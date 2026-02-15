Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Eiskunstlauf: Hase/Volodin führen nach dem Kurzprogramm
Das deutsche Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase/Nikita Volodin ist nach dem Kurzprogramm bei den Olympischen Winterspielen in Italien auf Goldkurs. Die Vizeweltmeister präsentierten eine fehlerfreie Tango-Vorstellung und dürfen damit weiter vom ganz großen Coup träumen. Hase/Volodin erhielten für ihre Darbietung 80,01 Punkte und zeigten im Gegensatz zu den anderen Favoriten-Duos keine Nerven.
Der Vorsprung auf die zweitplatzierten Anastasia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien beträgt 4,55 Zähler. Dritter sind die Kanadier Lia Pereira und Trennt Michaud (74,60 Punkte). Das zweite deutsche Paar Annika Hocke/Robert Kunkel belegt nach einer guten Vorstellung ohne groben Fehler mit 67,52 Punkten den elften Rang.
Der Vorsprung auf die zweitplatzierten Anastasia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien beträgt 4,55 Zähler. Dritter sind die Kanadier Lia Pereira und Trennt Michaud (74,60 Punkte). Das zweite deutsche Paar Annika Hocke/Robert Kunkel belegt nach einer guten Vorstellung ohne groben Fehler mit 67,52 Punkten den elften Rang.
Ilia Malinins vepatzte Kür bei Olympia: Der schwarze Tag des Eisprinzen
Ilia Malinin beherrscht als einziger Eiskunstläufer den schwierigsten Sprung der Welt. Doch in Mailand zerbricht seine Kür wie Glas. „Ich habe es verbockt“, sagt er. War die Belastung auf dem Eis zu groß – oder der Hype drumherum?
www.sueddeutsche.de
Finnischer Ski-Freestyler stürzt schwer
Mit einem heftigen Sturz hat Ski-Freestyler Elias Lajunen aus Finnland für einen Schreckmoment in der Big-Air-Qualifikation bei den Olympischen Spielen gesorgt. Der 18-Jährige verlor nach dem Absprung die Kontrolle und prallte mit dem Rücken auf die eisige Oberfläche. Lajunen ist der Sohn des dreimaligen Olympiasiegers und ehemaligen Nordischen Kombinierers Samppa Lajunen.
Zunächst blieb Elias Lajunen regungslos liegen, dann wurde er nach einer medizinischen Behandlung in einem Schlitten abtransportiert. Dabei streckte er den Daumen nach oben - ein erstes Zeichen der Entwarnung. Lajunen nahm anschließend nicht mehr am Wettbewerb teil.
Beim Big Air geht es darum, nach einem Sprung über eine große Rampe Tricks in der Luft zu zeigen und sicher zu landen. Punkte vergibt die Jury unter anderem für den Schwierigkeitsgrad, die saubere Ausführung, die Höhe und die Landung.
Zunächst blieb Elias Lajunen regungslos liegen, dann wurde er nach einer medizinischen Behandlung in einem Schlitten abtransportiert. Dabei streckte er den Daumen nach oben - ein erstes Zeichen der Entwarnung. Lajunen nahm anschließend nicht mehr am Wettbewerb teil.
Beim Big Air geht es darum, nach einem Sprung über eine große Rampe Tricks in der Luft zu zeigen und sicher zu landen. Punkte vergibt die Jury unter anderem für den Schwierigkeitsgrad, die saubere Ausführung, die Höhe und die Landung.
Deutsche Skispringerinnen verpassen Medaille
Die deutschen Skispringerinnen haben auch bei der Olympia-Premiere des Wettkampfs von der Großschanze eine Medaille verpasst und fahren damit erstmals ohne Edelmetall von Winterspielen nach Hause. Damit bleiben sie deutlich hinter den Erwartungen zurück. In Predazzo kam Agnes Reisch als beste DSV-Athletin beim zweiten Einzel-Gold der Norwegerin Anna Odine Ström in einem stark vom Rückenwind beeinflussten Wettbewerb auf Rang zehn.
