Olympia 2024 in Paris

32 Sportarten, über 300 Medaillenentscheidungen: Da kann man als Fan und Zuschauer schon mal den Überblick verlieren. Wir geben eine Übersicht, wann es in welcher Disziplin Medaillen gibt.

Von Michael Schnippert, Marko Zotschew

Die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 haben offiziell am 26. Juli begonnen. Bereits wenige Tage zuvor starteten mit 7er-Rugby und Fußballturnier die ersten Wettbewerbe. Von Kanu und Kajak über Leichtathletik und Fechten sowie den Mannschaftsdisziplinen wie Basketball und Volleyball: Insgesamt wird in 32 Sportarten 329 Mal Gold verliehen.

Die Tage beginnen bereits um 7:30 Uhr mit den ersten Wettbewerben und enden meist erst gegen Mitternacht. Wann ist der legendäre 100-Meter-Lauf der Männer? Und ab wann geht’s um Edelmetall bei den Basketballern? Die Übersicht mit allen Entscheidungen des Tages.

Olympia-Medaillenentscheidungen heute

Noch vier Tage Olympia. Am Donnerstag geht es für die Marathonschwimmerinnen in die Seine. Außerdem könnte es Medaillen für Deutschland beim Kanu-Rennsport geben. Ebenso heißt die große Hoffnung auf Edelmetall: Malaika Mihambo. Im Weitsprung der Frauen startet der Wettbewerb um 20 Uhr.

Donnerstag, 8. August

07:30 Uhr: Marathonschwimmen , 10 km (F)

, 10 km (F) 11:43 Uhr: Segeln , Mixed Zweihandjolle, Medaillenrennen – neu angesetzt

, Mixed Zweihandjolle, Medaillenrennen – neu angesetzt 12:18 Uhr: Segeln , Mixed Katamaran, Medaillenrennen – neu angesetzt

, Mixed Katamaran, Medaillenrennen – neu angesetzt 12:54 Uhr: Sportklettern , Speed, Finale (M)

, Speed, Finale (M) 13:30 Uhr: Kanu-Rennsport , Canadier Zweier 500 m, Finale A (M)

, Canadier Zweier 500 m, Finale A (M) 13:40 Uhr: Kanu-Rennsport , Kajak Vierer 500 m, Finale A (F)

, Kajak Vierer 500 m, Finale A (F) 13:50 Uhr: Kanu-Rennsport , Kajak Vierer 500 m, Finale A (M)

, Kajak Vierer 500 m, Finale A (M) 14:00 Uhr: Hockey , Spiel um Platz 3 (M)

, Spiel um Platz 3 (M) 15:00 Uhr: Gewichtheben , bis 59 kg (F)

, bis 59 kg (F) 15:00 Uhr: Wasserspringen , 3 m Brett, Finale (M)

, 3 m Brett, Finale (M) 15:40 Uhr: Segeln , Kitesurfen, Final-Rennen 1 bis 6 (M)

, Kitesurfen, Final-Rennen 1 bis 6 (M) 16:37 Uhr: Segeln , Kitesurfen, Final-Rennen 1 bis 6 (F)

, Kitesurfen, Final-Rennen 1 bis 6 (F) 17:00 Uhr: Fußball , Spiel um Platz 3 (M)

, Spiel um Platz 3 (M) 19:00 Uhr: Hockey , Finale (M)

, Finale (M) 19:00 Uhr: Ringen , Griechisch-Römisch bis 67 kg, Kampf um Platz 3 (M)

, Griechisch-Römisch bis 67 kg, Kampf um Platz 3 (M) 19:11 Uhr: Radsport-Bahnradrennen , Keirin, Finale (F)

, Keirin, Finale (F) 19:27 Uhr: Radsport-Bahnradrennen , Omnium Punktefahren 4/4 (M)

, Omnium Punktefahren 4/4 (M) 19:30 Uhr: Gewichtheben , bis 73 kg (M)

, bis 73 kg (M) 19:30 Uhr: Ringen , Griechisch-Römisch bis 67 kg, Kampf um Platz 3 (M)

, Griechisch-Römisch bis 67 kg, Kampf um Platz 3 (M) 19:55 Uhr: Ringen , Griechisch-Römisch bis 67 kg, Finale (M)

, Griechisch-Römisch bis 67 kg, Finale (M) 20:00 Uhr: Leichtathletik , Weitsprung, Finale (F)

, Weitsprung, Finale (F) 20:10 Uhr: Ringen , Griechisch-Römisch bis 87 kg, Kampf um Platz 3 (M)

, Griechisch-Römisch bis 87 kg, Kampf um Platz 3 (M) 20:19 Uhr: Taekwondo bis 68 kg, Kampf um Platz 3 (M)

bis 68 kg, Kampf um Platz 3 (M) 20:20 Uhr: Ringen , Griechisch-Römisch bis 87 kg, Kampf um Platz 3 (M)

, Griechisch-Römisch bis 87 kg, Kampf um Platz 3 (M) 20:25 Uhr: Leichtathletik , Speerwurf, Finale (M)

, Speerwurf, Finale (M) 20:30 Uhr: Leichtathletik , 200 m, Finale (M)

, 200 m, Finale (M) 20:30 Uhr: Ringen , Griechisch-Römisch bis 87 kg, Finale (M)

, Griechisch-Römisch bis 87 kg, Finale (M) 20:34 Uhr: Taekwondo bis 57 kg, Kampf um Platz 3 (F)

bis 57 kg, Kampf um Platz 3 (F) 20:50 Uhr: Ringen , Freistil bis 53 kg, Kampf um Platz 3 (F)

, Freistil bis 53 kg, Kampf um Platz 3 (F) 20:49 Uhr: Taekwondo bis 68 kg, Kampf um Platz 3 (M)

bis 68 kg, Kampf um Platz 3 (M) 21:00 Uhr: Ringen , Freistil bis 53 kg, Kampf um Platz 3 (F)

, Freistil bis 53 kg, Kampf um Platz 3 (F) 21:04 Uhr: Taekwondo bis 57 kg, Kampf um Platz 3 (F)

bis 57 kg, Kampf um Platz 3 (F) 21:15 Uhr: Ringen , Freistil bis 53 kg, Finale (F)

, Freistil bis 53 kg, Finale (F) 21:19 Uhr: Taekwondo bis 68 kg, Finale (M)

bis 68 kg, Finale (M) 21:25 Uhr: Leichtathletik , 400 m Hürden, Finale (F)

, 400 m Hürden, Finale (F) 21:30 Uhr: Handball , Halbfinale (F)

, Halbfinale (F) 21:30 Uhr: Boxen , bis 57 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (M)

, bis 57 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (M) 21:45 Uhr: Leichtathletik , 110 m Hürden, Finale (M)

, 110 m Hürden, Finale (M) 21:46 Uhr: Boxen , bis 57 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (M)

, bis 57 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (M) 21:37 Uhr: Taekwondo bis 57 kg, Finale (F)

bis 57 kg, Finale (F) 22:02 Uhr: Boxen , bis 75 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (F)

, bis 75 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (F) 22:18 Uhr: Boxen , bis 75 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (F)

, bis 75 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (F) 22:34 Uhr: Boxen , bis 51 kg, Finale (M)

, bis 51 kg, Finale (M) 22:51 Uhr: Boxen, bis 54 kg, Finale (F)

Deutsche Teams am Donnerstag im Einsatz

17:30 Uhr: Basketball , Halbfinale, Frankreich – Deutschland (M)

, Halbfinale, Frankreich – Deutschland (M) 18:00 Uhr: Beachvolleyball , Halbfinale, Ehlers/Wickler – Mol/Sorum (NOR)

