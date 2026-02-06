Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Francesca Lollobrigida gewinnt erstes Gold für Italien
Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida hat über die 3000 Meter sensationell das erste Gold für Olympia-Gastgeber Italien gewonnen. Die 35-Jährige siegte an ihrem Geburtstag in einer olympischen Rekordzeit von 3:54,28 Minuten vor Ragne Wiklund aus Norwegen (3:56,54 Minuten) und der Kanadierin Valérie Maltais (3:56,93 Minuten).
Lollobrigida, die die Großnichte der berühmten Schauspielerin Gina Lollobrigida ist, ist die erste italienische Eisschnelllauf-Olympiasiegerin in der Geschichte der Spiele. Die Niederlande um Topfavoritin Joy Beune ging in Mailand überraschend leer aus, sie wurde Vierte.
Josie Hofmann als einzige deutsche Teilnehmerin landete im Milano Speed Skating Stadium vor den Augen von Ex-Eisschnellläuferin Claudia Pechstein in 4:06,54 Minuten auf dem 14. Platz.
Deutsche Eishockey-Frauen wahren Viertelfinal-Chance
Mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der früheren Außenministerin Annalena Baerbock im Publikum haben die deutschen Eishockey-Frauen bei den Olympischen Winterspielen in Italien einen überzeugenden Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod setzte sich in Mailand im zweiten Gruppenspiel gegen Japan mit 5:2 (3:0, 2:2, 0:0) durch und bejubelte damit den ersten Erfolg bei Olympia seit zwölf Jahren. „Wir wollten die Kleinigkeiten richtig machen. Wir wollten viele Schüsse zum Tor bringen“, sagte Kapitänin Daria Gleißner.
Sie selbst brachte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) schon nach 44 Sekunden in Führung. Emily Nix dank einer starken Einzelleistung (9. Minute) und Nicola Hadraschek-Eisenschmid (14.) sorgten schon zur ersten Drittelpause für eine beruhigende 3:0-Führung. Erneut Hadraschek-Eisenschmid (26.) und Laura Kluge (31.) erzielten die weiteren Treffer für Deutschland. Die Japanerinnen kamen durch Tore von Mei Miura (37.) und Yumeka Wajima (38.) zwar noch einmal heran, die Wende gelang ihnen aber nicht mehr.
Das deutsche Team machte mit dem Erfolg einen großen Schritt in Richtung Viertelfinal-Einzug, nachdem die Auswahl am Tag vor der Eröffnungsfeier noch 1:4 gegen Schweden verloren hatte. Mehr als das Viertelfinale ist aber nicht realistisch. In der Runde der letzten Acht warten aller Voraussicht nach die Goldfavoritinnnen aus Kanada oder den USA. Am Montag muss Deutschland gegen Frankreich ran, am Dienstag zum Abschluss der Vorrunde gegen Gastgeber Italien.
Mit Olympia-Start: Schäden am italienischen Bahnnetz
Mit Beginn der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo sind auf dem Streckennetz der italienischen Eisenbahn im Norden des Landes an drei Stellen Beschädigungen entdeckt worden. Derzeit laufen Ermittlungen, ob es einen Zusammenhang gibt. Nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa schließen Ermittler nicht aus, dass es sich wie zu Beginn der Sommerspiele 2024 in Paris um Sabotage handeln könnte. Es kam zu erheblichen Verspätungen.
Auf der Strecke zwischen der Großstadt Bologna und Padua im Norden wurde nach Angaben der Behörden ein „rudimentärer Sprengkörper“ auf einer Weiche gefunden. Auf derselben Strecke wurde entdeckt, dass Stromkabel in einem Schacht durchtrennt wurden. Auf der Strecke zwischen Bologna und Ancona geriet in der Nähe des Bahnhofs von Pescara eine Stromkabine in Brand. Die Verspätungen summierten sich auf bis zu eineinhalb Stunden.
