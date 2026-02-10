Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Team-Kombination: Emma Aicher muss aufholen
Emma Aicher muss für die erhoffte Medaille in der olympischen Team-Kombination eine Aufholjagd starten. Das deutsche Duo liegt nach einer durchschnittlichen Abfahrt von Kira Weidle-Winkelmann zur „Halbzeit“ auf Rang sechs. Der Rückstand auf Bronze beträgt vor dem Slalom 0,47 Sekunden, Gold ist 0,74 Sekunden weg.
In Führung liegen in Cortina d'Ampezzo die Topfavoritinnen iund Weltmeisterinnen aus den USA: Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson legte für Slalom-Queen Mikaela Shiffrin die Bestzeit vor. Team Österreich 2 mit Ariane Rädler und Katharina Huber hat vor der Medaillen-Entscheidung (14 Uhr, ZDF und Eurosport) aber nur 0,06 Sekunden Rückstand. Auf Rang drei liegt Italien 2 mit Laura Pirovano und Martina Peterlini (+0,27 Sekunden zurück).
Weidle-Winkelmann war sieben Hundertstelsekunden langsamer als in der Spezialabfahrt, in der sie bei Aichers Silber-Coup Platz neun belegt hatte. Die Aussichten sind dennoch nicht schlecht: Aicher war im Spezialslalom in dieser Saison schon zweimal Dritte. Die Hoffnungen des italienischen Topteams sind bereits dahin: Sofia Goggia, Dritte in der Spezialabfahrt und in einem Team mit Lara Della Mea, stürzte. Sie blieb allem Anschein nach unverletzt.
Philipp Raimund: So tickt der Olympiasieger
Es ist aus deutscher Sicht die bislang größte Überraschung dieser Spiele: Skispringer Philipp Raimund gewinnt Gold von der Normalschanze. Über einen Springer, der sich von seinen Kollegen in einigen Punkten unterscheidet.
Lindsey Vonn veröffentlicht Statement
In der Nacht hat sich die US-Amerikanerin in den sozialen Medien zu ihrem Unfall und den Folgen geäußert:
Rodeln: Nächstes Gold für Deutschland am Dienstag?
Auch im zweiten Rodel-Rennen hat Deutschland beste Chancen auf Gold. Weltmeisterin Julia Taubitz vom WSC Oberwiesenthal und die WM-Zweite Merle Fräbel vom RT Suhl lieferten sich in den ersten beiden Durchgängen ein spannendes Duell um Platz eins und haben die restliche Konkurrenz vor den entscheidenden Läufen am Dienstag bereits distanziert. Die erst 22 Jahre alte Olympia-Debütantin Fräbel, die auch den Test-Wettkampf auf der neu gebauten Bahn gewann, fuhr im ersten Lauf Bahnrekord. Doch Taubitz konterte im zweiten Durchgang, verbesserte sogleich die Bestmarke und setzte sich an die erste Position. Ihr Vorsprung auf Fräbel beträgt aber nur die Winzigkeit von 61 Hundertstelsekunden.
Eisschnelllauf: Jutta Leerdam gewinnt Gold
Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam hat sich den Traum von Olympia-Gold erfüllt. Die 27-Jährige siegte über 1000 Meter in olympischem Rekord von 1:12,31 Minuten. Leerdam gewann mit 28 Hundertsteln vor ihrer Landsfrau Femke Kok sowie der Japanerin Miho Takagi (+1,64 Sekunden). In Peking vor vier Jahren war Leerdam noch hinter Takagi Zweite geworden, 2020 und 2023 hatte sie sich über ihre Paradestrecke jeweils den WM-Titel gesichert.
Leerdam hatte im Vorfeld des Rennens für Aufsehen gesorgt. Die Verlobte des US-amerikanischen Box-Influencers Jake Paul war im Privatjet inklusive personalisierter Canapés nach Mailand gereist. In der Heimat hatte es nach diesen extravaganten Trip Kritik gehagelt, Leerdam weigerte sich daraufhin, mit der niederländischen Presse zu sprechen. Die sportliche Antwort gab das Glamourgirl mit fünf Millionen Followern auf Instagram am Montagabend im Milano Speed Skating Stadium.
Anna Ostlender spielte bei ihrer Olympia-Premiere im Kampf um die vorderen Plätze erwartungsgemäß keine Rolle. Die einzige deutsche Starterin blieb mit einer Zeit von 1:16,83 Minuten im Rahmen ihrer Möglichkeiten und landete auf Platz 21. Bei der WM im Vorjahr war die 23-Jährige über die 1000 m auf Rang 20 gelandet.
Eileen Gu verpasst Olympia-Gold um winzige 0,38 Punkte
Die Schweizer Ski-Freestylerin Mathilde Gremaud hat Chinas Superstar Eileen Gu erneut die Goldmedaille im Slopestyle-Wettbewerb weggeschnappt. Die Olympiasiegerin von 2022 und amtierende Weltmeisterin setzte sich in Livigno wie vor vier Jahren in Peking hauchdünn vor dem Topstar der Szene durch. Bronze ging mit deutlichem Abstand an Megan Oldham aus Kanada. Gremaud und Gu trennten am Ende eines hochklassigen Duells winzige 0,38 Punkte. In Peking hatte sich Gremaud mit einem Vorsprung von 0,33 Zählern durchgesetzt. Oldham fehlten 10,50 Punkte zur Spitze.
Die gebürtige US-Amerikanerin Gu, die in Peking Gold im Big Air und in der Halfpipe gewonnen hatte, legte im ersten der drei Finalläufe mit einer Wertung von 86,58 vor. Doch Gremaud konterte im zweiten Durchgang mit 86,96. Gu riskierte im dritten Run noch einmal alles und stürzte bereits am ersten Hindernis. Das Duell hatte im Vorfeld an Schärfe gewonnen, weil Gremauds Trainer Misra Noto wie schon vor Peking die Seiten gewechselt hatte und sich Gus Lager anschloss. Die Schweizer Boulevardzeitung Blick schrieb von „Verrat“.
Der Schweizer Chefcoach Dominik Furrer kommentierte den Wirbel in Italien um Superstar Gu am Rande des Wettkampfs in der ARD schnippisch: „Wir sind ja nicht wegen eines Heiratsantrags hier – sondern wegen des Skifahrens. Und da gibt's nur eine Königin.“
Deutsche Skifahrer nur Zehnte in Team-Kombi – wieder Gold für von Allmen
Die deutschen Skirennfahrer Simon Jocher und Linus Straßer haben eine Medaille in der Team-Kombination klar verpasst. Dem Duo fehlten bei dem aus Abfahrt und Slalom bestehenden Wettkampf in Bormio 0,7 Sekunden auf die Podestplätze. Es belegte schließlich Rang zehn. Gold ging an den Schweizer Abfahrts-Olympiasieger Franjo von Allmen und den starken Tanguy Nef. Den Silberrang teilten sich zwei zeitgleiche Duos: der Schweizer Marco Odermatt mit Slalom-Weltmeister Loic Meillard und der Österreicher Vincent Kriechmayr mit Manuel Feller. Die Italiener Giovanni Franzoni und Alex Vinatzer fielen noch von Platz eins auf sieben zurück.
Die lange Durststrecke der deutschen Skirennfahrer bei Olympia geht damit weiter: Die bis dato letzte reine Männer-Medaille holte Markus Wasmeier als Doppel-Olympiasieger 1994 in Lillehammer. Vor vier Jahren in Peking aber waren Straßer sowie Alexander Schmid und Julian Rauchfuß immerhin Teil des Parallel-Events, bei dem es für die Mixed-Auswahl Silber gab.
Hass-Botschaften gegen US-Athleten, die Trump kritisieren
Die US-Olympiateilnehmer erhalten eine wachsende Zahl von Hass-Nachrichten. Es werde das Bestmögliche getan, um die Attacken in sozialen Medien zu entfernen und ernstzunehmende Drohungen an die Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten, teilte das Olympische und Paralympische Komitee der USA (USOPC) der Nachrichtenagentur AP mit. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den amerikanischen Ski-Freestyler Hunter Hess auf seiner Plattform Truth Social als „echten Loser“ (Verlierer) bezeichnet.
„Das USOPC steht fest hinter den Athleten des Teams USA und setzt sich weiterhin für ihr Wohlergehen und ihre Sicherheit ein, sowohl auf als auch neben den Wettkampfstätten“, hieß es in einem Statement der Dachorganisation. Der Auftritt der US-Delegation bei den Winterspielen in Italien wird von internationaler Kritik an der Linie der Trump-Regierung überschattet. Mehrere US-Athleten hatten sich kritisch über die politische Lage in ihrer Heimat geäußert.
Vor allem das teils brutale Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten in den USA steht im Mittelpunkt der Debatte. Ski-Freestyler Hess sagte, es rufe „gemischte Gefühle“ hervor, die USA im Moment zu vertreten. „Nur weil ich die Flagge trage, heißt das nicht, dass ich alles repräsentiere, was gerade in den USA passiert“, sagte der 27-Jährige.
„Das USOPC steht fest hinter den Athleten des Teams USA und setzt sich weiterhin für ihr Wohlergehen und ihre Sicherheit ein, sowohl auf als auch neben den Wettkampfstätten“, hieß es in einem Statement der Dachorganisation. Der Auftritt der US-Delegation bei den Winterspielen in Italien wird von internationaler Kritik an der Linie der Trump-Regierung überschattet. Mehrere US-Athleten hatten sich kritisch über die politische Lage in ihrer Heimat geäußert.
Vor allem das teils brutale Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten in den USA steht im Mittelpunkt der Debatte. Ski-Freestyler Hess sagte, es rufe „gemischte Gefühle“ hervor, die USA im Moment zu vertreten. „Nur weil ich die Flagge trage, heißt das nicht, dass ich alles repräsentiere, was gerade in den USA passiert“, sagte der 27-Jährige.
Fis-Chef Eliasch äußert sich zu Vonn
Ski-Weltverbandschef Johan Eliasch hat Kritik daran zurückgewiesen, dass Lindsey Vonn trotz ihrer Vorverletzung bei der olympischen Abfahrt starten durfte. „Ich glaube fest daran, dass so etwas von jedem einzelnen Athleten selbst entschieden werden muss“, sagte der Fis-Präsident nach dem Unfall der amerikanischen Sportlerin. Vonn (41) war bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo trotz eines kurz zuvor gerissenen Kreuzbandes gestartet, in der Abfahrt dann aber heftig gestürzt.
Nach dem Sturz war vereinzelt Kritik aufgekommen an den Organisatoren, dass diese der angeschlagenen Vonn den Start erlaubt hatten. „Sie kennt besser als jeder andere die Verletzungen an ihrem Körper“, entgegnete Eliasch, der auch Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ist. „Wenn man sich umschaut, dann hat jeder einzelne Athlet irgendeine Art von Verletzung.“
„Unglaublich unglücklich“ sei der Sturz gewesen, unterstrich Funktionär Eliasch am Tag nach dem Unfall am Rande der Team-Kombination der Männer in Bormio. „Niemand kann so etwas noch auffangen“, schilderte der Fis-Präsident. „Aber so etwas ist manchmal Teil des Skirennfahrens. Es ist ein gefährlicher Sport.“
„Du solltest damit nicht hüpfen“: Olympiamedaillen haben eine Sollbruchstelle
Die Medaillen bei den Olympischen Winterspielen haben offenbar eine Sollbruchstelle. Bei mehreren geehrten Athletinnen und Athleten brach der Steg, der das Band an der Plakette hält. Das Malheur passierte dem deutschen Biathleten Justus Strelow nach Bronze mit der Mixed-Staffel genau so wie der Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson (USA) und der schwedischen Langläuferin Ebba Andersson nach ihrem Silber-Gewinn.
„Du solltest damit nicht hüpfen“, riet Johnson der Olympia-Zweiten Emma Aicher, die ihre Silbermedaille in der Abfahrt daher bei der Party am Sonntagabend bald in Sicherheit brachte. An Johnsons Medaille war wie bei Andersson der dünne Steg kurz nach der Siegerehrung im Überschwang der Gefühle gebrochen. Strelows Medaille löste sich bei der wilden Feier im Deutschen Haus vom Band. Teamkollege Philipp Nawrath gab am nächsten Morgen aber Entwarnung: „Ich hoffe und glaube, dass das relativ schnell wieder zusammenzusetzen war. Einen kleinen Schwund gab es, aber das ließ sich alles beheben.“
„Du solltest damit nicht hüpfen“, riet Johnson der Olympia-Zweiten Emma Aicher, die ihre Silbermedaille in der Abfahrt daher bei der Party am Sonntagabend bald in Sicherheit brachte. An Johnsons Medaille war wie bei Andersson der dünne Steg kurz nach der Siegerehrung im Überschwang der Gefühle gebrochen. Strelows Medaille löste sich bei der wilden Feier im Deutschen Haus vom Band. Teamkollege Philipp Nawrath gab am nächsten Morgen aber Entwarnung: „Ich hoffe und glaube, dass das relativ schnell wieder zusammenzusetzen war. Einen kleinen Schwund gab es, aber das ließ sich alles beheben.“
Karriereende von Rodler Felix Loch noch unklar
An ein abruptes Karriereende verschwendet Felix Loch nach seinem enttäuschenden sechsten Platz im Einsitzer-Wettbewerb der Rodler keine Gedanken. Jetzt wolle er alles abschütteln und als Führender im Gesamtweltcup noch einmal die große Kristallkugel gewinnen, sagte der 36 Jahre alte Athlet. „Wer mich kennt, weiß, dass ich das sehr gut hinbekomme. Es sind noch zwei Rennen, wo ich mich mit Jonas (Müller) batteln werde.“ Im Moment führt Loch sehr knapp mit nur einem Punkt Vorsprung. Über einen möglichen Erfolg sagte er: „Ich würde mich freuen, dann kann man sagen, es ist eine versöhnliche Saison. Momentan ist es aber bitter.“ Nach der Saison ist für den 36 Jahre alten Rodler alles möglich. „Wir schauen von Jahr zu Jahr, ob es zwei, drei, vier oder acht sind, es muss alles zusammenpassen. Und ich muss sehen, ob ich vorne mithalten kann. Dann kommt das ein oder andere Jahr noch dazu“, sagte Loch.
Ester Ledecka schimpft auf IOC
Snowboarderin Ester Ledecka hat nach ihrem unerwartet frühen Aus im Parallel-Riesenslalom das Internationale Olympische Komitee (IOC) deutlich kritisiert. „Sie hören nicht zu, denn es geht ihnen gar nicht um die Athleten“, sagte die Tschechin nach dem Rennen in Livigno: „Bei Olympia geht es nicht um die Sportler, es geht um die Show, die Rennen, es geht ums Geld und Politik.“ Der Grund für Ledeckas Ärger ist die Debatte um das zukünftige Programm der Winterspiele. Neben der Nordischen Kombination steht auch der Parallel-Riesenslalom der Snowboarder im Fokus, die traditionsreiche Sportart und der relativ junge Wettbewerb stehen für die Winterspiele 2030 in den französischen Alpen auf der Kippe.
Die Snowboard-Disziplin ist erst seit 2002 in Salt Lake City im Programm. „Wenn man sich hier umschaut, dann haben wir wieder bewiesen, dass wir hierher gehören, denn die Leute sind gekommen, um uns zu sehen. Und es waren wirklich viele, und sie hatten Spaß“, sagte Ledecka. Die 30-Jährige hatte 2018 in Pyeongchang als Doppelsiegerin im alpinen Super-G auf Skiern und im Parallel-Riesenslalom Geschichte geschrieben. Zudem holte sie 2022 in Peking Gold auf dem Snowboard.
Deutsche Langläufer im Skiathlon weit zurück
Die deutschen Langläufer haben wie erwartet im Skiathlon nicht in den Kampf um die Olympia-Medaillen eingreifen können. Friedrich Moch belegte als Bester aus der Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder den 26. Platz. Die Goldmedaille sicherte sich in einem packenden Rennen bei prächtigem Sonnenschein der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo. Er ist auch in weiteren Wettkämpfen bei den Winterspielen der Topfavorit. Klaebo setzte sich kurz vor dem Ziel aus einer fünfköpfigen Spitzengruppe ab und jubelte auf der Zielgeraden ausgelassen. Rang zwei ging nach 20 Kilometern überraschend an den Franzosen Mathis Desloges. Der Norweger Martin Loewstroem Nyenget holte Bronze.
Erstes deutsches Gold durch Rodler Langenhan
Max Langenhan rauschte mit Tempo 130 durch den Eiskanal, dann breitete er die Arme aus und verdrückte im Ziel Freudentränen. Trotz steifem Hals hat der Rodel-Weltmeister mit einer beeindruckenden Rekord-Show für den ersten deutschen Olympiasieg gesorgt. Langenhan fuhr mit vier Bahnrekorden in vier Läufen in einer eigenen Liga und feierte den größten Erfolg seiner Karriere. Mit 0,596 Sekunden Vorsprung verwies der 26-Jährige im Einsitzer den Österreicher Jonas Müller auf Rang zwei. Dritter wurde wie schon vor vier Jahren in Peking der Italiener Dominik Fischnaller. Dabei hatte Langenhan vor dem Start der Rodel-Rennen noch eine Absage in Betracht gezogen, da er einen steifen Hals hatte. Der 1,90 Meter große Athlet biss sich durch und ist nach Platz sechs in Peking vor vier Jahren nun am Ziel seiner Träume. Der Weltcupführende Felix Loch aus Berchtesgaden patzte mehrmals und musste sich bei seinen fünften Winterspielen mit Rang sechs begnügen. Nach dem Zieleinlauf wurde er von seinem Vater Norbert in den Arm genommen. Der Chemnitzer Timon Grancagnolo kam auf Rang neun.
Max Langenhan war im Eiskanal nicht zu schlagen. . Getty Images
Pechstein abgelöst: Österreicherin nun älteste Starterin jemals bei Olympia
Snowboarderin Claudia Riegler aus Österreich hat die deutsche Olympiasiegerin Claudia Pechstein als älteste Starterin abgelöst, die jemals an einem Wettkampf bei den Olympischen Winterspielen teilgenommen hat. Die 52-Jährige trat im Parallel-Riesenslalom an und schied dort im Achtelfinale gegen Ester Ledecka aus. „Ich kann immer noch mit den jungen Mädchen mithalten und mich mit ihnen messen“, sagte Riegler, die im November 1994 ihr Weltcup-Debüt feierte. Mit 30 Jahren sei sie laut eigener Aussage aus dem österreichischen Aufgebot geworfen worden. „Man sagte mir, ich sei zu alt“, so Riegler. Später kehrte sie jedoch zurück. „Meine größte Motivation ist jetzt mein Alter und ich weiß, dass ich immer noch schnell sein kann, und das macht mich stolz.“