Vonn-Verletzung offenbar noch schwerer



Nach ihrer Rückkehr in die USA hat sich Lindey Vonn mit neuen Informationen zu den Auswirkungen ihrer Verletzung gemeldet. „Meine Verletzung war deutlich ernster als nur ein gebrochenes Bein. Ich versuche immer noch, das alles zu begreifen, was es bedeutet und was noch kommt“, schrieb die 41-Jährige auf Instagram. „Mein Bein ist immer noch in Trümmern, aber ich bin endlich zu Hause.“ Dazu zeigte sie ein Video mit Eindrücken von ihrem Flug vom Airport Marco Polo in Venedig. In den kommenden Tagen werde sie weitere Details über ihre Verletzung bekanntgeben, zudem werde sie erneut operiert. „Ich freue mich ernsthaft über die nächste OP“, teilte Vonn mit. Dort werde der sogenannte Fixateur entfernt und „ich werde mich ein wenig mehr bewegen können“.



Bereits nach ihrer Landung hatte sich die Amerikanerin auf der Plattform X mit einem Gesundheitsupdate gemeldet. „Ich habe seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen gestanden, ich liege seit meinem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett“, schrieb Vonn. „Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich unglaublich an, wieder auf heimischem Boden zu sein.“ In den USA sollen nun weitere Operationen folgen, wie Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, bereits am Sonntag mitgeteilt hatte. Die nach ihrem Sturz in der olympischen Abfahrt schwer verletzte Vonn war nach ihrem Klinikaufenthalt in Treviso am Montag mit dem Krankenwagen zum Flughafen Marco Polo gebracht worden.



