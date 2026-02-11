Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Eitberger und Matschina gewinnen Silber im Doppelsitzer
Die deutschen Rennrodlerinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina haben den historischen ersten Olympiasieg im Doppelsitzer der Frauen knapp verpasst. Bei der Premiere des Wettbewerbs auf der größten Bühne gewann das Duo am Mittwochabend Silber, Gold ging an die Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer. Die Weltmeisterinnen Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich mussten sich nach einem engen Rennen mit Bronze begnügen. Anders als im Einsitzer gibt es bei den Doppelsitzern nur zwei Läufe. Im Frauen-Doppel riss damit auch der deutsche Gold-Lauf der vergangenen Tage im Cortina Sliding Centre: Max Langenhan und Julia Taubitz hatten jeweils Einzelgold gewonnen, nun wurde das deutsche Rodel-Team in Norditalien erstmals geschlagen.
In der Staffel am Donnerstag bekommen Eitberger/Matschina aber noch eine weitere Chance auf Edelmetall. Und für die 35 Jahre alte Eitberger ist auch Silber ein später Höhenpunkt der erfolgreichen Karriere – errungen gewissermaßen auf dem zweiten Bildungsweg. Schon im Einsitzer gehörte sie jahrelang zur Weltspitze, gewann bereits 2018 in Pyeongchang Olympia-Silber. Zur Saison 2023/2024 wechselte sie dann auf den Doppelsitzer, bildet seit nun zwei Wintern ein Duo mit der 15 Jahre jüngeren Matschina. Eitberger, Mutter eines fünfjährigen Sohnes, wird ihre Karriere nach der Saison beenden.
Matschina und Eitberger jubeln nach ihrem grandiosen Lauf in Cortina. Getty Images
Vonn erneut operiert – Nachricht aus dem Krankenhaus
Lindsey Vonn ist nach ihrem schweren Sturz ein weiteres Mal operiert worden. Zu einem Bild aus dem Krankenhaus-Bett schrieb die 41-Jährige drei Tage nach dem Unfall in der Olympia-Abfahrt bei Instagram: „Ich hatte heute meine dritte Operation und sie war erfolgreich. Erfolg hat heute eine völlig andere Bedeutung als vor wenigen Tagen.“ Vonn hatte sich bei ihrem heftigen Crash eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. „Ich mache Fortschritte, und auch, wenn es langsam geht, weiß ich, dass ich okay sein werde“, ließ die US-Amerikanerin wissen. Auf dem Foto aus der Klinik in Italien reckt Vonn mit müdem Gesicht einen Daumen nach oben. Im Vordergrund ist ihr lädiertes linkes Bein zu sehen, an dem sich augenscheinlich ein Fixateur externe befindet.
Mit diesem äußeren Haltesystem wollen Ärzte für gewöhnlich die Knochen bei Knochenbrüchen stabilisieren. Vonn war nach ihrem Unfall in Cortina d'Ampezzo in ein Krankenhaus im gut 100 Kilometer entfernten Treviso gebracht worden. „Danke an das unglaubliche medizinische Team, Freunde und Familie, die an meiner Seite waren und für die wunderbare Welle der Liebe und Unterstützung von Menschen aus aller Welt“, schrieb sie. Zudem gratulierte sie ihren US-Teamgefährten, die sie inspirieren und ihr etwas zum Jubeln geben würden.
Wendl/Arlt rodeln zu Bronze im Doppelsitzer
Tobias Wendl und Tobias Arlt haben für die nächste deutsche Rodel-Medaille gesorgt. Das Duo fuhr im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo im Doppelsitzer auf den dritten Platz. Gold ging an die Italiener Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner, Platz zwei sicherten sich die Österreicher Thomas Steu und Wolfgang Kindl. Für das deutsche Team war es die vierte Rodel-Medaille nach den Olympiasiegen von Max Langenhan und Julia Taubitz im Einsitzer sowie der Silbermedaille von Dajana Eitberger und Magdalena Matschina im Doppelsitzer der Frauen. In einem hochspannenden Wettbewerb im neu gebauten Cortina Sliding Centre hatten Wendl und Arlt nur 0,09 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Italiener.
