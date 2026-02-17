Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Eishockey-Männer nach Sieg gegen Frankreich im Viertelfinale
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt bei Olympia weiter nicht ins Rollen - und ist dennoch nur noch einen Sieg von den Spielen um die Medaillen entfernt. Das Team um Leon Draisaitl setzte sich in der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale gegen Außenseiter Frankreich trotz eines perfekten Starts unnötig mühsam mit 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) durch. In der Runde der besten acht gegen die Slowakei am Mittwoch (12.10 Uhr, ZDF und Eurosport) in Mailand wird eine deutliche Steigerung nötig sein.
Deutschland knüpfte an seine durchwachsenen Leistungen der Vorrunde an. Kapitän Draisaitl (4.), Frederik Tiffels (11.) und John-Jason Peterka (19.) sorgten in einem zunächst einseitigen Spiel zwar für eine deutliche Führung, Pierre-Edouard Bellemare (25.) brachte die defensiv anfälligen Franzosen gegen zunehmend passive Deutsche aber heran und sorgte für Nervosität in der DEB-Defensive. Erst Joshua Samanski (47.) per Abstauber sorgte für Beruhigung. Zudem durften sich die Deutschen bei NHL-Goalie Philipp Grubauer bedanken. Nico Sturm (60.) traf zum Endstand ins leere Tor. Doch die Effizienz im Abschluss ist weiter ein klarer Schwachpunkt. Zugleich bietet der Olympia-Zweite von 2022 defensiv zu viel an.
Gegen die Slowaken wird die Aufgabe ungleich schwerer. Auch der Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2022 verfügt über eine ganze Reihe NHL-Spieler, zudem präsentierten sich die Slowaken bislang als starke Einheit. Sie setzten sich in einer starken Vorrundengruppe vor Schweden und Finnland durch. Deutschland hat mit dem Ex-Weltmeister noch eine Olympia-Rechnung offen: Vor vier Jahren in Peking ging die DEB-Auswahl in der Viertelfinal-Qualifikation mit 0:4 unter.
Deutschland knüpfte an seine durchwachsenen Leistungen der Vorrunde an. Kapitän Draisaitl (4.), Frederik Tiffels (11.) und John-Jason Peterka (19.) sorgten in einem zunächst einseitigen Spiel zwar für eine deutliche Führung, Pierre-Edouard Bellemare (25.) brachte die defensiv anfälligen Franzosen gegen zunehmend passive Deutsche aber heran und sorgte für Nervosität in der DEB-Defensive. Erst Joshua Samanski (47.) per Abstauber sorgte für Beruhigung. Zudem durften sich die Deutschen bei NHL-Goalie Philipp Grubauer bedanken. Nico Sturm (60.) traf zum Endstand ins leere Tor. Doch die Effizienz im Abschluss ist weiter ein klarer Schwachpunkt. Zugleich bietet der Olympia-Zweite von 2022 defensiv zu viel an.
Gegen die Slowaken wird die Aufgabe ungleich schwerer. Auch der Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2022 verfügt über eine ganze Reihe NHL-Spieler, zudem präsentierten sich die Slowaken bislang als starke Einheit. Sie setzten sich in einer starken Vorrundengruppe vor Schweden und Finnland durch. Deutschland hat mit dem Ex-Weltmeister noch eine Olympia-Rechnung offen: Vor vier Jahren in Peking ging die DEB-Auswahl in der Viertelfinal-Qualifikation mit 0:4 unter.
Skifahrer McGrath erklärt seine Flucht in den Wald
Die Bilder von Atle Lie McGraths Flucht in den Wald gingen um die Welt: Jetzt hat der norwegische Skirennfahrer über seine Gefühle nach dem bitteren Slalom-Aus gesprochen. „Ich musste einfach weg von allem. Ich dachte, ich würde etwas Ruhe finden – was nicht der Fall war, weil Fotografen und Polizei mich im Wald gefunden haben. Ich brauchte einfach etwas Zeit für mich“, sagte der 25-Jährige Stunden nach dem Ausscheiden „Normalerweise bin ich jemand, der Dinge gut einordnen kann. Wenn ich in einem Rennen nicht gut fahre, kann ich mir zumindest sagen, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist und die Menschen, die ich liebe, da sind.“ Dies sei aber dieses Mal nicht der Fall gewesen.
