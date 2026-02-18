Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Deutsche Kombinierer können Medaille gewinnen
Die Kombinierer Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek liegen bei der Olympia-Premiere des Teamsprints nach dem Springen klar auf Medaillenkurs. Sowohl Geiger (122,5) als auch Rydzek (123,0 m) zeigten auf der Großschanze von Predazzo im dichten Schneetreiben gute Flüge, damit geht das deutsche Duo von Platz eins in den Langlauf (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Dort treten beide Starter immer im Wechsel an. „Die Bedingungen werden richtig, richtig schwer. Aber wir werden voll dagegenhalten. Alles ist möglich“, sagte Rydzek. 13 Sekunden nach dem DSV-Duo geht Norwegen mit Doppel-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro und Andreas Skoglund in die Loipe, Dritter sind die Japaner Akito Watabe und Ryota Yamamoto (+21 Sekunden).
„Es wird sich gerade mit Norwegen zusammenschieben“, sagte Rydzek. Geiger sah das ähnlich: „Es ist noch nichts gewonnen. Es wird ein langes, hartes Rennen. Aber ich weiß, dass der Johannes und ich alles reinhauen werden, was wir haben.“ Mitfavorit Österreich mit Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter folgt mit 29 Sekunden Rückstand erst auf Rang fünf. Der Teamsprint ersetzt in Italien die traditionelle Staffel mit vier Startern pro Nation.
Schneefall in Livigno sorgt für Probleme
Der anhaltende Schneefall in Livigno hat zu einer weiteren Absage geführt – und könnte auch den Terminplan der Nordischen Kombinierer durcheinander bringen. Bei den Ski-Freestylern muss der eigentlich am Donnerstag geplante Sprung der Männer wegen angekündigter „erheblicher Schneefälle“ verlegt werden, wie der Ski-Weltverband Fis mitteilte. Die erwarteten Schneemengen würden zu noch widrigeren Bedingungen führen als am Dienstag, als es bei den Aerials-Wettbewerben der Ski-Freestyler ebenfalls zu Änderungen im Zeitplan gekommen war. Die Sicherheit der Athletinnen und Athleten habe höchste Priorität, hieß es. Die Qualifikation soll nun am Freitag ab 10.30 Uhr nachgeholt werden, das Finale dann um 13.30 Uhr starten.
Deutsche Athleten sind beim Aerials-Wettkampf nicht am Start. Auch die Nordischen Kombinierer bangen wetterbedingt um ihren Team-Wettkampf. Eigentlich soll am Donnerstag um 10 Uhr auf der Großschanze in Predazzo das Skispringen beginnen. Das entscheidende Langlaufrennen des Teamsprints ist für 14 Uhr in Tesero geplant. Es sind allerdings auch hier große Mengen Neuschnee angekündigt, dazu Wind und Regen. Wie beim Freestyle-Event wäre auch bei den Kombinierern eine Verlegung auf den Freitag möglich.
Biathleten muntern Franziska Preuß auf
Nach dem neuerlichen Drama am Schießstand hat sich das deutsche Biathlon-Team geschlossen hinter Franziska Preuß gestellt. „Ich möchte jetzt nicht ihr die Schuld zuweisen, dass es mit der Medaille nicht funktioniert hat“, sagte Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer nach dem vierten Platz in der Staffel: „Wir können nur als Team gewinnen oder als Team verlieren.“ Preuß war als zweite Läuferin des Deutschen Skiverbands (DSV) in das Rennen gegangen, kam als Führende zum Stehendschießen, das ihr bislang immer wieder bei den Olympischen Winterspielen große Probleme bereitet hatte.
Und auch in der Staffel versagten der Bayerin die Nerven, mit einer Strafrunde fiel Deutschland weit zurück. Preuß war im Anschluss untröstlich. „Wir haben leider auf der Strecke auch schon gesehen, dass sie nicht ganz so locker, entspannt ist“, sagte Mehringer über Preuß, die „natürlich fertig“ sei: „Sie hat ihr Bestes gemacht, hat versucht, dranzubleiben. Keiner hat aufgegeben, auch Franzi nicht.“ Preuß habe dem DSV-Team „ich weiß nicht wie viele Staffeln gewonnen“ oder sei „erfolgreich ins Ziel gelaufen“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling: „Heute war es halt mal andersherum.“
Kanada gewinnt Krimi gegen Tschechien in der Overtime
Goldfavorit Kanada hat das frühe Aus bei den Olympischen Winterspielen gerade noch abgewendet und auf dramatische Art und Weise das Halbfinale erreicht. Das Starensemble um Connor McDavid und Sidney Crosby lag in der Runde der letzten acht gegen Tschechien bis wenige Minuten vor dem Ende zurück, rettete sich in die Verlängerung und setzte sich mit 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) durch.