Für das Erfolgsduo war damit die nächste Medaille perfekt, auch wenn sich der Traum vom siebten Olympia-Gold nicht erfüllte. Das zweite deutsche Duo Toni Eggert und Florian Müller landete auf Platz vier. Bereits im ersten Durchgang entwickelte sich ein ganz enges Rennen um die Top-Platzierungen. Die ersten sieben Teams lagen nur gut 16 Hundertstelsekunden auseinander. Im zweiten Durchgang setzte sich der Krimi fort, die Amerikaner Marcus Müller und Ansel Haugsjaa waren lange auf Gold-Kurs, ehe sie auf den letzten Metern auf Platz sechs rutschten.
Eisschnellläufer Sonnekalb wird nur Zwölfter
Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat eine Medaille bei seinem Olympia-Debüt deutlich verpasst. Der 18-Jährige musste sich über die 1.000 Meter in 1:08,80 Minuten mit einem enttäuschenden zwölften Platz begnügen. Gold holte dank eines fulminanten Schlussspurts US-Star Jordan Stolz mit einer olympischen Rekordzeit von 1:06,28 Minuten. Zweiter wurde der Niederländer Jenning De Boo vor Zhongyan Ning aus China. Einen Streit gab es zwischen dem Niederländer Joep Wennemars und dem Chinesen Ziwen Lian nach ihrem Rennen.
Lian behinderte Wennemars beim Bahnwechsel, woraufhin der Oranje-Läufer viel Zeit einbüßte und um seine Medaillenchance gebracht wurde. Die vielen niederländischen Fans im Milano Speed Skating Stadium reagierten mit einem Pfeifkonzert. Der Chinese wurde anschließend disqualifiziert. Wennemars durfte unter tosendem Applaus der Oranje-Anhänger noch mal ran, konnte sich aber nicht verbessern und blieb Fünfter. Moritz Klein belegte als zweitbester Deutscher den 15. Rang, Hendrik Dombek landete einen Platz dahinter. Deutschland wartet somit weiter auf das erste Olympia-Edelmetall im Eisschnelllaufen seit 2010.
IOC wehrt sich gegen Kritik an T-Shirt-Verkauf
Das Internationale Olympische Komitee verteidigt den Verkauf eines T-Shirts mit einem Motiv zu den Spielen von 1936 in Berlin. Im Onlineshop wird das Shirt im Rahmen der sogenannten „Heritage Collection“ mit Artikeln, die Plakate früherer Olympischer Spiele zeigen, angeboten und ist derzeit ausverkauft. Auf dem Shirt ist unter den olympischen Ringen eine männliche Figur mit Lorbeerkranz über der Quadriga des Brandenburger Tors sowie unter anderem der Aufdruck „Germany Berlin 1936 Olympic Games“ zu sehen. Klara Schedlich, Sprecherin für Sportpolitik der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, wirft dem IOC vor, „dass es seine eigene Geschichte offenbar nicht ausreichend reflektiert“.
Sie forderte, den Verkauf zu stoppen. „Die Olympischen Spiele 1936 waren ein zentrales Propagandainstrument des NS-Regimes. Das T-Shirt erweckt optisch den Eindruck, an diese Ästhetik anzuknüpfen.“ Ohne kritische Einordnung sei „diese Bildwahl problematisch und für ein T-Shirt ungeeignet.“ Das IOC betonte, dass man „selbstverständlich die historische Problematik der „NS-Propaganda“ im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 1936 in Berlin“ anerkenne. „Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass in Berlin 4.483 Athleten aus 49 Ländern in 149 Wettbewerben um Medaillen kämpften.“
Heftiger Sturz in der Halfpipe-Quali der Snowboarderinnen
Die Halfpipe-Qualifikation ist von einem weiteren heftigen Sturz überschattet worden. Die chinesische Snowboarderin Liu Jiayu überschlug sich gegen Ende ihres zweiten Versuchs und blieb regungslos im Schnee liegen. Rettungskräfte eilten herbei und kümmerten sich für mehrere Minuten um die Athletin. Es herrschte Stille, ehe die 33 Jahre alte Ex-Weltmeisterin unter Applaus mit einem Schlitten abtransportiert wurde. Über Jiayus Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt. Es ist nicht der erste folgenschwere Sturz, auch Cameron Bolton aus Australien war in der Halfpipe zu Fall gekommen.
