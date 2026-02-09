Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
„Du solltest damit nicht hüpfen“: Olympiamedaillen haben eine Sollbruchstelle
Die Medaillen bei den Olympischen Winterspielen haben offenbar eine Sollbruchstelle. Bei mehreren geehrten Athletinnen und Athleten brach der Steg, der das Band an der Plakette hält. Das Malheur passierte dem deutschen Biathleten Justus Strelow nach Bronze mit der Mixed-Staffel genau so wie der Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson (USA) und der schwedischen Langläuferin Ebba Andersson nach ihrem Silber-Gewinn.
„Du solltest damit nicht hüpfen“, riet Johnson der Olympia-Zweiten Emma Aicher, die ihre Silbermedaille in der Abfahrt daher bei der Party am Sonntagabend bald in Sicherheit brachte. An Johnsons Medaille war wie bei Andersson der dünne Steg kurz nach der Siegerehrung im Überschwang der Gefühle gebrochen. Strelows Medaille löste sich bei der wilden Feier im Deutschen Haus vom Band. Teamkollege Philipp Nawrath gab am nächsten Morgen aber Entwarnung: „Ich hoffe und glaube, dass das relativ schnell wieder zusammenzusetzen war. Einen kleinen Schwund gab es, aber das ließ sich alles beheben.“
„Du solltest damit nicht hüpfen“, riet Johnson der Olympia-Zweiten Emma Aicher, die ihre Silbermedaille in der Abfahrt daher bei der Party am Sonntagabend bald in Sicherheit brachte. An Johnsons Medaille war wie bei Andersson der dünne Steg kurz nach der Siegerehrung im Überschwang der Gefühle gebrochen. Strelows Medaille löste sich bei der wilden Feier im Deutschen Haus vom Band. Teamkollege Philipp Nawrath gab am nächsten Morgen aber Entwarnung: „Ich hoffe und glaube, dass das relativ schnell wieder zusammenzusetzen war. Einen kleinen Schwund gab es, aber das ließ sich alles beheben.“
Freestylerin Mathilde Gremaud wieder vor Eileen Gu
Die Schweizer Ski-Freestylerin Mathilde Gremaud hat Chinas Bekanntheit Eileen Gu erneut die Goldmedaille im Slopestyle-Wettbewerb weggeschnappt. Die Olympiasiegerin von 2022 und amtierende Weltmeisterin setzte sich in Livigno wie vor vier Jahren in Peking hauchdünn vor Gu durch. Bronze ging mit deutlichem Abstand an Megan Oldham aus Kanada. Gremaud und Gu trennten am Ende eines hochklassigen Duells winzige 0,38 Punkte. In Peking hatte sich Gremaud mit einem Vorsprung von 0,33 Zählern durchgesetzt. Oldham fehlten 10,50 Punkte zur Spitze.
Die gebürtige US-Amerikanerin Gu, die in Peking Gold im Big Air und in der Halfpipe gewonnen hatte, legte im ersten der drei Finalläufe mit einer Wertung von 86,58 vor. Doch Gremaud konterte im zweiten Durchgang mit 86,96. Gu riskierte im dritten Run noch einmal alles und stürzte bereits am ersten Hindernis. Das Duell hatte im Vorfeld an Schärfe gewonnen, weil Gremauds Trainer Misra Noto wie schon vor Peking die Seiten gewechselt hatte und sich Gus Lager anschloss. Die Schweizer Boulevardzeitung Blick schrieb von „Verrat“.
Hass-Botschaften gegen US-Athleten, die Trump kritisieren
Die US-Olympiateilnehmer erhalten eine wachsende Zahl von Hass-Nachrichten. Es werde das Bestmögliche getan, um die Attacken in sozialen Medien zu entfernen und ernstzunehmende Drohungen an die Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten, teilte das Olympische und Paralympische Komitee der USA (USOPC) der Nachrichtenagentur AP mit. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den amerikanischen Ski-Freestyler Hunter Hess auf seiner Plattform Truth Social als „echten Loser“ (Verlierer) bezeichnet.
„Das USOPC steht fest hinter den Athleten des Teams USA und setzt sich weiterhin für ihr Wohlergehen und ihre Sicherheit ein, sowohl auf als auch neben den Wettkampfstätten“, hieß es in einem Statement der Dachorganisation. Der Auftritt der US-Delegation bei den Winterspielen in Italien wird von internationaler Kritik an der Linie der Trump-Regierung überschattet. Mehrere US-Athleten hatten sich kritisch über die politische Lage in ihrer Heimat geäußert.
