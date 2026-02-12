Zum Hauptinhalt springen

VorschauDas bringt der Olympia-Tag

Lesezeit: 1 Min.

Emma  Aicher (re.) konnte sich bisher über zwei Silbermedaillen freuen - wie läuft es nun im Super-G für sie und Kira Weidle-Winkelmann?
Emma  Aicher (re.) konnte sich bisher über zwei Silbermedaillen freuen - wie läuft es nun im Super-G für sie und Kira Weidle-Winkelmann? (Foto: Andy Wong/AP)

Neben dem ersten Auftritt von Eishockey-Bekanntheit Leon Draisaitl bei diesen Spielen geht es für die Zweitplatzierten der Team-Kombination heute in das nächste alpine Rennen.

Eishockey: Das deutsche Team rund um NHL-Profi Leon Draisaitl hat sich viel vorgenommen für die Olympischen Spiele. Am Donnerstagabend (21.10 Uhr) ist es nun so weit: Im ersten Gruppenspiel trifft die Eishockey-Nationalmannschaft auf Dänemark.

Ski Alpin: Zweimal hat Emma Aicher Gold knapp verpasst. Vier Hundertstel waren es für die Skifahrerin in der Abfahrt, fünf in der Team-Kombination mit Kira Weidle-Winkelmann. Am Ende wurde es Silber für die beiden Deutschen. Im Super-G ab 11.30 Uhr haben beide die Chance auf eine Erweiterung der Medaillensammlung.

LiveOlympia
:Deutsche Curler ärgern Kanada – und verlieren knapp

Das jüngste Team des Curling-Wettbewerbs wehrt sich lange gegen den Favoriten, dann erfolgt eine Niederlage. Lindsey Vonn meldet sich aus dem Krankenhaus zu Wort.

Alle Nachrichten im Newsblog

Skilanglauf: Weil Katharina Hennig Dotzler und Katherine Sauerbrey auf den Intervallstart im Freistil verzichten, debütiert die Ersatzläuferin Theresa Fürstenberg bei den Olympischen Spielen. Nachdem die 23-Jährige am Mittwoch angereist ist, wird sie ab 13 Uhr in Tesero an den Start gehen.

Rennrodeln: Um 18.30 Uhr geht es im Eiskanal wieder um Gold. In der Team-Mixed-Staffel zählt das deutsche Team rund um Goldmedaillengewinnerin Julia Taubitz zu den Favoriten.

Snowboard: Um 15.01 Uhr startet das Finale im Snowboard Cross der Männer. Neben Martin Nörl, dem Weltcupgesamtsieger von 2022 und 2023, kämpfen ab 10.00 Uhr noch drei weitere Deutsche um den Finaleinzug. Ab 20.28 Uhr geht es für die Frauen in der Halfpipe um Edelmetall.

Curling: Nach dem ersten Spiel in der Vorrunde gegen Kanada, geht es am Donnerstagnachmittag (14.05 Uhr) gegen Norwegen weiter für das deutsche Team.

Übertragende Sender am Donnerstag, 12. Februar: ZDF, Eurosport

Alle Medaillenentscheidungen am Donnerstag, 12. Februar, im Überblick:

  • 11.30 Uhr: Ski alpin, Super-G (F)
  • 12.55 Uhr: Ski Freestyle, Buckelpiste (M)
  • 13.00 Uhr: Skilanglauf, Freistil, 10 km (F)
  • 15.01 Uhr: Snowboard, Cross (M)
  • 16.30 Uhr: Eisschnelllauf, 5000 m (F)
  • 18.30 Uhr: Rennrodeln, Team Mixed-Staffel
  • 20.25 Uhr: Snowboard, Halfpipe, Lauf 3 (F)
  • 21.31 Uhr: Shorttrack, 500 m (F)
  • 21.43 Uhr: Shorttrack, 1000 m (M)
Deutsche Eishockey-Frauen bei Olympia
:„Auch Kanada ist schlagbar“

Die deutschen Eishockeyspielerinnen stehen im olympischen Viertelfinale. Auf ihren Gegner müssen sie noch warten, wahrscheinlich wird es der Rekord-Olympiasieger.

Von Johannes Schnitzler

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