Die WM-Zweite Selina Freitag war bereits im ersten Durchgang chancenlos zurückgefallen und landete nach einem soliden zweiten Sprung letztlich auf Platz 17. „Ich muss irgendwie versuchen, das hinzunehmen“, sagte Freitag: „Es ist wirklich hart, nach solchen Vorleistungen ohne Medaille nach Hause zu fahren.“ Juliane Seyfarth, nach dem ersten Durchgang noch als Neunte aussichtsreichste Deutsche, wurde auf Platz 23 durchgereicht. Ganz übel erwischte es Katharina Schmid. Die Rekord-Weltmeisterin schied in ihrem letzten Springen bei einer großen internationalen Meisterschaft als 42. des ersten Durchgangs aus. „Dass es jetzt so endet, ist natürlich hart. Es tut sehr, sehr weh“, sagte die Oberstdorferin mit zittriger Stimme. Die 29-Jährige wird nach der Saison ihre aktive Karriere beenden. 2018 in Pyeongchang und vier Jahre später in Peking reichte es noch zu Olympia-Silber. Diesmal sprang sie nur hinterher.
Ström, die schon auf der Normalschanze triumphiert hatte, setzte sich mit Sprüngen auf 130,5 und 132,0 m (284,8 Punkte) knapp vor ihrer Landsfrau Maria Eirin Kvandal (282,7) durch, die nach dem ersten Durchgang geführt hatte. Favoritin Nika Prevc (Slowenien) verpasste 24 Stunden nach dem Triumph ihres Bruders Domen erneut den erhofften Einzelsieg und wurde Dritte (271,5).
Die WM-Zweite Selina Freitag war bereits im ersten Durchgang chancenlos zurückgefallen und landete nach einem soliden zweiten Sprung letztlich auf Platz 17. „Ich muss irgendwie versuchen, das hinzunehmen“, sagte Freitag: „Es ist wirklich hart, nach solchen Vorleistungen ohne Medaille nach Hause zu fahren.“ Juliane Seyfarth, nach dem ersten Durchgang noch als Neunte aussichtsreichste Deutsche, wurde auf Platz 23 durchgereicht. Ganz übel erwischte es Katharina Schmid. Die Rekord-Weltmeisterin schied in ihrem letzten Springen bei einer großen internationalen Meisterschaft als 42. des ersten Durchgangs aus. „Dass es jetzt so endet, ist natürlich hart. Es tut sehr, sehr weh“, sagte die Oberstdorferin mit zittriger Stimme. Die 29-Jährige wird nach der Saison ihre aktive Karriere beenden. 2018 in Pyeongchang und vier Jahre später in Peking reichte es noch zu Olympia-Silber. Diesmal sprang sie nur hinterher.
Ström, die schon auf der Normalschanze triumphiert hatte, setzte sich mit Sprüngen auf 130,5 und 132,0 m (284,8 Punkte) knapp vor ihrer Landsfrau Maria Eirin Kvandal (282,7) durch, die nach dem ersten Durchgang geführt hatte. Favoritin Nika Prevc (Slowenien) verpasste 24 Stunden nach dem Triumph ihres Bruders Domen erneut den erhofften Einzelsieg und wurde Dritte (271,5).
„Ein bisschen ärgerlich“: Deutsche Mixed-Teams verpassen Gold im Skeleton
Die deutschen Skeletonis freuten sich mit der Deutschland-Flagge in den Händen über zwei weitere Medaillen und eine fast perfekte Olympia-Ausbeute. Doch der ganz große Jubel blieb nach der verpassten Doppelchance auf Gold zum Abschluss aus. Susanne Kreher und Axel Jungk gewannen bei der olympischen Team-Premiere Silber mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung vor Jacqueline Pfeifer und Christopher Grotheer. Der erhoffte Olympiasieg ging aber nach Großbritannien.
„Es wäre schon schön, wenn eine goldene Medaille dabei gewesen wäre“, sagte Vorstandschef Thomas Schwab vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD): „Die haben schon damit spekuliert, dass heute etwas drin ist. Aber wir müssen einfach zufrieden sein mit dem, was wir haben. Das ist ja unfassbar.“
Die im Cortina Sliding Centre als letztes Mixed-Team gestarteten Briten Tabitha Stoecker und Matt Weston sicherten sich mit einem Vorsprung von 0,17 Sekunden den Sieg. Die Niederlage gegen Weston tue „ein bisschen mehr weh“ als bei seinem Silberrennen im Einzel, sagte Jungk. Und Pfeifer meinte: „Dass es so knapp war, macht es ein bisschen ärgerlich, weil heute wäre wirklich alles drin gewesen.“
Ihr Teamkollege Grotheer erklärte anschließend, dass dies das letzte Rennen seiner Karriere gewesen sei. „Das war ein toller Abschluss“, sagte der 33-Jährige im ZDF und kämpfte dabei mit den Tränen.
Zuvor hatten in den Einzel-Wettbewerben Kreher und Jungk jeweils Silber sowie Pfeifer und Grotheer jeweils Bronze gewonnen. Mit insgesamt sechs Medaillen haben die deutschen Skeletonis ihre größte Medaillen-Ausbeute in der Geschichte der Winterspiele verbucht und erfüllten damit mehr als nur ihr Soll. Auch wenn es in Peking durch Grotheer und Hannah Neise zwei Goldmedaillen gegeben hatte.
Preuß erlaubt sich im letzten Schießen zwei Strafrunden und wird Sechste
Weltmeisterin Franziska Preuß hat im Verfolgungsrennen bei den Olympischen Winterspielen den sechsten Platz belegt. Die 31-Jährige aus Ruhpolding leistete sich im letzten Schießen zwei Strafrunden und gab so eine mögliche Medaille spät noch aus der Hand. Im Ziel hatte Preuß 1:08,0 Minuten Rückstand auf Olympiasiegerin Lisa Vittozzi aus Italien. Ohne Schießfehler holte Vittozzi Gold vor Sprint-Olympiasiegerin Maren Kirkeeide aus Norwegen und der Finnin Suvi Minkkinen, die sich dieses Mal Bronze sicherte. Zweitbeste Deutsche wurde Vanessa Voigt (3 Fehler) auf Rang 19, Julia Tannheimer (5) und Selina Grotian (4) verpassten die Top 30.
Nach Bronze zum Auftakt mit der Mixed-Staffel konnten die deutschen Frauen in den drei folgenden Individualrennen keine weitere Medaille mehr gewinnen. Das beste Resultat bislang ist der vierte Platz von Vanessa Voigt im Einzel. Zwei Medaillenchancen bleiben den Frauen noch: Am Mittwoch gibt es mit der Staffel die aussichtsreichste, am Samstag steht noch der abschließende Massenstart auf dem Programm.
Nach Platz zwei im ersten Durchgang: Lena Dürr fällt aus den Medaillenrängen
Trotz einer hervorragenden Ausgangslage hat die deutsche Skirennfahrerin Lena Dürr bei den Olympischen Winterspielen eine sensationelle Medaille im Riesenslalom verpasst. Die Münchnerin rutschte in Cortina d'Ampezzo von Rang zwei nach dem ersten Lauf noch auf den neunten Platz zurück. Beim umjubelten Olympiasieg der Italienerin Federica Brignone fehlten Dürr 0,19 Sekunden auf Silber. Emma Aicher als zweite deutsche Starterin – schon mit Silber aus der Abfahrt und der Team-Kombination dekoriert – wurde 19.
Brignone aber avancierte mit ihrem schon zweiten Gold dieser Winterspiele nach dem Sieg im Super-G zur erfolgreichsten Athletin bei den Skirennfahrerinnen in den Dolomiten. Sie verwies die zeitgleichen Sara Hector aus Schweden und Thea Louise Stjernesund aus Norwegen auf den Silberrang. Dabei hatte sich die 35 Jahre alte Brignone vor weniger als einem Jahr eine sehr schwere Schien- und Wadenbeinverletzung zugezogen und lange um ihren OIympiastart gezittert.
Nach vier Wettbewerben in Cortina steht am Mittwoch noch der Slalom an. Dann hat Dürr in ihrer Spezialdisziplin noch eine Chance auf Edelmetall. Ähnlich wie nun im Riesenslalom war sie vor vier Jahren in Peking als Führende nach dem ersten Slalom-Durchgang ganz nah dran an einer Medaille, rutschte dann aber auf den vierten Platz zurück. Besonders bitter: Damals fehlten ihr ebenso 0,19 Sekunden auf Gold.
Klaebo wird zum erfolgreichsten Olympioniken der Geschichte
Skilangläufer Johannes Hösflot Klaebo hat mit der neunten Goldmedaille seiner Karriere Olympia-Geschichte geschrieben. Der 29-Jährige gewann mit der norwegischen Staffel über die 4x7,5 Kilometer und ist nun alleiniger Rekordhalter bei Winterspielen vor seinen nicht mehr aktiven Landsleuten Marit Björgen, Björn Daehlie (beide Skilanglauf) und Ole Einar Björndalen (Biathlon), die achtmal Gold gewonnen haben. Bei Sommerspielen steht der Rekord bei 23 Goldmedaillen, gehalten von US-Schwimmer Michael Phelps.
Klaebo hatte bei den Winterspielen in Norditalien zuvor bereits im Skiathlon, im Sprint und über die 10 Kilometer Freistil triumphiert. Hinter den Norwegern holte sich Frankreich Silber, Bronze ging an Gastgeber Italien.
Die erfolgreichsten Athleten bei Winterspielen
1. Johannes Hösflot Klaebo* (Norwegen/Skilanglauf) 9-1-1
2. Marit Björgen (Norwegen/Skilanglauf) 8-4-3
3. Ole Einar Björndalen (Norwegen/Biathlon) 8-4-2
4. Björn Daehlie (Norwegen/Skilanglauf) 8-4-0
5. Tobias Arlt* (Deutschland/Rodeln) 7-0-1
Tobias Wendl* (Deutschland/Rodeln) 7-0-1
7. Ireen Wüst (Niederlande/Eisschnelllauf) 6-5-2
8. Ljubow Jegorowa (GUS/Russland/Skilanglauf) 6-3-0
9. Martin Fourcade (Frankreich/Biathlon) 6-1-0
10. Wiktor Ahn (Südkorea/Russland/Shorttrack) 6-0-2
11. Nathalie Geisenberger (Deutschland/Rodeln) 6-0-1
12. Lidija Skoblikowa (UdSSR/Eisschnelllauf) 6-0-0
*= noch aktive Athleten und Athletinnen
IOC rechtfertigt Verkauf von Shirts mit Motiv der Spiele von 1936
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat den von Medien, Historikern und Politikern kritisierten Verkauf von T-Shirts mit offiziellen Motiven der Olympischen Spiele von 1936 in Nazi-Deutschland als notwendig verteidigt. „Wir produzieren nur eine geringe Anzahl dieser Artikel. Der Hauptgrund dafür ist der Schutz unseres Urheberrechts, damit sie nicht missbraucht werden können“, sagte IOC-Kommunikationsdirektor Mark Adams am Sonntag bei einer Pressekonferenz, dies sei „die technische Antwort“.
Hinzu komme: „Natürlich können wir die Geschichte nicht umschreiben. Die Spiele von 1936 haben stattgefunden, und wir ehren Jesse Owens und viele andere Athleten als großartige Beispiele für die Verwirklichung des olympischen Geistes“, erklärte Adams: „Ich denke, wir sollten auch bedenken, dass es da einige positive Aspekte gibt.“
Das Shirt, das zur „Heritage Collection“ gehört, ist derzeit im offiziellen Olympics Shop ausverkauft. Es zeigt eine männliche Figur mit Lorbeerkranz. Über dem Kopf sind die Olympischen Ringe abgebildet, darunter das Brandenburger Tor samt Quadriga.
Fans zeigen Grönland-Flagge bei US-Spiel
Lettische Curling-Fans aus Deutschland haben mit einer Grönland-Flagge bei einem Eishockeyspiel der USA während der Olympischen Winterspiele in Mailand für Aufsehen gesorgt. Das Ehepaar hielt bei der politisch brisanten Partie der Amerikaner gegen Dänemark mehrfach die große weiß-rote Fahne hoch. „Als Europäer war es für uns wichtig, dieses Symbol zu zeigen als Symbol der europäischen Einheit, dass wir Grönland unterstützen“, sagte Alexander Kalnins der Nachrichtenagentur AP. Dem Bericht zufolge wohnen beide in Deutschland.