Vor allem das teils brutale Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten in den USA steht im Mittelpunkt der Debatte. Ski-Freestyler Hess sagte, es rufe „gemischte Gefühle“ hervor, die USA im Moment zu vertreten. „Nur weil ich die Flagge trage, heißt das nicht, dass ich alles repräsentiere, was gerade in den USA passiert“, sagte der 27-Jährige.
„Das USOPC steht fest hinter den Athleten des Teams USA und setzt sich weiterhin für ihr Wohlergehen und ihre Sicherheit ein, sowohl auf als auch neben den Wettkampfstätten“, hieß es in einem Statement der Dachorganisation. Der Auftritt der US-Delegation bei den Winterspielen in Italien wird von internationaler Kritik an der Linie der Trump-Regierung überschattet. Mehrere US-Athleten hatten sich kritisch über die politische Lage in ihrer Heimat geäußert.
Vor allem das teils brutale Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten in den USA steht im Mittelpunkt der Debatte. Ski-Freestyler Hess sagte, es rufe „gemischte Gefühle“ hervor, die USA im Moment zu vertreten. „Nur weil ich die Flagge trage, heißt das nicht, dass ich alles repräsentiere, was gerade in den USA passiert“, sagte der 27-Jährige.
Fis-Chef Eliasch äußert sich zu Vonn
Ski-Weltverbandschef Johan Eliasch hat Kritik daran zurückgewiesen, dass Lindsey Vonn trotz ihrer Vorverletzung bei der olympischen Abfahrt starten durfte. „Ich glaube fest daran, dass so etwas von jedem einzelnen Athleten selbst entschieden werden muss“, sagte der Fis-Präsident nach dem Unfall der amerikanischen Sportlerin. Vonn (41) war bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo trotz eines kurz zuvor gerissenen Kreuzbandes gestartet, in der Abfahrt dann aber heftig gestürzt.
Nach dem Sturz war vereinzelt Kritik aufgekommen an den Organisatoren, dass diese der angeschlagenen Vonn den Start erlaubt hatten. „Sie kennt besser als jeder andere die Verletzungen an ihrem Körper“, entgegnete Eliasch, der auch Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ist. „Wenn man sich umschaut, dann hat jeder einzelne Athlet irgendeine Art von Verletzung.“
„Unglaublich unglücklich“ sei der Sturz gewesen, unterstrich Funktionär Eliasch am Tag nach dem Unfall am Rande der Team-Kombination der Männer in Bormio. „Niemand kann so etwas noch auffangen“, schilderte der Fis-Präsident. „Aber so etwas ist manchmal Teil des Skirennfahrens. Es ist ein gefährlicher Sport.“
Karriereende von Rodler Felix Loch noch unklar
An ein abruptes Karriereende verschwendet Felix Loch nach seinem enttäuschenden sechsten Platz im Einsitzer-Wettbewerb der Rodler keine Gedanken. Jetzt wolle er alles abschütteln und als Führender im Gesamtweltcup noch einmal die große Kristallkugel gewinnen, sagte der 36 Jahre alte Athlet. „Wer mich kennt, weiß, dass ich das sehr gut hinbekomme. Es sind noch zwei Rennen, wo ich mich mit Jonas (Müller) batteln werde.“ Im Moment führt Loch sehr knapp mit nur einem Punkt Vorsprung. Über einen möglichen Erfolg sagte er: „Ich würde mich freuen, dann kann man sagen, es ist eine versöhnliche Saison. Momentan ist es aber bitter.“ Nach der Saison ist für den 36 Jahre alten Rodler alles möglich. „Wir schauen von Jahr zu Jahr, ob es zwei, drei, vier oder acht sind, es muss alles zusammenpassen. Und ich muss sehen, ob ich vorne mithalten kann. Dann kommt das ein oder andere Jahr noch dazu“, sagte Loch.
