Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Cas weist Einspruch von Heraskewytsch zurück
In einem Eilverfahren ist der Ausschluss des Ukrainers Wladislaw Heraskewytsch vom olympischen Skeleton-Rennen durch den Internationalen Sportgerichtshof Cas bestätigt worden. Die Ad-hoc-Kommission wies den Einspruch des 27-Jährigen gegen die Entscheidung des Weltverbands IBSF zurück. Dieser hatte Heraskewytsch wegen seines vom Internationalen Olympischen Komitees (IOC) verbotenen Helms mit Bildern von im Krieg getöteten Sportkollegen disqualifiziert. Der Skeleton-Fahrer wird damit auch nicht nachträglich noch wieder zum Wettbewerb zugelassen.
In der Begründung des Cas hieß es, das Gericht sei der Ansicht, dass die IOC-Richtlinien „ein angemessenes Gleichgewicht herstellen zwischen dem Interesse der Athleten, ihre Meinung zu äußern, und ihrem Interesse, ungeteilte Aufmerksamkeit für ihre sportlichen Leistungen an der Wettkampfstätte zu erhalten.“ An diese Regeln sei auch der Cas gebunden.
Heraskewytsch hatte sich am Donnerstag vor dem Start des ersten Durchgangs in Cortina d'Ampezzo geweigert, auf das Tragen seines Gedenk-Helms zu verzichten. Auf dem Kopfschutz sind Bilder von rund 20 Athletinnen und Athleten zu sehen, die bei russischen Anschlägen ums Leben gekommen sind. Das IOC hatte dem Ukrainer die Erlaubnis verweigert, mit dem Helm seinen Wettkampf zu bestreiten. Auf dieser Basis hatte ihn die IBSF ausgeschlossen.
Eislauf-Weltverband wehrt sich nach Kritik an umstrittener Wertung
Nach der umstrittenen Eistanz-Entscheidung bei den Winterspielen in Italien zugunsten der Franzosen Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron sorgen die Wertungen einer Landsfrau weiter für Wirbel. Bei der französischen Preisrichterin Jézabel Dabouis gab es deutliche Abweichungen vom Jury-Durchschnitt. Fournier Beaudry und Cizeron hatten am Mittwochabend trotz eines großen Patzers beim Twizzle - einer schnellen Drehung auf einem Bein - den Olympiasieg geholt und lagen damit 0,83 Punkte vor den Topfavoriten Madison Chock und Evan Bates aus den USA.
Dabouis hatte das siegreiche französische Duo auffällig besser bewertet als die acht anderen Preisrichterinnen und Preisrichter und Chock/Bates auffällig schlechter. Von den neun Juroren sahen fünf das amerikanische Paar vorn, doch wegen der extremen Abweichungen brachte dies Chock/Bates nichts. Schon im Laufe der Saison war Dabouis laut Medienberichten immer wieder mit großen Abweichungen aufgefallen.
„Immer wenn die Öffentlichkeit die Ergebnisse nicht versteht, schadet das unserem Sport“, sagte Chock. „Ich denke, es ist schwer, Fans zu halten, wenn es schwierig ist zu verstehen, was auf dem Eis passiert. Die Leute müssen verstehen, wofür sie jubeln, und sich sicher fühlen können in dem Sport, den sie unterstützen.“
Inzwischen gibt es eine an das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die Internationale Eislaufunion ISU gerichtete Online-Petition, die mit Stand von Freitagmittag mehr als 13 000 Menschen unterschrieben haben. Die Unterstützung der Fans sei unglaublich, betonte Bates. Der Eislauf-Weltverband wehrt sich. „Es ist normal, dass es innerhalb eines Panels unterschiedliche Wertungen gibt, und es existieren verschiedene Mechanismen, um diese Abweichungen zu mildern“, wurde die ISU von der US-Nachrichtenagentur Associated Press zitiert. Gleichzeitig betonte der Dachverband sein „vollstes Vertrauen in die vergebenen Punktzahlen“ und seine „vollständige Verpflichtung zu Fairness“.
