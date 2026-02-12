Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Heraskewytsch legt Einspruch gegen Ausschluss ein – ukrainische Rodler solidarisieren sich
Nach dem Ausschluss des Skeletoni Wladislaw Heraskewytsch haben sich die ukrainischen Rodler mit ihrem Landsmann solidarisiert. Nach ihrem Rennen in der Team-Staffel im Ziel angekommen knieten sich Julianna Tunyzka, Andrij Mandsij, Ihor Hoj, Nasarij Katschmar, Olena Stezkiw und Olexandra Moch gemeinsam hin und hielten ihre Helme hoch. In der sogenannten Leaders-Box, in der sich die jeweils Führenden während eines Rennens versammeln, präsentierten sie sich daraufhin demonstrativ mit einer ukrainischen Fahne. Zudem brüllten die Rodler unter anderem die Botschaft „Die Ukraine ist mit dir“ in die Kamera, waren dabei aber kaum zu verstehen. Auf die Helm-Geste reagierte Heraskewytsch bei X mit einem Herz-Emoji. Das Team landete am Ende beim Sieg der deutschen Auswahl auf dem sechsten Platz.
In der Eskalation um den Helm des ukrainischen Skeletoni hatte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry am Vormittag in Tränen aufgelöst den Ausschluss des 27 Jahre alten Ukrainers von den Wettbewerben in Italien erklärt. Heraskewytsch wollte trotz eines Verbots und mehrfacher Warnungen des IOC nicht auf das Tragen des Helms mit Bildern von im Krieg gegen Russland getöteten Sportkollegen in der olympischen Entscheidung verzichten. Heraskewytsch hat mittlerweile gegen den Ausschluss Einspruch vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas eingelegt. Er bekam im Laufe des Tages immerhin seine Akkreditierung zurück. Wie das IOC am Donnerstagmittag und damit gut drei Stunden nach der Doppel-Sanktion gegen den 27-Jährigen mitteilte, habe Präsidentin Coventry „nach einem äußerst respektvollen Gespräch mit dem Athleten“ den Vorsitzenden der Disziplinarkommission „ausnahmsweise“ gebeten, den Entzug der Akkreditierung von Heraskewytsch „zu überdenken“.
Disqualifikation des Ukrainers Heraskewytsch: Die größte Affäre dieser Olympischen Winterspiele
Weil er auf seinem Helm an im Krieg getötete ukrainische Athleten erinnert, wird Skeletonfahrer Wladyslaw Heraskewytsch disqualifiziert – und ein Rechtfertigungsmarathon des IOC beginnt. Die Geschichte einer Eskalation.
Snowboarderin Kim verfehlt Gold knapp
Chloe Kim hat den erhofften historischen Gold-Hattrick in der Halfpipe verpasst. Die Snowboarderin kam beim Olympiasieg der Südkoreanerin Choi Gaon (90,25 Punkte) mit 88,00 Punkten am Donnerstagabend nur auf Rang zwei. Bronze ging an Ono Mitsuki aus Japan (85,00 Punkte). Kim hätte die erste Snowboarderin mit drei Olympiasiegen bei drei aufeinanderfolgenden Spielen werden können. In der Sportart hat bislang weder bei den Männern noch bei den Frauen ein Athlet beziehungsweise eine Athletin dieses Kunststück vollbracht. Kim war nach ihren Erfolgen in Pyeongchang 2018 und Peking 2022 auch die erste Snowboarderin gewesen, die zwei Goldmedaillen in der Halfpipe gewonnen hatte.
Kim zeigte vor den Augen des US-Rappers Snoop Dogg und Snowboard-Ikone Shaun White im ersten Run eine herausragende Leistung und legte mit 88,00 Punkten vor, während gleich mehrere ihrer Konkurrentinnen stürzten. Bei Schneefall behielt die Athletin mit südkoreanischen Wurzeln im Livigno Snow Park auch nach dem zweiten Lauf die Führung, obwohl sie ihren Versuch diesmal nicht erfolgreich zu Ende bringen konnte. Im dritten Durchgang wurde sie dann von Choi übertrumpft, der nach dem ersten Lauf aufgrund eines schweren Sturzes noch das frühzeitige Aus gedroht hatte.