Am Tag der Eröffnungsfeier war sein Großvater gestorben. „Ich habe jemanden verloren, den ich so sehr liebe, und das macht es wirklich schwer.“ Er habe gehofft, diese schwere Zeit mit etwas Gutem abschließen zu können, sagte McGrath. „Ich musste so viel Schwieriges durchstehen und wirklich stark bleiben. Das macht es noch einmal besonders hart.“ McGrath war in Bormio als Führender mit deutlichem Vorsprung in den zweiten Durchgang gegangen, fädelte dann allerdings ein und schied aus. Tief enttäuscht warf McGrath daraufhin erst in hohem Bogen seine Skistöcke weg und stapfte dann zu Fuß los Richtung Wald. Der Skandinavier lief einmal quer über die Piste, passierte die Streckenbegrenzung, ging weiter und weiter - und ließ sich schließlich in der Nähe von ein paar Bäumen in den Schnee fallen.
Kommt Trump zu den Winterspielen?
US-Präsident Donald Trump erwägt Medienberichten zufolge einen Kurzbesuch in Italien. Wie unter anderem die italienische Zeitung Corriere della Sera berichtete, bereiten sich die Behörden bereits auf eine mögliche Visite von Trump in Mailand vor. Am Sonntag findet dort das Eishockey-Finale der Männer statt, das Trump den Berichten zufolge im Falle des Einzugs des US-Teams vor Ort verfolgen will. Eine offizielle Bestätigung für eine möglicherweise bevorstehende Reise des US-Präsidenten zu den Olympischen Winterspielen in Norditalien gibt es nicht. Auf die Medienberichte angesprochen sagte der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Mark Adams, das IOC äußere sich nicht zu Reisen von Staatsoberhäuptern. Er verwies in dieser Frage an das Weiße Haus. Der Corriere della Sera berichtete weiter, Trump könnte nach dem Eishockey-Finale am Nachmittag (14.10 Uhr) auch an der Abschlussfeier in Verona am Sonntagabend teilnehmen. An der großen Eröffnungsshow Anfang Februar nahmen von US-Seite Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio teil.
Eigentlich kann Skispringer Philipp Raimund ein sehr positives Olympiafazit ziehen. Er ist schließlich Goldmedaillengewinner. Aber den Abschluss mit dem abgebrochenen Team-Wettbewerb kommentierte er trotzdem mit einiger Verbitterung:
„Es war ein Scheiß-Ende. Ich bin sehr unglücklich über das Ergebnis“
Deutsche Curler mit schweren Fehlern
Die deutschen Curler stehen vor dem Aus. Das junge Team um Skip Marc Muskatewitz verlor nach mehreren schwerwiegenden Fehlern gegen das zuvor noch sieglose Tschechien trotz einer 5:2-Führung mit 7:9. Deutschland muss nun seine letzten beiden Vorrundenspiele gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen, um noch das Halbfinale zu erreichen. Am Dienstagabend (19.05 Uhr) ist die noch ungeschlagene Schweiz der nächste Gegner, zum Abschluss der Round Robin treffen die Europameister von 2024 am Donnerstag auf China (9.05 Uhr/beide ARD und Eurosport). Mit drei Siegen und vier Niederlagen belegt die deutsche Auswahl des kanadischen Trainers Ryan Sherrard Rang sieben.