Bei ihm waren zwei Wirbelbrüche diagnostiziert worden. Das deutsche Trio verpasste indes den Einzug in das Finale. Nach zwei Versuchen in der Qualifikation fehlten Leilani Ettel auf dem 13. Platz 7,75 Punkte für das Weiterkommen. Bei den Spielen 2022 in Peking hatte sie das Finale erreicht und den elften Rang belegt. „Natürlich ist es extrem schade, dass es jetzt so knapp war. Ich wäre sehr gerne auch im Finale gefahren. Aber ich habe mich so gut auf dem Board gefühlt, wie seit zwei Jahren nicht mehr – das spornt mich an“, sagte die 24-Jährige.
Liu Jiayu musste nach ihrem Unfall abtransportiert werden. REUTERS
Preuß vergibt Medaille am Schießstand
Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß muss nach zwei späten Schießfehlern weiter auf ihre erste olympische Einzelmedaille warten. Die 31-Jährige hatte bei den Winterspielen in Antholz über 15 Kilometer lange die Chance auf Gold, belegte am Ende aber den zehnten Platz. Ihr Rückstand betrug im Ziel 2:19,9 Minuten. Beste Deutsche wurde die Thüringerin Vanessa Voigt, die wie schon vor vier Jahren in Peking den vierten Rang belegte.
Den Olympiasieg sicherte sich Julia Simon (1 Fehler) aus Frankreich vor ihrer Teamkollegin Lou Jeanmonnot (2). Bronze sicherte sich sensationell die Bulgarin Lora Hristova (0). Dahinter fehlten Voigt nach einem fehlerfreien Auftritt nur 13 Sekunden auf Bronze. In Peking waren es 2022 sogar nur 1,3 Sekunden gewesen.
Kurz vor ihrem Karriereende hatte Preuß zum Olympia-Auftakt am Sonntag mit der deutschen Mixed-Staffel Bronze gewonnen. Nach drei perfekten Schießeinlagen patzte die Bayerin ausgerechnet bei den letzten fünf Schüssen. Am Dienstag waren auch die Männer im Einzel leer ausgegangen, Philipp Nawrath war als bester Deutscher Fünfter geworden.
Das bislang letzte deutsche Edelmetall im Frauen-Einzel hatte Denise Herrmann-Wick vor vier Jahren mit Gold in Peking gewonnen. In diesem Rennen hatte Vanessa Voigt als Vierte Bronze verpasst. Auch Preuß war 2018 in Pyeongchang Vierte geworden, Bronze schnappte ihr damals in Südkorea Teamkollegin Laura Dahlmeier weg.
Den Olympiasieg sicherte sich Julia Simon (1 Fehler) aus Frankreich vor ihrer Teamkollegin Lou Jeanmonnot (2). Bronze sicherte sich sensationell die Bulgarin Lora Hristova (0). Dahinter fehlten Voigt nach einem fehlerfreien Auftritt nur 13 Sekunden auf Bronze. In Peking waren es 2022 sogar nur 1,3 Sekunden gewesen.
Kurz vor ihrem Karriereende hatte Preuß zum Olympia-Auftakt am Sonntag mit der deutschen Mixed-Staffel Bronze gewonnen. Nach drei perfekten Schießeinlagen patzte die Bayerin ausgerechnet bei den letzten fünf Schüssen. Am Dienstag waren auch die Männer im Einzel leer ausgegangen, Philipp Nawrath war als bester Deutscher Fünfter geworden.
Das bislang letzte deutsche Edelmetall im Frauen-Einzel hatte Denise Herrmann-Wick vor vier Jahren mit Gold in Peking gewonnen. In diesem Rennen hatte Vanessa Voigt als Vierte Bronze verpasst. Auch Preuß war 2018 in Pyeongchang Vierte geworden, Bronze schnappte ihr damals in Südkorea Teamkollegin Laura Dahlmeier weg.
