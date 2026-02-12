Eishockey: Das deutsche Team rund um NHL-Profi Leon Draisaitl hat sich viel vorgenommen für die Olympischen Spiele. Am Donnerstagabend ( 21.10 Uhr ) ist es nun so weit: Im ersten Gruppenspiel trifft die Eishockey-Nationalmannschaft auf Dänemark.

Ski Alpin: Zweimal hat Emma Aicher Gold knapp verpasst. Vier Hundertstel waren es für die Skifahrerin in der Abfahrt, fünf in der Team-Kombination mit Kira Weidle-Winkelmann. Am Ende wurde es Silber für die beiden Deutschen. Im Super-G ab 11.30 Uhr haben beide die Chance auf eine Erweiterung der Medaillensammlung.

Live Olympia : Deutsche Curler ärgern Kanada – und verlieren knapp Das jüngste Team des Curling-Wettbewerbs wehrt sich lange gegen den Favoriten, dann erfolgt eine Niederlage. Lindsey Vonn meldet sich aus dem Krankenhaus zu Wort. Alle Nachrichten im Newsblog. Alle Nachrichten im Newsblog ...

Skilanglauf: Weil Katharina Hennig Dotzler und Katherine Sauerbrey auf den Intervallstart im Freistil verzichten, debütiert die Ersatzläuferin Theresa Fürstenberg bei den Olympischen Spielen. Nachdem die 23-Jährige am Mittwoch angereist ist, wird sie ab 13 Uhr in Tesero an den Start gehen.

Rennrodeln: Um 18.30 Uhr geht es im Eiskanal wieder um Gold. In der Team-Mixed-Staffel zählt das deutsche Team rund um Goldmedaillengewinnerin Julia Taubitz zu den Favoriten.

Snowboard: Um 15.01 Uhr startet das Finale im Snowboard Cross der Männer. Neben Martin Nörl, dem Weltcupgesamtsieger von 2022 und 2023, kämpfen ab 10.00 Uhr noch drei weitere Deutsche um den Finaleinzug. Ab 20.28 Uhr geht es für die Frauen in der Halfpipe um Edelmetall.

Curling: Nach dem ersten Spiel in der Vorrunde gegen Kanada, geht es am Donnerstagnachmittag (14.05 Uhr) gegen Norwegen weiter für das deutsche Team.

Übertragende Sender am Donnerstag, 12. Februar: ZDF, Eurosport

Alle Medaillenentscheidungen am Donnerstag, 12. Februar, im Überblick: