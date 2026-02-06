Für unseren Blog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa und sid.
Vonn tanzt – und absolviert erstes Olympia-Training
Eine Woche nach ihrem folgenschweren Sturz hat Lindsey Vonn das erste Olympia-Training erfolgreich bestritten. Die Amerikanerin, die nach eigenen Angaben mit einem durchgerissenen Kreuzband im linken Knie antritt, zeigte auf der Tofana-Strecke in Cortina d'Ampezzo eine solide Fahrt ohne zu großes Risiko. Die deutsche Mitfavoritin Emma Aicher hatte Probleme und verpasste einige Tore.
Nachdem das erste Training am Donnerstag wegen Schneefalls abgesagt worden war, gestaltete das Wetter auch den Freitag kompliziert. Schon nach fünf Fahrerinnen musste das Training wegen dichten Nebels für längere Zeit unterbrochen werden. Zudem meldeten die ersten Starterinnen, dass die Piste teils sehr anspruchsvoll angelegt sei, woraufhin nachgearbeitet wurde.
Die Wartezeit vertrieben sich die US-Amerikannerinnen unter anderem mit einer Tanzchoreografie. Selbst Vonn mit dem maladen Knie machte dabei mit.
Schneller Kanadier beim Abfahrtstraining
Skirennläufer James Crawford aus Kanada war der Schnellste beim nicht mehr aussagekräftigen Abschlusstraining für die Abfahrt in Bormio. Der Weltmeister im Super-G von 2023 lag vor dem am Vortag gestürzten Daniel Hemetsberger aus Österreich (+1,68 Sekunden) und Adrian Smiseth Sejersted aus Norwegen (+2,47). Der einzige deutsche Starter Simon Jocher kam mit 5,08 Sekunden Rückstand ins Ziel. Nach bereits zwei absolvierten Trainingsläufen, in denen Ryan Cochran-Siegle (USA) und Mattia Casse (Italien) die Bestzeit erzielten, gingen im dritten Probelauf nur noch 23 der 44 gemeldeten Läufer an den Start. Sie fuhren meist nur abschnittsweise im Renntempo und ließen es im Schlussabschnitt austrudeln. Dazu gehörte auch Jocher, der bis zur vorletzten Zwischenzeit nur 0,24 Sekunden hinter Crawford lag. Die Abfahrt auf der Stelvio findet am Samstag statt (11.30 Uhr/ARD und Eurosport).
Noch ein Nachtrag in Sachen Lindsey Vonn: Am Freitagvormittag geht es an der Strecke in Cortina noch einmal ins Training der Abfahrtsfrauen. Dort will die Amerikanerin ihr Knie testen, aber wer ihr zuletzt in sozialen Medien bei der Vorbereitung zuschaute, konnte erahnen, dass sie wild entschlossen ist, am Sonntag zu starten. Und auch ihre deutsche Konkurrentin Emma Aicher äußerte zum Ende der Woche bereits, dass sie fest mit der 41-Jährigen rechnet:
„Die Lindsey ist immer schnell, die kann man nicht abschreiben, wenn sie am Start steht!“
Deutsche Fahnenträgerin Schmid hadert
Den Tag vor ihrem großen Auftritt als Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier würde Skispringerin Katharina Schmid am liebsten schnell vergessen. „Ich möchte mich jetzt wieder aufs Springen konzentrieren und dann den Abend genießen“, erklärte die 29-Jährige. Mit Platz 15, 18 und 19 konnte Schmid im Training auf der Normalschanze im italienischen Predazzo nicht überzeugen. „Ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt. Ich bin schlecht reingekommen“, sagte die mehrfache Weltmeisterin aus Oberstdorf. „Ich würde gerne am Freitag neu anfangen.“
Am Freitag folgt das nächste Training am Morgen, am Abend der große Auftritt im Skisprung-Stadion. Als Fahnenträgerin wird Schmid bei ihren letzten Spielen die deutsche Mannschaft anführen und dann einen Tag später an gleicher Stelle sportlich eingreifen. Im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion wird Eishockeyprofi Leon Draisaitl die deutsche Fahne tragen. „Ich hoffe, ich kann dann diesen Schwung mitnehmen. Diese Stimmung, dieses positive Gefühl“, sagte Schmid. Die ersten Medaillen im Skispringen der Frauen werden am Samstag (ab 18.45 Uhr) vergeben. In Peking sprang sie 2022 zu Silber. Edelmetall wäre in diesem Jahr eine große Überraschung.