Niederlage für Biathletin Passler
Die positiv auf eine verbotene Substanz getestete Biathletin Rebecca Passler hat vor der Ad-hoc-Kammer des Internationalen Sportgerichtshof CAS eine Niederlage einstecken müssen, ein Start bei den Olympischen Winterspielen rückt für die Italienerin damit in die Ferne.
Der CAS erklärte sich für „nicht zuständig“, da Passler ihre Beschwerde an die italienische Anti-Doping-Agentur NADO stellen müsse. Gegen ihre vorläufige Sperre könne sie weiterhin Einspruch beim Berufungsausschuss von NADO Italia einlegen. Die Frist läuft allerdings am Donnerstag ab.
Passler, 24, war am 2. Februar vorläufig gesperrt worden, nachdem sie bei einer Dopingkontrolle außerhalb des Wettkampfs positiv auf Letrozol getestet worden war, ein Antiöstrogen, das in der Brustkrebstherapie eingesetzt wird. Passler hatte argumentiert, dass es sich bei dem Befund „um einen Fall von Kontamination handelt, für den die Athletin keine Schuld trifft“. Aufgrund „fehlender Absicht und Fahrlässigkeit“ hofft sie auf eine Aufhebung der Sperre.
Passler, die wenige Kilometer von Antholz in Bruneck in Südtirol geboren wurde, erreichte in der laufenden Weltcup-Saison zweimal den elften Platz und damit ihre besten Resultate auf dieser Ebene. Sie galt als Kandidatin für die italienische Staffel um Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi.
Der CAS erklärte sich für „nicht zuständig“, da Passler ihre Beschwerde an die italienische Anti-Doping-Agentur NADO stellen müsse. Gegen ihre vorläufige Sperre könne sie weiterhin Einspruch beim Berufungsausschuss von NADO Italia einlegen. Die Frist läuft allerdings am Donnerstag ab.
Passler, 24, war am 2. Februar vorläufig gesperrt worden, nachdem sie bei einer Dopingkontrolle außerhalb des Wettkampfs positiv auf Letrozol getestet worden war, ein Antiöstrogen, das in der Brustkrebstherapie eingesetzt wird. Passler hatte argumentiert, dass es sich bei dem Befund „um einen Fall von Kontamination handelt, für den die Athletin keine Schuld trifft“. Aufgrund „fehlender Absicht und Fahrlässigkeit“ hofft sie auf eine Aufhebung der Sperre.
Passler, die wenige Kilometer von Antholz in Bruneck in Südtirol geboren wurde, erreichte in der laufenden Weltcup-Saison zweimal den elften Platz und damit ihre besten Resultate auf dieser Ebene. Sie galt als Kandidatin für die italienische Staffel um Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi.
Deutsche Kombinierer verpassen Medaillen
Der zweimalige Kombinations-Olympiasieger Vinzenz Geiger hat bei den Winterspielen von Mailand und Cortina eine Medaille im Wettbewerb von der Normalschanze deutlich verpasst. Der Oberstdorfer musste sich beim Sieg des Norwegers Jens Luraas Oftebro unter den Augen von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry mit Rang zehn begnügen. Geigers Traum von einem erneuten Einzel-Coup wie vor vier Jahren in Peking platzte in der Schlussrunde. Bester Deutscher war Johannes Rydzek auf Platz acht.
Während Geiger an einem Anstieg im Finale die Luft ausging, setzte sich Oftebro im Finale mit einer Sekunde Vorsprung vor dem Österreicher Johannes Lamparter durch. Bronze ging an den Finnen Eero Hirvonen (+2,5 Sekunden). Rydzek lag 1:09,4 Minuten zurück, Geiger kassierte 1:52, Julian Schmid als 14. gar 2:56 Minuten Rückstand.
Geiger war nach einem Sprung auf 98,0 Meter als Siebter mit 29 Sekunden Rückstand auf den führenden Esten Kristjan Ilves in den schweren Langlauf über 10 Kilometer gegangen. Der norwegische Topläufer Oftebro startete direkt vor ihm. Rydzek und Schmid lagen auf den Plätzen zwölf und 13 eine knappe Viertelminute hinter Geiger. Nach 5 Kilometern schloss die Favoritengruppe um Geiger zu Ilves auf. In der letzten Runde ging dann aber auf einmal gar nichts mehr bei Geiger, der am Vortag im Abschlusstraining wegen Knieproblemen vorsichtshalber auf Sprünge verzichtet hatte. Am Wettkampftag sprang er dann weitgehend beschwerdefrei.