Mitch Marner erzielte 1:22 Minuten in der Overtime nach einem Solo per Rückhand das goldene Tor. Zuvor hatte Nick Suzuki (57.) die Führung der aufopferungsvoll kämpfenden Tschechen durch Ondrej Palat (53.) im Schlussdrittel egalisiert. Kanadas Torhüter Jordan Binnington hielt den Rekord-Olympiasieger mit einer Parade knapp eine Minute vor dem Ende des dritten Drittels im Spiel. Allerdings verlor der Favorit wohl Topstar Crosby, der im Mitteldrittel verletzt in die Kabine musste und nicht wieder zurückkehrte.
Kanada hatte zuvor einen Start nach Maß erwischt, die Tschechen schlugen nach dem frühen kanadischen Führungstreffer durch Toptalent Macklin Celebrini (4.) aber zurück. Lukas Sedlak (9.) und David Pastrnak (15.) drehten die Begegnung noch im ersten Drittel für die Tschechen, die zum Auftakt der Vorrunde noch ein 0:5 gegen Kanada kassiert hatten. Im Powerplay erzielte Nathan MacKinnon (33.) den Ausgleich, bevor Palat das Eishockey-Mutterland vor den Augen von Wayne Gretzky an den Rande einer Niederlage brachte.
Snowboarderin Morgan verpasst erneut eine Medaille
Annika Morgan hat im letzten Snowboard-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen in Italien die ersehnte Medaille für Deutschland knapp verpasst. Die 24-Jährige wurde von der letzten Starterin des Slopestyle-Finales, Zoi Sadowski-Synnott, noch vom dritten Platz verdrängt. Morgan hatte von der Jury in ihrem besten Versuch 78,78 von 100 möglichen Punkten erhalten, ihr fehlten am Ende 7,02 Punkte zu Edelmetall. Bereits im Big Air war die Entscheidung knapp gegen Morgan ausgefallen, als sie das Finale um gerade einmal 0,75 Punkte verpasste. Es wäre die erste Medaille für die deutschen Freestyle-Snowboarder seit dem Olympiasieg von Nicola Thost in der Halfpipe 1998 in Nagano gewesen.
„Ich war die ganze Zeit Dritte, bis zum letzten Moment - das ist übelst blöd“, sagte die Bayerin. „Ich bin stolz darauf, wie ich die letzten Monate gearbeitet habe. Ich habe so gut trainiert wie noch nie. Aber da ist noch Luft nach oben für die nächsten Weltcups und vielleicht auch die nächsten vier Jahre.“ Morgan, die mit 69,53 Punkten den achten Platz in der Qualifikation belegt hatte, legte mit einem guten ersten Run den Grundstein und steigerte sich dann sogar noch einmal. Dadurch setzte sie die Konkurrenz unter Druck. Im dritten Anlauf stürzte Morgan und konnte sich nicht noch einmal verbessern. Lange sah es für sie nach dem Gewinn der Bronzemedaille aus, ehe Sadowski-Synnott noch auf den zweiten Rang kletterte. Gold ging an Mari Fukada (87,83), Dritte wurde ihre japanische Landsfrau Kokomo Murase.
Die deutschen Snowboarder fahren damit ohne Medaille nach Hause - wie bereits 2022 in Peking. Die letzten Plaketten hatten 2018 Selina Jörg und Ramona Hofmeister als Zweite und Dritte im Parallel-Riesenslalom gewonnen.
