Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Nach Platz zwei im ersten Durchgang: Lena Dürr fällt aus den Medaillenrängen
Trotz einer hervorragenden Ausgangslage hat die deutsche Skirennfahrerin Lena Dürr bei den Olympischen Winterspielen eine sensationelle Medaille im Riesenslalom verpasst. Die Münchnerin rutschte in Cortina d'Ampezzo von Rang zwei nach dem ersten Lauf noch auf den neunten Platz zurück. Beim umjubelten Olympiasieg der Italienerin Federica Brignone fehlten Dürr 0,19 Sekunden auf Silber. Emma Aicher als zweite deutsche Starterin – schon mit Silber aus der Abfahrt und der Team-Kombination dekoriert – wurde 19.
Brignone aber avancierte mit ihrem schon zweiten Gold dieser Winterspiele nach dem Sieg im Super-G zur erfolgreichsten Athletin bei den Skirennfahrerinnen in den Dolomiten. Sie verwies die zeitgleichen Sara Hector aus Schweden und Thea Louise Stjernesund aus Norwegen auf den Silberrang. Dabei hatte sich die 35 Jahre alte Brignone vor weniger als einem Jahr eine sehr schwere Schien- und Wadenbeinverletzung zugezogen und lange um ihren OIympiastart gezittert.
Nach vier Wettbewerben in Cortina steht am Mittwoch noch der Slalom an. Dann hat Dürr in ihrer Spezialdisziplin noch eine Chance auf Edelmetall. Ähnlich wie nun im Riesenslalom war sie vor vier Jahren in Peking als Führende nach dem ersten Slalom-Durchgang ganz nah dran an einer Medaille, rutschte dann aber auf den vierten Platz zurück. Besonders bitter: Damals fehlten ihr ebenso 0,19 Sekunden auf Gold.
Klaebo wird zum erfolgreichsten Olympioniken der Geschichte
Skilangläufer Johannes Hoesflot Klaebo hat mit der neunten Goldmedaille seiner Karriere Olympia-Geschichte geschrieben. Der 29-Jährige gewann mit der norwegischen Staffel über die 4x7,5 Kilometer und ist nun alleiniger Rekordhalter bei Winterspielen vor seinen nicht mehr aktiven Landsleuten Marit Bjoergen, Björn Daehlie (beide Skilanglauf) und Ole Einar Bjoerndalen (Biathlon), die achtmal Gold gewonnen haben. Bei Sommerspielen steht der Rekord bei 23 Goldmedaillen, gehalten von US-Schwimmer Michael Phelps.
Kläbo hatte bei den Winterspielen in Norditalien zuvor bereits im Skiathlon, im Sprint und über die 10 Kilometer Freistil triumphiert. Hinter den Norwegern holte sich Frankreich Silber, Bronze ging an Gastgeber Italien.
Die erfolgreichsten Athleten bei Winterspielen
1. Johannes Hoesflot Klaebo* (Norwegen/Skilanglauf) 9-1-1
2. Marit Bjoergen (Norwegen/Skilanglauf) 8-4-3
3. Ole Einar Bjoerndalen (Norwegen/Biathlon) 8-4-2
4. Björn Daehlie (Norwegen/Skilanglauf) 8-4-0
5. Tobias Arlt* (Deutschland/Rodeln) 7-0-1
Tobias Wendl* (Deutschland/Rodeln) 7-0-1
7. Ireen Wüst (Niederlande/Eisschnelllauf) 6-5-2
8. Ljubow Jegorowa (GUS/Russland/Skilanglauf) 6-3-0
9. Martin Fourcade (Frankreich/Biathlon) 6-1-0
10. Wiktor Ahn (Südkorea/Russland/Shorttrack) 6-0-2
11. Nathalie Geisenberger (Deutschland/Rodeln) 6-0-1
12. Lidija Skoblikowa (UdSSR/Eisschnelllauf) 6-0-0
*= noch aktive Athleten und Athletinnen
IOC rechtfertigt Verkauf von Shirts mit Motiv der Spiele von 1936
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat den von Medien, Historikern und Politikern kritisierten Verkauf von T-Shirts mit offiziellen Motiven der Olympischen Spiele von 1936 in Nazi-Deutschland als notwendig verteidigt. „Wir produzieren nur eine geringe Anzahl dieser Artikel. Der Hauptgrund dafür ist der Schutz unseres Urheberrechts, damit sie nicht missbraucht werden können“, sagte IOC-Kommunikationsdirektor Mark Adams am Sonntag bei einer Pressekonferenz, dies sei „die technische Antwort“.