Für die Kombinierer war es der Start in wegweisende Winterspiele, in die sie mit reduzierten Starterfeldern gehen müssen. Die Kombiniererinnen sind gar nicht erst dabei. Für Olympia 2030 ist die Traditions-Sportart, die seit der Premiere 1924 in Chamonix dabei ist, nicht gesetzt.
Australischer Snowboarder bricht sich zwei Halswirbel
Der australische Snowboarder Cameron Bolton hat sich mehreren Medienberichten zufolge im Training bei den Olympischen Winterspielen in der Halfpipe zwei Halswirbel gebrochen. Der australische Verband bestätigte eine Verletzung sowie das Olympia-Aus des 35-Jährigen auf seinem Instagram-Kanal.
Zunächst dachte Bolton noch, sein Sturz sei glimpflich ausgegangen. Er habe die erste Nacht noch im Hotel verbracht. Am Morgen nach dem Unfall seien die Nackenschmerzen aber stärker geworden. Daraufhin sei Bolton mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Dort seien zwei Frakturen festgestellt worden.
Alisa Camplin, sogenannter Chef de Mission des australischen Teams, erklärte, Bolton sei trotz der Schwere der Verletzung guter Dinge und werde von seiner Frau begleitet. „Cam wollte seinen Teamkollegen klarmachen, was passiert ist, dass es ihm gut geht und er gut versorgt wird“, sagte Camplin in Livigno.
Patrick Seeger/dpa
Super-G: Franjo von Allmen gewinnt sein drittes Gold
Der Schweizer Franjo von Allmen hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien auch den Super-G gewonnen und damit bereits seine dritte Goldmedaille geholt. Der 24-Jährige setzte sich mit 0,13 Sekunden Vorsprung auf den Amerikaner Ryan Cochran-Siegle durch. Dritter wurde von Allmens Teamkollege Marco Odermatt, der zwar seine zweite Medaille in Bormio holte, aber wie schon in der Abfahrt seiner Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Simon Jocher hatte nach Platz 21 in der Abfahrt erneut nichts mit der Entscheidung zu tun. Der 29-Jährige lag nach 30 Startern auf dem 17. Rang.
Von Allmen ist nach dem Österreicher Toni Sailer (1956) und Jean-Claude Killy aus Frankreich (1968) erst der dritte männliche Skirennfahrer, der dreimal Gold bei denselben Winterspielen gewonnen hat. Bei den Frauen ist dies nur der Kroatin Janica Kostelic (2002) gelungen. In Bormio stand von Allmen auch in der Abfahrt und in der Team-Kombination, die es bei den bisherigen Rekorden noch nicht gab, ganz oben auf dem Podium.
Fast schon ungläubig saß von Allmen im Zielbereich auf der Position des Führenden und zuckte grinsend mit den Schultern, als ein Konkurrent nach dem anderen langsamer war. Auch Odermatt, der souverän die Weltcupwertung im Super-G anführt, blieb um 0,28 Sekunden hinter seinem Landsmann. Dem dreimaligen Weltmeister bleibt nun noch der Riesenslalom als große Chance auf Olympia-Gold in Bormio.
Skispringen: Deutsches Mixed-Team auf Rang vier
Das deutsche Skispringteam hat bei den Olympischen Winterspielen eine Medaille knapp verpasst. Im Mixed-Wettbewerb sprangen Einzel-Olympiasieger Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Selina Freitag und Agnes Reisch von der Normalschanze im italienischen Predazzo auf Platz vier. Gold sicherte sich Slowenien überlegen vor Norwegen und Japan. Dem deutschen Team fehlten nach insgesamt acht Sprüngen nur 1,2 Punkte zu Bronze. Am Montag hatte Raimund noch sensationell für Einzel-Gold gesorgt.
