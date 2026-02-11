Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Australischer Snowboarder bricht sich zwei Halswirbel
Der australische Snowboarder Cameron Bolton hat sich mehreren Medienberichten zufolge im Training bei den Olympischen Winterspielen in der Halfpipe zwei Halswirbel gebrochen. Der australische Verband bestätigte eine Verletzung sowie das Olympia-Aus des 35-Jährigen auf seinem Instagram-Kanal.
Zunächst dachte Bolton noch, sein Sturz sei glimpflich ausgegangen. Er habe die erste Nacht noch im Hotel verbracht. Am Morgen nach dem Unfall seien die Nackenschmerzen aber stärker geworden. Daraufhin sei Bolton mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Dort seien zwei Frakturen festgestellt worden.
Alisa Camplin, sogenannter Chef de Mission des australischen Teams, erklärte, Bolton sei trotz der Schwere der Verletzung guter Dinge und werde von seiner Frau begleitet. „Cam wollte seinen Teamkollegen klarmachen, was passiert ist, dass es ihm gut geht und er gut versorgt wird“, sagte Camplin in Livigno.
Super-G: Franjo von Allmen gewinnt sein drittes Gold
Der Schweizer Franjo von Allmen hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien auch den Super-G gewonnen und damit bereits seine dritte Goldmedaille geholt. Der 24-Jährige setzte sich mit 0,13 Sekunden Vorsprung auf den Amerikaner Ryan Cochran-Siegle durch. Dritter wurde von Allmens Teamkollege Marco Odermatt, der zwar seine zweite Medaille in Bormio holte, aber wie schon in der Abfahrt seiner Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Simon Jocher hatte nach Platz 21 in der Abfahrt erneut nichts mit der Entscheidung zu tun. Der 29-Jährige lag nach 30 Startern auf dem 17. Rang.
Von Allmen ist nach dem Österreicher Toni Sailer (1956) und Jean-Claude Killy aus Frankreich (1968) erst der dritte männliche Skirennfahrer, der dreimal Gold bei denselben Winterspielen gewonnen hat. Bei den Frauen ist dies nur der Kroatin Janica Kostelic (2002) gelungen. In Bormio stand von Allmen auch in der Abfahrt und in der Team-Kombination, die es bei den bisherigen Rekorden noch nicht gab, ganz oben auf dem Podium.
Fast schon ungläubig saß von Allmen im Zielbereich auf der Position des Führenden und zuckte grinsend mit den Schultern, als ein Konkurrent nach dem anderen langsamer war. Auch Odermatt, der souverän die Weltcupwertung im Super-G anführt, blieb um 0,28 Sekunden hinter seinem Landsmann. Dem dreimaligen Weltmeister bleibt nun noch der Riesenslalom als große Chance auf Olympia-Gold in Bormio.
Skispringen: Deutsches Mixed-Team auf Rang vier
Das deutsche Skispringteam hat bei den Olympischen Winterspielen eine Medaille knapp verpasst. Im Mixed-Wettbewerb sprangen Einzel-Olympiasieger Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Selina Freitag und Agnes Reisch von der Normalschanze im italienischen Predazzo auf Platz vier. Gold sicherte sich Slowenien überlegen vor Norwegen und Japan. Dem deutschen Team fehlten nach insgesamt acht Sprüngen nur 1,2 Punkte zu Bronze. Am Montag hatte Raimund noch sensationell für Einzel-Gold gesorgt.
Norwegischer Biathlet gewinnt Bronze – und gesteht im TV-Interview ungefragt einen Seitensprung
Der norwegische Biathlet Sturla Holm Laegreid hat kurz nach dem Gewinn von Olympia-Bronze in einem TV-Interview ungefragt von einem Seitensprung berichtet. „Vor drei Monaten habe ich meinen größten Fehler begangen“, sagte Laegreid dem TV-Sender NRK unter Tränen. Er habe seine Partnerin, die er erst vor sechs Monaten kennengelernt hatte, betrogen. „Ich habe es ihr vor einer Woche gestanden. Es war die schlimmste Woche meines Lebens.“ Die betrogene Frau sei die „Liebe meines Lebens“ gewesen, der „schönste und netteste Menschen der Welt“.