Das erklärte Ziel war ein Platz in den Top vier. In der Schlussphase gegen Tschechien schlichen sich bei der deutschen Mannschaft grobe Fehler ein. Vor allem Muskatewitz schenkte dem Gegner, der seinen ersten Sieg bei Olympia bejubelte, wichtige Punkte. Im siebten End setzte der Skip einen Stein daneben, das Schlusslicht punktete dreifach und glich zum 5:5 aus. Deutschland ging zwar mit einer Führung in den letzten Durchgang, nach einem weiteren Fauxpas war der Weg zum Sieg Tschechiens aber frei. Eine deutsche Curling-Auswahl ist erstmals seit 2014 in Sotschi wieder bei Olympia am Start. Die besten vier Teams der Zehnergruppe ziehen ins Halbfinale ein, am 20. und 21. Februar geht es im Cortina Curling Stadium um die Medaillen.
Deutsche Kombinierer weit zurück, Geiger schimpft
Die deutschen Kombinierer haben nach dem Skispringen von der Großschanze kaum Chancen auf Medaillen. Johannes Rydzek liegt vor dem entscheidenden Langlaufrennen als Bester mit einem Rückstand von 1:23 Minuten auf den Führenden Ryota Yamamoto (Japan) auf Rang 15, gefolgt von Julian Schmid (1:35 Minuten). Für Mitfavorit Vinzenz Geiger wird es noch schwerer: Der Olympiasieger von Peking startet um 13.45 Uhr (ARD und Eurosport) acht Sekunden nach Schmid von Platz 18 aus in die Loipe. „Ein Witz“, rief Geiger nach seiner Landung und meinte damit sowohl seinen Sprung als auch die Bedingungen auf der Großschanze in Predazzo. „Ich war frustriert. Da kommt so etwas raus“, sagte der 28-Jährige. „Ich bin zwar ein positiver Mensch, aber die Medaillenplätze sind vergeben.“ Deutlich besser sieht es für die weiteren Medaillen-Kandidaten aus. Österreichs Johannes Lamparter, der bereits Silber gewann, wurde Zweiter und hat acht Sekunden Rückstand auf Yamamoto. Der Norweger Jens Luraas Ofterbro (0:22) hat ebenfalls gute Möglichkeiten, nach der Kombination von der Normalschanze auch von der Großschanze Gold zu holen.
Preuß nicht mehr Schlussläuferin
Nach ihren gehäuften Problemen beim letzten Schießen ist Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß nicht mehr Schlussläuferin der deutschen Frauenstaffel. Am Mittwoch (14.45 Uhr) tritt die 31-Jährige aus Ruhpolding überraschend bereits an Position zwei an und will gemeinsam mit Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und der neuen Schlussläuferin Vanessa Voigt über 4 x 6 Kilometer eine Medaille gewinnen. In bislang drei Einzelrennen waren die deutschen Frauen leer ausgegangen, nur zum Auftakt mit der Mixedstaffel hatte es bislang Bronze in Südtirol gegeben. Preuß gab mögliche Medaillen bei den Winterspielen in Antholz mehrfach aus der Hand, weil sie im letzten Stehendschießen Nerven zeigte. Zuletzt vergab sie am Sonntag im Verfolgungsrennen mit zwei späten Strafrunden mindestens Bronze, noch mehr war sogar im Einzel möglich. Beide Male verpasste die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison das Podest. Vor ihrem Karriereende nach der Saison wird es für Preuß das letzte große Staffelrennen überhaupt. Über die Gründe für die Schießprobleme rätselte die Bayerin in Antholz selbst. „Es wackelt nur noch. Ich bin dann so angespannt und bekomme nicht mehr den Fokus auf das Wesentliche“, sagte sie nach der Verfolgung: „Dann geht einfach nichts mehr.“
Vor Partie vs. Deutschland: französischer Eishockeyspieler wegen Schlägerei suspendiert
Vor dem Olympia-Duell mit Deutschland hat Frankreich seinen Eishockey-Nationalspieler Pierre Crinon nach einer Schlägerei im Spiel gegen Kanada suspendiert. „Das provozierende Verhalten von Pierre Crinon beim Verlassen des Eises, obwohl er gerade wegen einer Schlägerei des Spiels verwiesen worden war, stellt einen eindeutigen Verstoß gegen den olympischen Geist dar und schadet zudem den Werten unseres Sports“, teilte der französische Verband FFHG mit. Aus diesem Grund „wurde in voller Übereinstimmung mit dem französischen Nationalen Olympischen Komitee die Entscheidung getroffen, ihn für die nächste(n) Partie(n) des olympischen Turniers nicht zuzulassen“, hieß es in dem Statement weiter. Der Verteidiger Crinon hatte sich bei der 2:10-Klatsche am Sonntag mit dem Kanadier Thomas Wilson geprügelt. Die Schiedsrichter mussten energisch eingreifen, um die beiden Spieler zu trennen. Im Play-off-Duell am Dienstagmittag (12.10 Uhr) geht es für die in der Vorrunde punktlosen Franzosen wie für die deutsche Auswahl um Superstar Leon Draisaitl in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena um den Einzug ins olympische Viertelfinale.