Ester Ledecka schimpft auf IOC
Snowboarderin Ester Ledecka hat nach ihrem unerwartet frühen Aus im Parallel-Riesenslalom das Internationale Olympische Komitee (IOC) deutlich kritisiert. „Sie hören nicht zu, denn es geht ihnen gar nicht um die Athleten“, sagte die Tschechin nach dem Rennen in Livigno: „Bei Olympia geht es nicht um die Sportler, es geht um die Show, die Rennen, es geht ums Geld und Politik.“ Der Grund für Ledeckas Ärger ist die Debatte um das zukünftige Programm der Winterspiele. Neben der Nordischen Kombination steht auch der Parallel-Riesenslalom der Snowboarder im Fokus, die traditionsreiche Sportart und der relativ junge Wettbewerb stehen für die Winterspiele 2030 in den französischen Alpen auf der Kippe.
Die Snowboard-Disziplin ist erst seit 2002 in Salt Lake City im Programm. „Wenn man sich hier umschaut, dann haben wir wieder bewiesen, dass wir hierher gehören, denn die Leute sind gekommen, um uns zu sehen. Und es waren wirklich viele, und sie hatten Spaß“, sagte Ledecka. Die 30-Jährige hatte 2018 in Pyeongchang als Doppelsiegerin im alpinen Super-G auf Skiern und im Parallel-Riesenslalom Geschichte geschrieben. Zudem holte sie 2022 in Peking Gold auf dem Snowboard.
Deutsche Langläufer im Skiathlon weit zurück
Die deutschen Langläufer haben wie erwartet im Skiathlon nicht in den Kampf um die Olympia-Medaillen eingreifen können. Friedrich Moch belegte als Bester aus der Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder den 26. Platz. Die Goldmedaille sicherte sich in einem packenden Rennen bei prächtigem Sonnenschein der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo. Er ist auch in weiteren Wettkämpfen bei den Winterspielen der Topfavorit. Klaebo setzte sich kurz vor dem Ziel aus einer fünfköpfigen Spitzengruppe ab und jubelte auf der Zielgeraden ausgelassen. Rang zwei ging nach 20 Kilometern überraschend an den Franzosen Mathis Desloges. Der Norweger Martin Loewstroem Nyenget holte Bronze.
Erstes deutsches Gold durch Rodler Langenhan
Max Langenhan rauschte mit Tempo 130 durch den Eiskanal, dann breitete er die Arme aus und verdrückte im Ziel Freudentränen. Trotz steifem Hals hat der Rodel-Weltmeister mit einer beeindruckenden Rekord-Show für den ersten deutschen Olympiasieg gesorgt. Langenhan fuhr mit vier Bahnrekorden in vier Läufen in einer eigenen Liga und feierte den größten Erfolg seiner Karriere. Mit 0,596 Sekunden Vorsprung verwies der 26-Jährige im Einsitzer den Österreicher Jonas Müller auf Rang zwei. Dritter wurde wie schon vor vier Jahren in Peking der Italiener Dominik Fischnaller. Dabei hatte Langenhan vor dem Start der Rodel-Rennen noch eine Absage in Betracht gezogen, da er einen steifen Hals hatte. Der 1,90 Meter große Athlet biss sich durch und ist nach Platz sechs in Peking vor vier Jahren nun am Ziel seiner Träume. Der Weltcupführende Felix Loch aus Berchtesgaden patzte mehrmals und musste sich bei seinen fünften Winterspielen mit Rang sechs begnügen. Nach dem Zieleinlauf wurde er von seinem Vater Norbert in den Arm genommen. Der Chemnitzer Timon Grancagnolo kam auf Rang neun.
Max Langenhan war im Eiskanal nicht zu schlagen. . Getty Images
Pechstein abgelöst: Österreicherin nun älteste Starterin jemals bei Olympia
Snowboarderin Claudia Riegler aus Österreich hat die deutsche Olympiasiegerin Claudia Pechstein als älteste Starterin abgelöst, die jemals an einem Wettkampf bei den Olympischen Winterspielen teilgenommen hat. Die 52-Jährige trat im Parallel-Riesenslalom an und schied dort im Achtelfinale gegen Ester Ledecka aus. „Ich kann immer noch mit den jungen Mädchen mithalten und mich mit ihnen messen“, sagte Riegler, die im November 1994 ihr Weltcup-Debüt feierte. Mit 30 Jahren sei sie laut eigener Aussage aus dem österreichischen Aufgebot geworfen worden. „Man sagte mir, ich sei zu alt“, so Riegler. Später kehrte sie jedoch zurück. „Meine größte Motivation ist jetzt mein Alter und ich weiß, dass ich immer noch schnell sein kann, und das macht mich stolz.“
NHL-Profis nun beim deutschen Eishockey-Team
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist komplett. Am Sonntag trafen die weiteren NHL-Profis um Verteidiger Moritz Seider in Mailand ein und bezogen ihr Quartier im Olympischen Dorf. Leon Draisaitl, der bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne ins San Siro Stadium getragen hatte, war bereits am Freitagmorgen eingetroffen. „Es ist fast schon ein komisches Gefühl, jetzt plötzlich hier in Mailand zu sein. Alles ging schnell und reibungslos mit der Anreise“, sagte Seider: „Wir freuen uns riesig, dass es auch für uns endlich losgeht.“ Auch Stürmer Tim Stützle war begeistert. „Es sind so viele Eindrücke hier im Olympischen Dorf. Die ersten Momente haben sich tatsächlich etwas surreal angefühlt.“ Insgesamt stießen acht Spieler aus Nordamerika zum Team: Goalie Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Verteidiger Seider (Detroit Red Wings) sowie die Stürmer John-Jason Peterka (Utah Mammoth), Lukas Reichel (Vancouver Canucks), Joshua Samanski (Edmonton Oilers), Wojciech Stachowiak (Tampa Bay Lightning), Nico Sturm (Minnesota Wild) und Tim Stützle (Ottawa Senators). Erstmals geschlossen auf dem Eis stehen wird das Team von Bundestrainer Harold Kreis im Training am Montag. Das hochkarätig besetzte Turnier beginnt für die DEB-Auswahl am 12. Februar gegen Dänemark.
Lesen Sie hier ein ausführliches Porträt über Leon Draisaitl aus der SZ von vergangenem Jahr:
Und hier noch eine schöne Nacherzählung zum Abfahrtsrennen der Frauen von Emma Aicher, die ihre Silbermedaille auf ihre Weise feierte.
„Ich bin eigentlich nie nervös, aber im Ziel war ich so nervös, dass ich mir selbst auf den Sack gegangen bin.“
Deutsche Snowboarderin Hofmeister verfehlt Medaillenchance
Ein Sturz im Parallel-Riesenslalom hat Snowboarderin Ramona Hofmeister die Chance auf eine Medaille gekostet. Die 29-Jährige schied im Viertelfinale aus. Durchaus überraschend war in der Runde der besten acht Starterinnen auch für die dreifache Olympiasiegerin Ester Ledecka aus Tschechien Endstation. Die Goldmedaille sicherte sich Hofmeisters Lauf-Gegnerin und Ledeckas Landsfrau Zuzana Maderova. Bei den Männern wiederholte der 40-jährige Benjamin Karl seinen Olympiasieg. Unmittelbar nach der Überquerung der Ziellinie riss sich der Österreicher die Klamotten vom Oberkörper und spannte die Muskeln an. Hofmeister galt nach ihrem starken Comeback indes als Medaillenanwärterin. Im September hatte sie sich einen Sprunggelenkbruch zugezogen. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr in den Weltcup glänzte sie mit zwei Siegen in Scuol und Bansko und schürte damit die Hoffnungen auf ihre zweite Olympia-Medaille nach Bronze bei den Spielen 2018.
Bronze für deutsche Biathlon-Mixed-Staffel
Das deutsche Biathlon-Team ist mit Bronze in der Mixed-Staffel glänzend in die Olympischen Winterspiele gestartet. Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß erkämpften in Antholz Deutschlands erste Olympia-Medaille in diesem Wettbewerb überhaupt. Das Quartett musste sich in einem dramatischen Rennen nach einer Strafrunde von Schlussläuferin Preuß mit 1:05,3 Minuten Rückstand nur Favorit Frankreich und Gastgeber Italien geschlagen geben.
Bei Traumwetter mit viel Sonnenschein in Südtirol zeigten die deutschen Männer direkt nach dem Start einen ganz starken Auftritt. Strelow und Nawrath benötigten am Schießstand keine einzige Nachladepatrone und lagen zwischenzeitlich schon in Führung vor rund 18 000 Zuschauern auf den Tribünen und an der Strecke. Auch Voigt, die sich vor vier Jahren in Peking noch zwei Strafrunden geleistet hatte, traf alle zehn Schüsse und hielt den Kontakt zur Spitze.
