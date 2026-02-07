Ski Alpin: Ab 11.30 Uhr gibt es die erste Medaillenentscheidung dieser Olympischen Spiele. Auf der für ihre brutalen Stürze berühmten Pista Stelvio in Bormio fahren die Männer rund um Favorit Marco Odermatt um Gold in der Abfahrt. Für Deutschland startet nur Simon Jocher.

Eishockey: Nach der Auftaktniederlage trotz starkem Auftritt gegen Schweden wollen die deutschen Frauen ab 12.10 Uhr gegen Japan die ersten Punkte holen. In der Fünfergruppe, in der sie anschließend noch gegen Frankreich (Montag) und Italien (Dienstag) spielen, müssen sie mindestens Dritte werden, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Skilanglauf: Heute beginnen auch im Val die Fiemme die Spiele. Hier haben die Langläuferinnen um 13 Uhr im Skiathlon (20 km) ihre ersten Medaillenchancen. Beim Skiathlon laufen die Athletinnen die erste Hälfte des Rennens in der klassischen Technik, die zweite Hälfte in der moderneren Skating-Technik.

Eisschnelllauf: Um 16 Uhr starten die Eisschnellläuferinnen immer paarweise und über drei Kilometer ihren Kampf um die Goldmedaille.

Rennrodeln: Der neue Eiskanal in Cortina hat seinen ersten großen Fernsehauftritt. Ab 17 Uhr stürzt sich hier unter anderem Felix Loch im Einsitzer runter. Der 36-Jährige versucht in den ersten beiden Läufen (2. Lauf ab 18.30 Uhr) den Grundstein für die Finalläufe am Sonntag und seine vierte Goldmedaille zu legen.

Skispringen: Fahnenträgerin Katharina Schmid, die in Pyeongchang und Peking Silber von der Normalschanze gewann und nach der Saison ihre Karriere beendet, hat ab 18.45 Uhr (2. Durchgang um 20 Uhr) wohl nur Außenseiterchancen. Nach guten Trainingssprüngen hoffen auch ihre Teamkolleginnen Selina Freitag und Agnes Reisch auf eine Medaille.

Übertragende Sender am Samstag, 7. Februar: ARD, Eurosport

Alle Medaillenentscheidungen am Samstag, 7. Februar, im Überblick