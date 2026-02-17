Eishockey : Obwohl die Mannschaft der Männer zwei Niederlagen in der Vorrunde hinnehmen musste , steht das Team rund um Cheftrainer Harold Kreis als Favorit in der Viertelfinalqualifikation. Dort treffen die Deutschen ab 12.10 Uhr auf die französische Auswahl, die ohne Sieg den letzten Platz in der Gruppe A belegten. Der Sieger spielt dann im Viertelfinale am Mittwochmittag gegen die Slowakei.

Biathlon: Vorletzte Möglichkeit der deutschen Skijäger eine Medaille zu gewinnen. Um 14.30 Uhr startet die Staffel der Männer. Am Sonntag erst wurde der deutschen Staffel von 2014 nach einem zwölfjährigen Prozess nachträglich die Goldmedaille verliehen.

Live Olympia : Nach Schummel-Verdacht: Regeländerung bei Curlern Die Curler stehen nach reichlich Zoff wegen womöglich regelwidrigen Steinabgaben nun unter genauer Beobachtung. Skirennläufer Linus Straßer nörgelt nach seinem Slalomwettkampf. Alle Nachrichten im Newsblog ...

Bob: Zweite Medaillenchance für die deutschen Piloten nach Silber für Laura Nolte im Monoschlitten. Ab 19 Uhr fahren wieder die Zweierbobs der Männer durch den Eiskanal von Cortina. Nach den ersten beiden Läufen führen die drei Bobs, die von den Deutschen Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour gesteuert werden. Der finale vierte Lauf startet um 21.05 Uhr.

Nordische Kombination: Für die Oberstdorfer Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid gibt es von der Großschanze (10 Uhr) die nächste Chance auf eine Medaille. Die zehn Kilometer Langlauf starten um 13.45 Uhr.

Snowboard: Die Garmisch-Partenkirchenerin Annika Morgan hat sich am Sonntag für das Slopestyle-Finale qualifiziert, das am Dienstag um 13 Uhr beginnt. Favoritin ist die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synott, Olympiasiegerin von 2022.

Curling: Gleich in der Früh um 09.05 Uhr spielt Deutschland gegen Tschechien, um 19.05 Uhr steht gegen die Schweiz das vorletzte Spiel der Round Robin (Gruppenphase) an. Aktuell steht das deutsche Team um Skip Marc Muskatewitz mit drei Siegen und drei Niederlagen auf Platz sechs.

Eisschnelllauf: Im Mailänder Speed Skating Stadium fallen die Entscheidungen in der Team-Verfolgung. Auf die Halbfinals der Männer und Frauen ab 14.30 Uhr folgen die Medaillenläufe ab 16.20 Uhr. Die beiden deutschen Mannschaften schieden jeweils bereits im Viertelfinale aus.

Übertragende Sender am Dienstag, 17. Februar: ARD und Eurosport im TV. Sportschau (ARD) und Sportstudio (ZDF) zeigen außerdem zahlreiche Einzelevents im Livestream.

Alle Medaillenentscheidungen am Dienstag, 17. Februar, im Überblick