, Halbfinale, Ehlers/Wickler – Mol/Sorum (NOR) 19:00 Uhr: Hockey , Finale, Deutschland – Niederlande (M)

, Finale, Deutschland – Niederlande (M) 20:00 Uhr: Tischtennis, Halbfinale, Deutschland – Japan (F)

Olympia-Zeitplan 2024 – alle Medaillenentscheidungen und Ergebnisse

Samstag, 27. Juli

Schießen , Mixed Team 10 m Luftgewehr, Bronzemedaille – Sieger: Kasachstan

, Mixed Team 10 m Luftgewehr, Bronzemedaille – Sieger: Schießen , Mixed Team 10 m Luftgewehr, Goldmedaille – Sieger: China

, Mixed Team 10 m Luftgewehr, Goldmedaille – Sieger: Wasserspringen , Synchronspringen 3 m Brett, Finale (Frauen) – Siegerin: Chang Yani (China)

, Synchronspringen 3 m Brett, Finale (Frauen) – Siegerin: Radsport – Straße , Einzelzeitfahren (F) – Siegerin: Grace Brown (Australien)

, Einzelzeitfahren (F) – Siegerin: Radsport – Straße , Einzelzeitfahren (Männer) – Sieger: Remco Evenepoel (Belgien)

, Einzelzeitfahren (Männer) – Sieger: Judo bis 48 kg, Kampf um Bronze A (F) – Siegerin: Shirine Boukli (Frankreich)

bis 48 kg, Kampf um Bronze A (F) – Siegerin: Judo bis 48 kg, Kampf um Bronze B (F) – Siegerin: Tara Babulfath (Schweden)

bis 48 kg, Kampf um Bronze B (F) – Siegerin: Judo bis 48 kg, Finale (F) – Siegerin: Natsumi Tsunoda (Japan)

bis 48 kg, Finale (F) – Siegerin: Judo bis 60 kg, Kampf um Bronze A (M) – Sieger: Ryuju Nagayama (Japan)

bis 60 kg, Kampf um Bronze A (M) – Sieger: Judo bis 60 kg, Kampf um Bronze B (M) – Sieger: Francisco Garrigos (Spanien)

bis 60 kg, Kampf um Bronze B (M) – Sieger: Judo bis 60 kg, Finale (M) – Sieger: Yeldos Smetov (Kasachstan)

bis 60 kg, Finale (M) – Sieger: 7er-Rugby, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Südafrika

Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: 7er-Rugby, Finale (M) – Sieger: Frankreich

Finale (M) – Sieger: Fechten , Degen-Einzel, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Eszter Muhari (Ungarn)

, Degen-Einzel, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Schwimmen , 400 m Freistil, Finale (M) – Sieger: Lukas Märtens (Deutschland)

, 400 m Freistil, Finale (M) – Sieger: Schwimmen , 400 m Freistil, Finale (F) – Siegerin: Ariarne Titmus (Australien)

, 400 m Freistil, Finale (F) – Siegerin: Fechten , Säbel-Einzel, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Luigi Samele (Italien)

, Säbel-Einzel, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Fechten , Degen-Einzel, Finale (F) – Siegerin: Man Wai Vivian Kong (Hongkong)

, Degen-Einzel, Finale (F) – Siegerin: Schwimmen , 4 x 100 m Freistilstaffel, Finale (F) – Siegerinnen: Australien

, 4 x 100 m Freistilstaffel, Finale (F) – Siegerinnen: Schwimmen , 4 x 100 m Freistilstaffel, Finale (M) – Sieger: USA

, 4 x 100 m Freistilstaffel, Finale (M) – Sieger: Fechten, Säbel-Einzel, Finale (M) – Sieger: Sanguk Oh (Südkorea)

Sonntag, 28. Juli

Schießen , Luftpistole 10 m, Finale (M) – Sieger: Xie Yu (China)

, Luftpistole 10 m, Finale (M) – Sieger: Schießen , Luftpistole 10 m, Finale (F) – Siegerin: Oh Ye Jin (Südkorea)

, Luftpistole 10 m, Finale (F) – Siegerin: Radsport – Mountainbike , Cross-Country (F) – Siegerin: Pauline Ferrand-Prévot (Frankreich)

, Cross-Country (F) – Siegerin: Bogenschießen , Team, Spiel um Platz 3 (F) – Sieger: Mexiko

, Team, Spiel um Platz 3 (F) – Sieger: Skateboard , Street, Finale (F) – Siegerin: Coco Yoshizawa (Japan)

, Street, Finale (F) – Siegerin: Bogenschießen , Team, Finale (F) – Sieger: Südkorea

, Team, Finale (F) – Sieger: Judo bis 66 kg, Kampf um Bronze A (M) – Sieger: Ghusman Qyrghysbajew (Kasachstan)

bis 66 kg, Kampf um Bronze A (M) – Sieger: Judo bis 66 kg, Kampf um Bronze B (M) – Sieger: Denis Vieru (Rumänien)

bis 66 kg, Kampf um Bronze B (M) – Sieger: Judo bis 66 kg, Finale (M) – Sieger: Hifumi Abe (Japan)

bis 66 kg, Finale (M) – Sieger: Kanu-Slalom , Kajak Einer, Finale (F) – Siegerin: Jessica Fox (Australien)

, Kajak Einer, Finale (F) – Siegerin: Judo bis 52 kg, Kampf um Bronze A (F) – Siegerin: Larissa Piementa (Brasilien)

bis 52 kg, Kampf um Bronze A (F) – Siegerin: Judo bis 52 kg, Kampf um Bronze B (F) – Siegerin: Amadine Buchard (Frankreich)

bis 52 kg, Kampf um Bronze B (F) – Siegerin: Judo bis 52 kg, Finale (F) – Siegerin: Diyora Keldiyorowa (Usbekistan)

bis 52 kg, Finale (F) – Siegerin: Schwimmen , 400 m Einzel Lagen, Finale (M) – Sieger: Leon Marchand (Frankreich)

, 400 m Einzel Lagen, Finale (M) – Sieger: Schwimmen , 100 m Schmetterling, Finale (F) – Siegerin: Torrie Huske (USA)

, 100 m Schmetterling, Finale (F) – Siegerin: Fechten , Florett-Einzel, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Eleanor Harvey (Kanada)

, Florett-Einzel, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Fechten , Degen-Einzel, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Mohamed Elsayed (Ägypten)

, Degen-Einzel, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Schwimmen , 100 m Brust, Finale (M) – Sieger: Nicolo Martinenghi (Italien)

, 100 m Brust, Finale (M) – Fechten , Florett-Einzel, Finale (F) – Siegerin: Lee Kiefer (USA)

, Florett-Einzel, Finale (F) – Siegerin: Fechten, Degen-Einzel, Finale (M) – Sieger: Kōki Kanō (Japan)

Montag, 29. Juli

Schießen , 10 m Luftgewehr, Finale (F) – Siegerin: Hyojin Ban (Südkorea)

, 10 m Luftgewehr, Finale (F) – Siegerin: Wasserspringen , Synchronspringen 10 m Turm, Finale (M) – Sieger: China

, Synchronspringen 10 m Turm, Finale (M) – Sieger: Reiten , Vielseitigkeit Team Springen, Finale – Sieger: Großbritannien

, Vielseitigkeit Team Springen, Finale – Sieger: Schießen , 10 m Luftgewehr, Finale (M) – Sieger: Lihao Sheng (China)

, 10 m Luftgewehr, Finale (M) – Sieger: Radsport – Mountainbike , Cross-Country (M) – Sieger: Thomas Pidcock (Großbritannien)

, Cross-Country (M) – Sieger: Reiten , Vielseitigkeit Einzel Springen, Finale – Sieger: Michael Jung auf Chipmunk (Deutschland)

, Vielseitigkeit Einzel Springen, Finale – Sieger: auf Bogenschießen , Team, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Türkei

, Team, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Skateboard , Street, Finale (M) – Sieger: Yuto Horigome (Japan)

, Street, Finale (M) – Sieger: Bogenschießen , Team, Finale (M) – Sieger: Südkorea

, Team, Finale (M) – Sieger: Judo bis 57 kg, Kampf um Bronze A (F) – Siegerin: Haruka Funakubo (Japan)

bis 57 kg, Kampf um Bronze A (F) – Siegerin: Kanu-Slalom , Canadier Einer, Finale (M) – Sieger: Nicolas Gestin (Frankreich)

, Canadier Einer, Finale (M) – Sieger: Judo bis 57 kg, Kampf um Bronze B (F) – Siegerin: Sara Leonie Cysique (Frankreich)

bis 57 kg, Kampf um Bronze B (F) – Siegerin: Gerätturnen , Team, Finale (M) – Sieger: Japan

, Team, Finale (M) – Sieger: Judo bis 57 kg, Finale (F) – Sieger: Christa Deguchi (Kanada)

bis 57 kg, Finale (F) – Sieger: Judo bis 73 kg, Kampf um Bronze A (M) – Sieger: Adil Osmanov (Moldau)

bis 73 kg, Kampf um Bronze A (M) – Sieger: Judo bis 73 kg, Kampf um Bronze B (M) – Sieger: Soichi Hashimoto (Japan)

bis 73 kg, Kampf um Bronze B (M) – Sieger: Judo bis 73 kg, Finale (M) – Sieger: Hidayat Heydarov (Aserbaidschan)

bis 73 kg, Finale (M) – Sieger: Schwimmen , 400 m Einzel Lagen, Finale (F) – Siegerin: Summer McIntosh (Kanada)

, 400 m Einzel Lagen, Finale (F) – Siegerin: Schwimmen , 200 m Freistil, Finale (M) – Sieger: David Popovici (Rumänien)

, 200 m Freistil, Finale (M) – Sieger: Fechten , Säbel Einzel, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Olha Kharlan (Ukraine)

, Säbel Einzel, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Fechten , Florett Einzel, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Nick Itkin (USA)

, Florett Einzel, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Schwimmen , 100 m Rücken, Finale (M) – Sieger: Thomas Ceccon (Italien)

, 100 m Rücken, Finale (M) – Sieger: Schwimmen , 100 m Brust, Finale (F) – Siegerin: Tatjana Smith (Südafrika)

, 100 m Brust, Finale (F) – Siegerin: Fechten , Säbel Einzel, Finale (F) – Siegerin: Manon Apithy-Brunet (Frankreich)

, Säbel Einzel, Finale (F) – Siegerin: Schwimmen , 200 m Freistil, Finale (F) – Siegerin: Mollie O’Callaghan (Australien)

, 200 m Freistil, Finale (F) – Siegerin: Fechten, Florett Einzel, Finale (M) – Sieger: Ka Long Cheung (Hongkong)

Dienstag, 30. Juli

Triathlon , Einzel (M) – verschoben auf Mittwoch, 31. Juli

, Einzel (M) – verschoben auf Mittwoch, 31. Juli Schießen , Mixed Team 10 m Luftpistole, Bronzemedaille – Sieger: Indien

, Mixed Team 10 m Luftpistole, Bronzemedaille – Sieger: Schießen , Mixed Team 10 m Luftpistole, Goldmedaille – Sieger: Serbien

, Mixed Team 10 m Luftpistole, Goldmedaille – Sieger: Tischtennis , Mixed Doppel, Spiel um Platz 3 – Sieger: Südkorea

, Mixed Doppel, Spiel um Platz 3 – Sieger: Tischtennis , Mixed Doppel, Finale – Sieger: China

, Mixed Doppel, Finale – Sieger: Schießen , Trap, Finale (M) – Sieger: Nathan Hales (Großbritannien)

, Trap, Finale (M) – Sieger: Judo bis 81 kg, Kampf um Bronze A (M) – Sieger: Joonhwan Lee (Südkorea)

bis 81 kg, Kampf um Bronze A (M) – Sieger: Judo bis 81 kg, Kampf um Bronze B (M) – Sieger: Somon Makhmadbekov (Tadschikistan)

bis 81 kg, Kampf um Bronze B (M) – Sieger: Judo bis 81 kg, Finale (M) – Sieger: Takanori Nagase (Japan)

bis 81 kg, Finale (M) – Sieger: Judo bis 63 kg, Kampf um Bronze A (F) – Siegerin: Clarisse Agbegnenou (Frankreich)

bis 63 kg, Kampf um Bronze A (F) – Siegerin: Judo bis 63 kg, Kampf um Bronze B (F) – Siegerin: Laura Fazliu (Kosovo)

bis 63 kg, Kampf um Bronze B (F) – Siegerin: Judo bis 63 kg, Finale (F) – Siegerin: Andreja Leski (Slowenien)

bis 63 kg, Finale (F) – Siegerin: Gerätturnen , Team, Finale (F) – Sieger: USA

, Team, Finale (F) – Sieger: 7er-Rugby , Spiel um Platz 3 (F) – Sieger: USA

, Spiel um Platz 3 (F) – Sieger: Fechten , Degen Team, Kampf um Platz 3 (F) – Sieger: Polen

, Degen Team, Kampf um Platz 3 (F) – Sieger: 7er-Rugby , Finale (F) – Sieger: Neuseeland

, Finale (F) – Sieger: Fechten , Degen Team, Finale (F) – Sieger: Italien

, Degen Team, Finale (F) – Sieger: Schwimmen , 100 m Rücken, Finale (F) – Siegerin: Kaylee McKeown (Australien)

, 100 m Rücken, Finale (F) – Siegerin: Schwimmen , 800 m Freistil, Finale (M) – Sieger: Daniel Wiffen (Irland)

, 800 m Freistil, Finale (M) – Sieger: Schwimmen, 4 x 200 m Freistil Staffel, Finale (M) – Sieger: Großbritannien

Mittwoch, 31. Juli

Triathlon , Einzel (F) – Siegerin: Cassandre Beaugrand (Frankreich)

, Einzel (F) – Siegerin: Triathlon , Einzel (M) – Sieger: Alex Yee (Großbritannien)

, Einzel (M) – Sieger: Wasserspringen , Synchronspringen 10 m Turm, Finale (F) – Sieger: China

, Synchronspringen 10 m Turm, Finale (F) – Sieger: Rudern , Doppelvierer, Finale A (M) – Sieger: Niederlande

, Doppelvierer, Finale A (M) – Sieger: Rudern , Doppelvierer, Finale A (F) – Sieger: Großbritannien

, Doppelvierer, Finale A (F) – Sieger: Radsport - BMX Freestyle , Park, Finale (F) – Siegerin: Deng Yawen (China)

, Park, Finale (F) – Siegerin: Radsport - BMX Freestyle , Park, Finale (M) – Sieger: Jose Torres Gil (Argentinien)

, Park, Finale (M) – Sieger: Schießen , Trap, Finale (F) – Siegerin: Adriana Ruana Oliva (Guatemala)

, Trap, Finale (F) – Siegerin: Judo bis 70 kg, Kampf um Bronze A (F) – Siegerin: Michaela Polleres (Österreich)

bis 70 kg, Kampf um Bronze A (F) – Siegerin: Kanu-Slalom , Canadier Einer, Finale (F) – Siegerin: Jessica Fox (Australien)

, Canadier Einer, Finale (F) – Siegerin: Judo bis 70 kg, Kampf um Bronze B (F) – Siegerin: Gabriella Willems (Belgien)

bis 70 kg, Kampf um Bronze B (F) – Siegerin: Gerätturnen , Mehrkampf, Finale (M) – Sieger: Shinnosuke Oka (Japan)