Die Französin Julia Simon zog am Ende an der Spitze davon und war nicht mehr einzuholen. Im Dreikampf um Silber mit Italien und Norwegen wurde es beim letzten Stehendschießen wild. Preuß schoss eine Strafrunde und vergab die Chance auf ein noch besseres Ergebnis. Norwegen musste am Ende sogar zwei Extrarunden drehen und ging leer aus.
Bei Traumwetter mit viel Sonnenschein in Südtirol zeigten die deutschen Männer direkt nach dem Start einen ganz starken Auftritt. Strelow und Nawrath benötigten am Schießstand keine einzige Nachladepatrone und lagen zwischenzeitlich schon in Führung vor rund 18 000 Zuschauern auf den Tribünen und an der Strecke. Auch Voigt, die sich vor vier Jahren in Peking noch zwei Strafrunden geleistet hatte, traf alle zehn Schüsse und hielt den Kontakt zur Spitze.
Die Französin Julia Simon zog am Ende an der Spitze davon und war nicht mehr einzuholen. Im Dreikampf um Silber mit Italien und Norwegen wurde es beim letzten Stehendschießen wild. Preuß schoss eine Strafrunde und vergab die Chance auf ein noch besseres Ergebnis. Norwegen musste am Ende sogar zwei Extrarunden drehen und ging leer aus.
Deutschlands Biathlon-Team war voller strahlender Gesichter. . Getty Images
Meloni: Demonstranten in Mailand sind „Feinde Italiens“
Nach Krawallen in Mailand rund um die Olympischen Winterspiele hat Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni scharfe Kritik geübt. Beteiligte an den Ausschreitungen nannte sie in den sozialen Medien „Feinde Italiens und der Italiener“. Sie sorgten dafür, dass die Bilder der Krawalle „im Fernsehen auf der halben Welt“ gezeigt werden, schrieb die rechte Regierungschefin weiter und stellte einen Beitrag des US-Senders Fox dazu.
Am Samstagabend hatte sich in der norditalienischen Metropole ein Protestmarsch von mehr als 3000 Menschen in Richtung des olympischen Dorfes aufgemacht. Dabei warfen Teilnehmer Rauchbomben und Molotow-Cocktails in Richtung der Sicherheitskräfte. Die Polizei setzte Schlagstöcke, Wasserwerfer und Tränengas ein. Es gab dabei sechs Festnahmen.
Meloni erwähnte auch einen Vorfall auf dem Streckennetz der italienischen Eisenbahn im Norden des Landes. An drei Stellen des Netzes waren am Samstag Beschädigungen entdeckt worden, was für erhebliche Probleme im Bahnverkehr sorgte. Ermittler schließen nicht aus, dass es sich wie zu Beginn der Sommerspiele 2024 in Paris dabei um Sabotageakte handeln könnte.
Krawalle bei Protesten in Mailand
Bei einer Demonstration gegen die Olympischen Winterspiele ist es in Mailand zu Krawallen gekommen. Nach einem Protestmarsch von mehr als 3000 Menschen in Richtung des olympischen Dorfes warfen einige Teilnehmer Rauchbomben und Molotow-Cocktails in Richtung Sicherheitskräfte. Die Polizei setzte Schlagstöcke, Wasserwerfer und Tränengas ein. Es gab sechs Festnahmen.
Der Protest richtete sich unter anderem auch gegen die Anwesenheit von Beamten der US-Einwanderungspolizei ICE bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Die Polizei sprach von etwa 3000 Teilnehmern. Nach anderen Schätzungen waren es etwa 5000.
Bei dem Demonstrationszug waren – wie bei früheren Märschen – wieder Plakate wie „ICE out“ („ICE raus“) oder „ICE=SS“ zu sehen. Die US-Einwanderungspolizei steht in der Kritik wegen ihres teils brutalen Vorgehens gegen Migranten in den Vereinigten Staaten, bei dem auch zwei Menschen getötet wurden. In der US-Delegation sollen sich ICE-Beamte um den Schutz von Offiziellen wie US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio kümmern.
Italiens rechte Regierung betonte mehrfach, dass die ICE-Angehörigen auf den Straßen nicht zum Einsatz kämen. Insgesamt werden rund um die Spiele mehr als 6000 italienische Sicherheitskräfte eingesetzt. Vor einer Woche waren bei einer Kundgebung von Autonomen in der früheren Olympiastadt Turin mehr als 100 Menschen verletzt worden.
Andrea Carrubba/Imago