In die Ermittlungen seien auch Anti-Terror-Experten eingeschaltet, hieß es. Zumindest in Pescara wird vermutet, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. In Frankreich hatten Unbekannte kurz vor Eröffnung der Spiele im Juli 2024 koordinierte Brandanschläge auf das Netz der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge verübt. Durch zerstörte Signalanlagen und Kabel wurden drei der vier Hauptstrecken lahmgelegt.
Franjo von Allmen gewinnt die Abfahrt und wird erster Olympiasieger dieser Winterspiele
Weltmeister Franjo von Allmen hat das erste Gold der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo gewonnen. Beim spektakulären Abfahrtsrennen auf der berüchtigten Stelvio in Bormio gewann der 24 Jahre alte Schweizer vor dem gleichaltrigen italienischen Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni (+0,20 Sekunden). Bronze ging an den Südtiroler Routinier Dominik Paris (+0,50). Dem im Weltcup dominierenden Schweizer Marco Odermatt, Weltmeister von 2023, blieb nur Rang vier (+0,70).
Simon Jocher, einziger deutscher Starter auf der Stelvio, kam mit der ungünstigen Startnummer 28 bei schlechter werdenden Lichtverhältnissen nicht (2,40) unter die Top 20.
Von Allmen reiht sich ein in die Reihe großer Abfahrer aus der Schweiz: Vor ihm hatten Beat Feuz (2022), Didier Defago (2010), Pirmin Zurbriggen (1988) und Berhhard Russi (1972) die Olympia-Abfahrt gewonnen. Den WM-Titel vor einem Jahr in Saalbach-Hinterglemm hatte von Allmen vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr geholt. Anschließend siegte er auch in der Team-Kombination gemeinsam mit Loic Meillard.
Olympiasieger Franjo von Allmen: Der Mann mit dem Gespür für die großen Momente
Die alpinen Ski-Wettbewerbe beginnen spektakulär: Der Schweizer Franjo von Allmen triumphiert auf der berüchtigten Stelvio vor zwei Italienern, eine Enttäuschung erlebt Landsmann Odermatt – und ein Deutscher.
Pinkel-Protest von Ski-Freestyler Gus Kenworthy gegen ICE
Der britische Ski-Freestyler Gus Kenworthy hat auf ebenso kreative wie provokante Weise zum Protest gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE aufgerufen. Der 34-Jährige, der einen Großteil seines Lebens in den USA verbrachte, veröffentlichte vor dem Auftakt der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo ein Foto mit eindeutiger Botschaft via Instagram: Zu sehen sind die Spitzen zweier Ski im Schnee, dazwischen sind in dunkelgelber Farbe die Worte „fuck ice“ zu lesen.
Kenworthy, der in Norditalien in der Halfpipe antreten wird, reicherte seinen Post mit weiterem Inhalt an: All seinen Followern stellte er eine Textvorlage zur Verfügung, mit der US-Bürger sich direkt an Senatorinnen oder Senatoren ihres Bundesstaates wenden können, um gegen die weitere Finanzierung der Behörde zu protestieren. „Unschuldige Menschen wurden ermordet, und es reicht“, heißt es in der Vorlage, „wir können nicht tatenlos zusehen, während ICE in unseren Gemeinden weiterhin mit unkontrollierter Macht agiert.“ Zu fordern seien „echte Leitplanken und Rechenschaftspflichten“ für die Beamten.
Kenworthy trat bereits bei den Winterspielen 2014 und 2018 an, damals noch für das Team USA. 2014 gewann er Silber im Slopestyle, fünf Jahre später wechselte er in das Team seines Geburtslandes Großbritannien. 2022 in Peking war er dann als Brite dabei, und auch damals präsentierte sich Kenworthy meinungsstark: Vor dem Beginn der Wettbewerbe kritisierte er die Vergabe nach China, verwies dabei auf die Menschenrechtslage im Land und den Umgang mit der LGBTQ+-Community.