Hinzu komme: „Natürlich können wir die Geschichte nicht umschreiben. Die Spiele von 1936 haben stattgefunden, und wir ehren Jesse Owens und viele andere Athleten als großartige Beispiele für die Verwirklichung des olympischen Geistes“, erklärte Adams: „Ich denke, wir sollten auch bedenken, dass es da einige positive Aspekte gibt.“
Das Shirt, das zur „Heritage Collection“ gehört, ist derzeit im offiziellen Olympics Shop ausverkauft. Es zeigt eine männliche Figur mit Lorbeerkranz. Über dem Kopf sind die Olympischen Ringe abgebildet, darunter das Brandenburger Tor samt Quadriga.
Fans zeigen Grönland-Flagge bei US-Spiel
Lettische Curling-Fans aus Deutschland haben mit einer Grönland-Flagge bei einem Eishockeyspiel der USA während der Olympischen Winterspiele in Mailand für Aufsehen gesorgt. Das Ehepaar hielt bei der politisch brisanten Partie der Amerikaner gegen Dänemark mehrfach die große weiß-rote Fahne hoch. „Als Europäer war es für uns wichtig, dieses Symbol zu zeigen als Symbol der europäischen Einheit, dass wir Grönland unterstützen“, sagte Alexander Kalnins der Nachrichtenagentur AP. Dem Bericht zufolge wohnen beide in Deutschland.
Nach eigenen Angaben wurden sie von Personal in der Halle aufgefordert, die Fahne nicht länger zu zeigen. „Er sagte, dies sei aus Sicherheitsgründen, weil es aggressive amerikanische Menschen geben könnte“, sagte Kalnins. Die beiden kamen der Aufforderung nach. „Ich denke, die Botschaft ist angekommen“, sagte Kalnins, die Flagge war zeitweise auch im Fernsehbild zu sehen.
Grönland nimmt als Territorium, das zu Dänemark gehört, nicht mit einem eigenen Team an Olympia teil. Athletinnen und Athleten aus Grönland, wie die Geschwister Ukaleq und Sondre Slettemark im Biathlon, gehören zum dänischen Team. In den Richtlinien zur Eröffnungsfeier auf der offiziellen Olympia-Internetseite steht, dass Fans nur Flaggen von Ländern und Territorien, die an den Spielen teilnehmen, mitbringen dürfen.
Für die Spieler spielte die politische Beziehung der beiden Länder nach eigener Aussage keine Rolle. „Wir haben es nicht mal erwähnt“, sagte der dänische Kapitän Jesper Jensen Aabo. „Wir wollten nur ein Hockey-Spiel gegen ein Weltklasse-Team gewinnen.“ Die favorisierten Amerikaner setzten sich in der Partie in der deutschen Vorrundengruppe mit 6:3 durch.
IMAGO/EMMA WALLSKOG
Organisatoren versprechen Kondom-Nachschub
Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Italien haben Nachschub bei den Gratis-Kondomen für die Athletinnen und Athleten versprochen. „Wir können bestätigen, dass die Versorgung mit Kondomen in den olympischen Dörfern zeitweise aufgebraucht war, weil die Nachfrage höher als erwartet war“, teilte das Organisationskomitee auf dpa-Anfrage mit. Nachschub sei unterwegs und werde bis Montag über die Dörfer verteilt. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur AP darüber berichtet.
Ein Bericht, dass die Kondome in den olympischen Dörfern ausgegangen seien, hatte nicht nur für Gesprächsstoff bei den Athletinnen und Athleten gesorgt. „Das Klischee ist, dass der Valentinstag im olympischen Dorf im vollen Gange ist“, sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Wochenende mit einem Augenzwinkern. „10 000 wurden benutzt, 2 800 Athleten – man kann es sich ausrechnen.“
Nun haben die italienischen Organisatoren auf den Kondom-Engpass reagiert. „Sie werden kontinuierlich bis zum Ende der Spiele aufgefüllt, um sicherzustellen, dass immer welche verfügbar sind“, teilte das Ok weiter mit. Die Winterspiele enden am 22. Februar.
Bei jeder Ausgabe der Olympischen Spiele sind die Gratis-Kondome wieder ein großes Thema. Zum ersten Mal lagen 1988 bei den Sommerspielen im südkoreanischen Seoul Kondome für die Athletinnen und Athleten parat. Bei den Spielen 2024 in Paris sollen es etwa 300 000 gewesen sein. Die Kondome sind auch als Souvenir beliebt.