Nach eigenen Angaben wurden sie von Personal in der Halle aufgefordert, die Fahne nicht länger zu zeigen. „Er sagte, dies sei aus Sicherheitsgründen, weil es aggressive amerikanische Menschen geben könnte“, sagte Kalnins. Die beiden kamen der Aufforderung nach. „Ich denke, die Botschaft ist angekommen“, sagte Kalnins, die Flagge war zeitweise auch im Fernsehbild zu sehen.
Grönland nimmt als Territorium, das zu Dänemark gehört, nicht mit einem eigenen Team an Olympia teil. Athletinnen und Athleten aus Grönland, wie die Geschwister Ukaleq und Sondre Slettemark im Biathlon, gehören zum dänischen Team. In den Richtlinien zur Eröffnungsfeier auf der offiziellen Olympia-Internetseite steht, dass Fans nur Flaggen von Ländern und Territorien, die an den Spielen teilnehmen, mitbringen dürfen.
Für die Spieler spielte die politische Beziehung der beiden Länder nach eigener Aussage keine Rolle. „Wir haben es nicht mal erwähnt“, sagte der dänische Kapitän Jesper Jensen Aabo. „Wir wollten nur ein Hockey-Spiel gegen ein Weltklasse-Team gewinnen.“ Die favorisierten Amerikaner setzten sich in der Partie in der deutschen Vorrundengruppe mit 6:3 durch.
IMAGO/EMMA WALLSKOG
Organisatoren versprechen Kondom-Nachschub
Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Italien haben Nachschub bei den Gratis-Kondomen für die Athletinnen und Athleten versprochen. „Wir können bestätigen, dass die Versorgung mit Kondomen in den olympischen Dörfern zeitweise aufgebraucht war, weil die Nachfrage höher als erwartet war“, teilte das Organisationskomitee auf dpa-Anfrage mit. Nachschub sei unterwegs und werde bis Montag über die Dörfer verteilt. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur AP darüber berichtet.
Ein Bericht, dass die Kondome in den olympischen Dörfern ausgegangen seien, hatte nicht nur für Gesprächsstoff bei den Athletinnen und Athleten gesorgt. „Das Klischee ist, dass der Valentinstag im olympischen Dorf im vollen Gange ist“, sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Wochenende mit einem Augenzwinkern. „10 000 wurden benutzt, 2 800 Athleten – man kann es sich ausrechnen.“
Nun haben die italienischen Organisatoren auf den Kondom-Engpass reagiert. „Sie werden kontinuierlich bis zum Ende der Spiele aufgefüllt, um sicherzustellen, dass immer welche verfügbar sind“, teilte das Ok weiter mit. Die Winterspiele enden am 22. Februar.
Bei jeder Ausgabe der Olympischen Spiele sind die Gratis-Kondome wieder ein großes Thema. Zum ersten Mal lagen 1988 bei den Sommerspielen im südkoreanischen Seoul Kondome für die Athletinnen und Athleten parat. Bei den Spielen 2024 in Paris sollen es etwa 300 000 gewesen sein. Die Kondome sind auch als Souvenir beliebt.
Skispringen: Prevc holt Gold auf der Großschanze
Philipp Raimund hat eine erneute Olympia-Medaille klar verpasst. Der 25-Jährige musste sich auf der großen Schanze mit dem neunten Rang begnügen, fünf Tage nach seinem Sieg vom kleinen Bakken war das Podest weit entfernt. Gold ging an Sloweniens Topfavorit Domen Prevc vor dem Japaner Ren Nikaido und Kacper Tomasiak aus Polen.
Prevc war eine Klasse für sich. Der Weltmeister flog auf 138,5 und 141,5 Meter und holte sich das erste Einzel-Gold seiner Karriere.
Raimund flog im Dauerregen von Predazzo auf 131,0 und 136,0 Meter, mit 277,4 Punkten fehlten ihm umgerechnet gut acht Meter zum Siegertreppchen. Die übrigen Deutschen lagen noch deutlicher zurück. Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger empfahl sich als 15. zumindest für den Platz neben Raimund im Super Team am Montag. Noch dahinter lagen Pius Paschke (24.) und Felix Hoffmann (25.). Es war das schwächste deutsche Olympia-Ergebnis seit 2006
Skeleton: Silber und Bronze für Deutschland
Die deutschen Skeleton-Pilotinnen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer haben den Erfolgslauf der deutschen Schlittensportler in Cortina d'Ampezzo fortgesetzt und bei den Olympischen Spielen Silber und Bronze gewonnen. Einen Tag nach den Medaillencoups von Axel Jungk (Silber) und Christopher Grotheer (Bronze) raste die frühere Weltmeisterin und Olympiadebütantin Kreher etwas überraschend auf Rang zwei und musste sich nur der überragenden Janine Flock aus Österreich geschlagen geben.
