Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Skispringen: Prevc holt Gold auf der Großschanze
Philipp Raimund hat eine erneute Olympia-Medaille klar verpasst. Der 25-Jährige musste sich auf der großen Schanze mit dem neunten Rang begnügen, fünf Tage nach seinem Sieg vom kleinen Bakken war das Podest weit entfernt. Gold ging an Sloweniens Topfavorit Domen Prevc vor dem Japaner Ren Nikaido und Kacper Tomasiak aus Polen. Raimund flog im Dauerregen von Predazzo auf 131,0 und 136,0 Meter, mit 277,4 Punkten fehlten ihm umgerechnet gut acht Meter zum Treppchen.
Eine Klasse für sich war Prevc. Der Weltmeister flog auf 138,5 und 141,5 Meter und holte sich das erste Einzel-Gold seiner Karriere. Die übrigen Deutschen lagen teils deutlich zurück. Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger empfahl sich als 15. zumindest für den Platz neben Raimund im Super Team am Montag. Noch dahinter lagen Pius Paschke (24.) und Felix Hoffmann (25.). Es war das schwächste deutsche Olympia-Ergebnis seit 2006
Langlauf: Finnland legt Protest gegen Wertung des Männersprints ein
Finnland hat offiziell Protest gegen das Ergebnis des olympischen Männer-Sprints eingelegt. Der finnische Skiverband und das Nationale Olympische Komitee fordern eine Korrektur der Resultate um Sieger Johannes Hoesflot Klaebo. Sie werfen dem Weltverband Fis vor, gegen seine eigenen Regeln und das Fair-Play-Prinzip verstoßen zu haben. Deshalb sei aus ihrer Sicht der Wettbewerb nicht unter fairen Bedingungen abgelaufen.
Die Finnen monieren zwei Vorfälle beim Wettkampf am Dienstag. Demnach erteilte der Weltverband Fis dem norwegischen Serviceteam eine Ausnahmegenehmigung, einen Wachskessel während des Sprint-Vorlaufs im Servicebereich zu nutzen. Das war vorab aber untersagt worden. Die anderen Nationalteams wurden von der Fis nicht über diese Möglichkeit informiert.
Zudem habe das US-amerikanische Nationalteam eine verbotene Flüssigkeit in den Servicebereich mitgebracht. Dabei soll es sich um Wachsentferner gehandelt haben, auch das ist ausdrücklich untersagt. Der US-Servicechef erklärte, er habe die Flüssigkeit nur zum Händewaschen benutzt. Die Fis entschuldigte sich später für ihr Vorgehen und räumte einen Fehler ein.
Skeleton: Silber und Bronze für Deutschland
Die deutschen Skeleton-Pilotinnen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer haben den Erfolgslauf der deutschen Schlittensportler in Cortina d'Ampezzo fortgesetzt und bei den Olympischen Spielen Silber und Bronze gewonnen. Einen Tag nach den Medaillencoups von Axel Jungk (Silber) und Christopher Grotheer (Bronze) raste die frühere Weltmeisterin und Olympiadebütantin Kreher etwas überraschend auf Rang zwei und musste sich nur der überragenden Janine Flock aus Österreich geschlagen geben.
Die als Mitfavoritin gestartete Pfeifer sicherte sich acht Jahre nach Olympiasilber in Pyeongchang die Bronzemedaille. Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise verpasste das Podium als Vierte knapp. Für die herausragenden deutschen Schlittensportler sind es im Eiskanal die achte und neunte Medaille im siebten Rennen.
Eishockey: Deutsche Frauen verlieren gegen Kanada
Deutschlands Eishockey-Frauen haben die Olympia-Sensation verpasst und sind gegen Kanada im Viertelfinale der Winterspiele in Mailand ausgeschieden. Zu viele individuelle Fehler ließen dem Team von Trainer Jeff MacLeod beim 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) am Samstag keine Chance gegen den Olympiasieger. Franziska Feldmeier von den Eisbären Berlin traf in Unterzahl zum Ehrentreffer (49. Minute) für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die erstmals seit 2014 wieder bei Olympia dabei war.
