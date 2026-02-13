Biathlon: In der Mixed-Staffel holte Justus Strelow bereits eine Medaille bei diesen Spielen. Am frühen Freitagnachmittag ( 14 Uhr ) kehrt der Sachse ins deutsche Aufgebot im Sprint zurück . Beim Einzel der Männer war er nicht dabei gewesen.

Snowboard: Nach dem die Männer am Donnerstag vorgelegt haben, starten die Cross Rennen der Frauen um 10 Uhr. Die Entscheidungen fallen dann im Finale um 14.46 Uhr. Am Freitagabend (19.30 Uhr) geht es in der Halfpipe für die Männer auch um Edelmetall.

Skeleton: Deutschland ist nach Lauf 1 und 2 auf Medaillenkurs im Einzel der Männer. Um 21.05 Uhr geht es dann ein letztes Mal in den Eiskanal von Cortina. Die Frauen starten im Einzel mit Lauf 1 (16 Uhr) und Lauf 2 (17.48 Uhr).

Eiskunstlauf: Nach Gold im Team-Wettbewerb für Ilia Malinin, geht der Eisvirtuose auch in der Kür als Favorit auf die Eisfläche. Ab 19 Uhr geht der Wettkampf in Mailand über die Bühne.

Curling: In der Vorrunde der Frauen und Männer beginnen um 9.05 Uhr, 14.05 Uhr und 19.05 Uhr insgesamt zwölf Partien. Die deutschen Männer um Marc Muskatewitz spielen am Abend gegen die Gastgeber aus Italien im dritten Spiel der Vorrunde.

Eisschnelllauf: Über die kurze Distanz hat es für den 18-jährigen Finn Sonnekalb am Mittwoch für keine Medaille gereicht. Am Freitagnachmittag (16 Uhr) läuft dann der 35-jährige Routinier Patrick Beckert über die lange Distanz.

Übertragende Sender am Freitag, 13. Februar: ARD, Eurosport

Alle Medaillenentscheidungen am Freitag, 13. Februar, im Überblick: