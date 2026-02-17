Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Zweierbob: Gold für Lochner, auch Silber und Bronze gehen an Deutschland
Johannes Lochner hat seine Karriere gekrönt und ist erstmals Olympiasieger im Zweierbob. Der 35-Jährige aus Berchtesgaden gewann bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo überlegen vor seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich. Adam Ammour holte Bronze und machte den deutschen Dreifach-Erfolg perfekt.
Mit Anschieber Georg Fleischhauer dominierte Lochner in allen vier Läufen und lag am Ende 1,34 Sekunden vor Friedrich. Dies ist der größte Vorsprung in einem olympischen Zweierbob-Wettbewerb seit 1980. Nach Niederlagen in Peking (Silber) und Pyeongchang (Fünfter) dürfte dies Lochner besonders zufriedenstellen. Er beendet nach den Spielen seine Karriere nach 15 Jahren.
Der souveräne Weltcup-Gesamtsieger ging nach Start- und Bahnrekord im ersten Lauf mit satten 0,80 Sekunden Vorsprung auf Friedrich in den Finaltag. Im dritten Durchgang vergrößerte er seinen Vorsprung vor dem erneut patzenden Friedrich auf 92 Hundertstelsekunden. Im Finallauf setzte Lochner noch einen drauf und raste zu Gold.
Der in Lauf eins auf Platz zwei gefahrene Olympia-Debütant Adam Ammour sicherte mit Alexander Schaller Rang drei ab und komplettierte den deutschen Medaillensatz, den es auch vor vier Jahren in Peking schon gegeben hatte. Ammour fehlten am Ende 1,82 Sekunden auf Lochner.
Für den deutschen Dachverband geht im Eiskanal die Erfolgsgeschichte dieser Spiele damit weiter. In jedem Wettbewerb ging bisher mindestens eine Medaille an den BSD. Das Rodel-Team hatte vier Medaillen gewonnen, die Skeletonis sogar sechs. Im Bob steht die Auswahl nach Laura Noltes Monobob-Silber nun bei vier Medaillen, im Zweierbob der Frauen sowie am Wochenende im Viererbob könnten weitere folgen.
Mit Anschieber Georg Fleischhauer dominierte Lochner in allen vier Läufen und lag am Ende 1,34 Sekunden vor Friedrich. Dies ist der größte Vorsprung in einem olympischen Zweierbob-Wettbewerb seit 1980. Nach Niederlagen in Peking (Silber) und Pyeongchang (Fünfter) dürfte dies Lochner besonders zufriedenstellen. Er beendet nach den Spielen seine Karriere nach 15 Jahren.
Der souveräne Weltcup-Gesamtsieger ging nach Start- und Bahnrekord im ersten Lauf mit satten 0,80 Sekunden Vorsprung auf Friedrich in den Finaltag. Im dritten Durchgang vergrößerte er seinen Vorsprung vor dem erneut patzenden Friedrich auf 92 Hundertstelsekunden. Im Finallauf setzte Lochner noch einen drauf und raste zu Gold.
Der in Lauf eins auf Platz zwei gefahrene Olympia-Debütant Adam Ammour sicherte mit Alexander Schaller Rang drei ab und komplettierte den deutschen Medaillensatz, den es auch vor vier Jahren in Peking schon gegeben hatte. Ammour fehlten am Ende 1,82 Sekunden auf Lochner.
Für den deutschen Dachverband geht im Eiskanal die Erfolgsgeschichte dieser Spiele damit weiter. In jedem Wettbewerb ging bisher mindestens eine Medaille an den BSD. Das Rodel-Team hatte vier Medaillen gewonnen, die Skeletonis sogar sechs. Im Bob steht die Auswahl nach Laura Noltes Monobob-Silber nun bei vier Medaillen, im Zweierbob der Frauen sowie am Wochenende im Viererbob könnten weitere folgen.
Deutsche Curler verpassen Halbfinale
Die deutschen Curling-Männer haben das Halbfinale und damit eine Medaille bei den Olympischen Winterspielen verpasst. Die Auswahl um Kapitän Marc Muskatewitz verlor 4:8 gegen die bisher ungeschlagene Schweiz und kann damit nicht mehr unter die besten Vier kommen. Zuvor hatten Muskatewitz und Co. gegen die zuvor sieglosen Tschechen verloren.
Nach neun Spielen hat das deutsche Team damit nur drei Siege auf dem Konto. Der Abschluss der Gruppenphase gegen China am Donnerstagmorgen (9.05 Uhr) hat sportlich keine Bedeutung mehr.