Preuß mit Strafrunde: Deutsche Biathlon-Staffel bleibt ohne Medaille
Erstmals in der Olympia-Geschichte sind nach den deutschen Biathlon-Männern auch die Frauen in der Staffel ohne Medaille geblieben. Julia Tannheimer, Franziska Preuß, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt belegten in Antholz nur den vierten Platz. Dabei leistete sich Weltmeisterin Preuß in Führung liegend eine Strafrunde im Stehendschießen. Nach 4 mal 6 Kilometern und insgesamt neun Nachladern hatte das Quartett 1:29,1 Minuten Rückstand auf den erneut souveränen Olympiasieger Frankreich. Silber holte Schweden vor Norwegen.
Seitdem Frauen und Männer im Biathlon 1992 ihre Wettbewerbe bei Olympia gemeinsam austragen, hatte zuvor immer mindestens eine der beiden deutschen Staffeln auf dem Podest gestanden. 1998 in Nagano hatte es sogar das einzige Mal zweimal Gold gegeben. Die Männer waren am Dienstag in Italien beim Sieg Frankreichs Vierte geworden. Vor den abschließenden Massenstarts am Freitag und Samstag bleibt Mixed-Bronze die einzige Medaille für den Deutschen Skiverband in Antholz.
Vor vier Jahren in Peking hatten Deutschlands Frauen die Bronzemedaille gewonnen, Preuß und Voigt waren damals bereits dabei. 2002 hatte die Auswahl des Deutschen Skiverbandes in Salt Lake City letztmals Olympia-Gold geholt. Richtig enttäuschende Ergebnisse gab es auch in der Vergangenheit immer wieder: Weit entfernt vom Podest reichte es 2018 nur zu Platz acht, 2014 sogar nur zu Rang zehn.
Eishockey: Deutschland verliert im Viertelfinale 2:6 gegen Slowakei
Offensiv zu harmlos, defensiv überfordert: Der zarte Medaillentraum von Leon Draisaitl und Co. ist laut geplatzt, die nominell stärkste deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Geschichte im olympischen Viertelfinale an der Slowakei klar mit 2:6 (0:1, 1:3, 1:2) gescheitert. Statt es im Kampf um Edelmetall mit den Top-Nationen aufzunehmen, steht nach einer Turnierleistung mit mehr Tiefen als Höhen die Heimreise an.
Pavol Regenda (19., 41.), Milos Keleman, Oliver Okuliar (beide 25.), Dalibor Dvorsky (31.) und Tomas Tatar (56.) trafen für die flinken Slowaken, die Deutschland wie schon 2022 in Peking (0:4 in der Viertelfinal-Qualifikation) aus dem Turnier warfen. Lukas Reichel auf Vorlage von Draisaitl (35.) und Frederik Tiffels (51.) sorgten in Mailand für ein etwas erträglicheres Ergebnis.
Das DEB-Team, 2018 sensationell Silbermedaillengewinner, brachte zu selten im Turnier seine nominelle Power mit sieben NHL-Spielern um Draisaitl aufs Eis. Defensiv fehlte dem Team von Bundestrainer Harold Kreis die Qualität.
Drama um Slalomläuferin Lena Dürr – Shiffrin überragt
Skirennfahrerin Lena Dürr hat auch im Slalom trotz guter Ausgangslage eine Medaille verpasst und ein sportliches Drama erlebt. Die 34-Jährige fädelte als Zweitplatzierte des ersten Laufs im Finale bereits am ersten Tor ein und schied aus. US-Fahrerin Mikaela Shiffrin feierte in Cortina d'Ampezzo einen überlegenen Sieg und krönte sich mit 1,50 Sekunden Vorsprung zur Olympiasiegerin. Silber ging an die Schweizerin Camille Rast, Bronze sicherte sich die Schwedin Anna Swenn Larsson. Dürrs Teamkollegin Emma Aicher, die in der Abfahrt und in der Team-Kombination mit Kira Weidle-Winkelmann jeweils Silber geholt hatte, fuhr auf Rang neun. Das deutsche Alpin-Team beendet die Spiele in Norditalien damit mit zwei Medaillen.