Und Gold-Kollegin Julia Taubitz? Hatte andere Präferenzen:
„Heute nur Aperol“
Wie man eine Goldmedaille feiert? Rodler Max Langenhan hatte da schon eine Idee für den Abend:
„Heute nur Bier“
Rodel-Gold für deutsche Staffel – Wendl/Arlt jetzt erfolgreichste Winter-Olympioniken Deutschlands
Die deutschen Gold-Rodler lagen noch auf dem Schlitten, da stürmten die Teamkollegen schon mit funkelnden Augen in den Eiskanal. Mit lauten Jubelschreien, Tränen und Fahnen feierte die Team-Staffel nicht nur einen historischen Abschluss der Rodel-Wettbewerbe, das Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt krönte sich mit dem insgesamt siebten Olympiasieg seit 2014 zu Deutschlands erfolgreichsten Winter-Olympioniken. „Unser letzter Olympialauf war nochmal richtig schön. Wir genießen jetzt den Moment. Das ist der krönende Abschluss“, sagte Arlt nach seinem wohl letzten Olympia-Rennen. Rodel-Cheftrainer Patric Leitner kündigte im ZDF an: „Die Mannschaft wird heute das deutsche Haus zerlegen.“
DOSB-Präsident Thomas Weikert schwärmte von einer „Lebensleistung. Sie haben es geschafft. Die gesamte Mannschaft verneigt sich vor euch“, sagte Weikert über die Rekordhalter. Der Bayern-Express Wendl/Arlt überflügelte seine langjährige Kollegin Natalie Geisenberger aus der bayerischen Trainingsgruppe „Sonnenschein“, die neben sechsmal Gold noch einmal olympisches Bronze gewann. Seit der Einführung der Staffel-Disziplin 2014 stand immer Deutschland ganz oben auf dem Olympia-Podest. 0,542 Sekunden betrug der Vorsprung vor Österreich – eine Machtdemonstration. Gastgeber Italien wurde Dritter.
„Alles Top-Läufe. Ganz wenig Läufe, gute Reaktionszeiten. Man hat bei den Emotionen im Ziel gesehen, was das wert ist“, sagte Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD). Währenddessen kniete Wendl aufgelöst mit dem Gesicht auf dem Eis. Um ihn herum war der Jubel grenzenlos. Auch die Skirennfahrerinnen Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher stürmten in den Kanal. Julia Taubitz und Max Langenhan feierten durch den Team-Erfolg ihr zweites Gold nach ihren Einzelsiegen. Dajana Eitberger, die am Vortag mit Debütantin Magdalena Matschina Silber bei der Olympia-Premiere im Frauen-Doppel holte, freute sich über ihr erstes Gold.
Erneutes Gold für Lollobrigida
Francesca Lollobrigida hat im Eisschnelllauf-Oval von Mailand für die nächste italienische Olympia-Party gesorgt und sich ihr zweites Gold bei den Heimspielen gesichert. Die 35-Jährige gewann nach den 3000 m am vergangenen Samstag auch die 5000 m. Lollobrigida setzte sich nach 6:46,17 Minuten vor Merel Conijn aus den Niederlanden (+0,1) und der Norwegerin Ragne Wiklund (+0,17) durch. Die deutsche Starterin Maira Jasch (Inzell/+14,77) kam auf den achten Platz. Lollobrigida holte bereits das sechste Gold für Gastgeber Italien und die 15. Medaille der Spiele von Mailand/Cortina. Über 3000 m war sie mit olympischem Rekord (3:54,28 Minuten) zum Sieg und in die Herzen ihrer Landsleute gelaufen. Gemeinsam mit ihrem Sohn Tommaso feierte Lollobrigida, Großnichte des italienischen Filmstars Gina Lollobrigida, ihren Erfolg.
Erfolg für deutsche Curler
Die deutschen Curling-Männer haben in Cortina erstmals gewonnen. Die Auswahl um Kapitän Marc Muskatewitz besiegte Norwegen mit 5:4. Zum Auftakt hatte es gegen den Weltranglistenzweiten und Medaillenkandidaten Kanada eine knappe 6:7-Niederlage gegeben. Mit einer starken dritten Runde (3:0), einem sogenannten End, legte die deutsche Mannschaft den Grundstein für den Erfolg über den Weltranglisten-Achten. Nächster Gegner des Teams von Bundestrainer Uli Kapp ist am Freitag (19.05 Uhr) Gastgeber Italien. Insgesamt zehn Mannschaften kämpfen in Norditalien um die Medaillen. Die besten vier Teams der Vorrunde, in der jeder gegen jeden antritt, erreichen das Halbfinale. Die deutschen Männer hatten sich mit Platz acht bei der WM 2025 erstmals seit zwölf Jahren wieder für Winterspiele qualifiziert. Die Frauen verpassten die Olympia-Teilnahme.