Dass die Bewertungen im Eiskunstlaufen für Diskussionen sorgen, ist nicht neu. Besonders viel Empörung hatte es etwa bei Olympia 2002 in Salt Lake City ebenfalls im Eistanzen und 2014 in Sotschi in Russland nach der Entscheidung bei den Frauen gegeben. Die zweimalige Olympiasiegerin Katarina Witt war damals „fassungslos“ und „sauer“ auf ihren Sport gewesen, nachdem die Russin Adelina Sotnikowa völlig überraschend mehr Punkte bekam als die ebenfalls fehlerfreie Südkoreanerin Yu-Na Kim, die vier Jahre zuvor in Vancouver Gold geholt hatte. 2002 war das russische Paar Jelena Bereschnaja/Anton Sicharulidse durch Preisrichter-Absprachen besser bewertet worden als die Kanadier Jamie Sale/David Pelletier. Ihnen wurde Gold nachträglich zuerkannt.
Dabouis hatte das siegreiche französische Duo auffällig besser bewertet als die acht anderen Preisrichterinnen und Preisrichter und Chock/Bates auffällig schlechter. Von den neun Juroren sahen fünf das amerikanische Paar vorn, doch wegen der extremen Abweichungen brachte dies Chock/Bates nichts. Schon im Laufe der Saison war Dabouis laut Medienberichten immer wieder mit großen Abweichungen aufgefallen.
„Immer wenn die Öffentlichkeit die Ergebnisse nicht versteht, schadet das unserem Sport“, sagte Chock. „Ich denke, es ist schwer, Fans zu halten, wenn es schwierig ist zu verstehen, was auf dem Eis passiert. Die Leute müssen verstehen, wofür sie jubeln, und sich sicher fühlen können in dem Sport, den sie unterstützen.“
Inzwischen gibt es eine an das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die Internationale Eislaufunion ISU gerichtete Online-Petition, die mit Stand von Freitagmittag mehr als 13 000 Menschen unterschrieben haben. Die Unterstützung der Fans sei unglaublich, betonte Bates. Der Eislauf-Weltverband wehrt sich. „Es ist normal, dass es innerhalb eines Panels unterschiedliche Wertungen gibt, und es existieren verschiedene Mechanismen, um diese Abweichungen zu mildern“, wurde die ISU von der US-Nachrichtenagentur Associated Press zitiert. Gleichzeitig betonte der Dachverband sein „vollstes Vertrauen in die vergebenen Punktzahlen“ und seine „vollständige Verpflichtung zu Fairness“.
Dass die Bewertungen im Eiskunstlaufen für Diskussionen sorgen, ist nicht neu. Besonders viel Empörung hatte es etwa bei Olympia 2002 in Salt Lake City ebenfalls im Eistanzen und 2014 in Sotschi in Russland nach der Entscheidung bei den Frauen gegeben. Die zweimalige Olympiasiegerin Katarina Witt war damals „fassungslos“ und „sauer“ auf ihren Sport gewesen, nachdem die Russin Adelina Sotnikowa völlig überraschend mehr Punkte bekam als die ebenfalls fehlerfreie Südkoreanerin Yu-Na Kim, die vier Jahre zuvor in Vancouver Gold geholt hatte. 2002 war das russische Paar Jelena Bereschnaja/Anton Sicharulidse durch Preisrichter-Absprachen besser bewertet worden als die Kanadier Jamie Sale/David Pelletier. Ihnen wurde Gold nachträglich zuerkannt.
Deutsche Biathleten chancenlos
Die deutschen Biathlon-Männer haben auch im zweiten Einzelrennen bei den Olympischen Winterspielen die erhoffte Medaille deutlich verpasst. Beim Gold-Triumph von Quentin Fillon Maillet belegte Philipp Horn den zehnten Rang. Der 31-Jährige vergab die Chance auf eine bessere Platzierung mit einem Fehler beim letzten Schuss.
Fillon Maillet triumphierte mit fehlerfreier Schießleistung vor den Norwegern Vetle Sjaastad Christiansen (0/+13,7 Sekunden) und Sturla Holm Lägreid (0/+15,9). Horn (1) hatte bereits 1:09,2 Minuten Rückstand. Seine Ausgangsposition für den Verfolger am Sonntag (11.15 Uhr, ZDF und Eurosport) über 12,5 km ist ordentlich. David Zobel (0/+1:41,8), Justus Strelow (1/1:46,4) und Philipp Nawrath an seinem 33. Geburtstag (3/+1:52,9) haben nach dem Sprint kaum mehr Chancen. Nawrath hatte im Einzel als Fünfter die Medaille noch knapp verpasst. „Das war unfassbar hart, das war ein ganz schöner Kampf“, sagte Zobel in der ARD.
Fillon Maillet sorgte im vierten Olympia-Rennen für den bereits dritten Erfolg in Antholz der überragenden französischen Mannschaft. Für ihn persönlich war es bereits das zweite Gold bei diesen Spielen, das vierte seiner Karriere insgesamt.
