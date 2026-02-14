Biathlon : Nach Bronze in der Mixed-Staffel warten Deutschlands Biathletinnen und Biathleten in den Einzelwettbewerben noch auf eine Medaille – teils waren sie weit davon entfernt . Anschließend an das Sprintrennen stehen heute beide Verfolgungswettkämpfe an. Die Männer starten um 11.15 Uhr , Philipp Horn geht als Zehnter mit über einer Minute Rückstand ins Rennen. Bei den Frauen hat Franziska Preuß als Siebte ähnlich viel Zeit gutzumachen. Der Wettkampf beginnt um 14.45 Uhr .

Ski Alpin: Nach dem Riesenslalom der Männer sind heute die Frauen dran – unter anderem mit Emma Aicher. Zwei Silbermedaillen hat sie bereits: eine in der Abfahrt, und eine zusammen mit Kira Weidle-Winkelmann in der Teamkombination. Im Riesenslalom ist Aicher aber eher Außenseiterin. Bessere Chancen rechnet sich Lena Dürr aus, die erstmals bei diesen Spielen angreift. Der erste Durchgang startet um 10 Uhr, der entscheidende zweite um 13.30 Uhr.

Skispringen: Das deutsche Frauen-Quartett aus Selina Freitag, Agnes Reisch, Katharina Schmid und Juliane Seyfarth stürzt sich von der Großschanze. Der erste Durchgang startet um 18.45 Uhr, der zweite folgt um 19.57 Uhr. Bei den Männer hatte Philipp Raimund nach Gold von der Normalschanze von der Großschanze nur Rang neun belegt.

Skeleton: Insgesamt zweimal Silber und zweimal Bronze gab’s im Einzel der Männer und der Frauen. Der Eiskanal liefert bei Winterspielen ja traditionell das meiste deutsche Edelmetall – umso besser, wenn es eine weitere Disziplin ins Olympiaprogramm schafft: Denn auch im Skeleton gibt es jetzt einen Teamwettbewerb. Gesucht wird die schnellste kombinierte Zeit aus einem Gespann von Mann und Frau. Neben starken Briten zählen auch die Deutschen zu den Medaillenfavoriten. Die olympische Premiere startet um 18.00 Uhr.

Skilanglauf: Gibt es einen neuen König der Winterspiele? Der Norweger Johannes Hosflot Klaebo könnte mit seinem insgesamt neuntes Olympiagold zum erfolgreichsten Winterathleten aller Zeiten werden. Die 4 × 7,5 km-Kilometer-Staffel der Männer startet um 12 Uhr.

Eishockey: Wie gut kann das deutsche Team um Leon Draisaitl den Dämpfer vom Vortag abschütteln? Nach der überraschenden 3:4-Niederlage gegen Lettland treffen die Eishockey-Männer im letzten Gruppenspiel auf die Goldkandidaten der USA (21.10 Uhr). Es geht um eine möglichst gute Ausgangsposition für die K.o.-Runde.

Bobsport: Nach Rodeln und Skeleton beginnen die Olympischen Spiele nun auch für Bobfahrer. Als erste Disziplin steht der Monobob der Frauen auf dem Programm. Aus deutscher Sicht darf man auf Medaillen hoffen: Kim Kalicki, Lisa Buchwitz und vor allem Gesamtweltcupsiegerin Laura Nolte sind am Start. Der ersten beiden Läufe starten um 10 Uhr und um 11.15 Uhr. Die Läufe drei und vier folgen am Montag.

Curling: Zwei Siege, zwei Niederlagen – so die bislang ausgeglichene Bilanz der deutschen Curling-Männer um Skip Marc Muskatewitz. Um 9.05 Uhr steht die nächste Partie gegen Großbritannien an. Nach einer Gruppenphase jeder gegen jeden braucht es einen Platz unter den besten vier, um ins Halbfinale einzuziehen.

Eiskunstlauf: Der Einbruch von Ilia Malinin in der Kür war eine der bislang größten Überraschungen dieser Winterspiele. Die größte deutsche Chance im Eiskunstlauf liegt im Paarlauf. Minerva Hase und Nikita Wolodin gewannen bei der WM im vergangenen Jahr Silber. Nun wollen sie die erste Olympiamedaille seit der goldenen für Aljona Savchenko und Bruno Massot 2018 in Südkorea. Das Kurzprogramm startet um 19.45 Uhr. Die entscheidende Kür steht am Montag an.

Snowboard: Vier Snowboarder gleichzeitig auf der Piste, so funktioniert der Cross-Wettbewerb. Im Mixed geht es um die schnellste kombinierte Zeit von einem Mann und einer Frau. Für Deutschland geht Leon Ulbricht zusammen mit Jana Fischer an den Start. Die Viertelfinals starten um 13.45 Uhr, gefolgt von den Halbfinals um 14.15 Uhr und dem Finallauf um 14.35 Uhr.

Eisschnelllauf: Bei den Frauen steht der Sprintwettbewerb über 500 Meter an. Für Deutschland geht Sophie Warmuth ab 17.03 Uhr an den Start.

Ski Freestyle: Auf der Parallel-Buckelpiste geht es im Eins-gegen-Eins um die beste Kombination aus Technik, Sprüngen und Zeit. Der Männer-Wettbewerb startet um 10.30 Uhr, das finale Duell findet um 11.45 Uhr statt. Deutsche Vertreter sind nicht am Start.

Übertragungen am Sonntag, 15. Februar: ZDF und Eurosport im TV. Sportschau (ARD) und Sportstudio (ZDF) übertragen außerdem zahlreiche Einzelevents im Livestream.

Alle Medaillenentscheidungen am Sonntag, 15. Februar, im Überblick