Entscheidend für das Aus war die Niederlage gegen Tschechien am Morgen. Die bis dahin sieglosen Osteuropäer gewannen überraschend 9:7 und feierten damit den ersten Sieg ihrer Olympia-Historie. Gegen die souverän auftretende Schweiz war ein Erfolg nicht erwartet worden. Letztlich hatte die deutsche Auswahl zu keinem Zeitpunkt der Partie eine Chance.
Nach neun Spielen hat das deutsche Team damit nur drei Siege auf dem Konto. Der Abschluss der Gruppenphase gegen China am Donnerstagmorgen (9.05 Uhr) hat sportlich keine Bedeutung mehr.
Entscheidend für das Aus war die Niederlage gegen Tschechien am Morgen. Die bis dahin sieglosen Osteuropäer gewannen überraschend 9:7 und feierten damit den ersten Sieg ihrer Olympia-Historie. Gegen die souverän auftretende Schweiz war ein Erfolg nicht erwartet worden. Letztlich hatte die deutsche Auswahl zu keinem Zeitpunkt der Partie eine Chance.
Rodler Felix Loch will weitermachen
Rodel-Altmeister Felix Loch, 36, will seine Karriere bis zu den Spielen 2030 in den französischen Alpen fortsetzen. Das teilte der Rekordweltmeister aus Berchtesgaden am Dienstag mit. „Meine letzten Olympischen Spiele … müssen noch a bisserl warten!“, schrieb Loch auf Instagram: „Ich werd weitermachen – solange ich gesund und fit bin.“ Er liebe seinen Sport, „und solange ich vorne mitfahren kann, werde ich alles geben, um 2030 wieder für das Team Deutschland am Start zu stehen“, fügte Loch an. Die Entscheidung traf er in Abstimmung mit seiner Frau Lisa und den zwei Söhnen. Loch war in Cortina d'Ampezzo beim Olympiasieg von Teamkollege Max Langenhan nur Sechster geworden und hatte bei Olympischen Spielen zum dritten Mal in Folge eine Enttäuschung erlebt.
Schon in Pyeongchang 2018 und Peking 2022 hatte er das Podium verpasst. 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi gewann er jeweils Gold. Dazu kommt ein Olympiasieg mit der Teamstaffel 2014. Zunächst richtet Loch aber seinen Blick auf das Ende des Olympiawinters. In St. Moritz und Altenberg geht es für ihn um den Sieg im Gesamtweltcup. Derzeit liegt er einen Punkt vor dem Olympiazweiten Jonas Müller (Österreich). „Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich nochmal den Gesamtweltcup holen kann“, sagte Loch: „Dann könnte man sagen, war es eine versöhnliche Saison.“
Heraskewytsch bekommt viel Geld
Nach dem Ausschluss wegen seines Gedenkhelms hat der ukrainische Skeleton-Fahrer Wladyslaw Heraskewytsch in seiner Heimat hohe Geldsummen erhalten. „Dieses Geld ist gleich der Olympiaprämie, die er und sein Team im Falle eines Sieges erhalten hätten“, schrieb der Kohle- und Stahlmagnat Rinat Achmetow gemäß einer Mitteilung seiner Stiftung. Umgerechnet wurden demnach dem Wohltätigkeitsfonds von Heraskewytsch knapp 200.000 Euro überwiesen. Weitere fünf Unternehmen haben der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zufolge Überweisungen in Höhe von umgerechnet knapp 60.000 Euro angekündigt.
Der 27-Jährige war bei den Winterspielen in Italien kurz vor dem Start der Skeleton-Rennen disqualifiziert worden, weil er nicht auf seinen vom IOC untersagten Helm verzichten wollte. Der Kopfschutz zeigt die Bilder von mehr als 20 Sportlerinnen und Sportlern, die infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ums Leben gekommen sind. Die finanziellen Mittel sollen laut Mitteilung Heraskewytsch dabei helfen, seine Sport-Karriere und seinen Einsatz für die Ukraine auf internationaler Ebene fortzusetzen. Haupt-Geldgeber Achmetow ist auch Besitzer des ukrainischen Fußball-Spitzenklubs Schachtar Donezk.
Bob: Lochner baut vor dem letzten Lauf seinen Vorsprung aus
Bob-Pilot Johannes Lochner greift in Cortina d'Ampezzo nach seinem ersten Olympiagold. Der Gesamtweltcupsieger aus Bayern baute mit Anschieber Georg Fleischhauer seinen Vorsprung im Zweier nach dem dritten Lauf aus und geht mit einem praktisch nicht mehr einholbaren Puffer von 0,92 Sekunden auf seinen Dauerrivalen Francesco Friedrich in den Entscheidungsdurchgang. Der dritte deutsche Starter Adam Ammour liegt hinter den beiden Weltklasse-Piloten auf Rang drei (+1,38).
Für Lochner wäre es der perfekte Start in seine letzte Wettkampfwoche. Der 35-Jährige beendet seine Karriere nach den Olympischen Spielen und will unbedingt sein erstes Gold gewinnen. Bei großen Rennen hatte er sich fast immer Friedrich geschlagen geben müssen, unter anderem in Peking 2022 im Zweier und Vierer. Lochner war mit einem Vorsprung von 0,80 Sekunden in den zweiten Wettkampftag gegangen.
Der zweimalige Doppel-Olympiasieger Friedrich hingegen will zum erfolgreichsten Bob-Piloten der Geschichte aufsteigen – mit einem fünften Gold würde der Sachse an André Lange (4x Gold, 1x Silber) vorbeiziehen. Nach einer durchwachsenen Saison hatte er getönt: „Das Imperium hat immer zurückgeschlagen.“
Für Lochner wäre es der perfekte Start in seine letzte Wettkampfwoche. Der 35-Jährige beendet seine Karriere nach den Olympischen Spielen und will unbedingt sein erstes Gold gewinnen. Bei großen Rennen hatte er sich fast immer Friedrich geschlagen geben müssen, unter anderem in Peking 2022 im Zweier und Vierer. Lochner war mit einem Vorsprung von 0,80 Sekunden in den zweiten Wettkampftag gegangen.
Der zweimalige Doppel-Olympiasieger Friedrich hingegen will zum erfolgreichsten Bob-Piloten der Geschichte aufsteigen – mit einem fünften Gold würde der Sachse an André Lange (4x Gold, 1x Silber) vorbeiziehen. Nach einer durchwachsenen Saison hatte er getönt: „Das Imperium hat immer zurückgeschlagen.“
Schnee in Livigno bringt das Olympia-Programm durcheinander
Wegen dichten Schneefalls und eingeschränkter Sicht ist das für heute geplante Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen bei den Olympischen Spielen vorerst abgesagt und neu terminiert worden. Ein Sprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes teilte mit, dass die Piste in Livigno nicht präpariert werden könne.
Die einzige deutsche Starterin Annika Morgan und ihre Konkurrentinnen werden nun am Mittwoch ab 14.30 Uhr um Medaillen kämpfen. Das Finale der Männer, an dem kein deutscher Athlet teilnimmt, wird am Mittwoch von 12.30 Uhr auf 11.20 Uhr vorverlegt.
Auch die Sprung-Qualifikationswettbewerbe der Frauen und Männer im Ski Freestyle mussten wegen der Wetterbedingungen am Dienstag vorerst abgesagt werden. Die Frauen um Emma Weiß sind nun am Mittwoch ab 10.00 Uhr an der Reihe, das Finale soll um 13.00 Uhr beginnen. Die Männer werden am Donnerstag ab 11.00 Uhr im Einsatz sein – ohne deutsche Beteiligung.
Die einzige deutsche Starterin Annika Morgan und ihre Konkurrentinnen werden nun am Mittwoch ab 14.30 Uhr um Medaillen kämpfen. Das Finale der Männer, an dem kein deutscher Athlet teilnimmt, wird am Mittwoch von 12.30 Uhr auf 11.20 Uhr vorverlegt.
Auch die Sprung-Qualifikationswettbewerbe der Frauen und Männer im Ski Freestyle mussten wegen der Wetterbedingungen am Dienstag vorerst abgesagt werden. Die Frauen um Emma Weiß sind nun am Mittwoch ab 10.00 Uhr an der Reihe, das Finale soll um 13.00 Uhr beginnen. Die Männer werden am Donnerstag ab 11.00 Uhr im Einsatz sein – ohne deutsche Beteiligung.
Eishockey-Männer nach Sieg gegen Frankreich im Viertelfinale
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt bei Olympia weiter nicht ins Rollen - und ist dennoch nur noch einen Sieg von den Spielen um die Medaillen entfernt. Das Team um Leon Draisaitl setzte sich in der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale gegen Außenseiter Frankreich trotz eines perfekten Starts unnötig mühsam mit 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) durch. In der Runde der besten acht gegen die Slowakei am Mittwoch (12.10 Uhr, ZDF und Eurosport) in Mailand wird eine deutliche Steigerung nötig sein.