, Mehrkampf, Finale (M) – Sieger: Judo bis 70 kg, Finale (F) – Siegerin: Barbara Matic (Kroatien)

bis 70 kg, Finale (F) – Siegerin: Judo bis 90 kg, Kampf um Bronze A (M) – Sieger: Maxime-Gael Ngayap Hambou (Frankreich)

bis 90 kg, Kampf um Bronze A (M) – Sieger: Judo bis 90 kg, Kampf um Bronze B (M) – Sieger: Theodoros Tselidis (Griechenland)

bis 90 kg, Kampf um Bronze B (M) – Sieger: Judo bis 90 kg, Finale (M) – Sieger: Lasha Bekauri (Georgien)

bis 90 kg, Finale (M) – Sieger: Fechten , Säbel Team, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Frankreich

, Säbel Team, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Fechten , Säbel Team, Finale (M) – Sieger: Südkorea

, Säbel Team, Finale (M) – Sieger: Schwimmen , 100 m Freistil, Finale (F) – Siegerin: Sarah Sjöström (Schweden)

, 100 m Freistil, Finale (F) – Siegerin: Schwimmen , 200 m Schmetterling, Finale (M) - Sieger: Leon Marchand (Frankreich)

, 200 m Schmetterling, Finale (M) - Sieger: Schwimmen , 1500 m Freistil, Finale (F) – Siegerin: Katie Ledecky (USA)

, 1500 m Freistil, Finale (F) – Siegerin: Schwimmen , 200 m Brust, Finale (M) – Sieger: Leon Marchand (Frankreich)

, 200 m Brust, Finale (M) – Sieger: Schwimmen, 100 m Freistil, Finale (M) – Sieger: Zhanle Pan (China)

Donnerstag, 1. August

Leichtathletik , 20 km Gehen (M) – Sieger: Brian Daniel Pintado (Ecuador)

, 20 km Gehen (M) – Sieger: Schießen , 50 m Kleinkaliber-Dreistellungskampf, Finale (M) – Sieger: Yukun Liu (China)

, 50 m Kleinkaliber-Dreistellungskampf, Finale (M) – Leichtathletik , 20 km Gehen (F) – Siegerin: Jiayu Yang (China)

, 20 km Gehen (F) – Siegerin: Rudern , Doppelzweier, Finale A (F) – Sieger: Neuseeland

, Doppelzweier, Finale A (F) – Sieger: Rudern , Doppelzweier, Finale A (M) – Sieger: Rumänien

, Doppelzweier, Finale A (M) – Sieger: Rudern , Vierer, Finale A (F) – Sieger: Niederlande

, Vierer, Finale A (F) – Sieger: Rudern , Vierer, Finale A (M) – Sieger: USA

, Vierer, Finale A (M) – Sieger: Judo bis 100 kg, Kampf um Bronze A (M) – Sieger: Peter Paltchik (Israel)

bis 100 kg, Kampf um Bronze A (M) – Sieger: Judo bis 100 kg, Kampf um Bronze B (M) – Sieger: Muzaffarbek Turbovey (Usbekistan)

bis 100 kg, Kampf um Bronze B (M) – Sieger: Kanu-Slalom , Kajak Einer, Finale (M) – Sieger: Giovanni de Gennaro (Italien)

, Kajak Einer, Finale (M) – Sieger: Judo bis 100 kg, Finale (M) – Sieger: Zelym Kotsoiev (Aserbaidschan)

bis 100 kg, Finale (M) – Sieger: Judo bis 78 kg, Kampf um Bronze A (F) – Siegerin: Zhenzhao Ma (China)

bis 78 kg, Kampf um Bronze A (F) – Siegerin: Judo bis 78 kg, Kampf um Bronze B (F) – Siegerin: Patricia Sampaio (Portugal)

bis 78 kg, Kampf um Bronze B (F) – Siegerin: Judo bis 78 kg, Finale (F) – Siegerin: Alice Bellandi (Italien)

bis 78 kg, Finale (F) – Siegerin: Gerätturnen , Mehrkampf, Finale (F) – Siegerin: Simone Biles (USA)

, Mehrkampf, Finale (F) – Siegerin: Fechten , Florett Team, Kampf um Platz 3 (F) – Sieger: Japan

, Florett Team, Kampf um Platz 3 (F) – Sieger: Fechten , Florett Team, Finale (F) – Sieger: USA

, Florett Team, Finale (F) – Sieger: Schwimmen , 200 m Schmetterling, Finale (F) – Siegerin: Summer McIntosh (Kanada)

, 200 m Schmetterling, Finale (F) – Siegerin: Schwimmen , 200 m Rücken, Finale (M) – Sieger: Hubert Kos (Ungarn)

, 200 m Rücken, Finale (M) – Sieger: Schwimmen , 200 m Brust, Finale (F) – Siegerin: Kate Douglass (USA)

, 200 m Brust, Finale (F) – Siegerin: Schwimmen, 4 x 200 m Freistil Staffel, Finale (F) – Sieger: Australien

Freitag, 2. August

Schießen , 50 m Kleinkaliber-Dreistellungskampf, Finale (F) – Siegerin: Chiara Leone (Schweiz)

, 50 m Kleinkaliber-Dreistellungskampf, Finale (F) – Siegerin: Wasserspringen , Synchronspringen 3 m Brett, Finale (M) – Sieger: China

, Synchronspringen 3 m Brett, Finale (M) – Sieger: Rudern , Zweier, Finale A (M) – Sieger: Kroatien

, Zweier, Finale A (M) – Sieger: Rudern , Zweier, Finale A (F) – Sieger: Niederlande

, Zweier, Finale A (F) – Sieger: Rudern , Leichtgewicht Doppelzweier, Finale A (M) – Sieger: Irland

, Leichtgewicht Doppelzweier, Finale A (M) – Sieger: Segeln , Skiff (49er), Medaillenrennen (F) – Sieger: Aanholt/Duetz (Niederlande)

, Skiff (49er), Medaillenrennen (F) – Sieger: Rudern , Leichtgewicht Doppelzweier, Finale A (F) – Sieger: Großbritannien

, Leichtgewicht Doppelzweier, Finale A (F) – Sieger: Segeln , Skiff (49er FX), Medaillenrennen (M) – Sieger: Botin/Trittel (Spanien)

, Skiff (49er FX), Medaillenrennen (M) – Sieger: Turnen , Trampolin, Finale (F) – Siegerin: Bryony Page (Großbritannien)

, Trampolin, Finale (F) – Siegerin: Reiten , Springen Team, Finale – Sieger: Großbritannien

, Springen Team, Finale – Sieger: Tennis , Einzel, Spiel um Platz 3 (F) – Siegerin: Iga Swiatek (Polen)

, Einzel, Spiel um Platz 3 (F) – Siegerin: Badminton , Mixed Doppel, Spiel um Platz 3 – Sieger: Japan

, Mixed Doppel, Spiel um Platz 3 – Sieger: Badminton , Mixed Doppel, Finale – Sieger: China

, Mixed Doppel, Finale – Sieger: Bogenschießen , Mixed Team, Spiel um Platz 3 – Sieger: USA

, Mixed Team, Spiel um Platz 3 – Sieger: Bogenschießen , Mixed Team, Finale – Sieger: Südkorea

, Mixed Team, Finale – Sieger: Judo über 78 kg, Kampf um Bronze A (F) – Siegerin: Kim Hayun (Südkorea)

über 78 kg, Kampf um Bronze A (F) – Siegerin: Judo über 78 kg, Kampf um Bronze B (F) – Siegerin: Romane Dicko (Frankreich)

über 78 kg, Kampf um Bronze B (F) – Siegerin: Judo über 78 kg, Finale (F) – Siegerin: Beatriz Souza (Brasilien)

über 78 kg, Finale (F) – Siegerin: Judo über 100 kg, Kampf um Bronze A (M) – Sieger: Temur Rakhimov (Tadschikistan)

über 100 kg, Kampf um Bronze A (M) – Sieger: Judo über 100 kg, Kampf um Bronze B (M) – Sieger: Alisher Yusupov (Usbekistan)

über 100 kg, Kampf um Bronze B (M) – Sieger: Judo über 100 kg, Finale (M) – Sieger: Teddy Riner (Frankreich)

über 100 kg, Finale (M) – Sieger: Tennis , Mixed Doppel, Spiel um Platz 3 – Sieger: Kanada

, Mixed Doppel, Spiel um Platz 3 – Sieger: Fechten , Degen Team, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Tschechien

, Degen Team, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Turnen , Trampolin, Finale (M) – Sieger: Ivan Litvinovich (Individuelle neutrale Athleten)

, Trampolin, Finale (M) – Sieger: Fechten , Degen Team, Finale (M) – Sieger: Ungarn

, Degen Team, Finale (M) – Sieger: Tennis , Mixed Doppel, Finale – Sieger: Machac/Siniakova (Tschechien)

, Mixed Doppel, Finale – Sieger: Schwimmen , 50 m Freistil, Finale (M) – Sieger: Cameron McEvoy (Australien)

, 50 m Freistil, Finale (M) – Sieger: Schwimmen , 200 m Rücken, Finale (F) – Siegerin: Kaylee McKeown (Australien)

, 200 m Rücken, Finale (F) – Siegerin: Schwimmen , 200 m Einzel Lagen, Finale (M) – Sieger: Leon Marchand (Frankreich)

, 200 m Einzel Lagen, Finale (M) – Sieger: Radsport - BMX Race , Finale (M) – Sieger: Joris Daudet (Frankreich)

, Finale (M) – Sieger: Radsport - BMX Race , Finale (F) – Sieger: Saya Sakakibara (Australien)

, Finale (F) – Sieger: Leichtathletik, 10.000 m, Finale (M) – Sieger: Joshua Cheptegei (Uganda)

Samstag, 3. August

Schießen , 25 m Sportpistole, Finale (F) – Siegerin: Jiin Yang (Südkorea)

, 25 m Sportpistole, Finale (F) – Siegerin: Reiten , Dressur Team, Grand Prix Special – Sieger: Deutschland

, Dressur Team, Grand Prix Special – Sieger: Rudern , Einer, Finale A (F) – Siegerin: Karolien Florijn (Niederlande)

, Einer, Finale A (F) – Siegerin: Rudern , Einer, Finale A (M) – Sieger: Oliver Zeidler (Deutschland)

, Einer, Finale A (M) – Sieger: Rudern , Achter, Finale A (F) – Sieger: Rumänien

, Achter, Finale A (F) – Sieger: Radsport – Straße , Straßenrennen (M) – Sieger: Remco Evenepoel (Belgien)

, Straßenrennen (M) – Sieger: Rudern , Achter, Finale A (M) – Sieger: Großbritannien

, Achter, Finale A (M) – Sieger: Tennis , Doppel, Finale (M) – Sieger: Ebden/Peers (Australien)

, Doppel, Finale (M) – Sieger: Tischtennis , Einzel, Spiel um Platz 3 (F) – Siegerin: Hina Hiyata (Japan)

, Einzel, Spiel um Platz 3 (F) – Siegerin: Segeln , Windsurfen (F) – Siegerin: Marta Maggetti (Italien)

, Windsurfen (F) – Siegerin: Segeln , Windsurfen (M) – Sieger: Tom Reuveny (Israel)

, Windsurfen (M) – Sieger: Tischtennis , Einzel, Finale (F) – Siegerin: Meng Chen (China)

, Einzel, Finale (F) – Siegerin: Tennis , Doppel, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Fritz/Paul (USA)

, Doppel, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Bogenschießen , Einzel, Duell um Platz 3 (F) – Siegerin: Lisa Barbelin (Frankreich)

, Einzel, Duell um Platz 3 (F) – Siegerin: Bogenschießen , Einzel, Finale (F) – Siegerin: Siheyon Lim (Südkorea)

, Einzel, Finale (F) – Siegerin: Badminton , Doppel, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Matsuyama/Shida (Japan)

, Doppel, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Gerätturnen , Boden, Finale (M) – Sieger: Carlos Edriel Yulo (Philippinen)

, Boden, Finale (M) – Sieger: Tennis , Einzel, Finale (F) – Siegerin: Qinwen Zheng (China)

, Einzel, Finale (F) – Siegerin: Schießen , Skeet, Finale (M) – Sieger: Vincent Hancock (USA)

, Skeet, Finale (M) – Sieger: Judo , Mixed Team, Bronze A – Sieger: Brasilien

, Mixed Team, Bronze A – Sieger: Badminton , Doppel, Finale (F) – Sieger: Chen/Jia (China)

, Doppel, Finale (F) – Sieger: Gerätturnen , Sprung, Finale (F) – Siegerin: Simone Biles (USA)

, Sprung, Finale (F) – Siegerin: Judo , Mixed Team, Bronze B – Sieger: Südkorea

, Mixed Team, Bronze B – Sieger: Tennis , Einzel, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Lorenzo Musetti (Italien)

, Einzel, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Gerätturnen , Pauschenpferd, Finale (M) – Sieger: Rhys Mc Clenaghan (Irland)

, Pauschenpferd, Finale (M) – Sieger: Judo , Mixed Team, Finale – Sieger: Frankreich

, Mixed Team, Finale – Sieger: Boxen , bis 60 kg, Halbfinale - Bronze für Verlierer – Shih Yi Wu (Taiwan) (F)

, bis 60 kg, Halbfinale - Bronze für Verlierer – (F) Fechten , Säbel Team, Kampf um Platz 3 (F) – Sieger: Japan

, Säbel Team, Kampf um Platz 3 (F) – Sieger: Leichtathletik , Kugelstoßen, Finale (M) – Sieger: Ryan Crouser (USA)

, Kugelstoßen, Finale (M) – Sieger: Fechten , Säbel Team, Finale (F) – Sieger: Ukraine

, Säbel Team, Finale (F) – Sieger: Leichtathletik , Dreisprung, Finale (F) – Sieger: Thea Lafond (Dominica)

, Dreisprung, Finale (F) – Sieger: Schwimmen , 100 m Schmetterling, Finale (M) – Sieger: Kristof Milak (Ungarn)

, 100 m Schmetterling, Finale (M) – Sieger: Kristof Milak (Ungarn) Leichtathletik , 4 x 400 m Staffel Mixed, Finale – Sieger: Niederlande

, 4 x 400 m Staffel Mixed, Finale – Sieger: Schwimmen , 200 m Einzel Lagen, Finale (F) – Siegerin: Summer McIntosh (Kanada

, 200 m Einzel Lagen, Finale (F) – Siegerin: Leichtathletik , 100 m, Finale (F) – Siegerin: Julien Alfred (Saint Lucia)

, 100 m, Finale (F) – Siegerin: chwimmen , 800 m Freistil, Finale (F) – Siegerin: Katie Ledecky (USA)

, 800 m Freistil, Finale (F) – Siegerin: Leichtathletik , Zehnkampf-Finale, 1500 m (M) – Sieger: Markus Rooth (Norwegen)

, Zehnkampf-Finale, 1500 m (M) – Sieger: Schwimmen , 4 x 100 m Lagen Staffel Mixed, Finale – Sieger: USA

, 4 x 100 m Lagen Staffel Mixed, Finale – Sieger: Boxen, bis 60 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer – Beatriz Iasmin Soares Ferreira (Brasilien (F)

