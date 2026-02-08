Im Val di Fiemme werden die nordischen Ski-Disziplinen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien ausgetragen. Die Skispringerinnen und Skispringer treten auf der Schanze in Predazzo an, die Langlauf-Rennen finden in Tesero statt. Beide Anlagen nutzen die Nordischen Kombinierer zum Springen und Langlaufen.

Skispringen

Die Giuseppe-Dal-Ben-Anlage ist eine der renommiertesten Skisprung-Arenen Europas. Die Normalschanze hat eine Hillsize von 107 Metern und den K-Punkt bei 98 Metern. Bei der Großschanze liegt die Hillsize bei 141 Metern, der K-Punkt bei 128 Metern. Nachdem sich dort beim Sommer-Grand-Prix drei Springerinnen Kreuzbandrisse zugezogen haben, wurden sie nochmals umgebaut. Insgesamt finden sechs reine Skisprung-Wettbewerbe auf den Schanzen statt, je zwei Frauen- und Männer-Springen sowie ein Mixed-Springen mit beiden Geschlechtern sowie ein Super-Team-Springen bei den Männern, bei dem nur zwei statt vier Athleten einer Nation antreten.

Die Norwegerin Anna Odine Ström sicherte sich Gold. Dahinter lagen die bisherigen Dominatorinnen des Winters: Nika Prevc (Slowenien) holte Silber, Nozomi Maruyama Bronze für Japan.

Samstag, 7. Februar: Normalschanze, Einzel, 2. Durchgang (F) - Gold: Anna Odine Ström (Norwegen)

Montag, 9. Februar, 19.00 Uhr: Normalschanze, Einzel, 1. Durchgang (M)

Montag, 9. Februar, 20.12 Uhr: Normalschanze, Einzel, 2. Durchgang (M)

Dienstag, 10. Februar, 18.45 Uhr: Normalschanze, Mixed-Team, 1. Durchgang

Dienstag, 10. Februar, 20.00 Uhr: Normalschanze, Mixed-Team, 2. Durchgang

Samstag, 14. Februar, 18.45 Uhr: Großschanze, Einzel, 1. Durchgang (M)

Samstag, 14. Februar, 19.57 Uhr: Großschanze, Einzel, 2. Durchgang (M)

Sonntag, 15. Februar, 18.45 Uhr: Großschanze Einzel, 1. Durchgang (F)

Sonntag, 15. Februar, 19.57 Uhr: Großschanze Einzel, 2. Durchgang (F)

Montag, 16. Februar, 19.00 Uhr: Super Team, 1. Durchgang (M)

Montag, 16. Februar, 19.43 Uhr: Super Team, 2. Durchgang (M)

Montag, 16. Februar, 20.20 Uhr: Super Team, 3. Durchgang (M)

Drama um Domen Prevc : Die verlorenen Ski erreichen die höchste politische Bühne Ein paar herrenlose Ski, die die WM-Flugschanze in Oberstdorf hinuntersausen – und ein doppelter Protest: Sloweniens Skispringer um Domen Prevc haben bei den Titelkämpfen im Stillachtal Geschichte geschrieben. Von Sebastian Winter ...

Ski Langlauf

Zwölfmal gehen die Langläuferinnen und Langläufer in die Loipe. Beim Skiathlon müssen je zehn Kilometer im Freistil und klassisch absolviert werden. Am letzten Olympia-Wochenende finden traditionell die 50-Kilometer-Läufe statt.

Das erste Gold sicherte sich Frida Karlsson (Schweden) vor ihrer Landsfrau Ebba Andersson. Bronze holte sich Heidi Weng (Norwegen).

Bei den Männern waren ‚nur‘ zwei Norweger auf dem Podest. Johannes Klaebo und Martin Nyenget holten Gold und Bronze. Silber ging an den Franzosen Mathis Deloges.

Skiathlon, 10 km + 10 km (F) - Gold: Frida Karlsson (Schweden)

Skiathlon, 10 km + 10 km (M) - Gold: Johannes Hösflot Klaebo (Norwegen)

Dienstag, 10. Februar, 09.15 Uhr: Sprint Klassisch Qualifikation (F)

Dienstag, 10. Februar, 09.55 Uhr: Sprint Klassisch Qualifikation (F)

Dienstag, 10. Februar, 13.13 Uhr: Sprint Klassisch, Finale (F)

Dienstag, 10. Februar, 13.25 Uhr: Sprint Klassisch, Finale (M)

Donnerstag, 12. Februar, 13.00 Uhr: Freistil, 10 km (F)

Freitag, 13. Februar, 11.45 Uhr: Freistil, 10 km (M)

Samstag, 14. Februar, 12.00 Uhr: Staffel, 4 x 7,5 km (F)

Sonntag, 15. Februar, 12.00 Uhr: Staffel, 4 x 7,5 km (M)

Mittwoch, 18. Februar, 09.45 Uhr: Team Sprint Freistil Qualifikation (F/M)

Mittwoch, 18. Februar,11.45 Uhr: Team Sprint Freistil, Finale (F)

Mittwoch, 18. Februar, 12.15 Uhr: Team Sprint Freistil, Finale (M)

Samstag, 21. Februar, 11.00 Uhr: Massenstart Klassisch, 50 km (M)

Sonntag, 22. Februar, 10.00 Uhr: Massenstart Klassisch, 50 km (F)

Nordische Kombination

Nur dreimal wird bei den Kombinierern Gold vergeben. Je ein Wettbewerb findet auf der Normal- und Großschanze statt. Hinzu kommt ein Teamwettbewerb, bei dem jedoch nur zwei Athleten teilnehmen. Die Frauen wurden bei Olympia trotz Einsprüchen nicht berücksichtigt.

