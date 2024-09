Die Kunsteisbahn am Königssee wird nach ihrem Wiederaufbau kein Kandidat für olympische Schlittenrennen im Jahr 2026 sein. Das bestätigte Thomas Schwab, Vorstandschef des deutschen Verbandes BSD, am Dienstag dem Sport-Informationsdienst. Auch andere deutsche Bahnen gehören nicht mehr zu den Kandidaten, falls die Anlage im italienischen Cortina d’Ampezzo nicht rechtzeitig fertig werden sollte. Das Organisationskomitee hat demnach offenbar drei andere, teils überraschende Optionen als Plan B im Auge: die Kunsteisbahn in Innsbruck-Igls, die vom olympischen Zentrum in Mailand ähnlich weit entfernt ist wie Cortina, die Natureisbahn in St. Moritz – und die Anlage in Lake Placid im US-Bundesstaat New York.