Hase und Volodin gewinnen Bronze
Die Eiskunstläufer Minerva Hase und Nikita Volodin haben bei den Olympischen Winterspielen in Italien die Bronzemedaille gewonnen. Die deutschen Paarlauf-Europameister von 2025 fielen nach der Kür mit 219,09 Punkten noch von Platz eins nach dem Kurzprogramm auf den dritten Rang zurück.
Den Olympiasieg holten dank einer beeindruckenden Aufholjagd und einer Traum-Kür die japanischen Weltmeister Riku Miura/Ryuichi Kihara mit 231,24 Zählern. Silber holten Anastasia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien mit 221,75 Punkten. Das zweite deutsche Paar Annika Hocke/Robert Kunkel landete mit 194,11 Punkten auf Platz zehn.
Für Hase/Volodin ist Bronze die erste olympische Medaille und der bislang größte Erfolg der Karriere. Allerdings war sogar Gold greifbar. 4,55 Punkte betrug der Vorsprung nach einem fehlerfreien Kurzprogramm auf Metelkina/Berulawa. Doch in der Kür konnten die beiden 26-Jährigen dem Gold-Druck nicht standhalten.
Nolte gewinnt Silber im Monobob
Laura Nolte hat ihren ersten Olympiasieg im Monobob auf dramatische Weise verpasst. In einem Krimi musste die 27 Jahre alte Weltcup-Dominatorin im vierten Lauf noch die US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor vorbeiziehen lassen und gewann mit 0,04 Sekunden Rückstand Silber. Dritte in Cortina d'Ampezzo wurde Peking-Olympiasiegerin Kaillie Armbruster Humphries aus den USA. "Wenn man nach drei Läufen in Führung ist, dann will man auch gerne Gold gewinnen", sagte Nolte im ZDF.
Für die deutschen Schlittensportler ist es dennoch die zwölfte Medaille im neunten Rennen der Winterspiele – und für Nolte die zweite ihrer Karriere: Vor vier Jahren in Peking war sie mit ihrem Triumph im Zweier zur jüngsten Bob-Olympiasiegerin der Geschichte aufgestiegen. In Cortina eröffnete sie nun die deutschen Bob-Festspiele, die sich höchstwahrscheinlich schon am Dienstag fortsetzen werden: Im Zweier der Männer führt Johannes Lochner zur Halbzeit vor den Landsleuten Francesco Friedrich und Adam Ammour.
Für die in Frankfurt am Main lebende Ausnahmepilotin ist es dennoch eine weitere Enttäuschung in dieser Disziplin, nachdem sie bei der olympischen Premiere des kleinen Frauen-Schlittens in Peking nur Vierte geworden war. Sie führte in Cortina nach jedem der ersten drei Läufe – die bereits 41 Jahre alte Meyers Taylor fuhr an einem überragenden Tag aber noch nach vorne und krönte sich zur ältesten Bob-Olympiasiegerin der Geschichte. Für die US-Amerikanerin ist es die sechste Olympiamedaille – aber das erste Gold.
