Eiskunstlauf : Deutsche Medaillenchance im Paarlauf. Nach dem Kurzprogramm vom Sonntag führen Minerva Hase und Nikita Volodin, die WM-Zweiten präsentierten eine fehlerfreie Tango-Vorstellung. Nun darf das Duo weiter auf den ganz großen Erfolg hoffen – und könnte es Aljona Savchenko und Bruno Massot gleichtun, die 2018 in Südkorea Gold gewannen. Die Kür startet um 20 Uhr . Das zweite deutsche Paar Annika Hocke und Robert Kunkel belegt nach einer guten Vorstellung ohne groben Fehler den elften Rang.

Bobsport: Nach aus deutscher Sicht glänzenden Rodel- und Skeleton-Wettbewerben könnte es nun auch die ersten Medaillen im Bob geben. Bei den Frauen im Monobob stehen die entscheidenden Läufe drei (19 Uhr) und vier (21.06 Uhr) an. Nach dem ersten Tag führt Laura Nolte. Lisa Buckwitz liegt auf Platz sechs. Außerdem startet der Zweierbob-Wettkampf der Männer mit den ersten beiden Läufen (10 Uhr und 11.57 Uhr). Für Deutschland gehen mit den Piloten Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour die drei besten des Gesamtweltcups an den Start.

Skispringen: Der klassische Teamwettbewerb ist Geschichte. Statt wie bislang vier gehen bei diesen Spielen nur noch zwei Männer als sogenanntes „Superteam“ an den Start. Für Deutschland dürften Olympiasieger Philipp Raimund zusammen mit Andreas Wellinger starten. Alle Duos gehen jeweils dreimal vom Balken – insgesamt geht es also um das beste addierte Ergebnis aus sechs Sprüngen. Der erste Durchgang startet um 19 Uhr, der zweite um 19.43 Uhr und der entscheidende dritte um 20.20 Uhr.

Ski Alpin: Nun steht der Slalom der Männer an. Für Deutschland mit dabei: Linus Straßer und Alexander Schmid. Der erste Durchgang startet um 10 Uhr, der entscheidende zweite folgt um 13.30 Uhr.

Curling: Zwei Siege, aber bereits drei Niederlagen – so langsam stehen die deutschen Curling-Männer des CC Füssen um Skip Marc Muskatewitz unter Druck. Im sechsten Gruppenspiel geht es um 14.05 Uhr gegen Schweden. Wenn es noch etwas werden soll mit dem Halbfinaleinzug, darf sich das Team keine weitere Pleite erlauben – denn dafür braucht es im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ einen Platz unter den besten vier von zehn Mannschaften.

Ski Freestyle: Eine Schanze, ein Sprung – in der Disziplin Big Air geht es um die perfekte Kombination aus Drehungen, Griffen ans Board und Landung. Das Finale der Frauen startet um 20.15 Uhr. Die Deutsche Muriel Mohr verpasste in der Qualifikation das Finale.

Shorttrack: Nächste Entscheidung bei den Frauen. Um 12.42 Uhr bestreiten die Frauen ihr Finale über 1000 Meter. Shorttrack ist die einzige Sportart dieser Winterspiele, an der keine deutschen Athletinnen und Athleten teilnehmen.

Übertragungen am Montag, 16. Februar: ARD und Eurosport im TV. Sportschau (ARD) und Sportstudio (ZDF) übertragen außerdem zahlreiche Einzelevents im Livestream.

Alle Medaillenentscheidungen am Montag, 16. Februar, im Überblick