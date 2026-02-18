Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Vonn-Verletzung offenbar noch schwerer
Nach ihrer Rückkehr in die USA hat sich Lindey Vonn mit neuen Informationen zu den Auswirkungen ihrer Verletzung gemeldet. „Meine Verletzung war deutlich ernster als nur ein gebrochenes Bein. Ich versuche immer noch, das alles zu begreifen, was es bedeutet und was noch kommt“, schrieb die 41-Jährige auf Instagram. „Mein Bein ist immer noch in Trümmern, aber ich bin endlich zu Hause.“ Dazu zeigte sie ein Video mit Eindrücken von ihrem Flug vom Airport Marco Polo in Venedig. In den kommenden Tagen werde sie weitere Details über ihre Verletzung bekanntgeben, zudem werde sie erneut operiert. „Ich freue mich ernsthaft über die nächste OP“, teilte Vonn mit. Dort werde der sogenannte Fixateur entfernt und „ich werde mich ein wenig mehr bewegen können“.
Bereits nach ihrer Landung hatte sich die Amerikanerin auf der Plattform X mit einem Gesundheitsupdate gemeldet. „Ich habe seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen gestanden, ich liege seit meinem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett“, schrieb Vonn. „Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich unglaublich an, wieder auf heimischem Boden zu sein.“ In den USA sollen nun weitere Operationen folgen, wie Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, bereits am Sonntag mitgeteilt hatte. Die nach ihrem Sturz in der olympischen Abfahrt schwer verletzte Vonn war nach ihrem Klinikaufenthalt in Treviso am Montag mit dem Krankenwagen zum Flughafen Marco Polo gebracht worden.
Lena Dürr mit erneuter Medaillenchance
Skirennläuferin Lena Dürr greift erneut nach einer Medaille. Die 34-Jährige liegt zur „Halbzeit“ eines Slalom-Rennens bei perfekten Bedingungen auf Platz zwei hinter Mikaela Shiffrin. Ihr Rückstand auf die US-Amerikanerin beträgt allerdings schon 0,82 Sekunden. Auch Emma Aicher, in Cortina d'Ampezzo schon mit zweimal Silber (Abfahrt und Team-Kombination) dekoriert, hat noch Chancen aufs „Stockerl“. Die Achte des ersten Laufs trennen 0,32 Sekunden von Rang drei, den überraschend die junge Schwedin Cornelia Öhlund belegt. Auf Shiffrin hat Aicher einen Rückstand von 1,32 Sekunden. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagte Dürr im ZDF, „der Schnee ist wieder ein Traum, wie im Riesenslalom. Dazu perfektes Wetter, es war so eine Freude, da oben zu stehen.“
Dürr glänzte wie die direkt nach ihr gestartete Shiffrin an der Schlüsselstelle: Beide fuhren die aufeinanderfolgenden Haarnadeln von der anderen Seite an als die meisten Konkurrentinnen und nahmen so mehr Tempo ins Flache mit. „Ich habe kurz mal gezögert, weil ich die Erste war, die sich so entschieden hat, aber es ist sich ganz gut ausgegangen“, sagte Dürr. Sie hat nun dieselbe Ausgangsposition wie im Riesenslalom, in dem sie nach dem ersten Lauf ebenfalls Zweite war. Im Finale lag sie bis kurz vor dem Ziel auf Medaillenkurs, stürzte dann aber ab auf Rang neun.
Deutschlands Skiverband droht Negativbilanz bei Medaillen
Emma Aicher schlug gleich zweimal zu, Philipp Raimund einmal richtig und dann noch die Mixed-Staffel im Biathlon – aber sonst? Mit bislang nur vier Medaillen (einmal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze) droht dem Deutschen Skiverband eine historische Negativbilanz. Das numerisch schwächste Abschneiden seit der Wiedervereinigung gab es 1992, als in 33 Wettbewerben in Biathlon (sechs), Langlauf (zehn), Nordischer Kombination (zwei), Ski alpin (zehn), Ski-Freestyle (zwei) und Skispringen (drei) insgesamt acht Medaillen gewonnen wurden: Sieben im Biathlon und eine im Alpin. 34 Jahre später gibt es in diesen sechs Sportarten schon 57 Wettbewerbe (11/12/3/10/15/6). Nach dem Tiefpunkt 1992 war die Ausbeute des DSV bei Winterspielen immer zweistellig. 1994 gab es in 35 Wettbewerben 13 Medaillen, 1998 exakt dieselbe Bilanz. 2002 wurde mit 19 Medaillen in 40 Wettbewerben ein bis heute gültiger Rekord verzeichnet.