„Wir haben es ihnen über ein paar Strecken im Spiel schwerer gemacht“, sagte Laura Kluge am Eurosport-Mikrofon, „wir haben es aber teilweise nicht so schlau gespielt, da fehlt uns die Erfahrung. Nichtsdestotrotz bin ich super stolz auf die Mannschaft. Es war für uns alle das erste Mal Olympia. In Ansätzen hat man gesehen, dass wir auch gegen Kanada mitspielen können.“
Brianne Jenner (2.), Claire Thompson (17.), Sarah Fillier (38.), Blayre Turnbull (41.) und Topstar Marie-Philip Poulin (56.) schossen die Tore für den Favoriten, der am Montag um den erneuten Einzug ins Finale spielt. Vorrunden-Topscorerin Laura Kluge von Boston Fleet aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL blieb diesmal erfolglos. Bei einem Konter im ersten Drittel hatte die deutsche Top-Stürmerin Pech, als sie von Poulin abgelaufen wurde.
Biathlon: Keine Medaille für Preuß und Co. – Norwegerin Kirkeeide gewinnt Sprint
Das deutsche Biathlon-Team muss weiter auf die erste Einzelmedaille bei den Olympischen Winterspielen warten. Im Sprint der Frauen in Antholt belegte Franziska Preuß als beste von vier deutschen Frauen den siebten Platz. Die 31-Jährige leistete sich einen Schießfehler und landete im Ziel 1:00,1 Minuten hinter der fehlerfreien Überraschungs-Olympiasiegerin Maren Kirkeeide aus Norwegen. Silber ging nach 7,5 Kilometern an Océane Michelon aus Frankreich (0 Fehler), Bronze an ihre Landsfrau Lou Jeanmonnot (1).
Eishockey: Deutschland verliert gegen Lettland
Im zweiten Vorrundenspiel bei den Olympischen Winterspielen haben bei den deutschen NHL-Stars die Nerven versagt. Eine viel zu schwache Chancenverwertung des deutschen Eishockey-Teams sorgte für das enttäuschende 3:4 (2:1, 0:1, 2:1) gegen Lettland. Im zweiten Vorrundenspiel in Mailand trafen nur Lukas Reichel (3. Minute), Lukas Kälble (17.) und Tim Stützle (58.) für das Team von Bundestrainer Harold Kreis.
Lettland zeigte sich erheblich effizienter und gewann dank Toren von Dans Locmelis (16./29.), Eduards Tralmaks (49.) und Renars Krastenbergs (52.). Bereits am Sonntag (21.10 Uhr/ZDF und Eurosport) steht das abschließende Gruppenspiel gegen Weltmeister USA an. Wahrscheinlich muss die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes am Dienstag dann in die Viertelfinal-Qualifikation.
Ski alpin: Erstes Olympia-Gold für Brasilien
Skirennläufer Lucas Pinheiro Braathen hat mit Gold im Riesenslalom die erste Medaille für Brasilien bei Olympischen Winterspielen gewonnen. Der 25 Jahre alte Norweger, der seit Oktober 2024 für das Heimatland seiner Mutter startet, siegte klar vor zwei Schweizern: Peking-Olympiasieger Marco Odermatt (+0,58 Sekunden) und Slalom-Weltmeister Loic Meillard (+1,17).
Braathen hatten den Grundstein zum Sieg bereits in einem kuriosen ersten Durchgang gelegt. Mit Startnummer eins war ihm ein Traumlauf gelungen – im Zwischenklassement lag er 0,95 Sekunden vor Odermatt, mit ebenfalls großem Abstand folgte dahinter Meillard (+1,57 Sekunden). Für Odermatt war es nach Silber in der Team-Kombination und Bronze im Super-G die dritte Medaille in Bormio.
Bester Deutscher war Alexander Schmid. Der Allgäuer, der sich Mitte Januar einen Haarriss im Sprunggelenk zugezogen hatte, verbesserte sich im zweiten Lauf vom 20. auf den 13. Platz. Fabian Gratz, guter Zehnter nach dem ersten Lauf mit einer kleinen Chance aufs Podest, schied im Finale aus. Anton Grammel belegte Rang 15.
