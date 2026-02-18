Snowboarderin Morgan verpasst erneut eine Medaille

Annika Morgan hat im letzten Snowboard-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen in Italien die ersehnte Medaille für Deutschland knapp verpasst. Die 24-Jährige wurde von der letzten Starterin des Slopestyle-Finales, Zoi Sadowski-Synnott, noch vom dritten Platz verdrängt. Morgan hatte von der Jury in ihrem besten Versuch 78,78 von 100 möglichen Punkten erhalten, ihr fehlten am Ende 7,02 Punkte zu Edelmetall. Bereits im Big Air war die Entscheidung knapp gegen Morgan ausgefallen, als sie das Finale um gerade einmal 0,75 Punkte verpasste. Es wäre die erste Medaille für die deutschen Freestyle-Snowboarder seit dem Olympiasieg von Nicola Thost in der Halfpipe 1998 in Nagano gewesen.



„Ich war die ganze Zeit Dritte, bis zum letzten Moment - das ist übelst blöd“, sagte die Bayerin. „Ich bin stolz darauf, wie ich die letzten Monate gearbeitet habe. Ich habe so gut trainiert wie noch nie. Aber da ist noch Luft nach oben für die nächsten Weltcups und vielleicht auch die nächsten vier Jahre.“ Morgan, die mit 69,53 Punkten den achten Platz in der Qualifikation belegt hatte, legte mit einem guten ersten Run den Grundstein und steigerte sich dann sogar noch einmal. Dadurch setzte sie die Konkurrenz unter Druck. Im dritten Anlauf stürzte Morgan und konnte sich nicht noch einmal verbessern. Lange sah es für sie nach dem Gewinn der Bronzemedaille aus, ehe Sadowski-Synnott noch auf den zweiten Rang kletterte. Gold ging an Mari Fukada (87,83), Dritte wurde ihre japanische Landsfrau Kokomo Murase.



Die deutschen Snowboarder fahren damit ohne Medaille nach Hause - wie bereits 2022 in Peking. Die letzten Plaketten hatten 2018 Selina Jörg und Ramona Hofmeister als Zweite und Dritte im Parallel-Riesenslalom gewonnen.