Vier Jahre später waren es 18 Plaketten in 42 Entscheidungen, 2010 15 in 44. 2014 reichte es noch für elfmal Edelmetall bei 50 Wettkämpfen, 2018 waren es 16 in 51. Vor vier Jahren in Peking ergatterten die deutschen Athletinnen und Athleten auf Skiern erneut elf Medaillen bei damals 55 Entscheidungen. In Mailand und Cortina bleiben nicht mehr viele Möglichkeiten, um das Abschneiden aufzuhübschen. Im Biathlon ruhen die Hoffnungen auf der Frauen-Staffel und Franziska Preuß im Massenstart, im Langlauf wie in der Kombi auf den Teamsprints. Die Alpinen setzen auf Aicher und Lena Dürr im Slalom, die Ski-Freestyler auf die starken Crosser.
Eishockey-Nationalteam voller Hoffnung gegen Slowakei
Nur noch ein Sieg und es geht um die Olympia-Medaillen: Die deutschen Eishockey-Nationalspieler sind sich ihrer großen Chance bewusst und wollen entschlossen zupacken. „Das Halbfinale ist zum Greifen“, sagte Verteidiger Moritz Seider nach dem 5:1 gegen Frankreich und erklärte mit Blick auf das Viertelfinale gegen die Slowakei am Mittag (12.10 Uhr/ZDF und Eurosport): „Man hätte sich keinen besseren Gegner wünschen können. Jetzt liegt es an uns.“ Kapitän Leon Draisaitl appellierte: „Wir müssen die Möglichkeit realisieren, die hier vor uns liegt.“
Denn in der Tat hatte Deutschland durchaus Glück, als nach der Vorrunde die Karten neu gemischt wurden und das Olympia-Turnier praktisch wieder bei Null begann: Frankreich war das zweitschlechteste der zwölf Teams in der Gruppenphase, die Slowakei ist auf dem Papier weniger stark einzuschätzen als Kanada, die USA und Schweden, die es ebenfalls direkt in die Runde der besten acht geschafft hatten. Dennoch ist der Respekt vor dem Gegner groß, der 2022 in Peking – allerdings ohne NHL-Spieler auf beiden Seiten - die deutsche Mannschaft in der Viertelfinal-Qualifikationsrunde mit 4:0 aus dem Turnier geworfen hatte. „Das ist eine sehr gefährliche, gute Mannschaft. Wir müssen unser Spiel aufs Eis bringen“, forderte NHL-Mann Draisaitl.
Russin trug Ukraine-Schild bei Olympia-Eröffnung
Ausgerechnet eine in Mailand lebende Russin hat bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele die ukrainische Auswahl ins San-Siro-Stadion geführt. Die Architektin Anastasia Kutscherowa trug bei der Nationenparade während der Zeremonie in der Fußball-Arena das Plakat mit dem Ländernamen Ukraine, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Hinter der Russin liefen die ukrainische Fahnenträgerin Jelysaweta Sydorko und einige ihrer Teamgefährten ins Stadion.
Kutscherowa trug wie die anderen Plakatträger einen langen silbernen Mantel mit Kapuze und eine große schwarze Brille, war daher praktisch nicht zu erkennen. Erst mehr als eine Woche nach dem Geschehen offenbarte sie sich. „Ich habe mich umgedreht, ich wusste nicht, was ich zu ihnen sagen soll. Ich habe dann gesagt, dass ihnen das gesamte Stadion stehende Ovationen geben wird“, sagte Kutscherowa laut AP.
Kutscherowa, die seit 14 Jahren in Mailand lebt, hatte sich als Freiwillige für die Winterspiele gemeldet. Als der Choreograf der Eröffnungsfeier fragte, ob einer der Plakatträger eine der Nationen besonders gern begleiten wolle, wählte Kutscherowa nach eigenen Angaben die Ukraine – und erhielt den Zuschlag. Bei der Zeremonie hätten die ukrainischen Sportlerinnen und Sportler sie sofort als Russin erkannt und mit ihr auf Russisch gesprochen. Beim großen Applaus für die ukrainische Delegation habe sie hinter ihrer schwarzen Brille einige Tränen vergossen.
Kutscherowa trug wie die anderen Plakatträger einen langen silbernen Mantel mit Kapuze und eine große schwarze Brille, war daher praktisch nicht zu erkennen. Erst mehr als eine Woche nach dem Geschehen offenbarte sie sich. „Ich habe mich umgedreht, ich wusste nicht, was ich zu ihnen sagen soll. Ich habe dann gesagt, dass ihnen das gesamte Stadion stehende Ovationen geben wird“, sagte Kutscherowa laut AP.
Kutscherowa, die seit 14 Jahren in Mailand lebt, hatte sich als Freiwillige für die Winterspiele gemeldet. Als der Choreograf der Eröffnungsfeier fragte, ob einer der Plakatträger eine der Nationen besonders gern begleiten wolle, wählte Kutscherowa nach eigenen Angaben die Ukraine – und erhielt den Zuschlag. Bei der Zeremonie hätten die ukrainischen Sportlerinnen und Sportler sie sofort als Russin erkannt und mit ihr auf Russisch gesprochen. Beim großen Applaus für die ukrainische Delegation habe sie hinter ihrer schwarzen Brille einige Tränen vergossen.
Zweierbob: Gold für Lochner, auch Silber und Bronze gehen an Deutschland
Johannes Lochner hat seine Karriere gekrönt und ist erstmals Olympiasieger im Zweierbob. Der 35-Jährige aus Berchtesgaden gewann bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo überlegen vor seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich. Adam Ammour holte Bronze und machte den deutschen Dreifach-Erfolg perfekt.
Mit Anschieber Georg Fleischhauer dominierte Lochner in allen vier Läufen und lag am Ende 1,34 Sekunden vor Friedrich. Dies ist der größte Vorsprung in einem olympischen Zweierbob-Wettbewerb seit 1980. Nach Niederlagen in Peking (Silber) und Pyeongchang (Fünfter) dürfte dies Lochner besonders zufriedenstellen. Er beendet nach den Spielen seine Karriere nach 15 Jahren.
Der souveräne Weltcup-Gesamtsieger ging nach Start- und Bahnrekord im ersten Lauf mit satten 0,80 Sekunden Vorsprung auf Friedrich in den Finaltag. Im dritten Durchgang vergrößerte er seinen Vorsprung vor dem erneut patzenden Friedrich auf 92 Hundertstelsekunden. Im Finallauf setzte Lochner noch einen drauf und raste zu Gold.
Der in Lauf eins auf Platz zwei gefahrene Olympia-Debütant Adam Ammour sicherte mit Alexander Schaller Rang drei ab und komplettierte den deutschen Medaillensatz, den es auch vor vier Jahren in Peking schon gegeben hatte. Ammour fehlten am Ende 1,82 Sekunden auf Lochner.
Für den deutschen Dachverband geht im Eiskanal die Erfolgsgeschichte dieser Spiele damit weiter. In jedem Wettbewerb ging bisher mindestens eine Medaille an den BSD. Das Rodel-Team hatte vier Medaillen gewonnen, die Skeletonis sogar sechs. Im Bob steht die Auswahl nach Laura Noltes Monobob-Silber nun bei vier Medaillen, im Zweierbob der Frauen sowie am Wochenende im Viererbob könnten weitere folgen.
Mit Anschieber Georg Fleischhauer dominierte Lochner in allen vier Läufen und lag am Ende 1,34 Sekunden vor Friedrich. Dies ist der größte Vorsprung in einem olympischen Zweierbob-Wettbewerb seit 1980. Nach Niederlagen in Peking (Silber) und Pyeongchang (Fünfter) dürfte dies Lochner besonders zufriedenstellen. Er beendet nach den Spielen seine Karriere nach 15 Jahren.
Der souveräne Weltcup-Gesamtsieger ging nach Start- und Bahnrekord im ersten Lauf mit satten 0,80 Sekunden Vorsprung auf Friedrich in den Finaltag. Im dritten Durchgang vergrößerte er seinen Vorsprung vor dem erneut patzenden Friedrich auf 92 Hundertstelsekunden. Im Finallauf setzte Lochner noch einen drauf und raste zu Gold.
Der in Lauf eins auf Platz zwei gefahrene Olympia-Debütant Adam Ammour sicherte mit Alexander Schaller Rang drei ab und komplettierte den deutschen Medaillensatz, den es auch vor vier Jahren in Peking schon gegeben hatte. Ammour fehlten am Ende 1,82 Sekunden auf Lochner.
Für den deutschen Dachverband geht im Eiskanal die Erfolgsgeschichte dieser Spiele damit weiter. In jedem Wettbewerb ging bisher mindestens eine Medaille an den BSD. Das Rodel-Team hatte vier Medaillen gewonnen, die Skeletonis sogar sechs. Im Bob steht die Auswahl nach Laura Noltes Monobob-Silber nun bei vier Medaillen, im Zweierbob der Frauen sowie am Wochenende im Viererbob könnten weitere folgen.
Deutsche Curler verpassen Halbfinale
Die deutschen Curling-Männer haben das Halbfinale und damit eine Medaille bei den Olympischen Winterspielen verpasst. Die Auswahl um Kapitän Marc Muskatewitz verlor 4:8 gegen die bisher ungeschlagene Schweiz und kann damit nicht mehr unter die besten Vier kommen. Zuvor hatten Muskatewitz und Co. gegen die zuvor sieglosen Tschechen verloren.
Nach neun Spielen hat das deutsche Team damit nur drei Siege auf dem Konto. Der Abschluss der Gruppenphase gegen China am Donnerstagmorgen (9.05 Uhr) hat sportlich keine Bedeutung mehr.
Entscheidend für das Aus war die Niederlage gegen Tschechien am Morgen. Die bis dahin sieglosen Osteuropäer gewannen überraschend 9:7 und feierten damit den ersten Sieg ihrer Olympia-Historie. Gegen die souverän auftretende Schweiz war ein Erfolg nicht erwartet worden. Letztlich hatte die deutsche Auswahl zu keinem Zeitpunkt der Partie eine Chance.
Nach neun Spielen hat das deutsche Team damit nur drei Siege auf dem Konto. Der Abschluss der Gruppenphase gegen China am Donnerstagmorgen (9.05 Uhr) hat sportlich keine Bedeutung mehr.
Entscheidend für das Aus war die Niederlage gegen Tschechien am Morgen. Die bis dahin sieglosen Osteuropäer gewannen überraschend 9:7 und feierten damit den ersten Sieg ihrer Olympia-Historie. Gegen die souverän auftretende Schweiz war ein Erfolg nicht erwartet worden. Letztlich hatte die deutsche Auswahl zu keinem Zeitpunkt der Partie eine Chance.
Rodler Felix Loch will weitermachen
Rodel-Altmeister Felix Loch, 36, will seine Karriere bis zu den Spielen 2030 in den französischen Alpen fortsetzen. Das teilte der Rekordweltmeister aus Berchtesgaden am Dienstag mit. „Meine letzten Olympischen Spiele … müssen noch a bisserl warten!“, schrieb Loch auf Instagram: „Ich werd weitermachen – solange ich gesund und fit bin.“ Er liebe seinen Sport, „und solange ich vorne mitfahren kann, werde ich alles geben, um 2030 wieder für das Team Deutschland am Start zu stehen“, fügte Loch an. Die Entscheidung traf er in Abstimmung mit seiner Frau Lisa und den zwei Söhnen. Loch war in Cortina d'Ampezzo beim Olympiasieg von Teamkollege Max Langenhan nur Sechster geworden und hatte bei Olympischen Spielen zum dritten Mal in Folge eine Enttäuschung erlebt.
Schon in Pyeongchang 2018 und Peking 2022 hatte er das Podium verpasst. 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi gewann er jeweils Gold. Dazu kommt ein Olympiasieg mit der Teamstaffel 2014. Zunächst richtet Loch aber seinen Blick auf das Ende des Olympiawinters. In St. Moritz und Altenberg geht es für ihn um den Sieg im Gesamtweltcup. Derzeit liegt er einen Punkt vor dem Olympiazweiten Jonas Müller (Österreich). „Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich nochmal den Gesamtweltcup holen kann“, sagte Loch: „Dann könnte man sagen, war es eine versöhnliche Saison.“
Heraskewytsch bekommt viel Geld
Nach dem Ausschluss wegen seines Gedenkhelms hat der ukrainische Skeleton-Fahrer Wladyslaw Heraskewytsch in seiner Heimat hohe Geldsummen erhalten. „Dieses Geld ist gleich der Olympiaprämie, die er und sein Team im Falle eines Sieges erhalten hätten“, schrieb der Kohle- und Stahlmagnat Rinat Achmetow gemäß einer Mitteilung seiner Stiftung. Umgerechnet wurden demnach dem Wohltätigkeitsfonds von Heraskewytsch knapp 200.000 Euro überwiesen. Weitere fünf Unternehmen haben der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zufolge Überweisungen in Höhe von umgerechnet knapp 60.000 Euro angekündigt.
Der 27-Jährige war bei den Winterspielen in Italien kurz vor dem Start der Skeleton-Rennen disqualifiziert worden, weil er nicht auf seinen vom IOC untersagten Helm verzichten wollte. Der Kopfschutz zeigt die Bilder von mehr als 20 Sportlerinnen und Sportlern, die infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ums Leben gekommen sind. Die finanziellen Mittel sollen laut Mitteilung Heraskewytsch dabei helfen, seine Sport-Karriere und seinen Einsatz für die Ukraine auf internationaler Ebene fortzusetzen. Haupt-Geldgeber Achmetow ist auch Besitzer des ukrainischen Fußball-Spitzenklubs Schachtar Donezk.
Bob: Lochner baut vor dem letzten Lauf seinen Vorsprung aus
Bob-Pilot Johannes Lochner greift in Cortina d'Ampezzo nach seinem ersten Olympiagold. Der Gesamtweltcupsieger aus Bayern baute mit Anschieber Georg Fleischhauer seinen Vorsprung im Zweier nach dem dritten Lauf aus und geht mit einem praktisch nicht mehr einholbaren Puffer von 0,92 Sekunden auf seinen Dauerrivalen Francesco Friedrich in den Entscheidungsdurchgang. Der dritte deutsche Starter Adam Ammour liegt hinter den beiden Weltklasse-Piloten auf Rang drei (+1,38).
Für Lochner wäre es der perfekte Start in seine letzte Wettkampfwoche. Der 35-Jährige beendet seine Karriere nach den Olympischen Spielen und will unbedingt sein erstes Gold gewinnen. Bei großen Rennen hatte er sich fast immer Friedrich geschlagen geben müssen, unter anderem in Peking 2022 im Zweier und Vierer. Lochner war mit einem Vorsprung von 0,80 Sekunden in den zweiten Wettkampftag gegangen.
Der zweimalige Doppel-Olympiasieger Friedrich hingegen will zum erfolgreichsten Bob-Piloten der Geschichte aufsteigen – mit einem fünften Gold würde der Sachse an André Lange (4x Gold, 1x Silber) vorbeiziehen. Nach einer durchwachsenen Saison hatte er getönt: „Das Imperium hat immer zurückgeschlagen.“
Für Lochner wäre es der perfekte Start in seine letzte Wettkampfwoche. Der 35-Jährige beendet seine Karriere nach den Olympischen Spielen und will unbedingt sein erstes Gold gewinnen. Bei großen Rennen hatte er sich fast immer Friedrich geschlagen geben müssen, unter anderem in Peking 2022 im Zweier und Vierer. Lochner war mit einem Vorsprung von 0,80 Sekunden in den zweiten Wettkampftag gegangen.
Der zweimalige Doppel-Olympiasieger Friedrich hingegen will zum erfolgreichsten Bob-Piloten der Geschichte aufsteigen – mit einem fünften Gold würde der Sachse an André Lange (4x Gold, 1x Silber) vorbeiziehen. Nach einer durchwachsenen Saison hatte er getönt: „Das Imperium hat immer zurückgeschlagen.“
Schnee in Livigno bringt das Olympia-Programm durcheinander
Wegen dichten Schneefalls und eingeschränkter Sicht ist das für heute geplante Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen bei den Olympischen Spielen vorerst abgesagt und neu terminiert worden. Ein Sprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes teilte mit, dass die Piste in Livigno nicht präpariert werden könne.