Sonntag, 4. August

Golf , Runde 4 (M) – Sieger: Scottie Scheffler (USA)

, Runde 4 (M) – Sieger: Reiten , Dressur Einzel, Grand Prix Kür – Siegerin: Jessica von Bredow-Werndl (Deutschland)

, Dressur Einzel, Grand Prix Kür – Siegerin: Tennis , Doppel, Spiel um Platz 3 (F) – Sieger: Bucsa/Sorribes Tormo (Spanien)

, Doppel, Spiel um Platz 3 (F) – Sieger: Boxen , bis 54 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer Cholmi Pang (Nordkorea) (F)

, bis 54 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (F) Boxen , bis 51 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer Yunior Alcantara Reyes (Dominikanische Republik) (M)

, bis 51 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (M) Boxen , bis 63,5 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer Wyatt Sanford (Kanada) (M)

, bis 63,5 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (M) Boxen , bis 80 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer Cristian Javier Pinales (Dominikanische Republik) (M)

, bis 80 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (M) Boxen , bis 92 kg - Halbfinale – Bronze für Verlierer Enmanuel Reyes Pla (Spanien) (M)

, bis 92 kg - Halbfinale – Bronze für Verlierer (M) Tischtennis , Einzel, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Felix Lebrun (Frankreich)

, Einzel, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Radsport – Straße , Straßenrennen (F) – Siegerin: Kristen Faulkner (USA)

, Straßenrennen (F) – Siegerin: Tennis , Einzel, Finale (M) – Sieger: Novak Djokovic (Serbien)

, Einzel, Finale (M) – Sieger: Tischtennis , Einzel, Finale (M) – Sieger: Zhendong Fan (China)

, Einzel, Finale (M) – Sieger: Bogenschießen , Einzel, Duell um Platz 3 (M) – Sieger: Wooseok Lee (Südkorea)

, Einzel, Duell um Platz 3 (M) – Sieger: Bogenschießen , Einzel, Finale (M) – Sieger: Woojin Kim (Südkorea)

, Einzel, Finale (M) – Sieger: Badminton , Doppel, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Chia/Soh (Malaysia)

, Doppel, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Gerätturnen , Ringe, Finale (M) – Sieger: Yang Liu (China)

, Ringe, Finale (M) – Sieger: Schießen , Skeet, Finale (F) – Siegerin: Francisca Crovetto Chadid (Chile)

, Skeet, Finale (F) – Siegerin: Gerätturnen , Stufenbarren, Finale (F) – Siegerin: Kayla Nemour (Algerien)

, Stufenbarren, Finale (F) – Siegerin: Tennis , Doppel, Finale (F) – Siegerin: Errani/Paolini (Italien)

, Doppel, Finale (F) – Siegerin: Badminton , Doppel, Finale (M) – Sieger: Lee/Wang (Taiwan)

, Doppel, Finale (M) – Sieger: Gerätturnen , Sprung, Finale (M) – Sieger: Carlos Edriel Yulo (Philippinen)

, Sprung, Finale (M) – Sieger: Boxen , bis 54 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer Aeji Im (Südkorea) (F)

, bis 54 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (F) Boxen , bis 51 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer David de Pina (Kap Verde) (M)

, bis 51 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (M) Boxen , bis 63,5 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer Lasha Guruli (Georgien) (M)

, bis 63,5 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (M) Boxen , bis 80 kg, Halbfinale - Bronze für Verlierer Arlen Lopez Cardona (Kuba) (M)

, bis 80 kg, Halbfinale - Bronze für Verlierer (M) Boxen , bis 92 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer Davlat Boltaev (Tadschikistan) (M)

, bis 92 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (M) Schwimmen , 50 m Freistil, Finale (F) – Siegerin: Sarah Sjöström (Schweden)

, 50 m Freistil, Finale (F) – Siegerin: Schwimmen , 1500 m Freistil, Finale (M) – Sieger: Bobby Finke (USA)

, 1500 m Freistil, Finale (M) – Sieger: Fechten , Florett Team, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Frankreich

, Florett Team, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Schwimmen , 4 x 100 m Lagen Staffel, Finale (M) – Sieger: China

, 4 x 100 m Lagen Staffel, Finale (M) – Sieger: Schwimmen , 4 x 100 m Lagen Staffel, Finale (F) – Sieger: USA

, 4 x 100 m Lagen Staffel, Finale (F) – Sieger: Leichtathletik , Hochsprung, Finale (F) – Siegerin: Jaroslawa Mahutschich (Ukraine)

, Hochsprung, Finale (F) – Siegerin: Fechten , Florett Team, Finale (M) – Sieger: Japan

, Florett Team, Finale (M) – Sieger: Leichtathletik , Hammerwurf, Finale (M) – Sieger: Ethan Katzberg (Kanada)

, Hammerwurf, Finale (M) – Sieger: Leichtathletik, 100 m, Finale (M) – Sieger: Noah Lyles (USA)

Montag, 5. August

Triathlon , Mixed Staffel – Sieger: Deutschland

, Mixed Staffel – Sieger: Schießen , 25 m Schnellfeuerpistole, Finale (M) – Sieger: Yuehong Li (China)

, 25 m Schnellfeuerpistole, Finale (M) – Sieger: Badminton , Einzel, Spiel um Platz 3 (F) – Siegerin: Gregoria Mariska Tunjung (Indonesien)

, Einzel, Spiel um Platz 3 (F) – Siegerin: Badminton , Einzel, Finale (F) – Siegerin: Seo Young An (Südkorea)

, Einzel, Finale (F) – Siegerin: Gerätturnen , Barren, Finale (M) – Sieger: Jingyuan Zou (China)

, Barren, Finale (M) – Sieger: Gerätturnen , Schwebebalken, Finale (F) – Siegerin: Alica D’Amato (Italien)

, Schwebebalken, Finale (F) – Siegerin: Gerätturnen , Reck, Finale (M) – Sieger: Shinnosuke Oka (Japan)

, Reck, Finale (M) – Sieger: Gerätturnen , Boden, Finale (F) – Siegerin: Rebeca Andrade (Brasilien)

, Boden, Finale (F) – Siegerin: Badminton , Einzel, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Zii Jia Lee (Malaysia)

, Einzel, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Schießen , Mixed Team Skeet, Kampf um Platz 3 – Sieger: China

, Mixed Team Skeet, Kampf um Platz 3 – Sieger: Schießen , Mixed Team Skeet, Finale – Sieger: Italien

, Mixed Team Skeet, Finale – Sieger: Badminton , Einzel, Finale (M) – Sieger: Viktor Axelsen (Dänemark)

, Einzel, Finale (M) – Sieger: Kanu-Slalom , Kajak Cross, Finale (F) – Siegerin: Noemie Fox (Australien)

, Kajak Cross, Finale (F) – Siegerin: Kanu-Slalom , Kajak Cross, Finale (M) – Sieger: Finn Butcher (Neuseeland)

, Kajak Cross, Finale (M) – Sieger: Leichtathletik , Diskuswurf, Finale (F) – Siegerin: Valarie Allman (USA)

, Diskuswurf, Finale (F) – Siegerin: 3x3 Basketball , Spiel um Platz 3 (F) – Sieger: USA

, Spiel um Platz 3 (F) – Sieger: Leichtathletik , 5000 m, Finale (F) – Siegerin: Beatrice Chebet (Kenia)

, 5000 m, Finale (F) – Siegerin: 3x3 Basketball , Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Litauen

, Spiel um Platz 3 (M) – Sieger: Leichtathletik , 800 m, Finale (F) – Siegerin: Keely Hodgkinson (Großbritannien)

, 800 m, Finale (F) – Siegerin: 3x3 Basketball , Finale (F) – Sieger: Deutschland