Skispringen: Prevc holt Gold auf der Großschanze
Philipp Raimund hat eine erneute Olympia-Medaille klar verpasst. Der 25-Jährige musste sich auf der großen Schanze mit dem neunten Rang begnügen, fünf Tage nach seinem Sieg vom kleinen Bakken war das Podest weit entfernt. Gold ging an Sloweniens Topfavorit Domen Prevc vor dem Japaner Ren Nikaido und Kacper Tomasiak aus Polen.
Prevc war eine Klasse für sich. Der Weltmeister flog auf 138,5 und 141,5 Meter und holte sich das erste Einzel-Gold seiner Karriere.
Raimund flog im Dauerregen von Predazzo auf 131,0 und 136,0 Meter, mit 277,4 Punkten fehlten ihm umgerechnet gut acht Meter zum Siegertreppchen. Die übrigen Deutschen lagen noch deutlicher zurück. Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger empfahl sich als 15. zumindest für den Platz neben Raimund im Super Team am Montag. Noch dahinter lagen Pius Paschke (24.) und Felix Hoffmann (25.). Es war das schwächste deutsche Olympia-Ergebnis seit 2006
Skeleton: Silber und Bronze für Deutschland
Die deutschen Skeleton-Pilotinnen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer haben den Erfolgslauf der deutschen Schlittensportler in Cortina d'Ampezzo fortgesetzt und bei den Olympischen Spielen Silber und Bronze gewonnen. Einen Tag nach den Medaillencoups von Axel Jungk (Silber) und Christopher Grotheer (Bronze) raste die frühere Weltmeisterin und Olympiadebütantin Kreher etwas überraschend auf Rang zwei und musste sich nur der überragenden Janine Flock aus Österreich geschlagen geben.
Die als Mitfavoritin gestartete Pfeifer sicherte sich acht Jahre nach Olympiasilber in Pyeongchang die Bronzemedaille. Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise verpasste das Podium als Vierte knapp. Für die herausragenden deutschen Schlittensportler sind es im Eiskanal die achte und neunte Medaille im siebten Rennen.
Eishockey: Deutsche Frauen verlieren gegen Kanada
Deutschlands Eishockey-Frauen haben die Olympia-Sensation verpasst und sind gegen Kanada im Viertelfinale der Winterspiele in Mailand ausgeschieden. Zu viele individuelle Fehler ließen dem Team von Trainer Jeff MacLeod beim 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) am Samstag keine Chance gegen den Olympiasieger. Franziska Feldmeier von den Eisbären Berlin traf in Unterzahl zum Ehrentreffer (49. Minute) für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die erstmals seit 2014 wieder bei Olympia dabei war.
„Wir haben es ihnen über ein paar Strecken im Spiel schwerer gemacht“, sagte Laura Kluge am Eurosport-Mikrofon, „wir haben es aber teilweise nicht so schlau gespielt, da fehlt uns die Erfahrung. Nichtsdestotrotz bin ich super stolz auf die Mannschaft. Es war für uns alle das erste Mal Olympia. In Ansätzen hat man gesehen, dass wir auch gegen Kanada mitspielen können.“
Brianne Jenner (2.), Claire Thompson (17.), Sarah Fillier (38.), Blayre Turnbull (41.) und Topstar Marie-Philip Poulin (56.) schossen die Tore für den Favoriten, der am Montag um den erneuten Einzug ins Finale spielt. Vorrunden-Topscorerin Laura Kluge von Boston Fleet aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL blieb diesmal erfolglos. Bei einem Konter im ersten Drittel hatte die deutsche Top-Stürmerin Pech, als sie von Poulin abgelaufen wurde.
Biathlon: Keine Medaille für Preuß und Co. – Norwegerin Kirkeeide gewinnt Sprint
Das deutsche Biathlon-Team muss weiter auf die erste Einzelmedaille bei den Olympischen Winterspielen warten. Im Sprint der Frauen in Antholt belegte Franziska Preuß als beste von vier deutschen Frauen den siebten Platz. Die 31-Jährige leistete sich einen Schießfehler und landete im Ziel 1:00,1 Minuten hinter der fehlerfreien Überraschungs-Olympiasiegerin Maren Kirkeeide aus Norwegen. Silber ging nach 7,5 Kilometern an Océane Michelon aus Frankreich (0 Fehler), Bronze an ihre Landsfrau Lou Jeanmonnot (1).
Eishockey: Deutschland verliert gegen Lettland
Im zweiten Vorrundenspiel bei den Olympischen Winterspielen haben bei den deutschen NHL-Stars die Nerven versagt. Eine viel zu schwache Chancenverwertung des deutschen Eishockey-Teams sorgte für das enttäuschende 3:4 (2:1, 0:1, 2:1) gegen Lettland. Im zweiten Vorrundenspiel in Mailand trafen nur Lukas Reichel (3. Minute), Lukas Kälble (17.) und Tim Stützle (58.) für das Team von Bundestrainer Harold Kreis.