SZ-Interview mit Skiprofi Linus Straßer
Wie das so ist, wenn man als Skifahrer zu Olympia fährt und eigentlich den riesigen Trubel an Weltcup-Strecken wie Kitzbühel oder Wengen gewohnt ist? Darüber hat der Münchner Slalom-Spezialist Linus Straßer mit der SZ gesprochen. Er ist nach zwei „sterilen“ Spielen in China und Südkorea gespannt, ob es in Italien anders wird – und er erzählt, warum er eher für sich Rennen fährt als für Deutschland.
Deutsche Eishockey-Frauen verarbeiten Niederlage
Die deutschen Eishockeyspielerinnen pochen nach dem Fehlstart auf die schnelle Wiedergutmachung. „Das Selbstbewusstsein ist natürlich ein bisschen geknickt. Aber ich kenne meine Mädels“, sagte Kapitänin Daria Gleißner, „ich weiß, dass wir gegen Japan nichts mehr zulassen werden.“ Die DEB-Frauen hatten am Donnerstag ihr erstes Spiel auf olympischem Eis seit zwölf Jahren gegen Schweden (1:4) verloren. Im zweiten Vorrundenduell trifft Deutschland am Samstag (12.10 Uhr/ARD und Eurosport) auf Japan. Gegen die Japanerinnen hatte die DEB-Auswahl ihre Generalprobe Ende Januar verloren (2:3 n.V.). In Mailand geht es in der schwächer eingestuften Gruppe B gegen Schweden, Japan, Frankreich und Gastgeber Italien um drei Viertelfinal-Tickets. Vor allem offensiv muss sich das deutsche Team steigern. Man brauche „auf jeden Fall die Torabschlüsse, offensiv war das einfach zu wenig. Wenn du Tore schießen willst, brauchst du Torschüsse“, sagte Gleißner
Riesch äußert Bedenken wegen Vonns Verletzung
Maria Riesch hat Lindsey Vonn nach deren Kreuzbandriss vor dem Risiko eines Starts in der Abfahrt gewarnt. „Es ist ein Ritt auf Messers Schneide, was sie sich da in Cortina zumutet“, sagte die 41-Jährige der Rheinischen Post. Zwar sei die gleichaltrige Vonn topfit, habe nach eigenen Angaben keine Schmerzen und verfüge über ein gutes Stabilitätsgefühl sowie eine gute Muskulatur. „Aber“, erklärte Riesch, „es ist in einer Extremsituation eben das Kreuzband des linken Knies gerissen. Das ist sehr riskant.“
Vonn war am vergangenen Freitag bei der Abfahrt von Crans-Montana/Schweiz schwer gestürzt und hatte sich dabei unter anderem einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Vancouver-Olympiasiegerin Vonn, die in dieser Saison nach ihrem Comeback in der Abfahrt aufgetrumpft hatte, will trotz der Verletzung auf ihrer Lieblingsstrecke in Cortina (Sonntag, 11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) starten.
Knieexperte Manuel Köhne über Vonns Olympiastart: „Das ist ein Risikospiel, wie Russisch Roulette“
Lindsey Vonn will trotz ihres Kreuzbandrisses bei Olympia starten. Ist sie damit konkurrenzfähig? Und können Hobbyskifahrer mit dieser Verletzung weitercarven? Ein Gespräch mit Kniespezialist Manuel Köhne.
Norovirus: Frauen-Eishockey-Topspiel zwischen Finnland und Kanada verlegt
Das erste Topduell des Eishockey-Turniers der Frauen ist kurzfristig abgesetzt worden. Weil das Norovirus einen Großteil des finnischen Teams erwischt hat, hat das IOC das für Donnerstagabend (21.10 Uhr) geplante Spiel der Weltranglistendritten gegen die Weltranglistenersten aus Kanada auf den 12. Februar (14.30 Uhr) verlegt.