Nordische Kombiniererin Nathalie Armbruster : „Vor dem Fernseher zu sitzen, den Männern zuzuschauen – das wird wehtun!“ Die Nordische Kombination ist die einzige reine Männersportart bei Olympia. Gesamtweltcup-Siegerin Nathalie Armbruster findet das diskriminierend. Ein Gespräch über Frauenrechte im Sport. SZ Plus Interview von Sebastian Winter ...

Mittwoch, 11. Februar, 10.00 Uhr: Einzel, Normalschanze, Springen

Mittwoch, 11. Februar, 13.45 Uhr: Einzel, 10 km, Entscheidungslauf

Dienstag, 17. Februar, 10.00 Uhr: Einzel, Großschanze, Springen

Dienstag, 17. Februar, 13.45 Uhr: Einzel, 10 km, Entscheidungslauf

Donnerstag, 19. Februar, 10.00 Uhr: Team Großschanze, Springen

Donnerstag, 19. Februar, 14.00 Uhr: Team Sprint 2 x 7,5 km

Wer hat Chancen auf eine Medaille?

Favoriten im Ski-Langlauf

Bei den Männern dominieren auch in diesem Winter die Norweger. Johannes Klaebo allen voran, der auch die Tour de Ski gewann. Hinter Klaebo stehen Harald Amundsen und Mattis Stenshagen ganz vorn im Gesamtweltcup. Bei den Frauen gilt es Jessica Diggins zu schlagen. Das können vor allem die Schwedinnen Moa Ilar, Maja Dahlqvist oder Ebba Andersson. Auch die zwei Finninnen Johanna Matintalo und Jasmi Joensuu haben schon Weltcup-Rennen gewonnen.

Aus deutscher Sicht fehlt natürlich die dopinggesperrte Victoria Carl, doch auch Coletta Rydzek (zweimal Zweite) oder Laura Gimmler (Zweite in Goms) überzeugten im Sprint. Bei den deutschen Männern läuft in diesem Winter wenig. Florian Notz erzielte mit Platz zwölf das beste Ergebnis in dieser Saison. Eine Medaille ist nicht zu erwarten.

Favoriten im Skispringen

Alles andere außer Gold für Domen Prevc (Slowenien) wäre eine kleine Sensation. Allerdings gibt es auf der Normalschanze bei Weltmeisterschaften und Olympia regelmäßig Überraschungen, dort fühlt sich der Flieger Prevc nicht so wohl wie auf den großen Schanzen. In dieser Saison sind auch die Japaner Ryoyu Kobayashi und Ren Nikaido in guter Form. Auf Medaillen dürfen die Österreicher hoffen, die mit Jan Hörl, Daniel Tschofenig und Stephan Embacher sowie Stefan Kraft gleich vier Athleten haben, die aufs Podest springen können. Eine deutsche Medaille wäre überraschend. Die beiden besten im Gesamtweltcup, Philipp Raimund und Felix Hoffmann, hatten zuletzt ihre Probleme trotz Raimunds dritten Platz in Willingen.

Bei den Frauen haben die Deutschen immerhin in Selina Freitag eine Podest-Kandidatin in den eigenen Reihen. Die Konkurrenz aus Japan mit Nozomi Maruyama, aus Österreich mit Lisa Eder und der alles überragenden Nika Prevc (Slowenien) sind stärker einzuschätzen. Katharina Schmid, Deutschlands erfolgreichste Springerin, hört nach dieser Saison auf, es sind ihre letzten Winterspiele.

Philipp Raimund : Der Skispringer, der Höhenangst hat Während die etablierten DSV-Adler schwächeln, fliegt Philipp Raimund pünktlich zur Vierschanzentournee in die Weltspitze – wäre da nicht die latente Gefahr eines Kontrollverlusts. SZ Plus Von Sebastian Winter ...

Favoriten der Nordischen Kombination

Nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt von Überflieger Jarl Magnus Riiber gibt’s wieder mehr Wettbewerb. Johannes Lamparter (Österreich, fünf Weltcupsiege), Jens Luras Öftebrö (Norwegen, drei Weltcupsiege) und Julian Schmid (Deutschland, ein Weltcupsieg) stehen im Gesamtweltcup ganz vorn. Vinzenz Geiger, Olympiasieger von 2022, gewann auch schon zwei Rennen. Auch Öftebrös Bruder Einar sowie die Rettenegger-Brüder aus Österreich (Stefan und Thomas) zählen zu den Medaillenkandidaten.