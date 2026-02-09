Ski Alpin : Mit der Team-Kombination tritt eine neue Disziplin auf die Olympia -Bühne. Erstmals startet pro Nation zunächst ein Athlet in der Abfahrt und später ein anderer im Slalom. Beide Zeiten werden addiert. Der Männer-Wettkampf dieser Spiele startet um 10.30 Uhr mit der Abfahrt, ehe im Slalom um 14 Uhr die Medaillen vergeben werden. Zweifelsohne wird auch der schwere Sturz von Lindsey Vonn in der gestrigen Frauen-Abfahrt Thema auf der Piste sein.

Rennrodeln: Nach der Goldmedaille von Max Langenhan bei den Männern starten nun auch die Frauen im Einsitzer: Aus deutscher Sicht rechnen sich Julia Taubitz, Merle Fräbel und Anna Berreiter Medaillenchancen aus. Der erste Lauf startet um 17 Uhr, gefolgt vom zweiten um 18.35 Uhr. Die Entscheidung fällt am Dienstag in den Läufen drei und vier.

Skispringen: In Predazzo stürzen sich die Männer von der heiß diskutierten Skisprunganlage. Für Deutschland gehen Felix Hofmann, Pius Paschke, Philipp Raimund und Andreas Wellinger an den Start. Der erste Durchgang von der Normalschanze startet um 19 Uhr, der zweite um 20.12 Uhr. Die deutschen Frauen waren am Sonntag leer ausgegangen. Dafür gab es mit Nika Prevc die wohl traurigste Silbermedaillen-Gewinnerin dieser Spiele.

Eishockey: Nach der Auftaktniederlage gegen Schweden und dem anschließenden 5:2-Sieg gegen Japan steht für die deutschen Eishockey-Frauen das dritte Gruppenspiel gegen Frankreich auf dem Programm (16.40 Uhr). Morgen warten zum Abschluss die Gastgeberinnen aus Italien. Die ersten drei der Fünfergruppe qualifizieren sich fürs Viertelfinale.

Eisschnelllauf: Um 17.30 Uhr kämpfen die Frauen über 1000 Meter um die Medaillen. Für Deutschland mit dabei: Anna Ostleder. Am Sonntag hatte Francesca Lollobrigida über 3000 Meter das erste Olympia-Gold für Gastgeber Italien bei diesen Spielen gewonnen.

Eiskunstlauf: Mit dem Rhythmustanz steht der erste Teil im Eistanz auf dem Programm (19.20 Uhr). Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan gehen als deutsches Paar an den Start. Der Kürtanz findet am Mittwoch statt.

Ski Freestyle: Beim Slopestyle zeigen die Frauen Tricks und Sprünge auf zwei Skiern. Es zählt der besten von drei Versuchen. Der finale Durchgang startet um 13.28 Uhr. Eine deutsche Starterin ist nicht dabei. Die 19-jährige Muriel Mohr verletzte sich kurz vor den Spielen.

Snowboard: Wie Skispringen, nur auf dem Snowboard – so könnte man die Disziplin Big Air beschreiben. Eine Schanze, ein Sprung: Gesucht wird die perfekte Kombination aus Drehungen, Griffen ans Board und Landung. Es zählen die besten zwei von drei Versuchen. Ihren finalen Durchgang absolvieren die Frauen um 20.15 Uhr. Die Deutsche Annika Morgan verpasste in der Qualifikation den Sprung ins Finale.

Übertragungen am Montag, 9. Februar: ARD und Eurosport im TV. Sportschau (ARD) und Sportstudio (ZDF) übertragen außerdem zahlreiche Einzelevents im Livestream.

Alle Medaillenentscheidungen am Montag, 9. Februar, im Überblick