Während die Frauen mitunter famose Fahrten zeigten, gingen die Männer bei ihren Wettbewerben in Bormio wieder mal leer aus. Vier Jahre nach dem Drama von Peking erlebte Dürr in den Dolomiten nun gleich zwei weitere sportliche Tragödien. In China war sie 2022 als Führende in den zweiten Lauf des Slaloms gegangen und noch auf den vierten Rang zurückgefallen. Später holte zwar sie noch Silber mit der Mannschaft, doch das war nur ein kleiner Trost. In Cortina d'Ampezzo verspielte sie nun sowohl im Riesenslalom, in dem sie am Sonntag Neunte geworden war, als auch im Torlauf gute Medaillenaussichten. Der bislang größte Einzelerfolg der Münchnerin war WM-Bronze 2023. Shiffrin besiegte derweil ein Olympia-Trauma.
Lena Dürr im Slalom: Nach einer Sekunde ist alles vorbei
Während Mikaela Shiffrin überlegen gewinnt und ihren Frieden mit Olympia macht, fädelt Lena Dürr, an Position zwei liegend, im ersten Tor ein und verpasst erneut eine große Medaillenchance. „Eine Katastrophe“, sagt sie danach.
Chinese Su Yiming gewinnt Gold im Snowboard
Es war schon bemerkenswert, dass Mark McMorris überhaupt am Start stand: Am Donnerstag vor Beginn der Olympischen Spiele war der kanadische Snowboarder schwer gestürzt, er verlor für kurze Zeit sogar das Bewusstsein. Für den Wettbewerb im Big Air meldete er sich ab, im Slopestyle aber wollte er knapp zwei Wochen nach seinem Crash seine großartige Karriere endlich mit einer olympischen Goldmedaille veredeln. Doch nach dreimal Bronze in seiner Spezialdisziplin blieb dem 32 Jahre alten McMorris, bei den X-Games mit insgesamt zwölfmal Gold in beiden Disziplinen dekoriert, der Olympiasieg auch diesmal verwehrt – genau genommen war er in einem eher niveauarmen Wettbewerb als Achter chancenlos: 3,86 Punkte fehlten zur vierten Bronzemedaille, 6,91 zu der so sehr erhofften ersten goldenen. Aber, sagte McMorris: „Ich habe alles gegeben. In meiner Karriere hat schon so viel geklappt, diesmal halt nicht.“ Die Medaille, die McMorris wollte, ging an Su Yiming: Der 21 Jahre alte Chinese, vor vier Jahren in Peking Olympiasieger im Big Air und Zweiter im Slopestyle, siegte mit 82,41 Punkten knapp vor dem Japaner Taiga Hasegawa (82,13) und Jake Canter aus den USA (79,36).
Langlauf-Bronze für deutsche Frauen
Die deutschen Skilangläuferinnen haben doch noch was zu feiern: Laura Gimmler und Coletta Rydzek gewannen am Mittwoch in Val di Fiemme Bronze und holten vier Jahre nach dem Sensations-Gold von Katharina Hennig Dotzler und Victoria Carl in Peking die erlösende erste Medaille für die deutsche Langlauf-Auswahl. Mit einer grandiosen Schlussrunde stürmte Schlussläuferin Rydzek noch auf den dritten Platz nach vorne, im Zielsprint kämpfte sie die Norwegerin Julie Bjervig Drivenes nieder. Gold ging nach im Wechsel gelaufenen sechs Runden über 1,5 km im freien Stil an die schwedischen Topfavoritinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist.
Silber holten sich die Schweizerinnen Nadja Kälin und Nadine Fähndrich. Gimmler und Rydzek hatten in der Qualifikation am Morgen viel Kraft gelassen, zeigten dann aber im Finale ein mutiges Rennen und kämpften bis zuletzt um den Anschluss. Anders als in der Staffel brach Gimmler diesmal nicht ein, wechselte nach ihrer letzten Runde als Vierte. Rydzeks Beine waren frisch genug, um in der entscheidenden Phase dagegenzuhalten. Hennig Dotzler fieberte mit ihren Teamkolleginnen, für die Klassik-Spezialistin kam ein Start im freien Stil nicht infrage. Carl, die 2022 mit Hennig Dotzler im damals klassisch gelaufenen Wettbewerb Olympiasiegerin geworden war, fehlte in Val di Fiemme nach einem positiven Dopingtest im vergangenen Jahr.