, Finale (F) – Sieger: 3x3 Basketball , Finale (M) – Sieger: Niederlande

, Finale (M) – Sieger: Surfen , Platz 3 (M) – Sieger: Gabriel Medina (Brasilien)

, Platz 3 (M) – Sieger: Surfen , Platz 3 (F) – Siegerin: Johanne Defay (Frankreich)

, Platz 3 (F) – Siegerin: Surfen , Finale (M) – Sieger: Kauli Vaast (Frankreich)

, Finale (M) – Sieger: Surfen, Finale (F) – Siegerin: Caroline Marks (USA)

Dienstag, 6. August

Reiten , Springen Einzel, Finale – Sieger: Christian Kukuk (Deutschland)

, Springen Einzel, Finale – Sieger: Segeln , Einhandjolle, Medaillenrennen (F) – verschoben

, Einhandjolle, Medaillenrennen (F) – verschoben Wasserspringen , 10 m Turm, Finale (F) – Siegerin: Hongchan Quan (China)

, 10 m Turm, Finale (F) – Siegerin: Segeln , Einhandjolle, Medaillenrennen (M) – verschoben

, Einhandjolle, Medaillenrennen (M) – verschoben Skateboard , Park, Finale (F) – Siegerin: Arisa Trew (Australien)

, Park, Finale (F) – Siegerin: Ringen , Griechisch-Römisch bis 60 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Zholaman Sharshenbekov (Kirgisistan)

, Griechisch-Römisch bis 60 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Ringen , Griechisch-Römisch bis 60 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Se Ung Ri (Nordkorea)

, Griechisch-Römisch bis 60 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Ringen , Griechisch-Römisch bis 60 kg, Finale (M) – Sieger: Kenichiro Fumita (Japa)

, Griechisch-Römisch bis 60 kg, Finale (M) – Sieger: Leichtathletik , Hammerwurf, Finale (F) – Siegerin: Camryn Rogers (Kanada)

, Hammerwurf, Finale (F) – Siegerin: Camryn Rogers (Kanada) Radsport-Bahnradrennen , Team Sprint, Finale - Bronze (M) – Sieger: Australien

, Team Sprint, Finale - Bronze (M) – Sieger: Ringen , Griechisch-Römisch bis 130 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Amin Mirzazadeh (Iran)

, Griechisch-Römisch bis 130 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Ringen , Griechisch-Römisch bis 130 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Lingzhe Meng (China)

, Griechisch-Römisch bis 130 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Radsport-Bahnradrennen , Team Sprint, Finale - Gold (M) – Sieger: Niederlande

, Team Sprint, Finale - Gold (M) – Sieger: Leichtathletik , Weitsprung, Finale (M) – Sieger: Miltiadis Tentoglou (Griechenland)

, Weitsprung, Finale (M) – Sieger: Ringen , Griechisch-Römisch bis 130 kg, Finale (M) – Sieger: Mijain Lopez Nunez (Kuba)

, Griechisch-Römisch bis 130 kg, Finale (M) – Sieger: Leichtathletik , 1500 m, Finale (M) – Sieger: Cole Hocker (USA)

, 1500 m, Finale (M) – Sieger: Ringen , Freistil bis 68 kg, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Buse Cavusoglu Tosun (Türkei)

, Freistil bis 68 kg, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Ringen , Freistil bis 68 kg, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Nonoka Ozaki (Japan)

, Freistil bis 68 kg, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Leichtathletik , 3000 m Hindernislauf, Finale (F) – Siegerin: Winfred Yavi (Bahrain)

, 3000 m Hindernislauf, Finale (F) – Siegerin: Ringen , Freistil bis 68 kg, Finale (F) – Siegerin: Amit Elor (USA)

, Freistil bis 68 kg, Finale (F) – Siegerin: Leichtathletik , 200 m, Finale (F) – Siegerin: Gabrielle Thomas (USA)

, 200 m, Finale (F) – Siegerin: Boxen , bis 71 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer Omari Jones (USA) (M)

, bis 71 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (M) Boxen , bis 71 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer Lewis Richardson (Großbritannien) (M)

, bis 71 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (M) Boxen , bis 50 kg, Halbfinale – Bronze für Verliererin Nazym Kyzbaibay (Kasachstan) (F)

, bis 50 kg, Halbfinale – Bronze für Verliererin (F) Boxen , bis 50 kg, Halbfinale – Bronze für Verliererin Aira Villegas (Philippinen) (F)

, bis 50 kg, Halbfinale – Bronze für Verliererin (F) Boxen , bis 66 kg, Halbfinale – Bronze für Verliererin Janjaem Suwannapheng (Thailand) (F)

, bis 66 kg, Halbfinale – Bronze für Verliererin (F) Boxen , bis 66 kg, Halbfinale – Bronze für Verliererin Nien Chin Chen (Taiwan) (F)

, bis 66 kg, Halbfinale – Bronze für Verliererin (F) Boxen, bis 60 kg, Finale (F) – Siegerin: Kellie Harrington (Irland)

Mittwoch, 7. August

Marathon Gehen Staffel Mixed – Sieger: Spanien

Gehen Staffel Mixed – Sieger: Segeln , Einhandjolle, Medaillenrennen (F) – Siegerin: Marit Bouwmeester (Niederlande)

, Einhandjolle, Medaillenrennen (F) – Siegerin: Segeln , Einhandjolle, Medaillenrennen (M) – Sieger: Matt Wearn (Australien)

, Einhandjolle, Medaillenrennen (M) – Sieger: Sportklettern , Speed, Finale (F) – Siegerin: Aleksandra Miroslaw (Polen)

, Speed, Finale (F) – Siegerin: Gewichtheben , bis 61 kg (M) – Sieger: Fabin Li (China)

, bis 61 kg (M) – Sieger: Skateboard , Park, Finale (M) – Sieger: Keegan Palmer (Australien)

, Park, Finale (M) – Sieger: Leichtathletik, Stabhochsprung Finale, (F) – Siegerin: Nina Kennedy (Australien)

Stabhochsprung Finale, (F) – Siegerin: Ringen , Griechisch-Römisch bis 77 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Malkhas Amoyan (Armenien)

, Griechisch-Römisch bis 77 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Radsport-Bahnradrennen , Teamverfolgung, Bronze (M) – Sieger: Italien

, Teamverfolgung, Bronze (M) – Sieger: Radsport-Bahnradrennen , Teamverfolgung, Gold (M) – Sieger: Australien

, Teamverfolgung, Gold (M) – Sieger: Radsport-Bahnradrennen , Teamverfolgung, Finale - Bronze (F) – Sieger: Großbritannien

, Teamverfolgung, Finale - Bronze (F) – Sieger: Radsport-Bahnradrennen , Teamverfolgung, Finale - Gold (F) – Sieger: USA

, Teamverfolgung, Finale - Gold (F) – Sieger: Gewichtheben , bis 49 kg (F) – Siegerin: Zhihui Hou (China)

, bis 49 kg (F) – Siegerin: Synchronschwimmen , Team, Akrobatische Kür – Sieger: China

, Team, Akrobatische Kür – Sieger: Ringen , Griechisch-Römisch bis 77 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Akzhol Makhmudov (Kirgisistan)

, Griechisch-Römisch bis 77 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Ringen , Griechisch-Römisch bis 77 kg, Finale (M) – Sieger: Nao Kusaka (Japan)

, Griechisch-Römisch bis 77 kg, Finale (M) – Sieger: Ringen , Griechisch-Römisch bis 97 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Gabriel Alejandro Rosillo Kindelan (Kuba)