Nolte will nun im Zweier am Freitag und Samstag zurückschlagen. Gemeinsam mit Anschieberin Deborah Levi ist sie nach fünf Siegen in sieben Weltcup-Rennen die Topfavoritin. Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen, Olympiasiegerin im Zweier als Anschieberin von Mariama Jamanka in Pyeongchang 2018, wurde mit deutlichem Rückstand auf das Podium Vierte.
Im Monobob wird mit Einheitsschlitten gefahren, weshalb die Weltspitze im Vergleich zum Zweier deutlich enger beieinander liegt. In Peking war das erfolgsverwöhnte deutsche Team in der damals neu eingeführten Disziplin komplett leer ausgegangen.
Raimund und Wellinger verpassen Bronze um 0,3 Punkte
Die Skispringer Philipp Raimund und Andreas Wellinger haben eine Medaille zum Olympia-Abschluss beim vorzeitig abgebrochenen Wettkampf im Super Team knapp verpasst. Normalschanzen-Olympiasieger Raimund und Wellinger belegten auf der Großschanze in Predazzo den vierten Platz. Gold gewannen die Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher. Silber sicherten sich Pawel Wasek und Kacper Tomasiak aus Polen, Bronze ging an das norwegische Duo Johann Andre Forfang und Kristoffer Eriksen Sundal.
Der Wettbewerb wurde im laufenden dritten und letzten Durchgang bei starkem Schneefall abgebrochen, damit wurde das Ergebnis nach zwei Durchgängen gewertet. So fehlten dem deutschen Duo nur 0,3 Punkte auf Bronze, das sind umgerechnet keine 17 Zentimeter. Raimunds starker finaler Sprung ging damit nicht in die Wertung ein. Am Ende standen nur noch drei Springer auf dem Turm, Deutschland lag zu diesem Zeitpunkt in Führung.
„Das ist extrem bitter, weil 0,3 ist gar nichts“, sagte Wellinger im ZDF. „Ich bin mir sicher, dass wir mit Hilles Sprung aufs Podest gesprungen wären“, sagte er zu Raimunds letztem Versuch. „Es ist die Aufgabe der Jury. Es ist nicht meine Aufgabe. Dass es so knapp ist, tut weh“, sagte wiederum Raimund zum Abbruch.
Schon nach dem ersten Durchgang lag das deutsche Team auf Rang vier und nur knapp hinter dem Podest. Vor allem Raimund hielt die Medaillenhoffnung mit einem starken Sprung am Leben. Wellinger bekam den zweiten deutschen Startplatz, weil seine Form im Gegensatz zu der von Felix Hoffmann ansteigende Tendenz zeigte. Hoffmann ist eigentlich in diesem Winter der zweitbeste deutsche Springer hinter Raimund. Auf der großen Schanze kam der 28-Jährige bei Olympia aber gar nicht klar.
Raimund dürfte die Winterspiele trotzdem in guter Erinnerung behalten. Der 25-Jährige war nach Italien gereist, ohne jemals im Weltcup gewonnen zu haben. Mit Gold fährt er wieder nach Hause. Sein Triumph lenkt ein wenig von den ansonsten aus deutscher Sicht enttäuschenden Skisprung-Wettbewerben ab. Weder die Männer noch die Frauen schafften es in weiteren Wettkämpfen auf das Podest. Nur eine Medaille bei Winterspielen für die deutschen Skispringer hatte es zuletzt 2010 in Kanada gegeben. Damals holte die Mannschaft um Martin Schmitt Silber im Teamspringen.
Das Super Team wurde im Val di Fiemme erstmals bei Winterspielen ausgetragen. Statt durch vier Athleten, wie im traditionellen Mannschaftswettbewerb, wurde jede Nation nur durch zwei Sportler vertreten. Die Springer der besten Nationen absolvierten jeweils drei Sprünge.