Deutschland knüpfte an seine durchwachsenen Leistungen der Vorrunde an. Kapitän Draisaitl (4.), Frederik Tiffels (11.) und John-Jason Peterka (19.) sorgten in einem zunächst einseitigen Spiel zwar für eine deutliche Führung, Pierre-Edouard Bellemare (25.) brachte die defensiv anfälligen Franzosen gegen zunehmend passive Deutsche aber heran und sorgte für Nervosität in der DEB-Defensive. Erst Joshua Samanski (47.) per Abstauber sorgte für Beruhigung. Zudem durften sich die Deutschen bei NHL-Goalie Philipp Grubauer bedanken. Nico Sturm (60.) traf zum Endstand ins leere Tor. Doch die Effizienz im Abschluss ist weiter ein klarer Schwachpunkt. Zugleich bietet der Olympia-Zweite von 2022 defensiv zu viel an.
Gegen die Slowaken wird die Aufgabe ungleich schwerer. Auch der Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2022 verfügt über eine ganze Reihe NHL-Spieler, zudem präsentierten sich die Slowaken bislang als starke Einheit. Sie setzten sich in einer starken Vorrundengruppe vor Schweden und Finnland durch. Deutschland hat mit dem Ex-Weltmeister noch eine Olympia-Rechnung offen: Vor vier Jahren in Peking ging die DEB-Auswahl in der Viertelfinal-Qualifikation mit 0:4 unter.
Deutschland knüpfte an seine durchwachsenen Leistungen der Vorrunde an. Kapitän Draisaitl (4.), Frederik Tiffels (11.) und John-Jason Peterka (19.) sorgten in einem zunächst einseitigen Spiel zwar für eine deutliche Führung, Pierre-Edouard Bellemare (25.) brachte die defensiv anfälligen Franzosen gegen zunehmend passive Deutsche aber heran und sorgte für Nervosität in der DEB-Defensive. Erst Joshua Samanski (47.) per Abstauber sorgte für Beruhigung. Zudem durften sich die Deutschen bei NHL-Goalie Philipp Grubauer bedanken. Nico Sturm (60.) traf zum Endstand ins leere Tor. Doch die Effizienz im Abschluss ist weiter ein klarer Schwachpunkt. Zugleich bietet der Olympia-Zweite von 2022 defensiv zu viel an.
Gegen die Slowaken wird die Aufgabe ungleich schwerer. Auch der Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2022 verfügt über eine ganze Reihe NHL-Spieler, zudem präsentierten sich die Slowaken bislang als starke Einheit. Sie setzten sich in einer starken Vorrundengruppe vor Schweden und Finnland durch. Deutschland hat mit dem Ex-Weltmeister noch eine Olympia-Rechnung offen: Vor vier Jahren in Peking ging die DEB-Auswahl in der Viertelfinal-Qualifikation mit 0:4 unter.
Kommt Trump zu den Winterspielen?
US-Präsident Donald Trump erwägt Medienberichten zufolge einen Kurzbesuch in Italien. Wie unter anderem die italienische Zeitung Corriere della Sera berichtete, bereiten sich die Behörden bereits auf eine mögliche Visite von Trump in Mailand vor. Am Sonntag findet dort das Eishockey-Finale der Männer statt, das Trump den Berichten zufolge im Falle des Einzugs des US-Teams vor Ort verfolgen will. Eine offizielle Bestätigung für eine möglicherweise bevorstehende Reise des US-Präsidenten zu den Olympischen Winterspielen in Norditalien gibt es nicht. Auf die Medienberichte angesprochen sagte der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Mark Adams, das IOC äußere sich nicht zu Reisen von Staatsoberhäuptern. Er verwies in dieser Frage an das Weiße Haus. Der Corriere della Sera berichtete weiter, Trump könnte nach dem Eishockey-Finale am Nachmittag (14.10 Uhr) auch an der Abschlussfeier in Verona am Sonntagabend teilnehmen. An der großen Eröffnungsshow Anfang Februar nahmen von US-Seite Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio teil.