Mit dem Sprint der Frauen geht es am Samstag (14.45 Uhr, ARD und Eurosport) weiter. Dabei jagt Franziska Preuß weiter ihrem Traum von einer Einzelmedaille bei Olympia hinterher. Im Einzel hatte sie sich nach zwei Schießfehlern zum Schluss mit Rang zehn zufrieden geben müssen.
Nun sei die Strecke „nur halb so lang, da kann man ein Stück weit mehr Risiko gehen und vielleicht schneller angehen“, sagte Preuß: „Ich glaube, grundsätzlich passt die Form.“
Fillon Maillet triumphierte mit fehlerfreier Schießleistung vor den Norwegern Vetle Sjaastad Christiansen (0/+13,7 Sekunden) und Sturla Holm Lägreid (0/+15,9). Horn (1) hatte bereits 1:09,2 Minuten Rückstand. Seine Ausgangsposition für den Verfolger am Sonntag (11.15 Uhr, ZDF und Eurosport) über 12,5 km ist ordentlich. David Zobel (0/+1:41,8), Justus Strelow (1/1:46,4) und Philipp Nawrath an seinem 33. Geburtstag (3/+1:52,9) haben nach dem Sprint kaum mehr Chancen. Nawrath hatte im Einzel als Fünfter die Medaille noch knapp verpasst. „Das war unfassbar hart, das war ein ganz schöner Kampf“, sagte Zobel in der ARD.
Fillon Maillet sorgte im vierten Olympia-Rennen für den bereits dritten Erfolg in Antholz der überragenden französischen Mannschaft. Für ihn persönlich war es bereits das zweite Gold bei diesen Spielen, das vierte seiner Karriere insgesamt.
Mit dem Sprint der Frauen geht es am Samstag (14.45 Uhr, ARD und Eurosport) weiter. Dabei jagt Franziska Preuß weiter ihrem Traum von einer Einzelmedaille bei Olympia hinterher. Im Einzel hatte sie sich nach zwei Schießfehlern zum Schluss mit Rang zehn zufrieden geben müssen.
Nun sei die Strecke „nur halb so lang, da kann man ein Stück weit mehr Risiko gehen und vielleicht schneller angehen“, sagte Preuß: „Ich glaube, grundsätzlich passt die Form.“
Vonn-Arzt erzählt von Operation der Skifahrerin
Wenige Tage nach dem Horror-Sturz von Lindsey Vonn hat der Chefarzt, unter dessen Leitung die US-Amerikanerin operiert wurde, Einblick in die bisherige Behandlung gegeben. „Wir haben unsere Pflicht getan. Wir wussten, dass bestimmte Situationen eintreten könnten und waren darauf vorbereitet“, sagte Dr. Stefano Zanarella der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Man habe den komplizierten Fall mit einem Expertenteam betreut und sei mit dem Genesungsprozess zufrieden. Vonn war in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo vorigen Sonntag heftig gestürzt und per Hubschrauber geborgen worden. Sie hatte sich eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen und wurde in einem Krankenhaus in Treviso seitdem dreimal am linken Bein operiert.
Vor wenigen Tagen veröffentlichte die 41-Jährige ein Foto aus ihrem Krankenbett in den sozialen Medien und bedankte sich unter anderem beim medizinischen Personal. „Großartig“ und „inspirierend“ sei Vonns Botschaft gewesen, meinte die Chefin des Internationalen Olympischen Komitees, Kirsty Coventry. „Die Worte der Patientin erfüllen uns mit Stolz, auch weil wir eine heikle und langwierige medizinische Situation erfolgreich bewältigt haben“, sagte Zanarella. Vonn sei „eine vorbildliche Patientin, ebenso wie ihr amerikanisches Team und die Ärzte des US-Verbandes, die uns wirklich tatkräftig unterstützen. Sie sind hervorragende Menschen und gleichzeitig großartige Fachleute.“
Biathletin Passler startet nach Suspendierung nun doch
Die italienische Biathletin Rebecca Passler darf nach ihrer vorläufigen Suspendierung wegen eines positiven Dopingbefunds nun doch in ihrer Heimat starten. Das entschied das Berufungsgericht von Italiens nationale Anti-Doping-Behörde Nado. Zuvor war der Fall von der Ad-hoc-Kammer des Internationalen Sportgerichtshof Cas in Mailand dorthin verwiesen worden. Die 24-jährige Passler war gegen ihren Olympia-Ausschluss mit einem entsprechenden Antrag vorgegangen und hatte damit Erfolg. Passler hatte gefordert, die Sperre wegen fehlender Absicht aufzuheben und ihr eine Olympia-Teilnahme in Antholz zu ermöglichen.