Lena Dürr mit erneuter Medaillenchance
Skirennläuferin Lena Dürr greift erneut nach einer Medaille. Die 34-Jährige liegt zur „Halbzeit“ eines Slalom-Rennens bei perfekten Bedingungen auf Platz zwei hinter Mikaela Shiffrin. Ihr Rückstand auf die US-Amerikanerin beträgt allerdings schon 0,82 Sekunden. Auch Emma Aicher, in Cortina d'Ampezzo schon mit zweimal Silber (Abfahrt und Team-Kombination) dekoriert, hat noch Chancen aufs „Stockerl“. Die Achte des ersten Laufs trennen 0,32 Sekunden von Rang drei, den überraschend die junge Schwedin Cornelia Öhlund belegt. Auf Shiffrin hat Aicher einen Rückstand von 1,32 Sekunden. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagte Dürr im ZDF, „der Schnee ist wieder ein Traum, wie im Riesenslalom. Dazu perfektes Wetter, es war so eine Freude, da oben zu stehen.“
Dürr glänzte wie die direkt nach ihr gestartete Shiffrin an der Schlüsselstelle: Beide fuhren die aufeinanderfolgenden Haarnadeln von der anderen Seite an als die meisten Konkurrentinnen und nahmen so mehr Tempo ins Flache mit. „Ich habe kurz mal gezögert, weil ich die Erste war, die sich so entschieden hat, aber es ist sich ganz gut ausgegangen“, sagte Dürr. Sie hat nun dieselbe Ausgangsposition wie im Riesenslalom, in dem sie nach dem ersten Lauf ebenfalls Zweite war. Im Finale lag sie bis kurz vor dem Ziel auf Medaillenkurs, stürzte dann aber ab auf Rang neun.
Deutschlands Skiverband droht Negativbilanz bei Medaillen
Emma Aicher schlug gleich zweimal zu, Philipp Raimund einmal richtig und dann noch die Mixed-Staffel im Biathlon – aber sonst? Mit bislang nur vier Medaillen (einmal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze) droht dem Deutschen Skiverband eine historische Negativbilanz. Das numerisch schwächste Abschneiden seit der Wiedervereinigung gab es 1992, als in 33 Wettbewerben in Biathlon (sechs), Langlauf (zehn), Nordischer Kombination (zwei), Ski alpin (zehn), Ski-Freestyle (zwei) und Skispringen (drei) insgesamt acht Medaillen gewonnen wurden: Sieben im Biathlon und eine im Alpin. 34 Jahre später gibt es in diesen sechs Sportarten schon 57 Wettbewerbe (11/12/3/10/15/6). Nach dem Tiefpunkt 1992 war die Ausbeute des DSV bei Winterspielen immer zweistellig. 1994 gab es in 35 Wettbewerben 13 Medaillen, 1998 exakt dieselbe Bilanz. 2002 wurde mit 19 Medaillen in 40 Wettbewerben ein bis heute gültiger Rekord verzeichnet.
Vier Jahre später waren es 18 Plaketten in 42 Entscheidungen, 2010 15 in 44. 2014 reichte es noch für elfmal Edelmetall bei 50 Wettkämpfen, 2018 waren es 16 in 51. Vor vier Jahren in Peking ergatterten die deutschen Athletinnen und Athleten auf Skiern erneut elf Medaillen bei damals 55 Entscheidungen. In Mailand und Cortina bleiben nicht mehr viele Möglichkeiten, um das Abschneiden aufzuhübschen. Im Biathlon ruhen die Hoffnungen auf der Frauen-Staffel und Franziska Preuß im Massenstart, im Langlauf wie in der Kombi auf den Teamsprints. Die Alpinen setzen auf Aicher und Lena Dürr im Slalom, die Ski-Freestyler auf die starken Crosser.