Die als Mitfavoritin gestartete Pfeifer sicherte sich acht Jahre nach Olympiasilber in Pyeongchang die Bronzemedaille. Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise verpasste das Podium als Vierte knapp. Für die herausragenden deutschen Schlittensportler sind es im Eiskanal die achte und neunte Medaille im siebten Rennen.
Eishockey: Deutsche Frauen verlieren gegen Kanada
Deutschlands Eishockey-Frauen haben die Olympia-Sensation verpasst und sind gegen Kanada im Viertelfinale der Winterspiele in Mailand ausgeschieden. Zu viele individuelle Fehler ließen dem Team von Trainer Jeff MacLeod beim 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) am Samstag keine Chance gegen den Olympiasieger. Franziska Feldmeier von den Eisbären Berlin traf in Unterzahl zum Ehrentreffer (49. Minute) für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die erstmals seit 2014 wieder bei Olympia dabei war.
„Wir haben es ihnen über ein paar Strecken im Spiel schwerer gemacht“, sagte Laura Kluge am Eurosport-Mikrofon, „wir haben es aber teilweise nicht so schlau gespielt, da fehlt uns die Erfahrung. Nichtsdestotrotz bin ich super stolz auf die Mannschaft. Es war für uns alle das erste Mal Olympia. In Ansätzen hat man gesehen, dass wir auch gegen Kanada mitspielen können.“
Brianne Jenner (2.), Claire Thompson (17.), Sarah Fillier (38.), Blayre Turnbull (41.) und Topstar Marie-Philip Poulin (56.) schossen die Tore für den Favoriten, der am Montag um den erneuten Einzug ins Finale spielt. Vorrunden-Topscorerin Laura Kluge von Boston Fleet aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL blieb diesmal erfolglos. Bei einem Konter im ersten Drittel hatte die deutsche Top-Stürmerin Pech, als sie von Poulin abgelaufen wurde.
Biathlon: Keine Medaille für Preuß und Co. – Norwegerin Kirkeeide gewinnt Sprint
Das deutsche Biathlon-Team muss weiter auf die erste Einzelmedaille bei den Olympischen Winterspielen warten. Im Sprint der Frauen in Antholt belegte Franziska Preuß als beste von vier deutschen Frauen den siebten Platz. Die 31-Jährige leistete sich einen Schießfehler und landete im Ziel 1:00,1 Minuten hinter der fehlerfreien Überraschungs-Olympiasiegerin Maren Kirkeeide aus Norwegen. Silber ging nach 7,5 Kilometern an Océane Michelon aus Frankreich (0 Fehler), Bronze an ihre Landsfrau Lou Jeanmonnot (1).
Eishockey: Deutschland verliert gegen Lettland
Im zweiten Vorrundenspiel bei den Olympischen Winterspielen haben bei den deutschen NHL-Stars die Nerven versagt. Eine viel zu schwache Chancenverwertung des deutschen Eishockey-Teams sorgte für das enttäuschende 3:4 (2:1, 0:1, 2:1) gegen Lettland. Im zweiten Vorrundenspiel in Mailand trafen nur Lukas Reichel (3. Minute), Lukas Kälble (17.) und Tim Stützle (58.) für das Team von Bundestrainer Harold Kreis.
Lettland zeigte sich erheblich effizienter und gewann dank Toren von Dans Locmelis (16./29.), Eduards Tralmaks (49.) und Renars Krastenbergs (52.). Bereits am Sonntag (21.10 Uhr/ZDF und Eurosport) steht das abschließende Gruppenspiel gegen Weltmeister USA an. Wahrscheinlich muss die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes am Dienstag dann in die Viertelfinal-Qualifikation.