Preuß, die „natürlich fertig“ sei: „Sie hat ihr Bestes gemacht, hat versucht, dranzubleiben. Keiner hat aufgegeben, auch Franzi nicht.“ Preuß habe dem DSV-Team „ich weiß nicht wie viele Staffeln gewonnen“ oder sei „erfolgreich ins Ziel gelaufen“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling: „Heute war es halt mal andersherum.“
Kanada gewinnt Krimi gegen Tschechien in der Overtime
Goldfavorit Kanada hat das frühe Aus bei den Olympischen Winterspielen gerade noch abgewendet und auf dramatische Art und Weise das Halbfinale erreicht. Das Starensemble um Connor McDavid und Sidney Crosby lag in der Runde der letzten acht gegen Tschechien bis wenige Minuten vor dem Ende zurück, rettete sich in die Verlängerung und setzte sich mit 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) durch.
Mitch Marner erzielte 1:22 Minuten in der Overtime nach einem Solo per Rückhand das goldene Tor. Zuvor hatte Nick Suzuki (57.) die Führung der aufopferungsvoll kämpfenden Tschechen durch Ondrej Palat (53.) im Schlussdrittel egalisiert. Kanadas Torhüter Jordan Binnington hielt den Rekord-Olympiasieger mit einer Parade knapp eine Minute vor dem Ende des dritten Drittels im Spiel. Allerdings verlor der Favorit wohl Topstar Crosby, der im Mitteldrittel verletzt in die Kabine musste und nicht wieder zurückkehrte.
Kanada hatte zuvor einen Start nach Maß erwischt, die Tschechen schlugen nach dem frühen kanadischen Führungstreffer durch Toptalent Macklin Celebrini (4.) aber zurück. Lukas Sedlak (9.) und David Pastrnak (15.) drehten die Begegnung noch im ersten Drittel für die Tschechen, die zum Auftakt der Vorrunde noch ein 0:5 gegen Kanada kassiert hatten. Im Powerplay erzielte Nathan MacKinnon (33.) den Ausgleich, bevor Palat das Eishockey-Mutterland vor den Augen von Wayne Gretzky an den Rande einer Niederlage brachte.
Snowboarderin Morgan verpasst erneut eine Medaille
Annika Morgan hat im letzten Snowboard-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen in Italien die ersehnte Medaille für Deutschland knapp verpasst. Die 24-Jährige wurde von der letzten Starterin des Slopestyle-Finales, Zoi Sadowski-Synnott, noch vom dritten Platz verdrängt. Morgan hatte von der Jury in ihrem besten Versuch 78,78 von 100 möglichen Punkten erhalten, ihr fehlten am Ende 7,02 Punkte zu Edelmetall. Bereits im Big Air war die Entscheidung knapp gegen Morgan ausgefallen, als sie das Finale um gerade einmal 0,75 Punkte verpasste. Es wäre die erste Medaille für die deutschen Freestyle-Snowboarder seit dem Olympiasieg von Nicola Thost in der Halfpipe 1998 in Nagano gewesen.
„Ich war die ganze Zeit Dritte, bis zum letzten Moment - das ist übelst blöd“, sagte die Bayerin. „Ich bin stolz darauf, wie ich die letzten Monate gearbeitet habe. Ich habe so gut trainiert wie noch nie. Aber da ist noch Luft nach oben für die nächsten Weltcups und vielleicht auch die nächsten vier Jahre.“ Morgan, die mit 69,53 Punkten den achten Platz in der Qualifikation belegt hatte, legte mit einem guten ersten Run den Grundstein und steigerte sich dann sogar noch einmal. Dadurch setzte sie die Konkurrenz unter Druck. Im dritten Anlauf stürzte Morgan und konnte sich nicht noch einmal verbessern. Lange sah es für sie nach dem Gewinn der Bronzemedaille aus, ehe Sadowski-Synnott noch auf den zweiten Rang kletterte. Gold ging an Mari Fukada (87,83), Dritte wurde ihre japanische Landsfrau Kokomo Murase.
Die deutschen Snowboarder fahren damit ohne Medaille nach Hause - wie bereits 2022 in Peking. Die letzten Plaketten hatten 2018 Selina Jörg und Ramona Hofmeister als Zweite und Dritte im Parallel-Riesenslalom gewonnen.