Curling-Weltverband sorgt für neuen Wirbel
Nach dem Ärger im olympischen Curling-Turnier hat Kanadas Spieler Marc Kennedy die jüngsten spontan angekündigten Überwachungen kritisiert. Wegen gleich in mehreren Spielen vorgeworfener irregulärer Doppelberührungen hatte der Curling-Weltverband am Samstag angekündigt, künftig zwei Offizielle abzustellen, die die Steinabgaben der Curler stärker beobachten sollen. „Es ist unglücklich, dass Athletinnen und Athleten mitten während eines olympischen Wettbewerbs ihre Abgabe ändern müssen. Dieselbe Abgabe, an der sie seit acht oder zehn Jahren arbeiten“, sagte der 44-Jährige. Kanadas Trainer Paul Webster sah den Nachholbedarf im Regelwerk, störte sich aber ebenfalls am Zeitpunkt. Man versuche jetzt, während Olympia schnell etwas zu reparieren. „Ich halte das für den falschen Weg.“ In den ersten Partien seit der Anpassung kam es häufig zu Diskussionen und auch zu Sanktionen.
Was war passiert? Beim Spiel zwischen Kanada und Schweden am vergangenen Freitag war Kennedy mit dem Schweden Oskar Eriksson aneinandergeraten, weil der ihm eine irreguläre mehrfache Berührung des Steins vorgeworfen hatte. „Wer macht das? Wer? Ich hab' das kein einziges Mal gemacht. Verpiss dich“, giftete der Kanadier sichtlich verärgert zurück. Die besagte Szene ging in sozialen Medien mit vermeintlichen Foto- und Videobeweisen viral, die die Schummelei zeigen sollten. Kanadas Curling-Chef Nolan Thiessen erklärte, auch Kennedys Ehefrau sei dort beleidigt worden: „Das ist einfach Mist. Diese Leute sind Menschen und ihre Familien sollten da rausgehalten werden.“
Der Curling-Weltverband sprach nach dem Vorfall eine „mündliche Verwarnung wegen der Wortwahl“ gegen den Kanadier aus. Außerdem verwies der Verband auf sein Regelwerk - und kündigte zunächst genauere Prüfungen der Abgaben an. Schon am Sonntag schwächte der Weltverband seine neue Überwachungsregel wieder ab: Die beiden Schiedsrichter, die zuvor die Abgaben aktiv überwacht hatten, sollten nun nur noch auf Antrag der beteiligten Teams die Abgaben kontrollieren. Die Regeln zur Steinabgabe sind klar formuliert, wurden in der Praxis bislang aber nur punktuell und selten konsequent überwacht.
Die spontan eingeführte stärkere Überwachung der Abgaben kritisierte Webster scharf. „Keiner der Offiziellen hier hat das je in einem Lehrgang durchgenommen“, sagte er. „Wir sind hier nicht bei irgendeinem Curling-Turnier in Saskatchewan (kanadische Provinz) und probieren etwas aus. Wir sind bei Olympischen Spielen.“
Was war passiert? Beim Spiel zwischen Kanada und Schweden am vergangenen Freitag war Kennedy mit dem Schweden Oskar Eriksson aneinandergeraten, weil der ihm eine irreguläre mehrfache Berührung des Steins vorgeworfen hatte. „Wer macht das? Wer? Ich hab' das kein einziges Mal gemacht. Verpiss dich“, giftete der Kanadier sichtlich verärgert zurück. Die besagte Szene ging in sozialen Medien mit vermeintlichen Foto- und Videobeweisen viral, die die Schummelei zeigen sollten. Kanadas Curling-Chef Nolan Thiessen erklärte, auch Kennedys Ehefrau sei dort beleidigt worden: „Das ist einfach Mist. Diese Leute sind Menschen und ihre Familien sollten da rausgehalten werden.“
Der Curling-Weltverband sprach nach dem Vorfall eine „mündliche Verwarnung wegen der Wortwahl“ gegen den Kanadier aus. Außerdem verwies der Verband auf sein Regelwerk - und kündigte zunächst genauere Prüfungen der Abgaben an. Schon am Sonntag schwächte der Weltverband seine neue Überwachungsregel wieder ab: Die beiden Schiedsrichter, die zuvor die Abgaben aktiv überwacht hatten, sollten nun nur noch auf Antrag der beteiligten Teams die Abgaben kontrollieren. Die Regeln zur Steinabgabe sind klar formuliert, wurden in der Praxis bislang aber nur punktuell und selten konsequent überwacht.