Die einzige deutsche Starterin Annika Morgan und ihre Konkurrentinnen werden nun am Mittwoch ab 14.30 Uhr um Medaillen kämpfen. Das Finale der Männer, an dem kein deutscher Athlet teilnimmt, wird am Mittwoch von 12.30 Uhr auf 11.20 Uhr vorverlegt.
Auch die Sprung-Qualifikationswettbewerbe der Frauen und Männer im Ski Freestyle mussten wegen der Wetterbedingungen am Dienstag vorerst abgesagt werden. Die Frauen um Emma Weiß sind nun am Mittwoch ab 10.00 Uhr an der Reihe, das Finale soll um 13.00 Uhr beginnen. Die Männer werden am Donnerstag ab 11.00 Uhr im Einsatz sein – ohne deutsche Beteiligung.
Die einzige deutsche Starterin Annika Morgan und ihre Konkurrentinnen werden nun am Mittwoch ab 14.30 Uhr um Medaillen kämpfen. Das Finale der Männer, an dem kein deutscher Athlet teilnimmt, wird am Mittwoch von 12.30 Uhr auf 11.20 Uhr vorverlegt.
Auch die Sprung-Qualifikationswettbewerbe der Frauen und Männer im Ski Freestyle mussten wegen der Wetterbedingungen am Dienstag vorerst abgesagt werden. Die Frauen um Emma Weiß sind nun am Mittwoch ab 10.00 Uhr an der Reihe, das Finale soll um 13.00 Uhr beginnen. Die Männer werden am Donnerstag ab 11.00 Uhr im Einsatz sein – ohne deutsche Beteiligung.
Eishockey-Männer nach Sieg gegen Frankreich im Viertelfinale
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt bei Olympia weiter nicht ins Rollen - und ist dennoch nur noch einen Sieg von den Spielen um die Medaillen entfernt. Das Team um Leon Draisaitl setzte sich in der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale gegen Außenseiter Frankreich trotz eines perfekten Starts unnötig mühsam mit 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) durch. In der Runde der besten acht gegen die Slowakei am Mittwoch (12.10 Uhr, ZDF und Eurosport) in Mailand wird eine deutliche Steigerung nötig sein.
Deutschland knüpfte an seine durchwachsenen Leistungen der Vorrunde an. Kapitän Draisaitl (4.), Frederik Tiffels (11.) und John-Jason Peterka (19.) sorgten in einem zunächst einseitigen Spiel zwar für eine deutliche Führung, Pierre-Edouard Bellemare (25.) brachte die defensiv anfälligen Franzosen gegen zunehmend passive Deutsche aber heran und sorgte für Nervosität in der DEB-Defensive. Erst Joshua Samanski (47.) per Abstauber sorgte für Beruhigung. Zudem durften sich die Deutschen bei NHL-Goalie Philipp Grubauer bedanken. Nico Sturm (60.) traf zum Endstand ins leere Tor. Doch die Effizienz im Abschluss ist weiter ein klarer Schwachpunkt. Zugleich bietet der Olympia-Zweite von 2022 defensiv zu viel an.
Gegen die Slowaken wird die Aufgabe ungleich schwerer. Auch der Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2022 verfügt über eine ganze Reihe NHL-Spieler, zudem präsentierten sich die Slowaken bislang als starke Einheit. Sie setzten sich in einer starken Vorrundengruppe vor Schweden und Finnland durch. Deutschland hat mit dem Ex-Weltmeister noch eine Olympia-Rechnung offen: Vor vier Jahren in Peking ging die DEB-Auswahl in der Viertelfinal-Qualifikation mit 0:4 unter.
Deutschland knüpfte an seine durchwachsenen Leistungen der Vorrunde an. Kapitän Draisaitl (4.), Frederik Tiffels (11.) und John-Jason Peterka (19.) sorgten in einem zunächst einseitigen Spiel zwar für eine deutliche Führung, Pierre-Edouard Bellemare (25.) brachte die defensiv anfälligen Franzosen gegen zunehmend passive Deutsche aber heran und sorgte für Nervosität in der DEB-Defensive. Erst Joshua Samanski (47.) per Abstauber sorgte für Beruhigung. Zudem durften sich die Deutschen bei NHL-Goalie Philipp Grubauer bedanken. Nico Sturm (60.) traf zum Endstand ins leere Tor. Doch die Effizienz im Abschluss ist weiter ein klarer Schwachpunkt. Zugleich bietet der Olympia-Zweite von 2022 defensiv zu viel an.