Norwegischer Biathlet gewinnt Bronze – und gesteht im TV-Interview ungefragt einen Seitensprung
Der norwegische Biathlet Sturla Holm Laegreid hat kurz nach dem Gewinn von Olympia-Bronze in einem TV-Interview ungefragt von einem Seitensprung berichtet. „Vor drei Monaten habe ich meinen größten Fehler begangen“, sagte Laegreid dem TV-Sender NRK unter Tränen. Er habe seine Partnerin, die er erst vor sechs Monaten kennengelernt hatte, betrogen. „Ich habe es ihr vor einer Woche gestanden. Es war die schlimmste Woche meines Lebens.“ Die betrogene Frau sei die „Liebe meines Lebens“ gewesen, der „schönste und netteste Menschen der Welt“.
Er wolle mit dem Thema offen umgehen, weil er hofft, die Beziehung zu seiner Ex-Partnerin doch noch reparieren zu können. Aktuell sind beide aber getrennt. „Ich bin noch nicht bereit, aufzugeben. Ich trage die Konsequenzen für mein Handeln und bereue es von ganzem Herzen“, sagte er und ergänzte: „Manchmal mache ich dumme Dinge.“
Der 28-Jährige gab sich vor der Fernsehkamera reumütig. „Ich hatte im Leben eine Goldmedaille und wahrscheinlich gibt es viele, die mich mit anderen Augen ansehen, aber ich habe nur Augen für sie“, sagte er. Das Training und die Vorbereitung sei danach schwierig gewesen, trotzdem gelang ihm im ersten Individualrennen bei Olympia ein erfolgreiches Rennen. In Antholz gewann der Norweger Johan-Olav Botn den Wettbewerb vor Eric Perrot aus Frankreich, dahinter schaffte es Laegreid im Klassiker über 20 Kilometer noch auf das Podium.
Auch bei der anschließenden Pressekonferenz der Medaillengewinner war Laegreids Geständnis das Thema Nummer eins. „Es tut mir leid, Johan, ich möchte dir nicht die Show stehlen“, sagte der Norweger in Richtung seines siegreichen Landsmanns. „Das Thema ist bald wieder vorbei, aber du wirst für immer Olympiasieger sein.“
Schon kurz danach bereute er die Aussagen: „Ich war ein bisschen in meiner eigenen Welt“, sagte der 28-Jährige bereits wenige Stunden später. „Ja, das verstehe ich sehr gut, und ich sehe es jetzt selbst im Nachhinein“, sagte Laegreid zur Kritik für seinen Aussagen.
Die von Laegreid erwähnte und exponierte Ex-Freundin hat derweil wenig Verständnis für dessen Aussagen. „Das ist schwer zu verzeihen“, sagte die Frau, die anonym bleiben will, der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang über die Untreue des Bronzemedaillengewinners. „Ich habe mir nicht ausgesucht, in dieser Position zu sein“, sagte die Frau, „und es ist schwer zu ertragen. Wir hatten Kontakt und er kennt meine Meinung dazu.“ Zugleich bedankte sie sich bei ihrer „Familie und Freunden, die mich aufgefangen haben und mich unterstützen. Auch allen anderen, die an mich dachten und mit mir sympathisierten, ohne zu wissen, wer ich bin.“
Er wolle mit dem Thema offen umgehen, weil er hofft, die Beziehung zu seiner Ex-Partnerin doch noch reparieren zu können. Aktuell sind beide aber getrennt. „Ich bin noch nicht bereit, aufzugeben. Ich trage die Konsequenzen für mein Handeln und bereue es von ganzem Herzen“, sagte er und ergänzte: „Manchmal mache ich dumme Dinge.“
Der 28-Jährige gab sich vor der Fernsehkamera reumütig. „Ich hatte im Leben eine Goldmedaille und wahrscheinlich gibt es viele, die mich mit anderen Augen ansehen, aber ich habe nur Augen für sie“, sagte er. Das Training und die Vorbereitung sei danach schwierig gewesen, trotzdem gelang ihm im ersten Individualrennen bei Olympia ein erfolgreiches Rennen. In Antholz gewann der Norweger Johan-Olav Botn den Wettbewerb vor Eric Perrot aus Frankreich, dahinter schaffte es Laegreid im Klassiker über 20 Kilometer noch auf das Podium.