Lettland zeigte sich erheblich effizienter und gewann dank Toren von Dans Locmelis (16./29.), Eduards Tralmaks (49.) und Renars Krastenbergs (52.). Bereits am Sonntag (21.10 Uhr/ZDF und Eurosport) steht das abschließende Gruppenspiel gegen Weltmeister USA an. Wahrscheinlich muss die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes am Dienstag dann in die Viertelfinal-Qualifikation.
Ski alpin: Erstes Olympia-Gold für Brasilien
Skirennläufer Lucas Pinheiro Braathen hat mit Gold im Riesenslalom die erste Medaille für Brasilien bei Olympischen Winterspielen gewonnen. Der 25 Jahre alte Norweger, der seit Oktober 2024 für das Heimatland seiner Mutter startet, siegte klar vor zwei Schweizern: Peking-Olympiasieger Marco Odermatt (+0,58 Sekunden) und Slalom-Weltmeister Loic Meillard (+1,17).
Braathen hatten den Grundstein zum Sieg bereits in einem kuriosen ersten Durchgang gelegt. Mit Startnummer eins war ihm ein Traumlauf gelungen – im Zwischenklassement lag er 0,95 Sekunden vor Odermatt, mit ebenfalls großem Abstand folgte dahinter Meillard (+1,57 Sekunden). Für Odermatt war es nach Silber in der Team-Kombination und Bronze im Super-G die dritte Medaille in Bormio.
Bester Deutscher war Alexander Schmid. Der Allgäuer, der sich Mitte Januar einen Haarriss im Sprunggelenk zugezogen hatte, verbesserte sich im zweiten Lauf vom 20. auf den 13. Platz. Fabian Gratz, guter Zehnter nach dem ersten Lauf mit einer kleinen Chance aufs Podest, schied im Finale aus. Anton Grammel belegte Rang 15.
Langlauf: Finnland legt Protest gegen Wertung des Männersprints ein
Finnland hat offiziell Protest gegen das Ergebnis des olympischen Männer-Sprints eingelegt. Der finnische Skiverband und das Nationale Olympische Komitee fordern eine Korrektur der Resultate um Sieger Johannes Hoesflot Klaebo. Sie werfen dem Weltverband Fis vor, gegen seine eigenen Regeln und das Fair-Play-Prinzip verstoßen zu haben. Deshalb sei aus ihrer Sicht der Wettbewerb nicht unter fairen Bedingungen abgelaufen.
Die Finnen monieren zwei Vorfälle beim Wettkampf am Dienstag. Demnach erteilte der Weltverband Fis dem norwegischen Serviceteam eine Ausnahmegenehmigung, einen Wachskessel während des Sprint-Vorlaufs im Servicebereich zu nutzen. Das war vorab aber untersagt worden. Die anderen Nationalteams wurden von der Fis nicht über diese Möglichkeit informiert.
Zudem habe das US-amerikanische Nationalteam eine verbotene Flüssigkeit in den Servicebereich mitgebracht. Dabei soll es sich um Wachsentferner gehandelt haben, auch das ist ausdrücklich untersagt. Der US-Servicechef erklärte, er habe die Flüssigkeit nur zum Händewaschen benutzt. Die Fis entschuldigte sich später für ihr Vorgehen und räumte einen Fehler ein.
Deutsche Biathlon-Staffel bekommt Gold mit zwölf Jahren Verspätung
Mit zwölf Jahren Verspätung erhalten die deutschen Biathleten Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp ihre Staffel-Goldmedaillen von den Olympischen Winterspiele 2014. Im italienischen Antholz ist am Sonntagmittag eine offizielle Übergabe-Zeremonie mit IOC-Präsidentin Kirsty Coventry vor fast 20 000 Zuschauern in der ausverkauften Arena geplant, wie der Biathlon-Weltverband IBU mitteilte. Das deutsche Quartett wird in Südtirol komplett vor Ort sein. Gold wurde Deutschland nachträglich zugesprochen, da Russland in einem jahrelangen Verfahren wegen Dopings disqualifiziert wurde.
Am 22. Februar 2014 hatte Schlussläufer Schempp in einem packenden Finale in Sotschi gegen Anton Schipulin um 3,5 Sekunden den Kürzeren gezogen. Doch weil dessen russischer Teamkollege Jewgeni Ustjugow später des Dopings überführt wurde und nach seiner rückwirkenden Sperre mit seinen Einsprüchen vor allen gerichtlichen Instanzen scheiterte, rückte Deutschland auf den Goldrang nach vorn. Silber und Bronze werden auch neu vergeben an Österreich und Norwegen.