Deutsches Eishockeyteam der Frauen trifft auf Kanada
Die deutschen Eishockey-Frauen bekommen es im Viertelfinale mit dem erwartet schweren Gegner zu tun. Die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod trifft in der Runde der besten acht auf die mitfavorisierten Kanadierinnen, die am Donnerstag ihr Nachholspiel gegen Finnland mit 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) klar für sich entschieden. Das Viertelfinale steigt am Samstag (16.40 Uhr/ARD und Eurosport). Die USA und Kanada dominieren das Frauen-Eishockey und haben sämtliche Olympiasiege bislang unter sich ausgemacht. Kanada, das sich in der stärker besetzten Gruppe A auf Rang zwei platzierte, hatte am Dienstag überraschend deutlich gegen das US-Team (0:5) verloren. Deutschland beendete die Gruppe B der schwächer eingestuften Teams auf Platz zwei. Bei ihrer bis dato letzten Olympiateilnahme waren die deutschen Frauen 2014 in Sotschi in der Gruppenphase ausgeschieden.
Breezy Johnson: Erst Sturz, dann Heiratsantrag
Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson hat beim Super-G in Cortina d'Ampezzo eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt. Als sie nach ihrem Sturz wohlbehalten am Fuße der Tofana angekommen war, sank ihr Freund Connor Watkins vor ihr auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag. Johnson schossen die Tränen in die Augen, den Antrag nahm sie ebenso gerührt an wie den dargebotenen Silberring mit blauem Edelstein Watkins stand auf, das Paar küsste sich und Jubel brandete auf.
AP
Skeleton: Axel Jungk und Christopher Grotheer auf Medaillenkurs
Die deutschen Skeleton-Piloten Axel Jungk und Christopher Grotheer liegen beim Olympiarennen in Cortina d'Ampezzo zur Halbzeit auf Medaillenkurs. Jungk (34), Olympiazweiter in Peking vor vier Jahren, hat als Zweiter 0,30 Sekunden Rückstand auf den britischen Weltmeister und Gesamtweltcupsieger Matt Weston. Peking-Olympiasieger Grotheer (33) ist Dritter (+0,46). Auch Olympiadebütant Felix Keisinger (28) hat als Sechster (+0,88) noch Chancen auf Edelmetall. Großer Topfavorit im Cortina Sliding Centre ist Weston, der fünf von sieben Weltcuprennen in dieser Saison gewann und sein Ausnahmekönnen unterstrich.
Super-G: Emma Aicher scheidet nach Fahrfehler aus
Emma Aichers Traum von einer weiteren Medaille war nach nicht einmal einer Minute des olympischen Super-G ausgeträumt. Die Zweite der Abfahrt und der Team-Kombination fuhr nach einem Fehler auf der Tofana in Cortina d'Ampezzo an einem Tor vorbei. Auch Kira Weidle-Winkelmann schied wie weitere Favoritinnen aus. „Es ist bitter, aber ich habe alles gegeben, mehr kann ich nicht tun“, sagte Aicher im ZDF. Weidle-Winkelmann meinte: „Es war ein taktischer Fehler, aber bei Olympia musst du riskieren.“
Gold gewann die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone, die ihr persönliches Skimärchen schrieb: Die 35 Jahre alte Italienerin hatte erst Mitte Januar ihr Comeback gefeiert. 315 Tage vor ihrer Triumphfahrt hatte die Riesenslalom-Weltmeisterin bei einem schweren Unfall bei den italienischen Meisterschaften einen mehrfachen Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss erlitten.
Zu Silber fuhr überraschend Romane Miradoli aus Frankreich (+0,41 Sekunden). Bronze ging an Cornelia Hütter aus Österreich (+0,53), die eine Hundertstelsekunde vor Teamkollegin Ariane Rädler lag.
Deutsche Curler unterliegen Kanada
Deutschlands Curling-Männer sind mit einer knappen Niederlage gestartet. Gegen Goldfavorit Kanada verlor das Team um Skip Marc Muskatewitz im Cortina Curling Stadium mit 6:7 - lieferte dem Rekord-Titelträger dabei aber einen starken Kampf auf Augenhöhe. Das jüngste Team des Turniers mit „Oldie“ Muskatewitz (30), Benjamin Kapp (23), Felix Messenzehl (22), Johannes Scheuerl (23) und Ersatzspieler Mario Trevisiol (22) hielt gegen den dreimaligen Olympiasieger (2006, 2010, 2014) bis ins neunte End ein 4:4, ehe Kanada auf 6:4 davonzog. Doch mit dem letzten Stein im letzten End rettete Muskatewitz die deutsche Auswahl spektakulär in die Verlängerung, es ging um wenige Millimeter.
Im Extra-End hatte jedoch Kanada den Vorteil des letzten Steins und gewann. Für eine große Überraschung sorgte parallel Gastgeber Italien, der mit 7:6 gegen Titelverteidiger Schweden gewann. Zum ersten Mal seit Sotschi 2014 ist wieder ein deutsches Curling-Team bei Olympia dabei, erklärtes Ziel der Auswahl vom kanadischen Trainer Ryan Sherrard sind die Top vier. Weiter geht es am Donnerstag (14.05 Uhr/ZDF und Eurosport) gegen Norwegen.