Eigentlich kann Skispringer Philipp Raimund ein sehr positives Olympiafazit ziehen. Er ist schließlich Goldmedaillengewinner. Aber den Abschluss mit dem abgebrochenen Team-Wettbewerb kommentierte er trotzdem mit einiger Verbitterung:
„Es war ein Scheiß-Ende. Ich bin sehr unglücklich über das Ergebnis“
Deutsche Curler mit schweren Fehlern
Die deutschen Curler stehen vor dem Aus. Das junge Team um Skip Marc Muskatewitz verlor nach mehreren schwerwiegenden Fehlern gegen das zuvor noch sieglose Tschechien trotz einer 5:2-Führung mit 7:9. Deutschland muss nun seine letzten beiden Vorrundenspiele gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen, um noch das Halbfinale zu erreichen. Am Dienstagabend (19.05 Uhr) ist die noch ungeschlagene Schweiz der nächste Gegner, zum Abschluss der Round Robin treffen die Europameister von 2024 am Donnerstag auf China (9.05 Uhr/beide ARD und Eurosport). Mit drei Siegen und vier Niederlagen belegt die deutsche Auswahl des kanadischen Trainers Ryan Sherrard Rang sieben.
Das erklärte Ziel war ein Platz in den Top vier. In der Schlussphase gegen Tschechien schlichen sich bei der deutschen Mannschaft grobe Fehler ein. Vor allem Muskatewitz schenkte dem Gegner, der seinen ersten Sieg bei Olympia bejubelte, wichtige Punkte. Im siebten End setzte der Skip einen Stein daneben, das Schlusslicht punktete dreifach und glich zum 5:5 aus. Deutschland ging zwar mit einer Führung in den letzten Durchgang, nach einem weiteren Fauxpas war der Weg zum Sieg Tschechiens aber frei. Eine deutsche Curling-Auswahl ist erstmals seit 2014 in Sotschi wieder bei Olympia am Start. Die besten vier Teams der Zehnergruppe ziehen ins Halbfinale ein, am 20. und 21. Februar geht es im Cortina Curling Stadium um die Medaillen.
Deutsche Kombinierer weit zurück, Geiger schimpft
Die deutschen Kombinierer haben nach dem Skispringen von der Großschanze kaum Chancen auf Medaillen. Johannes Rydzek liegt vor dem entscheidenden Langlaufrennen als Bester mit einem Rückstand von 1:23 Minuten auf den Führenden Ryota Yamamoto (Japan) auf Rang 15, gefolgt von Julian Schmid (1:35 Minuten). Für Mitfavorit Vinzenz Geiger wird es noch schwerer: Der Olympiasieger von Peking startet um 13.45 Uhr (ARD und Eurosport) acht Sekunden nach Schmid von Platz 18 aus in die Loipe. „Ein Witz“, rief Geiger nach seiner Landung und meinte damit sowohl seinen Sprung als auch die Bedingungen auf der Großschanze in Predazzo. „Ich war frustriert. Da kommt so etwas raus“, sagte der 28-Jährige. „Ich bin zwar ein positiver Mensch, aber die Medaillenplätze sind vergeben.“ Deutlich besser sieht es für die weiteren Medaillen-Kandidaten aus. Österreichs Johannes Lamparter, der bereits Silber gewann, wurde Zweiter und hat acht Sekunden Rückstand auf Yamamoto. Der Norweger Jens Luraas Ofterbro (0:22) hat ebenfalls gute Möglichkeiten, nach der Kombination von der Normalschanze auch von der Großschanze Gold zu holen.
Preuß nicht mehr Schlussläuferin
Nach ihren gehäuften Problemen beim letzten Schießen ist Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß nicht mehr Schlussläuferin der deutschen Frauenstaffel. Am Mittwoch (14.45 Uhr) tritt die 31-Jährige aus Ruhpolding überraschend bereits an Position zwei an und will gemeinsam mit Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und der neuen Schlussläuferin Vanessa Voigt über 4 x 6 Kilometer eine Medaille gewinnen. In bislang drei Einzelrennen waren die deutschen Frauen leer ausgegangen, nur zum Auftakt mit der Mixedstaffel hatte es bislang Bronze in Südtirol gegeben. Preuß gab mögliche Medaillen bei den Winterspielen in Antholz mehrfach aus der Hand, weil sie im letzten Stehendschießen Nerven zeigte. Zuletzt vergab sie am Sonntag im Verfolgungsrennen mit zwei späten Strafrunden mindestens Bronze, noch mehr war sogar im Einzel möglich. Beide Male verpasste die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison das Podest. Vor ihrem Karriereende nach der Saison wird es für Preuß das letzte große Staffelrennen überhaupt. Über die Gründe für die Schießprobleme rätselte die Bayerin in Antholz selbst. „Es wackelt nur noch. Ich bin dann so angespannt und bekomme nicht mehr den Fokus auf das Wesentliche“, sagte sie nach der Verfolgung: „Dann geht einfach nichts mehr.“
Skifahrer McGrath erklärt seine Flucht in den Wald
Die Bilder von Atle Lie McGraths Flucht in den Wald gingen um die Welt: Jetzt hat der norwegische Skirennfahrer über seine Gefühle nach dem bitteren Slalom-Aus gesprochen. „Ich musste einfach weg von allem. Ich dachte, ich würde etwas Ruhe finden – was nicht der Fall war, weil Fotografen und Polizei mich im Wald gefunden haben. Ich brauchte einfach etwas Zeit für mich“, sagte der 25-Jährige Stunden nach dem Ausscheiden „Normalerweise bin ich jemand, der Dinge gut einordnen kann. Wenn ich in einem Rennen nicht gut fahre, kann ich mir zumindest sagen, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist und die Menschen, die ich liebe, da sind.“ Dies sei aber dieses Mal nicht der Fall gewesen.