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) untersagt politische Botschaften während der Spiele, die Form des Protests von Kenworthy ist aber nicht angreifbar: Unerwünscht sind entsprechende Äußerungen während Zeremonien, Wettkämpfen und im Olympischen Dorf - ein Instagram-Post fällt nicht darunter. „Während der Olympischen Spiele haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Ansichten gemäß den Richtlinien zu äußern“, teilte das IOC auf Anfrage des britischen Guardian mit: „Das IOC reguliert keine persönlichen Social-Media-Beiträge.“
Mehr als fünf Millionen TV-Zuschauer in Deutschland sehen Eröffnungsfeier
Die Übertragung von der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele war die erfolgreichste TV-Sendung des Tages, blieb aber deutlich hinter der Zeremonie der Sommerspiele in Paris. Durchschnittlich 5,234 Millionen Menschen sahen am Freitagabend die Bilder aus Mailand, Cortina, Predazzo und Livigno. Die Zeremonie bescherte der ARD einen Marktanteil von 22,3 Prozent.
Die Eröffnung bei den Sommerspielen in Paris war vor zwei Jahren deutlich erfolgreicher. Bei der Zeremonie hatten im Schnitt 10,44 Millionen Menschen zugeschaut und für einen Marktanteil von 45,5 Prozent gesorgt. Laut ARD war dies die meistgesehene Übertragung bei Olympischen Spielen seit zwanzig Jahren.
Zum Vergleich: Bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Peking, das in einer anderen Zeitzone liegt, hatten 2022 durchschnittlich 3,77 Millionen Menschen das ZDF eingeschaltet. Der Marktanteil lag zur Mittagszeit in Deutschland bei 32,8 Prozent.
Deutsches Team reagiert auf die Kritik am Outfit
Das deutsche Olympia-Team nimmt den Spott über seine Outfits bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele mit Humor. In Anspielung auf die ausgefallene Garderobe mit Fischerhut und einem Poncho in Übergröße schrieb die deutsche Auswahl bei Instagram zu einem Bild vom Einlauf bei der Nationenparade in der Mode-Metropole Mailand: „Ab jetzt angeln wir uns die Medaillen!“
Auch bei der Parade im zweiten offiziellen Gastgeber-Ort Cortina d'Ampezzo erlaubten sich die deutschen Sportler einen kleinen Scherz. Bobfahrer Joshua Tasche warf sich plötzlich vor seinen Teamkollegen auf den Boden und wand sich wie ein zappelnder Fisch am Haken. Bobpilot Adam Ammour schrieb zu einem Video der Szene: „Das deutsche Angelteam ist bereit für Olympia.“
Im Fernsehbild war die Aktion allerdings nicht besonders gut zu erkennen, wie Skeletonpilot Axel Jungk einräumte: „Ist glaub’ ich ein bisschen in die Hose gegangen, weil wir davorstanden.“
Team-Ausrüster Adidas hatte sich das Outfit ausgedacht und damit schon vor der Auftakt-Zeremonie für Diskussionen gesorgt. Eiskunstläuferin Katarina Witt machte sich als TV-Expertin in der ARD während der Übertragung sogar lustig. „Bei unseren Jacken rätseln wir immer noch. Ist das ein Poncho, eine Tagesdecke oder eine Luftmatratze?“, scherzte die 60-Jährige laut lachend und fügte an: „Total nachhaltig und universell einsetzbar. Du kannst es für alles einsetzen, nur nicht für den Wintersport.“
International sorgten die deutschen Outfits immerhin für viel Aufmerksamkeit. In einer Bilderstrecke der „auffälligsten Looks“ bei der Eröffnungsfeier von USA Today war Team D an erster Stelle zu sehen. „Die voluminösen Jacken reichen bis zum Knie und sind wasserdicht – perfekt, um den Elementen in den Dolomiten zu trotzen oder die Niagarafälle zu besuchen. Zusammen mit den Fischerhüten wirken die Top-Athleten, als wären sie bereit für den Urlaub“, schrieb das US-amerikanische Boulevardmedium The Daily Beast.