Sie war bei einer Kontrolle außerhalb des Wettkampfs im Januar laut Italiens Anti-Doping-Behörde positiv auf Letrozol getestet worden. Mit dem Medikament kann der Östrogenspiegel gesenkt werden, hauptsächlich wird es aber zur Krebsbehandlung eingesetzt. Die Biathletin argumentierte, es habe sich um einen Fall von Verunreinigung gehandelt, sie treffe keine Schuld. Das konnte sie in dem Eilverfahren glaubhaft nachweisen. Passler könnte bereits am Samstag (14.45 Uhr/ARD und Eurosport) im Sprint in ihrer Heimat antreten, wird das aber nicht machen. Italiens Verband teilte mit, dass sie ab Montag wieder mit ihren Teamkolleginnen trainieren wird. Auf jeden Fall wäre sie eine Kandidatin für die Frauen-Staffel am kommenden Mittwoch.
Rodler Langenhan wischt Kanzler-Anruf weg
Nach seinem Triumph im Einsitzer ist Rodel-Olympiasieger Max Langenhan ein Fauxpas passiert – und das ausgerechnet mit Kanzler Friedrich Merz. Wie der 26-Jährige nun in einem Instagram-Video nach dem Gold mit der Mixed-Staffel erzählte, wollte ihm der Regierungschef vor wenigen Tagen persönlich gratulieren. Doch daraus wurde nichts, wie Langenhan unter dem Gelächter seiner Gold-Teamkollegen launig zum Besten gab. Nach dem Erfolg am Sonntagabend erschien auf Langenhans Handy in den frühen Morgenstunden beim Warten auf seinen Shuttle plötzlich eine unbekannte Nummer. Weil sich der Thüringer aber gerade ein „cooles“ Gratulationsvideo der Reality-Stars Carmen und Robert Geiss ansah und die Nummer nicht gespeichert hatte, „habe ich den Anruf weggewischt. Und es hat sich rausgestellt: Das war Friedrich Merz“, erzählte der 26-Jährige. Jetzt bat Langenhan um Entschuldigung. „Lieber Friedrich. Ähh, lieber Herr Merz. Es tut mir super leid. Vielleicht schaffen wir es in den nächsten Tagen noch einmal, zu telefonieren. Ich bin auf alle Fälle stolz“, sagte Langenhan lachend.
Deutsche Eishockey-Männer besiegen Dänemark 3:1
Deutschlands Eishockey-Nationalteam ist mit einem Sieg gegen Dänemark ins Turnier gestartet. Die von Leon Draisaitl angeführte Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes gewann dank der NHL-Stürmer am Donnerstagabend 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Tim Stützle von den Ottawa Senators (25. Minute/31.) gelang ein Doppelpack, Edmontons Draisaitl selbst traf bereits nach 23 Sekunden für das Team von Bundestrainer Harold Kreis. Für Dänemark war Oscar Mölgaard (14.) erfolgreich. Am Samstag (12.10 Uhr/ARD und Eurosport) geht es für Deutschland in Mailand weiter, dann trifft der Olympia-Zweite von 2018 auf Lettland.
Snowboarderin Kim verfehlt Gold knapp
Chloe Kim hat den erhofften historischen Gold-Hattrick in der Halfpipe verpasst. Die Snowboarderin kam beim Olympiasieg der Südkoreanerin Choi Gaon (90,25 Punkte) mit 88,00 Punkten am Donnerstagabend nur auf Rang zwei. Bronze ging an Ono Mitsuki aus Japan (85,00 Punkte). Kim hätte die erste Snowboarderin mit drei Olympiasiegen bei drei aufeinanderfolgenden Spielen werden können. In der Sportart hat bislang weder bei den Männern noch bei den Frauen ein Athlet beziehungsweise eine Athletin dieses Kunststück vollbracht. Kim war nach ihren Erfolgen in Pyeongchang 2018 und Peking 2022 auch die erste Snowboarderin gewesen, die zwei Goldmedaillen in der Halfpipe gewonnen hatte.