Am Tag der Eröffnungsfeier war sein Großvater gestorben. „Ich habe jemanden verloren, den ich so sehr liebe, und das macht es wirklich schwer.“ Er habe gehofft, diese schwere Zeit mit etwas Gutem abschließen zu können, sagte McGrath. „Ich musste so viel Schwieriges durchstehen und wirklich stark bleiben. Das macht es noch einmal besonders hart.“ McGrath war in Bormio als Führender mit deutlichem Vorsprung in den zweiten Durchgang gegangen, fädelte dann allerdings ein und schied aus. Tief enttäuscht warf McGrath daraufhin erst in hohem Bogen seine Skistöcke weg und stapfte dann zu Fuß los Richtung Wald. Der Skandinavier lief einmal quer über die Piste, passierte die Streckenbegrenzung, ging weiter und weiter - und ließ sich schließlich in der Nähe von ein paar Bäumen in den Schnee fallen.
Vor Partie vs. Deutschland: französischer Eishockeyspieler wegen Schlägerei suspendiert
Vor dem Olympia-Duell mit Deutschland hat Frankreich seinen Eishockey-Nationalspieler Pierre Crinon nach einer Schlägerei im Spiel gegen Kanada suspendiert. „Das provozierende Verhalten von Pierre Crinon beim Verlassen des Eises, obwohl er gerade wegen einer Schlägerei des Spiels verwiesen worden war, stellt einen eindeutigen Verstoß gegen den olympischen Geist dar und schadet zudem den Werten unseres Sports“, teilte der französische Verband FFHG mit. Aus diesem Grund „wurde in voller Übereinstimmung mit dem französischen Nationalen Olympischen Komitee die Entscheidung getroffen, ihn für die nächste(n) Partie(n) des olympischen Turniers nicht zuzulassen“, hieß es in dem Statement weiter. Der Verteidiger Crinon hatte sich bei der 2:10-Klatsche am Sonntag mit dem Kanadier Thomas Wilson geprügelt. Die Schiedsrichter mussten energisch eingreifen, um die beiden Spieler zu trennen. Im Play-off-Duell am Dienstagmittag (12.10 Uhr) geht es für die in der Vorrunde punktlosen Franzosen wie für die deutsche Auswahl um Superstar Leon Draisaitl in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena um den Einzug ins olympische Viertelfinale.
Hase und Volodin gewinnen Bronze
Die Eiskunstläufer Minerva Hase und Nikita Volodin haben bei den Olympischen Winterspielen in Italien die Bronzemedaille gewonnen. Die deutschen Paarlauf-Europameister von 2025 fielen nach der Kür mit 219,09 Punkten noch von Platz eins nach dem Kurzprogramm auf den dritten Rang zurück.
Den Olympiasieg holten dank einer beeindruckenden Aufholjagd und einer Traum-Kür die japanischen Weltmeister Riku Miura/Ryuichi Kihara mit 231,24 Zählern. Silber holten Anastasia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien mit 221,75 Punkten. Das zweite deutsche Paar Annika Hocke/Robert Kunkel landete mit 194,11 Punkten auf Platz zehn.
Für Hase/Volodin ist Bronze die erste olympische Medaille und der bislang größte Erfolg der Karriere. Allerdings war sogar Gold greifbar. 4,55 Punkte betrug der Vorsprung nach einem fehlerfreien Kurzprogramm auf Metelkina/Berulawa. Doch in der Kür konnten die beiden 26-Jährigen dem Gold-Druck nicht standhalten.