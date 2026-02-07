Ski Alpin : Die erste Medaillenentscheidung gibt es ab 11.30 Uhr in der Abfahrt Frauen. Neben den deutschen Medaillenkandidatinnen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann startet auch die US-Athletin Lindsey Vonn. Das Knie der 41-Jährigen hielt den Trainingsbelastungen trotz Kreuzbandrisses stand .

Biathlon: In der Mixed-Staffel startet für das deutsche Team Vanessa Voigt, Franziska Preuß, Justus Strelow und Philipp Nawrath der erste Teamwettbewerb. In der Antholz Biathlon Arena laufen die Athletinnen und Athleten um 14.10 Uhr insgesamt viermal sechs Kilometer.

Live Olympia : Lollobrigida holt erstes Gold für Italien – Freestyler protestiert gegen ICE Die Eisschnellläuferin reüssiert mit olympischer Rekordzeit. Die deutschen Skispringerinnen verpassen auf der Normalschanze eine Medaille. Alle Nachrichten im Newsblog. ...

Rennrodeln: Nach den Läufen 1 und 2 am Samstag stehen um 17 Uhr (Lauf 3) und 18.34 Uhr (Lauf 4) die entscheidenden Durchgänge im Einsitzer der Männer statt. Mit dabei sind die Deutschen Max Langenhan, Felix Loch und Timon Grancagnolo.

Eiskunstlauf: Im Teamwettbewerb stehen ab 19.30 Uhr die letzten Entscheidungen an: In der mailändischen Eislaufarena tanzt unter anderem der US-Könner Ilia Malinin um Medaillen.

Snowboard: Ab 9.30 Uhr beginnt der Parallel-Riesenslalom unter anderen mit Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister. Die Medaillenentscheidungen folgen am frühen Nachmittag (14.26 /14.29 Uhr) im großen und kleinen Finale der Frauen. Im Anschluss fahren die Männer (14.36 /14.39 Uhr) um die Medaillen.

Eisschnelllauf: Die Männer skaten um 16 Uhr 5000 Meter um die erste Medaille auf dem Oval der mailändischen Eislaufbahn.

Übertragende Sender am Sonntag, 8. Februar: ZDF, Eurosport

Alle Medaillenentscheidungen am Sonntag, 8. Februar, im Überblick