Kim zeigte vor den Augen des US-Rappers Snoop Dogg und Snowboard-Ikone Shaun White im ersten Run eine herausragende Leistung und legte mit 88,00 Punkten vor, während gleich mehrere ihrer Konkurrentinnen stürzten. Bei Schneefall behielt die Athletin mit südkoreanischen Wurzeln im Livigno Snow Park auch nach dem zweiten Lauf die Führung, obwohl sie ihren Versuch diesmal nicht erfolgreich zu Ende bringen konnte. Im dritten Durchgang wurde sie dann von Choi übertrumpft, der nach dem ersten Lauf aufgrund eines schweren Sturzes noch das frühzeitige Aus gedroht hatte.
Und Gold-Kollegin Julia Taubitz? Hatte andere Präferenzen:
„Heute nur Aperol“
Wie man eine Goldmedaille feiert? Rodler Max Langenhan hatte da schon eine Idee für den Abend:
„Heute nur Bier“
Heraskewytsch legt Einspruch gegen Ausschluss ein – ukrainische Rodler solidarisieren sich
Nach dem Ausschluss des Skeletoni Wladislaw Heraskewytsch haben sich die ukrainischen Rodler mit ihrem Landsmann solidarisiert. Nach ihrem Rennen in der Team-Staffel im Ziel angekommen knieten sich Julianna Tunyzka, Andrij Mandsij, Ihor Hoj, Nasarij Katschmar, Olena Stezkiw und Olexandra Moch gemeinsam hin und hielten ihre Helme hoch. In der sogenannten Leaders-Box, in der sich die jeweils Führenden während eines Rennens versammeln, präsentierten sie sich daraufhin demonstrativ mit einer ukrainischen Fahne. Zudem brüllten die Rodler unter anderem die Botschaft „Die Ukraine ist mit dir“ in die Kamera, waren dabei aber kaum zu verstehen. Auf die Helm-Geste reagierte Heraskewytsch bei X mit einem Herz-Emoji. Das Team landete am Ende beim Sieg der deutschen Auswahl auf dem sechsten Platz.
In der Eskalation um den Helm des ukrainischen Skeletoni hatte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry am Vormittag in Tränen aufgelöst den Ausschluss des 27 Jahre alten Ukrainers von den Wettbewerben in Italien erklärt. Heraskewytsch wollte trotz eines Verbots und mehrfacher Warnungen des IOC nicht auf das Tragen des Helms mit Bildern von im Krieg gegen Russland getöteten Sportkollegen in der olympischen Entscheidung verzichten. Heraskewytsch hat mittlerweile gegen den Ausschluss Einspruch vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas eingelegt. Er bekam im Laufe des Tages immerhin seine Akkreditierung zurück. Wie das IOC am Donnerstagmittag und damit gut drei Stunden nach der Doppel-Sanktion gegen den 27-Jährigen mitteilte, habe Präsidentin Coventry „nach einem äußerst respektvollen Gespräch mit dem Athleten“ den Vorsitzenden der Disziplinarkommission „ausnahmsweise“ gebeten, den Entzug der Akkreditierung von Heraskewytsch „zu überdenken“.
Disqualifikation des Ukrainers Heraskewytsch: Die größte Affäre dieser Olympischen Winterspiele
Weil er auf seinem Helm an im Krieg getötete ukrainische Athleten erinnert, wird Skeletonfahrer Wladyslaw Heraskewytsch disqualifiziert – und ein Rechtfertigungsmarathon des IOC beginnt. Die Geschichte einer Eskalation.
www.sueddeutsche.de
Rodel-Gold für deutsche Staffel – Wendl/Arlt jetzt erfolgreichste Winter-Olympioniken Deutschlands
Die deutschen Gold-Rodler lagen noch auf dem Schlitten, da stürmten die Teamkollegen schon mit funkelnden Augen in den Eiskanal. Mit lauten Jubelschreien, Tränen und Fahnen feierte die Team-Staffel nicht nur einen historischen Abschluss der Rodel-Wettbewerbe, das Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt krönte sich mit dem insgesamt siebten Olympiasieg seit 2014 zu Deutschlands erfolgreichsten Winter-Olympioniken. „Unser letzter Olympialauf war nochmal richtig schön. Wir genießen jetzt den Moment. Das ist der krönende Abschluss“, sagte Arlt nach seinem wohl letzten Olympia-Rennen. Rodel-Cheftrainer Patric Leitner kündigte im ZDF an: „Die Mannschaft wird heute das deutsche Haus zerlegen.“
DOSB-Präsident Thomas Weikert schwärmte von einer „Lebensleistung. Sie haben es geschafft. Die gesamte Mannschaft verneigt sich vor euch“, sagte Weikert über die Rekordhalter. Der Bayern-Express Wendl/Arlt überflügelte seine langjährige Kollegin Natalie Geisenberger aus der bayerischen Trainingsgruppe „Sonnenschein“, die neben sechsmal Gold noch einmal olympisches Bronze gewann. Seit der Einführung der Staffel-Disziplin 2014 stand immer Deutschland ganz oben auf dem Olympia-Podest. 0,542 Sekunden betrug der Vorsprung vor Österreich – eine Machtdemonstration. Gastgeber Italien wurde Dritter.