Eishockey-Nationalteam voller Hoffnung gegen Slowakei
Nur noch ein Sieg und es geht um die Olympia-Medaillen: Die deutschen Eishockey-Nationalspieler sind sich ihrer großen Chance bewusst und wollen entschlossen zupacken. „Das Halbfinale ist zum Greifen“, sagte Verteidiger Moritz Seider nach dem 5:1 gegen Frankreich und erklärte mit Blick auf das Viertelfinale gegen die Slowakei am Mittag (12.10 Uhr/ZDF und Eurosport): „Man hätte sich keinen besseren Gegner wünschen können. Jetzt liegt es an uns.“ Kapitän Leon Draisaitl appellierte: „Wir müssen die Möglichkeit realisieren, die hier vor uns liegt.“
Denn in der Tat hatte Deutschland durchaus Glück, als nach der Vorrunde die Karten neu gemischt wurden und das Olympia-Turnier praktisch wieder bei Null begann: Frankreich war das zweitschlechteste der zwölf Teams in der Gruppenphase, die Slowakei ist auf dem Papier weniger stark einzuschätzen als Kanada, die USA und Schweden, die es ebenfalls direkt in die Runde der besten acht geschafft hatten. Dennoch ist der Respekt vor dem Gegner groß, der 2022 in Peking – allerdings ohne NHL-Spieler auf beiden Seiten - die deutsche Mannschaft in der Viertelfinal-Qualifikationsrunde mit 4:0 aus dem Turnier geworfen hatte. „Das ist eine sehr gefährliche, gute Mannschaft. Wir müssen unser Spiel aufs Eis bringen“, forderte NHL-Mann Draisaitl.
Vonn-Verletzung offenbar noch schwerer
Nach ihrer Rückkehr in die USA hat sich Lindey Vonn mit neuen Informationen zu den Auswirkungen ihrer Verletzung gemeldet. „Meine Verletzung war deutlich ernster als nur ein gebrochenes Bein. Ich versuche immer noch, das alles zu begreifen, was es bedeutet und was noch kommt“, schrieb die 41-Jährige auf Instagram. „Mein Bein ist immer noch in Trümmern, aber ich bin endlich zu Hause.“ Dazu zeigte sie ein Video mit Eindrücken von ihrem Flug vom Airport Marco Polo in Venedig. In den kommenden Tagen werde sie weitere Details über ihre Verletzung bekanntgeben, zudem werde sie erneut operiert. „Ich freue mich ernsthaft über die nächste OP“, teilte Vonn mit. Dort werde der sogenannte Fixateur entfernt und „ich werde mich ein wenig mehr bewegen können“.
Bereits nach ihrer Landung hatte sich die Amerikanerin auf der Plattform X mit einem Gesundheitsupdate gemeldet. „Ich habe seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen gestanden, ich liege seit meinem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett“, schrieb Vonn. „Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich unglaublich an, wieder auf heimischem Boden zu sein.“ In den USA sollen nun weitere Operationen folgen, wie Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, bereits am Sonntag mitgeteilt hatte. Die nach ihrem Sturz in der olympischen Abfahrt schwer verletzte Vonn war nach ihrem Klinikaufenthalt in Treviso am Montag mit dem Krankenwagen zum Flughafen Marco Polo gebracht worden.
Russin trug Ukraine-Schild bei Olympia-Eröffnung
Ausgerechnet eine in Mailand lebende Russin hat bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele die ukrainische Auswahl ins San-Siro-Stadion geführt. Die Architektin Anastasia Kutscherowa trug bei der Nationenparade während der Zeremonie in der Fußball-Arena das Plakat mit dem Ländernamen Ukraine, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Hinter der Russin liefen die ukrainische Fahnenträgerin Jelysaweta Sydorko und einige ihrer Teamgefährten ins Stadion.
Kutscherowa trug wie die anderen Plakatträger einen langen silbernen Mantel mit Kapuze und eine große schwarze Brille, war daher praktisch nicht zu erkennen. Erst mehr als eine Woche nach dem Geschehen offenbarte sie sich. „Ich habe mich umgedreht, ich wusste nicht, was ich zu ihnen sagen soll. Ich habe dann gesagt, dass ihnen das gesamte Stadion stehende Ovationen geben wird“, sagte Kutscherowa laut AP.
Kutscherowa, die seit 14 Jahren in Mailand lebt, hatte sich als Freiwillige für die Winterspiele gemeldet. Als der Choreograf der Eröffnungsfeier fragte, ob einer der Plakatträger eine der Nationen besonders gern begleiten wolle, wählte Kutscherowa nach eigenen Angaben die Ukraine – und erhielt den Zuschlag. Bei der Zeremonie hätten die ukrainischen Sportlerinnen und Sportler sie sofort als Russin erkannt und mit ihr auf Russisch gesprochen. Beim großen Applaus für die ukrainische Delegation habe sie hinter ihrer schwarzen Brille einige Tränen vergossen.