Vonn erneut operiert – Nachricht aus dem Krankenhaus
Lindsey Vonn ist nach ihrem schweren Sturz ein weiteres Mal operiert worden. Zu einem Bild aus dem Krankenhaus-Bett schrieb die 41-Jährige drei Tage nach dem Unfall in der Olympia-Abfahrt bei Instagram: „Ich hatte heute meine dritte Operation und sie war erfolgreich. Erfolg hat heute eine völlig andere Bedeutung als vor wenigen Tagen.“ Vonn hatte sich bei ihrem heftigen Crash eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. „Ich mache Fortschritte, und auch, wenn es langsam geht, weiß ich, dass ich okay sein werde“, ließ die US-Amerikanerin wissen. Auf dem Foto aus der Klinik in Italien reckt Vonn mit müdem Gesicht einen Daumen nach oben. Im Vordergrund ist ihr lädiertes linkes Bein zu sehen, an dem sich augenscheinlich ein Fixateur externe befindet.
Mit diesem äußeren Haltesystem wollen Ärzte für gewöhnlich die Knochen bei Knochenbrüchen stabilisieren. Vonn war nach ihrem Unfall in Cortina d'Ampezzo in ein Krankenhaus im gut 100 Kilometer entfernten Treviso gebracht worden. „Danke an das unglaubliche medizinische Team, Freunde und Familie, die an meiner Seite waren und für die wunderbare Welle der Liebe und Unterstützung von Menschen aus aller Welt“, schrieb sie. Zudem gratulierte sie ihren US-Teamgefährten, die sie inspirieren und ihr etwas zum Jubeln geben würden.
Wendl/Arlt rodeln zu Bronze im Doppelsitzer
Tobias Wendl und Tobias Arlt haben für die nächste deutsche Rodel-Medaille gesorgt. Das Duo fuhr im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo im Doppelsitzer auf den dritten Platz. Gold ging an die Italiener Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner, Platz zwei sicherten sich die Österreicher Thomas Steu und Wolfgang Kindl. Für das deutsche Team war es die vierte Rodel-Medaille nach den Olympiasiegen von Max Langenhan und Julia Taubitz im Einsitzer sowie der Silbermedaille von Dajana Eitberger und Magdalena Matschina im Doppelsitzer der Frauen. In einem hochspannenden Wettbewerb im neu gebauten Cortina Sliding Centre hatten Wendl und Arlt nur 0,09 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Italiener.
Für das Erfolgsduo war damit die nächste Medaille perfekt, auch wenn sich der Traum vom siebten Olympia-Gold nicht erfüllte. Das zweite deutsche Duo Toni Eggert und Florian Müller landete auf Platz vier. Bereits im ersten Durchgang entwickelte sich ein ganz enges Rennen um die Top-Platzierungen. Die ersten sieben Teams lagen nur gut 16 Hundertstelsekunden auseinander. Im zweiten Durchgang setzte sich der Krimi fort, die Amerikaner Marcus Müller und Ansel Haugsjaa waren lange auf Gold-Kurs, ehe sie auf den letzten Metern auf Platz sechs rutschten.
Eisschnellläufer Sonnekalb wird nur Zwölfter
Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat eine Medaille bei seinem Olympia-Debüt deutlich verpasst. Der 18-Jährige musste sich über die 1.000 Meter in 1:08,80 Minuten mit einem enttäuschenden zwölften Platz begnügen. Gold holte dank eines fulminanten Schlussspurts US-Star Jordan Stolz mit einer olympischen Rekordzeit von 1:06,28 Minuten. Zweiter wurde der Niederländer Jenning De Boo vor Zhongyan Ning aus China. Einen Streit gab es zwischen dem Niederländer Joep Wennemars und dem Chinesen Ziwen Lian nach ihrem Rennen.
Lian behinderte Wennemars beim Bahnwechsel, woraufhin der Oranje-Läufer viel Zeit einbüßte und um seine Medaillenchance gebracht wurde. Die vielen niederländischen Fans im Milano Speed Skating Stadium reagierten mit einem Pfeifkonzert. Der Chinese wurde anschließend disqualifiziert. Wennemars durfte unter tosendem Applaus der Oranje-Anhänger noch mal ran, konnte sich aber nicht verbessern und blieb Fünfter. Moritz Klein belegte als zweitbester Deutscher den 15. Rang, Hendrik Dombek landete einen Platz dahinter. Deutschland wartet somit weiter auf das erste Olympia-Edelmetall im Eisschnelllaufen seit 2010.