„Dies war eine notwendige Entscheidung, die den Geist der Olympischen Spiele und die Integrität des Wettbewerbs widerspiegelt“, teilte das IOC am Donnerstag mit. Wie Finnlands Verband mitteilte, seien nur acht Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen einsatzbereit gewesen, die restlichen 13 Spielerinnen seien von der Durchfallerkrankung betroffen. Hätte Finnland nicht antreten können, wäre Kanada kampflos zum 1:0-Sieger erklärt worden.
Finnland hatte 2022 in Peking Bronze geholt, für Kanada gab es damals den fünften Olympiasieg beim siebten Frauenturnier. Beide Mannschaften treten in Mailand in der Top-Gruppe A an und treffen damit zunächst nicht auf die deutschen Frauen.
Deutsches Eishockey-Team verpatzt Olympia-Auftakt
Dämpfer für die deutschen Eishockey-Frauen noch vor dem offiziellen Olympia-Start: Am Tag vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele hat das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod ihr erstes Vorrundenspiel in Mailand mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) gegen Schweden verloren.
Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) war zwar durch Katarina Jobst-Smith (9. Minute) von den Vancouver Goldeneyes aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL in Führung gegangen, verlor im Mittelabschnitt vor allem in Unterzahlsituationen aber etwas den Faden. Lina Ljungblom (12./28.), Mira Jungaker (40.) und Thea Johansson (52.) drehten für die Schwedinnen die Partie vor rund 2000 Zuschauern in der provisorisch errichteten Eishalle auf dem Mailänder Messegelände.
Norweger kritisieren Curling-Eis
Eis für Curling-Wettbewerbe herzustellen, ist eine Wissenschaft für sich. Im Olympia-Ort Cortina d'Ampezzo ist das offenbar nicht ganz so gut geglückt. Zumindest legt das die Reaktion des norwegischen Curlers Magnus Nedregotten nahe. „Das ist so verdammt langsam. Verdammt, was für ein beschissenes Eis!“, schimpfte der 35-Jährige im ersten End des Spiels gegen die USA (6:8) im Rahmen des Mixed-Wettbewerbs, den er an der Seite seiner Ehefrau Kristin Skaslien (40) bestreitet.
Danach wurde er im norwegischen Rundfunk auf seinen Ausbruch angesprochen. „Habe ich beschissenes Eis gesagt? Das war noch sehr vornehm ausgedrückt“, polterte Nedregotten, der mit Skaslien schon Bronze (2018) und Silber (2022) gewonnen hat. „Es war langsam“, meinte Nedregotten und gab zu: „Die Besseren haben trotzdem gewonnen, aber es ist schade, dass wir nicht die Verhältnisse haben, bei denen wir trainiert und die wir erwartet haben.“
Das Eis scheint nicht das einzige Problem in der Anlage zu sein. Am Mittwoch war während der Spiele der Strom und damit auch die Anzeigetafel ausgefallen. Curling-Eis ist stets etwas wärmer als jenes beim Eishockey oder Eiskunstlauf, wodurch die Steine schneller laufen. Dadurch ist es allerdings auch brüchiger und somit schwieriger zu präparieren.
Weikert verteidigt Wahl von Draisaitl
DOSB-Chef Thomas Weikert hält die Wahl von Eishockeyprofi Leon Draisaitl zum deutschen Fahnenträger trotz dessen fehlender Olympia-Erfahrung für eine gute Entscheidung. „Das Publikum hat es so gesehen, die Athletinnen und Athleten haben es so gesehen“, sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds am Tag vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Mailand. NHL-Profi Draisaitl war noch nie bei Olympia dabei, hatte sich bei der Abstimmung über den Fahnenträger aber gegen die Olympiasieger Tobias Wendl (Rodeln) und Johannes Rydzek (Nordische Kombination) durchgesetzt.