Die spontan eingeführte stärkere Überwachung der Abgaben kritisierte Webster scharf. „Keiner der Offiziellen hier hat das je in einem Lehrgang durchgenommen“, sagte er. „Wir sind hier nicht bei irgendeinem Curling-Turnier in Saskatchewan (kanadische Provinz) und probieren etwas aus. Wir sind bei Olympischen Spielen.“
Straßer wird Neunter und nörgelt: „Wenn das der Genuss von Olympia sein soll …“
Nach Platz neun im Slalom hat Skifahrer Linus Straßer mit deutlichen Worten die Organisation der Olympischen Spiele kritisiert. „Meine komplette Familie ist da, mit Freunden und so weiter. Aber du hast überhaupt keine Interaktion mit irgendwelchen Zuschauern. Wenn das der Genuss von Olympia sein soll, bin ich froh, dass das mein letztes Mal war“, schimpfte der 33-Jährige, dem 1,04 Sekunden zu Bronze fehlten.
Eigentlich hatte er sich zurückhalten wollen, „ich will nicht zu viel haten“, betonte Straßer im ZDF, doch er war zu aufgebracht. „Die Geschichte hinter Olympia ist unglaublich, jeder will Olympiasieger werden oder Medaillen gewinnen, ich auch“, sprudelte es aus ihm heraus: „Aber hier sind wenig Emotionen, wenig Interaktionen mit Fans - das macht es doch eigentlich aus. Es ist absolut steril. Ganz ehrlich, ich kann darauf verzichten.“
So ging es wohl auch Atle Lie McGrath. Nach Lauf eins lag der Norweger, der am Tag der Eröffnungsfeier seinen Großvater („mein größtes Vorbild“) verloren hatte, noch vorne, im Finale schied er aus und stapfte zerknirscht Richtung Wald. Silber hinter Olympiasieger Loic Meillard aus der Schweiz gewann der Österreicher Fabio Gstrein (+0,35) vor Henrik Kristoffersen (Norwegen/+1,13).
Eigentlich hatte er sich zurückhalten wollen, „ich will nicht zu viel haten“, betonte Straßer im ZDF, doch er war zu aufgebracht. „Die Geschichte hinter Olympia ist unglaublich, jeder will Olympiasieger werden oder Medaillen gewinnen, ich auch“, sprudelte es aus ihm heraus: „Aber hier sind wenig Emotionen, wenig Interaktionen mit Fans - das macht es doch eigentlich aus. Es ist absolut steril. Ganz ehrlich, ich kann darauf verzichten.“
So ging es wohl auch Atle Lie McGrath. Nach Lauf eins lag der Norweger, der am Tag der Eröffnungsfeier seinen Großvater („mein größtes Vorbild“) verloren hatte, noch vorne, im Finale schied er aus und stapfte zerknirscht Richtung Wald. Silber hinter Olympiasieger Loic Meillard aus der Schweiz gewann der Österreicher Fabio Gstrein (+0,35) vor Henrik Kristoffersen (Norwegen/+1,13).
Malinin beklagt "niederträchtigen Online-Hass"
Eiskunstläufer Ilia Malinin hat nach seiner verpatzten Olympia-Kür mentale Gesundheitsprobleme angedeutet. „Auf der größten Bühne der Welt führen selbst die anscheinend Stärksten innerlich unsichtbare Kämpfe. Selbst die schönsten Erinnerungen können vom Lärm überschattet werden“, schrieb der 21 Jahre alte Weltmeister bei Instagram. Für Samstag kündigte der Amerikaner einen längeren Beitrag an.