Auch bei der anschließenden Pressekonferenz der Medaillengewinner war Laegreids Geständnis das Thema Nummer eins. „Es tut mir leid, Johan, ich möchte dir nicht die Show stehlen“, sagte der Norweger in Richtung seines siegreichen Landsmanns. „Das Thema ist bald wieder vorbei, aber du wirst für immer Olympiasieger sein.“
Schon kurz danach bereute er die Aussagen: „Ich war ein bisschen in meiner eigenen Welt“, sagte der 28-Jährige bereits wenige Stunden später. „Ja, das verstehe ich sehr gut, und ich sehe es jetzt selbst im Nachhinein“, sagte Laegreid zur Kritik für seinen Aussagen.
Die von Laegreid erwähnte und exponierte Ex-Freundin hat derweil wenig Verständnis für dessen Aussagen. „Das ist schwer zu verzeihen“, sagte die Frau, die anonym bleiben will, der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang über die Untreue des Bronzemedaillengewinners. „Ich habe mir nicht ausgesucht, in dieser Position zu sein“, sagte die Frau, „und es ist schwer zu ertragen. Wir hatten Kontakt und er kennt meine Meinung dazu.“ Zugleich bedankte sie sich bei ihrer „Familie und Freunden, die mich aufgefangen haben und mich unterstützen. Auch allen anderen, die an mich dachten und mit mir sympathisierten, ohne zu wissen, wer ich bin.“
Taubitz gewinnt nächstes Rodel-Gold für Deutschland
Julia Taubitz stieß einen Jubelschrei aus, schlug die Hände vors Gesicht und blieb für einen Moment auf ihrem Schlitten liegen. Dann herzten die deutschen Teamkolleginnen die neue Rodel-Olympiasiegerin, die mit dem Gold-Triumph in Cortina d'Ampezzo ihre schlimme Enttäuschung von Peking 2022 endgültig vergessen machte. Vor vier Jahren hatte Taubitz dort mit ihrem Sturz ein olympisches Fiasko erlebt, nun durfte sie wie schon Max Langenhan im Männer-Einsitzer über den Olympiasieg jubeln und sich umarmen lassen.
Merle Fräbel, nach dem ersten Tag nur knapp hinter Taubitz, vergab mit schweren Fehlern im dritten Lauf alle Medaillenchancen und wurde letztlich Achte. Der Weg zu Gold war dadurch für die klar überlegene Taubitz frei. Silber ging mit fast einer Sekunde Rückstand an die Lettin Elina Bota, Bronze sicherte sich die US-Pilotin Ashley Farquharson.
Merle Fräbel, nach dem ersten Tag nur knapp hinter Taubitz, vergab mit schweren Fehlern im dritten Lauf alle Medaillenchancen und wurde letztlich Achte. Der Weg zu Gold war dadurch für die klar überlegene Taubitz frei. Silber ging mit fast einer Sekunde Rückstand an die Lettin Elina Bota, Bronze sicherte sich die US-Pilotin Ashley Farquharson.
Freestyler Lundholm erster Transgender-Athlet bei Winter-Olympia
Der Schwede Elis Lundholm hat als erster offener Transsportler einen Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen bestritten. Der Ski-Freestyler identifiziert sich als Mann, startet auf der Buckelpiste aber in der Frauen-Konkurrenz und belegte nach einem Fahrfehler in der Qualifikation den letzten Platz. Deshalb muss Lundholm eine zweite Qualifikation am Mittwoch bestreiten, denn nur die besten zehn Starterinnen erreichten das Finale direkt. Als Transmann gilt ein Mann mit männlicher Geschlechtsidentität, dem bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde.
Da Lundholm keine geschlechtsangleichenden Operationen durchführen und auch juristisch hinsichtlich des Geschlechts keine Änderung vornehmen ließ, wurde der 23-Jährige gemäß der geltenden Regularien vom Schwedischen Olympia-Komitee für das Frauenteam nominiert.
Da Lundholm keine geschlechtsangleichenden Operationen durchführen und auch juristisch hinsichtlich des Geschlechts keine Änderung vornehmen ließ, wurde der 23-Jährige gemäß der geltenden Regularien vom Schwedischen Olympia-Komitee für das Frauenteam nominiert.