Er wolle mit dem Thema offen umgehen, weil er hofft, die Beziehung zu seiner Ex-Partnerin doch noch reparieren zu können. Aktuell sind beide aber getrennt. „Ich bin noch nicht bereit, aufzugeben. Ich trage die Konsequenzen für mein Handeln und bereue es von ganzem Herzen“, sagte er und ergänzte: „Manchmal mache ich dumme Dinge.“
Der 28-Jährige gab sich vor der Fernsehkamera reumütig. „Ich hatte im Leben eine Goldmedaille und wahrscheinlich gibt es viele, die mich mit anderen Augen ansehen, aber ich habe nur Augen für sie“, sagte er. Das Training und die Vorbereitung sei danach schwierig gewesen, trotzdem gelang ihm im ersten Individualrennen bei Olympia ein erfolgreiches Rennen. In Antholz gewann der Norweger Johan-Olav Botn den Wettbewerb vor Eric Perrot aus Frankreich, dahinter schaffte es Laegreid im Klassiker über 20 Kilometer noch auf das Podium.
Auch bei der anschließenden Pressekonferenz der Medaillengewinner war Laegreids Geständnis das Thema Nummer eins. „Es tut mir leid, Johan, ich möchte dir nicht die Show stehlen“, sagte der Norweger in Richtung seines siegreichen Landsmanns. „Das Thema ist bald wieder vorbei, aber du wirst für immer Olympiasieger sein.“
Schon kurz danach bereute er die Aussagen: „Ich war ein bisschen in meiner eigenen Welt“, sagte der 28-Jährige bereits wenige Stunden später. „Ja, das verstehe ich sehr gut, und ich sehe es jetzt selbst im Nachhinein“, sagte Laegreid zur Kritik für seinen Aussagen.
Die von Laegreid erwähnte und exponierte Ex-Freundin hat derweil wenig Verständnis für dessen Aussagen. „Das ist schwer zu verzeihen“, sagte die Frau, die anonym bleiben will, der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang über die Untreue des Bronzemedaillengewinners. „Ich habe mir nicht ausgesucht, in dieser Position zu sein“, sagte die Frau, „und es ist schwer zu ertragen. Wir hatten Kontakt und er kennt meine Meinung dazu.“ Zugleich bedankte sie sich bei ihrer „Familie und Freunden, die mich aufgefangen haben und mich unterstützen. Auch allen anderen, die an mich dachten und mit mir sympathisierten, ohne zu wissen, wer ich bin.“
Taubitz gewinnt nächstes Rodel-Gold für Deutschland
Julia Taubitz stieß einen Jubelschrei aus, schlug die Hände vors Gesicht und blieb für einen Moment auf ihrem Schlitten liegen. Dann herzten die deutschen Teamkolleginnen die neue Rodel-Olympiasiegerin, die mit dem Gold-Triumph in Cortina d'Ampezzo ihre schlimme Enttäuschung von Peking 2022 endgültig vergessen machte. Vor vier Jahren hatte Taubitz dort mit ihrem Sturz ein olympisches Fiasko erlebt, nun durfte sie wie schon Max Langenhan im Männer-Einsitzer über den Olympiasieg jubeln und sich umarmen lassen.
Merle Fräbel, nach dem ersten Tag nur knapp hinter Taubitz, vergab mit schweren Fehlern im dritten Lauf alle Medaillenchancen und wurde letztlich Achte. Der Weg zu Gold war dadurch für die klar überlegene Taubitz frei. Silber ging mit fast einer Sekunde Rückstand an die Lettin Elina Bota, Bronze sicherte sich die US-Pilotin Ashley Farquharson.
Freestyler Lundholm erster Transgender-Athlet bei Winter-Olympia
Der Schwede Elis Lundholm hat als erster offener Transsportler einen Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen bestritten. Der Ski-Freestyler identifiziert sich als Mann, startet auf der Buckelpiste aber in der Frauen-Konkurrenz und belegte nach einem Fahrfehler in der Qualifikation den letzten Platz. Deshalb muss Lundholm eine zweite Qualifikation am Mittwoch bestreiten, denn nur die besten zehn Starterinnen erreichten das Finale direkt. Als Transmann gilt ein Mann mit männlicher Geschlechtsidentität, dem bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde.
Da Lundholm keine geschlechtsangleichenden Operationen durchführen und auch juristisch hinsichtlich des Geschlechts keine Änderung vornehmen ließ, wurde der 23-Jährige gemäß der geltenden Regularien vom Schwedischen Olympia-Komitee für das Frauenteam nominiert.