Deutsche Biathlon-Staffel bekommt Gold mit zwölf Jahren Verspätung
Mit zwölf Jahren Verspätung erhalten die deutschen Biathleten Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp ihre Staffel-Goldmedaillen von den Olympischen Winterspiele 2014. Im italienischen Antholz ist am Sonntagmittag eine offizielle Übergabe-Zeremonie mit IOC-Präsidentin Kirsty Coventry vor fast 20 000 Zuschauern in der ausverkauften Arena geplant, wie der Biathlon-Weltverband IBU mitteilte. Das deutsche Quartett wird in Südtirol komplett vor Ort sein. Gold wurde Deutschland nachträglich zugesprochen, da Russland in einem jahrelangen Verfahren wegen Dopings disqualifiziert wurde.
Am 22. Februar 2014 hatte Schlussläufer Schempp in einem packenden Finale in Sotschi gegen Anton Schipulin um 3,5 Sekunden den Kürzeren gezogen. Doch weil dessen russischer Teamkollege Jewgeni Ustjugow später des Dopings überführt wurde und nach seiner rückwirkenden Sperre mit seinen Einsprüchen vor allen gerichtlichen Instanzen scheiterte, rückte Deutschland auf den Goldrang nach vorn. Silber und Bronze werden auch neu vergeben an Österreich und Norwegen.
Die IBU geht davon aus, dass die Russen im Zuge des Skandals um Staatsdoping bei den Heimspielen in Sotschi 2014 Daten im Moskauer Kontrolllabor manipuliert haben. Zudem waren bei Ustjugow Anomalien in seinem biologischen Blutpass gefunden worden. Somit bekommt Frankreichs Legende Martin Fourcade auch nachträglich Gold von 2010 im Massenstart. Den hatte ursprünglich Ustjugow gewonnen.
Erneut Sabotage an der Bahn?
Auf dem Streckennetz der italienischen Eisenbahn sind zur Halbzeit der Olympischen Winterspiele erneut mutmaßliche Sabotageakte verübt worden. Der Verkehr auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen der Hauptstadt Rom und Florenz sowie zwischen Rom und Neapel sei in Folge von „mutwilligen Handlungen“ behindert, teilte die staatliche Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato (FS) mit. Unklar ist, ob es einen Zusammenhang zu den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo gibt.
Die Bahngesellschaft sprach von mindestens drei verdächtigen Vorfällen. Im Großraum Rom seien an zwei Stellen die Kabelkanäle beschädigt worden, über die der Zugverkehr gesteuert wird. Vermutet wird Brandstiftung. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln. Es kam zu Verspätungen von bis zu eineinhalb Stunden.
Bereits zu Beginn der Olympischen Spiele vor einer Woche waren im Norden Italiens Schäden auf drei Bahnstrecken entdeckt worden, die erhebliche Verspätungen zur Folge hatten. In die Ermittlungen schaltete sich eine Anti-Terror-Einheit ein. Später gab es dazu ein Selbstbezichtigungsschreiben. Allerdings steht noch nicht fest, ob das Schreiben echt ist.
Die Vorfälle erinnern an ähnliche Vorkommnisse zu Beginn der Sommerspiele 2024 in Paris. Damals hatten Unbekannte kurz vor Eröffnung der Spiele koordinierte Brandanschläge auf das Netz der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge verübt.
Kanada und Schweden streiten sich beim Curling
Im Olympia-Sport der Eis-Gentlemen regierte plötzlich rüpelhaftes Benehmen. Zwischen den Teams von Kanada und Schweden wurde die Stimmung in der Halle von Cortina am Freitag über mehrere Ends frostiger und frostiger, bis der Streit in hitzigen Betrugsvorwürfen und Beleidigungen ausartete.
„Komm, verpiss Dich!“, rief der kanadische Third Marc Kennedy dem Schweden Oskar Eriksson zu, „verpiss Dich einfach!“ Da die Spieler alle verkabelt sind, ging der Streit erst live um die Welt und später in den sozialen Medien viral.