Trump äußert sich zu Buhrufen gegen Vance
US-Präsident Donald Trump hat sich über die Buhrufe gegen seinen Vize JD Vance bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Italien überrascht gezeigt. Angesprochen auf die kritischen Reaktionen verwies er im Regierungsflieger Air Force One vor Journalisten darauf, dass die Leute seinen republikanischen Parteifreund mögen würden. Fairerweise müsse man aber sagen, dass der US-Vizepräsident zurzeit in einem anderen Land unterwegs sei – „in diesem Land (den USA) wird er nicht ausgebuht“, betonte Trump.
Diese Behauptung stimmt allerdings nicht. Allein in der US-Hauptstadt Washington wurde Vance im vergangenen Jahr mehrmals öffentlich ausgebuht, zum Beispiel beim Besuch eines Konzertes im Kennedy Center, einem renommierten Kulturhaus, das Trump kurz nach seinem Amtsantritt unter seine Kontrolle gebracht hat.
Dem Start von Lindsey Vonn beim Abfahrtsrennen der Frauen am Sonntag steht übrigens nichts mehr im Wege: Das Knie hält, auch mit gerissenem Kreuzband.
Österreicher zeigt Verletzungen nach Sturz im Abfahrtstraining
Die Olympia-Strecke von Bormio hat bei einem österreichischen Skifahrer schon vor der Abfahrt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Daniel Hemetsberger war am Donnerstag im zweiten Training gestürzt, hatte dabei seinen Helm verloren und war in einen Fangzaun gekracht. Tags darauf präsentierte der 34-Jährige im Abschlusstraining sein malträtiertes Gesicht: Das linke Auge war dunkelblau angelaufen, Pflaster klebten auf Nase und Backe, und zu allem Überfluss hat der Routinier auch noch einige Zähne verloren.
„Ich war Gott sei Dank nicht ohnmächtig und habe den ganzen Sturz live miterlebt“, sagte Hemetsberger: „Ich weiß auch noch alles. Das ist einmal gut, weil mich hat es doch ziemlich auf die Birne gehaut. Das Gute ist, dass ich mir rechts eh kein Kreuzband reißen kann, weil keines mehr drinnen ist.“ Nach drei schweren Knie-Operationen fährt Hemetsberger ohne Kreuzband. Das Rennen steht am Samstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) an.
Demonstration gegen ICE in Mailand
Aus Protest gegen die Anwesenheit von Beamten der US-Einwanderungspolizei ICE sind mehrere Hundert Studenten durch Mailand gezogen. Bei dem Demonstrationszug durch die Innenstadt waren Plakate wie „ICE out“ („ICE raus“) zu sehen. An eine Wand sprühten mehrere Männer in Schwarz dem Slogan „Fuck ICE“. Die Proteste verliefen bis zum frühen Nachmittag friedlich.
Das US-Sonderkommando steht in der Kritik wegen teils brutalen Vorgehens gegen Migranten in den Vereinigten Staaten, bei dem auch zwei Menschen getötet wurden. In der US-Olympiadelegation sollen sich ICE-Beamte um den Schutz von Offiziellen wie US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio kümmern. Italiens rechte Regierung betonte mehrfach, dass die ICE-Angehörigen auf den Straßen nicht zum Einsatz kämen. Vance kam unterdessen in Mailand mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zusammen. Dabei lobte er die Organisatoren der Spiele für „ausgezeichnete Arbeit“. Bei der großen Eröffnungsfeier am Abend im San-Siro-Stadion werden etwa 50 Staats- und Regierungschefs anwesend sein.
Vonn tanzt – und absolviert erstes Olympia-Training
Eine Woche nach ihrem folgenschweren Sturz hat Lindsey Vonn das erste Olympia-Training erfolgreich bestritten. Die Amerikanerin, die nach eigenen Angaben mit einem durchgerissenen Kreuzband im linken Knie antritt, zeigte auf der Tofana-Strecke in Cortina d'Ampezzo eine solide Fahrt ohne zu großes Risiko. Die deutsche Mitfavoritin Emma Aicher hatte Probleme und verpasste einige Tore.