Biathlet Nawrath wird Fünfter im Einzelwettbewerb, Botn gewinnt
Biathlet Philipp Nawrath hat beim Einzelrennen über 20 Kilometer die erhoffte Medaille knapp verpasst. Der 32-Jährige belegte beim Olympiasieg des Norwegers Johan-Olav Botn nach einem Schießfehler den starken fünften Platz. David Zobel (2 Fehler), Lucas Fratzscher (2) und Philipp Horn (4) landeten nicht unter den Top 15.
Botn triumphierte nach fehlerfreier Schießleistung vor dem Franzosen Eric Perrot (1/+11,7 Sekunden) und seinem Teamkollegen Sturla Holm Lägreid (1/+48,3). Vor Nawrath (1/1:31,5 Minuten) kam der überraschend starke Olli Hiidensalo aus Finnland (0/1:29,7) ins Ziel. Nach Bronze in der Mixed-Staffel hatte sich das deutsche Team im ersten Einzelrennen der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina eine weitere Medaille erhofft.
Auf Justus Strelow, Teil des erfolgreichen DSV-Quartetts am Sonntag, hatten die Trainer verzichtet. Es sei „keine Entscheidung gegen den Justus“ gewesen, sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling: „Wir haben uns deshalb so entschieden, weil die Runde hier extrem anspruchsvoll ist und wir glauben, dass sie Justus nicht in die Karten spielt. Wir brauchen ihn noch. Er ist ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler dieser Mannschaft.“
Team-Kombination: Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann rasen zu Silber
Die deutschen Skirennfahrerinnen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann haben Silber in der olympischen Team-Kombination gewonnen. Für Aicher ist es schon die zweite Medaille bei den Winterspielen in Italien, nachdem sie in der Abfahrt am Sonntag zu Silber gerast war. Am Ende fehlten den zwei Ski-Assen nur 0,05 Sekunden auf Gold.
Olympiasiegerinnen auf der Piste Olimpia delle Tofane in Cortina d'Ampezzo wurden überraschend die Österreicherinnen Ariane Rädler und Katharina Huber. Bronze ging das US-Duo Jacqueline Wiles und Paula Moltzan. Deren top-favorisierte Teamkolleginnen Mikaela Shiffrin und Breezy Johnson wurden trotz Führung nach der Abfahrt nur Vierte.
Zur Halbzeit des Events hatte die deutsche Paarung auf Rang sechs gelegen. Der Rückstand auf die Podestplätze betrug nach Weidle-Winkelmanns Abfahrt eine knappe halbe Sekunde. Doch Aicher holte sie im Slalom auf.
Die 22 Jahre alte Allrounderin ist die erste deutsche Skirennfahrerin seit Maria Höfl-Riesch vor zwölf Jahren im russischen Sotschi, die gleich zwei Medaillen von den gleichen Winterspielen mit nach Hause nimmt. Mindestens: Im Super-G und im Spezialslalom hat sie noch weitere Chancen.
Eishockey: Deutsche Frauen im Viertelfinale
Deutschlands Eishockey-Frauen sind bereits vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Gastgeber Italien für das Olympia-Viertelfinale qualifiziert. Da Konkurrent Japan am heutigen Mittag gegen Gruppensieger Schweden 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) verlor, ist das deutsche Team nicht mehr aus den Top drei der Gruppe zu verdrängen. Deutschland hatte am Montag 2:1 nach Verlängerung gegen Frankreich gewonnen. Das Team von Trainer Jeff MacLeod spielt damit am Freitag entweder gegen die USA oder Kanada. Beide Teams gelten als Top-Favoriten auf die Goldmedaille.
Langlauf: Drei Schwedinnen vorn – Klaebo siegt erneut
Coletta Rydzek und Laura Gimmler haben eine Olympia-Medaille im Skilanglauf verpasst. Die beiden Oberstdorferinnen schieden als beste Deutsche im Sprint im italienischen Tesero im Halbfinale aus. Zur Olympiasiegerin krönte sich die Schwedin Linn Svahn. Silber ging an Jonna Sundling, Bronze sicherte sich die Maja Dahlqvist – beide ebenfalls aus Schweden.
Bei den Männern gewann der norwegische Ausnahmesportler Johannes Hoesflot Klaebo im zweiten Rennen seinen zweiten Titel dieser Winterspiele. Der 29-Jährige siegte souverän und konnte sich auf der Zielgeraden fast schon provokant viel Zeit lassen. Er gewann vor dem US-Amerikaner Ben Ogden und dem norwegischen Bronzegewinner Oskar Opstad Vike.
