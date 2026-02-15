„Ein bisschen ärgerlich“: Deutsche Mixed-Teams verpassen Gold im Skeleton



Die deutschen Skeletonis freuten sich mit der Deutschland-Flagge in den Händen über zwei weitere Medaillen und eine fast perfekte Olympia-Ausbeute. Doch der ganz große Jubel blieb nach der verpassten Doppelchance auf Gold zum Abschluss aus. Susanne Kreher und Axel Jungk gewannen bei der olympischen Team-Premiere Silber mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung vor Jacqueline Pfeifer und Christopher Grotheer. Der erhoffte Olympiasieg ging aber nach Großbritannien.



„Es wäre schon schön, wenn eine goldene Medaille dabei gewesen wäre“, sagte Vorstandschef Thomas Schwab vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD): „Die haben schon damit spekuliert, dass heute etwas drin ist. Aber wir müssen einfach zufrieden sein mit dem, was wir haben. Das ist ja unfassbar.“



Die im Cortina Sliding Centre als letztes Mixed-Team gestarteten Briten Tabitha Stoecker und Matt Weston sicherten sich mit einem Vorsprung von 0,17 Sekunden den Sieg. Die Niederlage gegen Weston tue „ein bisschen mehr weh“ als bei seinem Silberrennen im Einzel, sagte Jungk. Und Pfeifer meinte: „Dass es so knapp war, macht es ein bisschen ärgerlich, weil heute wäre wirklich alles drin gewesen.“



Ihr Teamkollege Grotheer erklärte anschließend, dass dies das letzte Rennen seiner Karriere gewesen sei. „Das war ein toller Abschluss“, sagte der 33-Jährige im ZDF und kämpfte dabei mit den Tränen.



Zuvor hatten in den Einzel-Wettbewerben Kreher und Jungk jeweils Silber sowie Pfeifer und Grotheer jeweils Bronze gewonnen. Mit insgesamt sechs Medaillen haben die deutschen Skeletonis ihre größte Medaillen-Ausbeute in der Geschichte der Winterspiele verbucht und erfüllten damit mehr als nur ihr Soll. Auch wenn es in Peking durch Grotheer und Hannah Neise zwei Goldmedaillen gegeben hatte.