Nachdem das erste Training am Donnerstag wegen Schneefalls abgesagt worden war, gestaltete das Wetter auch den Freitag kompliziert. Schon nach fünf Fahrerinnen musste das Training wegen dichten Nebels für längere Zeit unterbrochen werden. Zudem meldeten die ersten Starterinnen, dass die Piste teils sehr anspruchsvoll angelegt sei, woraufhin nachgearbeitet wurde.
Die Wartezeit vertrieben sich die US-Amerikannerinnen unter anderem mit einer Tanzchoreografie. Selbst Vonn mit dem maladen Knie machte dabei mit.
Schneller Kanadier beim Abfahrtstraining
Skirennläufer James Crawford aus Kanada war der Schnellste beim nicht mehr aussagekräftigen Abschlusstraining für die Abfahrt in Bormio. Der Weltmeister im Super-G von 2023 lag vor dem am Vortag gestürzten Daniel Hemetsberger aus Österreich (+1,68 Sekunden) und Adrian Smiseth Sejersted aus Norwegen (+2,47). Der einzige deutsche Starter Simon Jocher kam mit 5,08 Sekunden Rückstand ins Ziel. Nach bereits zwei absolvierten Trainingsläufen, in denen Ryan Cochran-Siegle (USA) und Mattia Casse (Italien) die Bestzeit erzielten, gingen im dritten Probelauf nur noch 23 der 44 gemeldeten Läufer an den Start. Sie fuhren meist nur abschnittsweise im Renntempo und ließen es im Schlussabschnitt austrudeln. Dazu gehörte auch Jocher, der bis zur vorletzten Zwischenzeit nur 0,24 Sekunden hinter Crawford lag. Die Abfahrt auf der Stelvio findet am Samstag statt (11.30 Uhr/ARD und Eurosport).
Noch ein Nachtrag in Sachen Lindsey Vonn: Am Freitagvormittag geht es an der Strecke in Cortina noch einmal ins Training der Abfahrtsfrauen. Dort will die Amerikanerin ihr Knie testen, aber wer ihr zuletzt in sozialen Medien bei der Vorbereitung zuschaute, konnte erahnen, dass sie wild entschlossen ist, am Sonntag zu starten. Und auch ihre deutsche Konkurrentin Emma Aicher äußerte zum Ende der Woche bereits, dass sie fest mit der 41-Jährigen rechnet:
„Die Lindsey ist immer schnell, die kann man nicht abschreiben, wenn sie am Start steht!“
Deutsche Fahnenträgerin Schmid hadert
Den Tag vor ihrem großen Auftritt als Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier würde Skispringerin Katharina Schmid am liebsten schnell vergessen. „Ich möchte mich jetzt wieder aufs Springen konzentrieren und dann den Abend genießen“, erklärte die 29-Jährige. Mit Platz 15, 18 und 19 konnte Schmid im Training auf der Normalschanze im italienischen Predazzo nicht überzeugen. „Ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt. Ich bin schlecht reingekommen“, sagte die mehrfache Weltmeisterin aus Oberstdorf. „Ich würde gerne am Freitag neu anfangen.“
Am Freitag folgt das nächste Training am Morgen, am Abend der große Auftritt im Skisprung-Stadion. Als Fahnenträgerin wird Schmid bei ihren letzten Spielen die deutsche Mannschaft anführen und dann einen Tag später an gleicher Stelle sportlich eingreifen. Im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion wird Eishockeyprofi Leon Draisaitl die deutsche Fahne tragen. „Ich hoffe, ich kann dann diesen Schwung mitnehmen. Diese Stimmung, dieses positive Gefühl“, sagte Schmid. Die ersten Medaillen im Skispringen der Frauen werden am Samstag (ab 18.45 Uhr) vergeben. In Peking sprang sie 2022 zu Silber. Edelmetall wäre in diesem Jahr eine große Überraschung.