Norweger Birk Ruud gewinnt im Slopestyle
Wenige Wochen nach einem harten emotionalen Tiefschlag hat der Norweger Birk Ruud seine zweite Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewonnen. Nach dem Sieg im Big-Air-Wettbewerb vor vier Jahren in Peking triumphierte der 25 Jahre alte Freestyle-Skifahrer diesmal in der Disziplin Slopestyle. Ruud, der über die Rails und Kicker bereits zweimal Weltmeister geworden war, setzte sich mit 86,28 Punkten knapp vor Alex Hall (USA/85,75) durch, der 2022 in Peking gewonnen hatte. Bronze ging an Big-Air-Weltmeister Luca Harrington aus Neuseeland (85,15).
Ruud hatte vor Olympia schwer zu kämpfen. Sein Teamkollege William Bostadslökken war Mitte Dezember vor dem Big-Air-Weltcup in Steamboat Springs/US-Bundesstaat Colorado schwer gestürzt und ist seitdem querschnittsgelähmt. „Ich habe viele Wochen durchgemacht, in denen ich nur an William gedacht habe. Ich musste wirklich tief in mich gehen und die Dinge über Weihnachten aufarbeiten, um an den Punkt zu gelangen, an dem ich jetzt bin“, hatte Ruud vor Olympia berichtet.
Team-Kombination: Emma Aicher muss aufholen
Emma Aicher muss für die erhoffte Medaille in der olympischen Team-Kombination eine Aufholjagd starten. Das deutsche Duo liegt nach einer durchschnittlichen Abfahrt von Kira Weidle-Winkelmann zur „Halbzeit“ auf Rang sechs. Der Rückstand auf Bronze beträgt vor dem Slalom 0,47 Sekunden, Gold ist 0,74 Sekunden weg.
In Führung liegen in Cortina d'Ampezzo die Topfavoritinnen iund Weltmeisterinnen aus den USA: Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson legte für Slalom-Queen Mikaela Shiffrin die Bestzeit vor. Team Österreich 2 mit Ariane Rädler und Katharina Huber hat vor der Medaillen-Entscheidung (14 Uhr, ZDF und Eurosport) aber nur 0,06 Sekunden Rückstand. Auf Rang drei liegt Italien 2 mit Laura Pirovano und Martina Peterlini (+0,27 Sekunden zurück).
Weidle-Winkelmann war sieben Hundertstelsekunden langsamer als in der Spezialabfahrt, in der sie bei Aichers Silber-Coup Platz neun belegt hatte. Die Aussichten sind dennoch nicht schlecht: Aicher war im Spezialslalom in dieser Saison schon zweimal Dritte. Die Hoffnungen des italienischen Topteams sind bereits dahin: Sofia Goggia, Dritte in der Spezialabfahrt und in einem Team mit Lara Della Mea, stürzte. Sie blieb allem Anschein nach unverletzt.
Philipp Raimund: So tickt der Olympiasieger
Es ist aus deutscher Sicht die bislang größte Überraschung dieser Spiele: Skispringer Philipp Raimund gewinnt Gold von der Normalschanze. Über einen Springer, der sich von seinen Kollegen in einigen Punkten unterscheidet.
Lindsey Vonn veröffentlicht Statement
In der Nacht hat sich die US-Amerikanerin in den sozialen Medien zu ihrem Unfall und den Folgen geäußert:
Rodeln: Nächstes Gold für Deutschland am Dienstag?
Auch im zweiten Rodel-Rennen hat Deutschland beste Chancen auf Gold. Weltmeisterin Julia Taubitz vom WSC Oberwiesenthal und die WM-Zweite Merle Fräbel vom RT Suhl lieferten sich in den ersten beiden Durchgängen ein spannendes Duell um Platz eins und haben die restliche Konkurrenz vor den entscheidenden Läufen am Dienstag bereits distanziert. Die erst 22 Jahre alte Olympia-Debütantin Fräbel, die auch den Test-Wettkampf auf der neu gebauten Bahn gewann, fuhr im ersten Lauf Bahnrekord. Doch Taubitz konterte im zweiten Durchgang, verbesserte sogleich die Bestmarke und setzte sich an die erste Position. Ihr Vorsprung auf Fräbel beträgt aber nur die Winzigkeit von 61 Hundertstelsekunden.