Die IBU geht davon aus, dass die Russen im Zuge des Skandals um Staatsdoping bei den Heimspielen in Sotschi 2014 Daten im Moskauer Kontrolllabor manipuliert haben. Zudem waren bei Ustjugow Anomalien in seinem biologischen Blutpass gefunden worden. Somit bekommt Frankreichs Legende Martin Fourcade auch nachträglich Gold von 2010 im Massenstart. Den hatte ursprünglich Ustjugow gewonnen.
Erneut Sabotage an der Bahn?
Auf dem Streckennetz der italienischen Eisenbahn sind zur Halbzeit der Olympischen Winterspiele erneut mutmaßliche Sabotageakte verübt worden. Der Verkehr auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen der Hauptstadt Rom und Florenz sowie zwischen Rom und Neapel sei in Folge von „mutwilligen Handlungen“ behindert, teilte die staatliche Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato (FS) mit. Unklar ist, ob es einen Zusammenhang zu den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo gibt.
Die Bahngesellschaft sprach von mindestens drei verdächtigen Vorfällen. Im Großraum Rom seien an zwei Stellen die Kabelkanäle beschädigt worden, über die der Zugverkehr gesteuert wird. Vermutet wird Brandstiftung. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln. Es kam zu Verspätungen von bis zu eineinhalb Stunden.
Bereits zu Beginn der Olympischen Spiele vor einer Woche waren im Norden Italiens Schäden auf drei Bahnstrecken entdeckt worden, die erhebliche Verspätungen zur Folge hatten. In die Ermittlungen schaltete sich eine Anti-Terror-Einheit ein. Später gab es dazu ein Selbstbezichtigungsschreiben. Allerdings steht noch nicht fest, ob das Schreiben echt ist.
Die Vorfälle erinnern an ähnliche Vorkommnisse zu Beginn der Sommerspiele 2024 in Paris. Damals hatten Unbekannte kurz vor Eröffnung der Spiele koordinierte Brandanschläge auf das Netz der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge verübt.
Kanada und Schweden streiten sich beim Curling
Im Olympia-Sport der Eis-Gentlemen regierte plötzlich rüpelhaftes Benehmen. Zwischen den Teams von Kanada und Schweden wurde die Stimmung in der Halle von Cortina am Freitag über mehrere Ends frostiger und frostiger, bis der Streit in hitzigen Betrugsvorwürfen und Beleidigungen ausartete.
„Komm, verpiss Dich!“, rief der kanadische Third Marc Kennedy dem Schweden Oskar Eriksson zu, „verpiss Dich einfach!“ Da die Spieler alle verkabelt sind, ging der Streit erst live um die Welt und später in den sozialen Medien viral.
Schon früh im Spiel hatte Schweden unterbrechen lassen, um einen Regelverstoß der Kanadier zu überprüfen. Auch Kanada bat darum, den Schweden genauestens auf die Finger zu schauen. Im wahrsten Sinne: Die Steine müssen im Curling vor einer bestimmten Linie losgelassen werden, sie sind dabei am Griff zu führen.
Mindestens ein kanadischer Spieler aber hatte seinem Stein mit dem Finger offensichtlich noch einen verbotenen Schubs gegeben. Team Schweden stichelte damit immer wieder, bis Kennedy vor Wut kochte. „Wer? Wer? Wer tut das? Ich habe das noch nie getan“, rief er erbost. Eriksson wies auf ihn und sagte: „Ich zeige dir das Video nach dem Spiel.“ Nach dem letzten Stein ging es weiter, in einem Interview sagte Kennedy: „Ich habe ihm gesagt, wo er sich das hinstecken soll.“ Und: „Das ist mir scheißegal.“
Die Curling-Steine haben bei den Winterspielen elektronische Griffe. Wird ein Stein erst hinter der „hog line“ losgelassen, leuchtet rotes Licht für einen Regelverstoß. Darum aber ging es Schweden nicht, sondern um die verbotene Doppelberührung. „Wir haben es den Schiedsrichtern gesagt, aber sie haben die Regel falsch ausgelegt“, betonte Eriksson. World Curling teilte mit, es seien keine Regelverstöße aufgefallen. Am Ende übrigens gewann Kanada 8:6 und steht bei drei Siegen ohne Niederlage. Die Schweden haben ihre ersten drei Spiele verloren.