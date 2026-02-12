Rodel-Gold für deutsche Staffel – Wendl/Arlt jetzt erfolgreichste Winter-Olympioniken Deutschlands



Die deutschen Gold-Rodler lagen noch auf dem Schlitten, da stürmten die Teamkollegen schon mit funkelnden Augen in den Eiskanal. Mit lauten Jubelschreien, Tränen und Fahnen feierte die Team-Staffel nicht nur einen historischen Abschluss der Rodel-Wettbewerbe, das Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt krönte sich mit dem insgesamt siebten Olympiasieg seit 2014 zu Deutschlands erfolgreichsten Winter-Olympioniken. „Unser letzter Olympialauf war nochmal richtig schön. Wir genießen jetzt den Moment. Das ist der krönende Abschluss“, sagte Arlt nach seinem wohl letzten Olympia-Rennen. Rodel-Cheftrainer Patric Leitner kündigte im ZDF an: „Die Mannschaft wird heute das deutsche Haus zerlegen.“



DOSB-Präsident Thomas Weikert schwärmte von einer „Lebensleistung. Sie haben es geschafft. Die gesamte Mannschaft verneigt sich vor euch“, sagte Weikert über die Rekordhalter. Der Bayern-Express Wendl/Arlt überflügelte seine langjährige Kollegin Natalie Geisenberger aus der bayerischen Trainingsgruppe „Sonnenschein“, die neben sechsmal Gold noch einmal olympisches Bronze gewann. Seit der Einführung der Staffel-Disziplin 2014 stand immer Deutschland ganz oben auf dem Olympia-Podest. 0,542 Sekunden betrug der Vorsprung vor Österreich – eine Machtdemonstration. Gastgeber Italien wurde Dritter.



„Alles Top-Läufe. Ganz wenig Läufe, gute Reaktionszeiten. Man hat bei den Emotionen im Ziel gesehen, was das wert ist“, sagte Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD). Währenddessen kniete Wendl aufgelöst mit dem Gesicht auf dem Eis. Um ihn herum war der Jubel grenzenlos. Auch die Skirennfahrerinnen Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher stürmten in den Kanal. Julia Taubitz und Max Langenhan feierten durch den Team-Erfolg ihr zweites Gold nach ihren Einzelsiegen. Dajana Eitberger, die am Vortag mit Debütantin Magdalena Matschina Silber bei der Olympia-Premiere im Frauen-Doppel holte, freute sich über ihr erstes Gold.