Malinin sprach konkret von „niederträchtigem Online-Hass“, dieser „greift die Psyche an, und Angst zieht sie in die Dunkelheit, egal wie sehr man versucht, angesichts des endlosen, unerträglichen Drucks die Fassung zu bewahren. All das staut sich auf, während diese Momente an einem vorbeiziehen, und führt unweigerlich zum Zusammenbruch.“
Malinin unterlegte seinen Beitrag mit einem kurzen Video. Darin sind Jubelbilder von ihm zu sehen, die immer wieder von kurzen Schwarz-Weiß-Sequenzen unterbrochen werden, in denen er sich verzweifelt an den Kopf fasst. Der als „Vierfach-Gott“ gefeierte Malinin hatte in Mailand nach einer komplett missratenen Kür nur den achten Platz belegt.
Hass im Internet während Olympia ist ein internationales Problem. Diverse Athleten haben damit zu kämpfen. Besonders prominent waren in den vergangenen Tagen die Fälle von US-Sportlern, die sich kritisch über ihre Regierung unter Präsident Donald Trump geäußert hatten.
Malinin sprach konkret von „niederträchtigem Online-Hass“, dieser „greift die Psyche an, und Angst zieht sie in die Dunkelheit, egal wie sehr man versucht, angesichts des endlosen, unerträglichen Drucks die Fassung zu bewahren. All das staut sich auf, während diese Momente an einem vorbeiziehen, und führt unweigerlich zum Zusammenbruch.“
Malinin unterlegte seinen Beitrag mit einem kurzen Video. Darin sind Jubelbilder von ihm zu sehen, die immer wieder von kurzen Schwarz-Weiß-Sequenzen unterbrochen werden, in denen er sich verzweifelt an den Kopf fasst. Der als „Vierfach-Gott“ gefeierte Malinin hatte in Mailand nach einer komplett missratenen Kür nur den achten Platz belegt.
Hass im Internet während Olympia ist ein internationales Problem. Diverse Athleten haben damit zu kämpfen. Besonders prominent waren in den vergangenen Tagen die Fälle von US-Sportlern, die sich kritisch über ihre Regierung unter Präsident Donald Trump geäußert hatten.
Ilia Malinins vepatzte Kür bei Olympia: Der schwarze Tag des Eisprinzen
Ilia Malinin beherrscht als einziger Eiskunstläufer den schwierigsten Sprung der Welt. Doch in Mailand zerbricht seine Kür wie Glas. „Ich habe es verbockt“, sagt er. War die Belastung auf dem Eis zu groß – oder der Hype drumherum?
www.sueddeutsche.de
Zweierbob: Deutschland führt vor Deutschland und Deutschland
Johannes Lochner greift zum Abschluss seiner 15-jährigen Bob-Karriere nach dem ersten Olympia-Gold. Vor den beiden abschließenden Läufen im Zweierbob an diesem Dienstag hat der Weltcup-Gesamtsieger aus Berchtesgaden satte 0,80 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Francesco Friedrich, der mit Alexander Schüller fährt. Der in Lauf eins auf Platz zwei gefahrene Adam Ammour fiel mit Alexander Schaller auf Rang drei zurück.
Mit seinem bärenstarken Anschieber Georg Fleischhauer fuhr Lochner gleich im ersten Lauf Start- und Bahnrekord und nahm dem viermaligen Olympiasieger Friedrich schon 0,48 Sekunden ab - eine Welt im Bobsport. Selbst das dritte deutsche Duo Ammour/Schaller war vier Hundertstelsekunden schneller als Friedrich/Schüller. Im zweiten Lauf touchierte Friedrich erneut mehrere Banden und konnte somit seine Aufholjagd auf Lochner nicht starten. Zumindest reichte es für Platz zwei, da Ammour gleich mehrfach im Eislabyrinth quer stand.