Es lag etwas in der Luft an diesem frostigen Abend in den Dolomiten. Ein Empfangskomitee war zum Zielbereich des Olympic Sliding Centers hoch gestapft, darunter Skirennfahrerinnen wie Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann. Das Finale der Rodelwettbewerbe ist immer ein Gemeinschaftserlebnis, das liegt am Format. Aber weil sich die neue Eisbahn, nachts beleuchtet, wie ein helles Band vom Berg bis an den Ortsrand schlängelt, hatte die Team-Staffel Massen an Olympiatouristen angelockt. Die Stimmung war prächtig, als das Sextett in grauer Kluft mit großem roten „D“ auf dem Rücken – Julia Taubitz, Max Langenhan, Tobias Arlt, Tobias Wendl sowie das Frauendoppel Dajana Eitberger und Magdalena Matschina – seine Goldmedaillen empfing.