Schon früh im Spiel hatte Schweden unterbrechen lassen, um einen Regelverstoß der Kanadier zu überprüfen. Auch Kanada bat darum, den Schweden genauestens auf die Finger zu schauen. Im wahrsten Sinne: Die Steine müssen im Curling vor einer bestimmten Linie losgelassen werden, sie sind dabei am Griff zu führen.
Mindestens ein kanadischer Spieler aber hatte seinem Stein mit dem Finger offensichtlich noch einen verbotenen Schubs gegeben. Team Schweden stichelte damit immer wieder, bis Kennedy vor Wut kochte. „Wer? Wer? Wer tut das? Ich habe das noch nie getan“, rief er erbost. Eriksson wies auf ihn und sagte: „Ich zeige dir das Video nach dem Spiel.“ Nach dem letzten Stein ging es weiter, in einem Interview sagte Kennedy: „Ich habe ihm gesagt, wo er sich das hinstecken soll.“ Und: „Das ist mir scheißegal.“
Die Curling-Steine haben bei den Winterspielen elektronische Griffe. Wird ein Stein erst hinter der „hog line“ losgelassen, leuchtet rotes Licht für einen Regelverstoß. Darum aber ging es Schweden nicht, sondern um die verbotene Doppelberührung. „Wir haben es den Schiedsrichtern gesagt, aber sie haben die Regel falsch ausgelegt“, betonte Eriksson. World Curling teilte mit, es seien keine Regelverstöße aufgefallen. Am Ende übrigens gewann Kanada 8:6 und steht bei drei Siegen ohne Niederlage. Die Schweden haben ihre ersten drei Spiele verloren.
TV-Quoten: Olympia schlägt den Fußball
Die Olympischen Winterspiele liegen derzeit in der Gunst der Fernsehzuschauer deutlich vor dem Fußball. Sieben Übertragungen von den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo lagen am Freitag in den Top 10 der am meisten gesehenen TV-Sendungen. Am beliebtesten war der Biathlon-Sprint der Männer in der ARD mit durchschnittlich 4,397 Millionen Zuschauern und einem Markanteil von 41,8 Prozent, wie die AGF Videoforschung ermittelte.
Die Free-TV-Übertragung des Bundesliga-Spiels bei RTL mit dem 4:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 kam hingegen nur auf 1,98 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag nach Angaben des Senders bei 8,6 Prozent. Von der parallelen Sky-Übertragung lagen zunächst keine Zahlen vor.
Bereits am Mittwoch musste sich der Fußball im Quotenvergleich den Winterspielen geschlagen geben, obwohl immerhin 5,15 Millionen Fans den Sieg des FC Bayern München gegen RB Leipzig (Marktanteil 23,8) in der ARD gesehen hatten. Die Übertragungen des Doppelsitzers der Männer im Rodeln kamen aber auf 6,72 Millionen (29,0 Prozent).
Silber und Bronze für deutsche Skeletonpiloten
Die Erfolgsserie im Eiskanal geht weiter: Die Skeletonpiloten Axel Jungk und Christopher Grotheer haben die deutschen Rodel-Festspiele in Cortina d'Ampezzo fortgeführt und bei den Olympischen Spielen Silber und Bronze gewonnen.
Der 34 Jahre alte Jungk raste im Cortina Sliding Centre wie vor vier Jahren in Peking auf Rang zwei und musste sich nur dem neuen Olympiasieger Matt Weston aus Großbritannien geschlagen geben. Peking-Olympiasieger Christopher Grotheer sicherte sich in dem vom Ausschluss des Ukrainers Wladyslaw Heraskewytsch überschatteten Wettkampf die Bronzemedaille.
Für die deutschen Schlittensportler ist es im Eiskanal die sechste und siebte Medaille im sechsten Rennen. Die Rodler um Deutschlands Rekord-Winterolympioniken Tobias Wendl und Tobias Arlt hatten in den vergangenen Tagen mit dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze eindrucksvoll vorgelegt. Skeletoni Felix Keisinger fuhr bei seinem Olympiadebüt auf den sechsten Rang. Eine weitere Medaillenchance gibt es für Jungk und Grotheer im erstmals olympischen Mixed-Team am Sonntag.
Der Olympiasieg von Dominator Weston hatte sich im Laufe der Saison abgezeichnet. Der Weltmeister war mit fünf Siegen in sieben Weltcup-Rennen (darunter im November in Cortina) im Gepäck nach Norditalien gereist und unterstrich dort seine Ausnahmestellung eindrucksvoll. Er war schon mit einem komfortablen Vorsprung von drei Zehntelsekunden in den zweiten Wettkampftag gegangen. Für Großbritannien ist es die erste Medaille bei den Winterspielen in Norditalien.
Für die deutschen Skeletonis ist das Ergebnis ein großer Erfolg. Der gebürtige Sachse Jungk, der mittlerweile in Dortmund lebt, hatte die Weltcupsaison als Vierter abgeschlossen. Der Oberhofer Grotheer hatte eine wechselhafte Saison mit einem schwachen Start und deutlicher Steigerung erlebt, für ihn ist es wie für Jungk die zweite Olympiamedaille.
Vonn meldet sich per Video aus dem Krankenhaus und spricht von vierter und fünfter Operation
Die schwer gestürzte Skirennläuferin Lindsey Vonn muss noch mindestens zweimal operiert werden. Das bestätigte die 41 Jahre alte Skirennläuferin in einem Video, das sie aus der Klinik Ca' Foncello in Treviso in den Sozialen Medien postete. Sie blicke auf „ein paar harte Tage“ zurück, erzählte Vonn im Krankenbett, „ich fühle mich wieder mehr wie ich selbst, aber es ist noch ein langer, weiter Weg.“
Die nächste und dann schon vierte OP an ihrem schwer verletzten linken Bein werde bereits am Samstag ausgeführt, berichtete Vonn. Danach könne sie die Klinik wohl verlassen und sich zu Hause in den USA einem weiteren Eingriff unterziehen.
Vonn bedankte sich in dem 1:45 Minuten langen Clip für all die Genesungswünsche, Blumen und Briefe, die sie erreicht hätten. „Das hat mir wirklich sehr geholfen.“ Ihr Kopf ruhte auf einem Stofftier-Hai, einen Stoffhund hielt sie mit einem Lächeln in die Kamera.
Insgesamt sei sie „noch immer ziemlich unbeweglich“, meinte Vonn, aber sie bekomme Besuch von „vielen Freunden und Familie. Ich fühle mich sehr vom Glück begünstigt.“ Am Ende schickte sie einen Gruß an die US-Mannschaft bei den Winterspielen, die für sie mit ihrem Sturz bei der Abfahrt so jäh beendet waren: „Go, Team USA!“
L I N D S E Y • V O N N on Instagram: "A little update from me… Thank you all so much for the love and support ❤️ one step at a time 🙏🏻💪🏻 And yup, that’s a bruise under my eye. Almost gone though!"
161K likes, 7,781 comments - lindseyvonn on February 13, 2026: "A little update from me… Thank you all so much for the love and support ❤️ one step at a time 🙏🏻💪🏻 And yup, that’s a bruise under my eye. Almost gone though!".
instagram.com
Cas weist Einspruch von Heraskewytsch zurück
In einem Eilverfahren ist der Ausschluss des Ukrainers Wladislaw Heraskewytsch vom olympischen Skeleton-Rennen durch den Internationalen Sportgerichtshof Cas bestätigt worden. Die Ad-hoc-Kommission wies den Einspruch des 27-Jährigen gegen die Entscheidung des Weltverbands IBSF zurück. Dieser hatte Heraskewytsch wegen seines vom Internationalen Olympischen Komitees (IOC) verbotenen Helms mit Bildern von im Krieg getöteten Sportkollegen disqualifiziert. Der Skeleton-Fahrer wird damit auch nicht nachträglich noch wieder zum Wettbewerb zugelassen.