„Alles Top-Läufe. Ganz wenig Läufe, gute Reaktionszeiten. Man hat bei den Emotionen im Ziel gesehen, was das wert ist“, sagte Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD). Währenddessen kniete Wendl aufgelöst mit dem Gesicht auf dem Eis. Um ihn herum war der Jubel grenzenlos. Auch die Skirennfahrerinnen Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher stürmten in den Kanal. Julia Taubitz und Max Langenhan feierten durch den Team-Erfolg ihr zweites Gold nach ihren Einzelsiegen. Dajana Eitberger, die am Vortag mit Debütantin Magdalena Matschina Silber bei der Olympia-Premiere im Frauen-Doppel holte, freute sich über ihr erstes Gold.
Erneutes Gold für Lollobrigida
Francesca Lollobrigida hat im Eisschnelllauf-Oval von Mailand für die nächste italienische Olympia-Party gesorgt und sich ihr zweites Gold bei den Heimspielen gesichert. Die 35-Jährige gewann nach den 3000 m am vergangenen Samstag auch die 5000 m. Lollobrigida setzte sich nach 6:46,17 Minuten vor Merel Conijn aus den Niederlanden (+0,1) und der Norwegerin Ragne Wiklund (+0,17) durch. Die deutsche Starterin Maira Jasch (Inzell/+14,77) kam auf den achten Platz. Lollobrigida holte bereits das sechste Gold für Gastgeber Italien und die 15. Medaille der Spiele von Mailand/Cortina. Über 3000 m war sie mit olympischem Rekord (3:54,28 Minuten) zum Sieg und in die Herzen ihrer Landsleute gelaufen. Gemeinsam mit ihrem Sohn Tommaso feierte Lollobrigida, Großnichte des italienischen Filmstars Gina Lollobrigida, ihren Erfolg.
Erfolg für deutsche Curler
Die deutschen Curling-Männer haben in Cortina erstmals gewonnen. Die Auswahl um Kapitän Marc Muskatewitz besiegte Norwegen mit 5:4. Zum Auftakt hatte es gegen den Weltranglistenzweiten und Medaillenkandidaten Kanada eine knappe 6:7-Niederlage gegeben. Mit einer starken dritten Runde (3:0), einem sogenannten End, legte die deutsche Mannschaft den Grundstein für den Erfolg über den Weltranglisten-Achten. Nächster Gegner des Teams von Bundestrainer Uli Kapp ist am Freitag (19.05 Uhr) Gastgeber Italien. Insgesamt zehn Mannschaften kämpfen in Norditalien um die Medaillen. Die besten vier Teams der Vorrunde, in der jeder gegen jeden antritt, erreichen das Halbfinale. Die deutschen Männer hatten sich mit Platz acht bei der WM 2025 erstmals seit zwölf Jahren wieder für Winterspiele qualifiziert. Die Frauen verpassten die Olympia-Teilnahme.
Deutsches Eishockeyteam der Frauen trifft auf Kanada
Die deutschen Eishockey-Frauen bekommen es im Viertelfinale mit dem erwartet schweren Gegner zu tun. Die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod trifft in der Runde der besten acht auf die mitfavorisierten Kanadierinnen, die am Donnerstag ihr Nachholspiel gegen Finnland mit 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) klar für sich entschieden. Das Viertelfinale steigt am Samstag (16.40 Uhr/ARD und Eurosport). Die USA und Kanada dominieren das Frauen-Eishockey und haben sämtliche Olympiasiege bislang unter sich ausgemacht. Kanada, das sich in der stärker besetzten Gruppe A auf Rang zwei platzierte, hatte am Dienstag überraschend deutlich gegen das US-Team (0:5) verloren. Deutschland beendete die Gruppe B der schwächer eingestuften Teams auf Platz zwei. Bei ihrer bis dato letzten Olympiateilnahme waren die deutschen Frauen 2014 in Sotschi in der Gruppenphase ausgeschieden.