Gegen die Slowaken wird die Aufgabe ungleich schwerer. Auch der Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2022 verfügt über eine ganze Reihe NHL-Spieler, zudem präsentierten sich die Slowaken bislang als starke Einheit. Sie setzten sich in einer starken Vorrundengruppe vor Schweden und Finnland durch. Deutschland hat mit dem Ex-Weltmeister noch eine Olympia-Rechnung offen: Vor vier Jahren in Peking ging die DEB-Auswahl in der Viertelfinal-Qualifikation mit 0:4 unter.
Kommt Trump zu den Winterspielen?
US-Präsident Donald Trump erwägt Medienberichten zufolge einen Kurzbesuch in Italien. Wie unter anderem die italienische Zeitung Corriere della Sera berichtete, bereiten sich die Behörden bereits auf eine mögliche Visite von Trump in Mailand vor. Am Sonntag findet dort das Eishockey-Finale der Männer statt, das Trump den Berichten zufolge im Falle des Einzugs des US-Teams vor Ort verfolgen will. Eine offizielle Bestätigung für eine möglicherweise bevorstehende Reise des US-Präsidenten zu den Olympischen Winterspielen in Norditalien gibt es nicht. Auf die Medienberichte angesprochen sagte der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Mark Adams, das IOC äußere sich nicht zu Reisen von Staatsoberhäuptern. Er verwies in dieser Frage an das Weiße Haus. Der Corriere della Sera berichtete weiter, Trump könnte nach dem Eishockey-Finale am Nachmittag (14.10 Uhr) auch an der Abschlussfeier in Verona am Sonntagabend teilnehmen. An der großen Eröffnungsshow Anfang Februar nahmen von US-Seite Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio teil.
Eigentlich kann Skispringer Philipp Raimund ein sehr positives Olympiafazit ziehen. Er ist schließlich Goldmedaillengewinner. Aber den Abschluss mit dem abgebrochenen Team-Wettbewerb kommentierte er trotzdem mit einiger Verbitterung:
„Es war ein Scheiß-Ende. Ich bin sehr unglücklich über das Ergebnis“
Deutsche Curler mit schweren Fehlern
Die deutschen Curler stehen vor dem Aus. Das junge Team um Skip Marc Muskatewitz verlor nach mehreren schwerwiegenden Fehlern gegen das zuvor noch sieglose Tschechien trotz einer 5:2-Führung mit 7:9. Deutschland muss nun seine letzten beiden Vorrundenspiele gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen, um noch das Halbfinale zu erreichen. Am Dienstagabend (19.05 Uhr) ist die noch ungeschlagene Schweiz der nächste Gegner, zum Abschluss der Round Robin treffen die Europameister von 2024 am Donnerstag auf China (9.05 Uhr/beide ARD und Eurosport). Mit drei Siegen und vier Niederlagen belegt die deutsche Auswahl des kanadischen Trainers Ryan Sherrard Rang sieben.
Das erklärte Ziel war ein Platz in den Top vier. In der Schlussphase gegen Tschechien schlichen sich bei der deutschen Mannschaft grobe Fehler ein. Vor allem Muskatewitz schenkte dem Gegner, der seinen ersten Sieg bei Olympia bejubelte, wichtige Punkte. Im siebten End setzte der Skip einen Stein daneben, das Schlusslicht punktete dreifach und glich zum 5:5 aus. Deutschland ging zwar mit einer Führung in den letzten Durchgang, nach einem weiteren Fauxpas war der Weg zum Sieg Tschechiens aber frei. Eine deutsche Curling-Auswahl ist erstmals seit 2014 in Sotschi wieder bei Olympia am Start. Die besten vier Teams der Zehnergruppe ziehen ins Halbfinale ein, am 20. und 21. Februar geht es im Cortina Curling Stadium um die Medaillen.