In der Begründung des Cas hieß es, das Gericht sei der Ansicht, dass die IOC-Richtlinien „ein angemessenes Gleichgewicht herstellen zwischen dem Interesse der Athleten, ihre Meinung zu äußern, und ihrem Interesse, ungeteilte Aufmerksamkeit für ihre sportlichen Leistungen an der Wettkampfstätte zu erhalten.“ An diese Regeln sei auch der Cas gebunden.
Heraskewytsch hatte sich am Donnerstag vor dem Start des ersten Durchgangs in Cortina d'Ampezzo geweigert, auf das Tragen seines Gedenk-Helms zu verzichten. Auf dem Kopfschutz sind Bilder von rund 20 Athletinnen und Athleten zu sehen, die bei russischen Anschlägen ums Leben gekommen sind. Das IOC hatte dem Ukrainer die Erlaubnis verweigert, mit dem Helm seinen Wettkampf zu bestreiten. Auf dieser Basis hatte ihn die IBSF ausgeschlossen.
Eislauf-Weltverband wehrt sich nach Kritik an umstrittener Wertung
Nach der umstrittenen Eistanz-Entscheidung bei den Winterspielen in Italien zugunsten der Franzosen Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron sorgen die Wertungen einer Landsfrau weiter für Wirbel. Bei der französischen Preisrichterin Jézabel Dabouis gab es deutliche Abweichungen vom Jury-Durchschnitt. Fournier Beaudry und Cizeron hatten am Mittwochabend trotz eines großen Patzers beim Twizzle - einer schnellen Drehung auf einem Bein - den Olympiasieg geholt und lagen damit 0,83 Punkte vor den Topfavoriten Madison Chock und Evan Bates aus den USA.
Dabouis hatte das siegreiche französische Duo auffällig besser bewertet als die acht anderen Preisrichterinnen und Preisrichter und Chock/Bates auffällig schlechter. Von den neun Juroren sahen fünf das amerikanische Paar vorn, doch wegen der extremen Abweichungen brachte dies Chock/Bates nichts. Schon im Laufe der Saison war Dabouis laut Medienberichten immer wieder mit großen Abweichungen aufgefallen.
„Immer wenn die Öffentlichkeit die Ergebnisse nicht versteht, schadet das unserem Sport“, sagte Chock. „Ich denke, es ist schwer, Fans zu halten, wenn es schwierig ist zu verstehen, was auf dem Eis passiert. Die Leute müssen verstehen, wofür sie jubeln, und sich sicher fühlen können in dem Sport, den sie unterstützen.“
Inzwischen gibt es eine an das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die Internationale Eislaufunion ISU gerichtete Online-Petition, die mit Stand von Freitagmittag mehr als 13 000 Menschen unterschrieben haben. Die Unterstützung der Fans sei unglaublich, betonte Bates. Der Eislauf-Weltverband wehrt sich. „Es ist normal, dass es innerhalb eines Panels unterschiedliche Wertungen gibt, und es existieren verschiedene Mechanismen, um diese Abweichungen zu mildern“, wurde die ISU von der US-Nachrichtenagentur Associated Press zitiert. Gleichzeitig betonte der Dachverband sein „vollstes Vertrauen in die vergebenen Punktzahlen“ und seine „vollständige Verpflichtung zu Fairness“.
Dass die Bewertungen im Eiskunstlaufen für Diskussionen sorgen, ist nicht neu. Besonders viel Empörung hatte es etwa bei Olympia 2002 in Salt Lake City ebenfalls im Eistanzen und 2014 in Sotschi in Russland nach der Entscheidung bei den Frauen gegeben. Die zweimalige Olympiasiegerin Katarina Witt war damals „fassungslos“ und „sauer“ auf ihren Sport gewesen, nachdem die Russin Adelina Sotnikowa völlig überraschend mehr Punkte bekam als die ebenfalls fehlerfreie Südkoreanerin Yu-Na Kim, die vier Jahre zuvor in Vancouver Gold geholt hatte. 2002 war das russische Paar Jelena Bereschnaja/Anton Sicharulidse durch Preisrichter-Absprachen besser bewertet worden als die Kanadier Jamie Sale/David Pelletier. Ihnen wurde Gold nachträglich zuerkannt.
