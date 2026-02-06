Deutsche Eishockey-Frauen wahren Viertelfinal-Chance

Mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der früheren Außenministerin Annalena Baerbock im Publikum haben die deutschen Eishockey-Frauen bei den Olympischen Winterspielen in Italien einen überzeugenden Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod setzte sich in Mailand im zweiten Gruppenspiel gegen Japan mit 5:2 (3:0, 2:2, 0:0) durch und bejubelte damit den ersten Erfolg bei Olympia seit zwölf Jahren. „Wir wollten die Kleinigkeiten richtig machen. Wir wollten viele Schüsse zum Tor bringen“, sagte Kapitänin Daria Gleißner.



Sie selbst brachte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) schon nach 44 Sekunden in Führung. Emily Nix dank einer starken Einzelleistung (9. Minute) und Nicola Hadraschek-Eisenschmid (14.) sorgten schon zur ersten Drittelpause für eine beruhigende 3:0-Führung. Erneut Hadraschek-Eisenschmid (26.) und Laura Kluge (31.) erzielten die weiteren Treffer für Deutschland. Die Japanerinnen kamen durch Tore von Mei Miura (37.) und Yumeka Wajima (38.) zwar noch einmal heran, die Wende gelang ihnen aber nicht mehr.



Das deutsche Team machte mit dem Erfolg einen großen Schritt in Richtung Viertelfinal-Einzug, nachdem die Auswahl am Tag vor der Eröffnungsfeier noch 1:4 gegen Schweden verloren hatte. Mehr als das Viertelfinale ist aber nicht realistisch. In der Runde der letzten Acht warten aller Voraussicht nach die Goldfavoritinnnen aus Kanada oder den USA. Am Montag muss Deutschland gegen Frankreich ran, am Dienstag zum Abschluss der Vorrunde gegen Gastgeber Italien.