, Griechisch-Römisch bis 97 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Taekwondo bis 49 kg, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Mobina Nematzadeh (Iran)

bis 49 kg, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Leichtathletik , Diskuswurf, Finale (M) – Sieger: Roje Stona (Jamaika)

, Diskuswurf, Finale (M) – Sieger: Ringen , Griechisch-Römisch bis 97 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Uzur Dzhuzupbekov (Kirgisistan)

, Griechisch-Römisch bis 97 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Ringen , Griechisch-Römisch bis 97 kg, Finale (M) – Sieger: Mohammadhadi Saravi (Iran)

, Griechisch-Römisch bis 97 kg, Finale (M) – Sieger: Taekwondo bis 58 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Cyrian Ravet (Frankreich)

bis 58 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Ringen , Freistil bis 50 kg, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Yui Susaki (Japan)

, Freistil bis 50 kg, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Taekwondo bis 49 kg, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Lena Stojkovic (Kroatien)

bis 49 kg, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Ringen , Freistil bis 50 kg, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Ziqi Feng (China)

, Freistil bis 50 kg, Kampf um Platz 3 (F) – Siegerin: Taekwondo bis 58 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Mohamed Khalil Jendoubi (Tunesien)

bis 58 kg, Kampf um Platz 3 (M) – Sieger: Ringen , Freistil bis 50 kg, Finale (F) – Siegerin: Sarah Ann Hildebrandt (USA)

, Freistil bis 50 kg, Finale (F) – Siegerin: Leichtathletik , 400 m, Finale (M) – Sieger: Quincy Hall (USA)

, 400 m, Finale (M) – Sieger: Taekwondo bis 49 kg, Finale (Frauen) – Siegerin: Panipak Wongpattanakit (Thailand)

bis 49 kg, Finale (Frauen) – Siegerin: Boxen , bis 57 kg, Halbfinale – Bronze für Verliererin Yu Ting Lin (Taiwan) (F)

, bis 57 kg, Halbfinale – Bronze für Verliererin (F) Taekwondo bis 58 kg, Finale (M) – Sieger: Taejoon Park (Südkorea)

bis 58 kg, Finale (M) – Sieger: Leichtathletik , 3000 m Hindernislauf, Finale (M) – Sieger: Soufiane El Bakkali (Marokko)

, 3000 m Hindernislauf, Finale (M) – Sieger: Boxen , bis 57 kg, Halbfinale – Bronze für Verliererin Nesthy Petecio (Philippinen) (F)

, bis 57 kg, Halbfinale – Bronze für Verliererin (F) Boxen , über 92 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer Nelvie Raman Tiafack (Deutschland) (M)

, über 92 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (M) Boxen , über 92 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer Djamili-Dini Aboudou Moindze (Frankreich) (M)

, über 92 kg, Halbfinale – Bronze für Verlierer (M) Boxen , bis 63,5 kg, Finale (M) – Sieger: Erislandy Alvarez Borges (Kuba)

, bis 63,5 kg, Finale (M) – Sieger: Boxen, bis 80 kg, Finale (M) – Sieger: Oleksandr Khyzhniak (Ukraine)

Freitag, 9. August

07:30 Uhr: Marathonschwimmen , 10 km (M)

, 10 km (M) 10:00 Uhr: Tischtennis , Team, Spiel um Platz 3 (M)

, Team, Spiel um Platz 3 (M) 12:28 Uhr: Sportklettern , Bouldern & Lead, Lead Finale (M)

, Bouldern & Lead, Lead Finale (M) 12:50 Uhr: Kanu-Rennsport , Canadier Zweier 500 m, Finale A (F)

, Canadier Zweier 500 m, Finale A (F) 13:10 Uhr: Kanu-Rennsport , Kajak Zweier 500 m, Finale A (F)

, Kajak Zweier 500 m, Finale A (F) 13:30 Uhr: Kanu-Rennsport , Kajak Zweier 500 m, Finale A (M)

, Kajak Zweier 500 m, Finale A (M) 13:50 Uhr: Kanu-Rennsport , Canadier Einer 1000 m, Finale A (M)

, Canadier Einer 1000 m, Finale A (M) 14:00 Uhr: Hockey , Spiel um Platz 3 (F)

, Spiel um Platz 3 (F) 14:30 Uhr: Rhythmische Sportgymnastik , Einzel Mehrkampf, Finale

, Einzel Mehrkampf, Finale 15:00 Uhr: Gewichtheben , bis 89 kg (M)

, bis 89 kg (M) 15:00 Uhr: Tischtennis , Team, Finale (M)

, Team, Finale (M) 15:00 Uhr: Wasserspringen , 3 m Brett, Finale (F)

, 3 m Brett, Finale (F) 15:00 Uhr: Fußball , Spiel um Platz 3 (F)

, Spiel um Platz 3 (F) 16:00 Uhr: Volleyball , Spiel um Platz 3 (M)

, Spiel um Platz 3 (M) 18:00 Uhr: Fußball , Finale (M)

, Finale (M) 18:09 Uhr: Radsport-Bahnradrennen , Madison, Finale (F)

, Madison, Finale (F) 19:02 Uhr: Radsport-Bahnradrennen , Sprint, Finale – Rennen 2 (M)

, Sprint, Finale – Rennen 2 (M) 19:30 Uhr: Gewichtheben , bis 71 kg (F)

, bis 71 kg (F) 19:30 Uhr: Leichtathletik , 4 x 100 m Staffel, Finale (F)

, 4 x 100 m Staffel, Finale (F) 19:30 Uhr: Ringen , Freistil bis 57 kg, Kampf um Platz 3 (M)

, Freistil bis 57 kg, Kampf um Platz 3 (M) 19:38 Uhr: Radsport-Bahnradrennen , Sprint, Finale – Entscheidung (M)

, Sprint, Finale – Entscheidung (M) 19:40 Uhr: Leichtathletik , Kugelstoßen, Finale (F)

, Kugelstoßen, Finale (F) 19:45 Uhr: Leichtathletik , 4 x 100 m Staffel, Finale (M)

, 4 x 100 m Staffel, Finale (M) 19:55 Uhr: Ringen , Freistil bis 57 kg, Finale (M)

, Freistil bis 57 kg, Finale (M) 20:00 Uhr: Leichtathletik , 400 m, Finale (F)

, 400 m, Finale (F) 20:00 Uhr: Hockey , Finale (F)

, Finale (F) 20:05 Uhr: Ringen , Freistil bis 86 kg, Kampf um Platz 3 (M)

, Freistil bis 86 kg, Kampf um Platz 3 (M) 20:10 Uhr: Leichtathletik , Dreisprung, Finale (M)

, Dreisprung, Finale (M) 20:15 Uhr: Leichtathletik , Siebenkampf-Finale, 800 m (F)

, Siebenkampf-Finale, 800 m (F) 20:19 Uhr: Taekwondo bis 67 kg, Kampf um Platz 3 (F)

bis 67 kg, Kampf um Platz 3 (F) 20:30 Uhr: Ringen , Freistil bis 86 kg, Finale (M)

, Freistil bis 86 kg, Finale (M) 20:35 Uhr: Taekwondo bis 80 kg, Kampf um Platz 3 (M)

bis 80 kg, Kampf um Platz 3 (M) 20:50 Uhr: Ringen , Freistil bis 57 kg, Kampf um Platz 3 (F)

, Freistil bis 57 kg, Kampf um Platz 3 (F) 20:51 Uhr: Taekwondo bis 67 kg, Kampf um Platz 3 (F)

bis 67 kg, Kampf um Platz 3 (F) 20:55 Uhr: Leichtathletik , 10.000 m, Finale (F)

, 10.000 m, Finale (F) 21:00 Uhr: Beachvolleyball , Spiel um Platz 3 (F)

, Spiel um Platz 3 (F) 21:07 Uhr: Taekwondo bis 80 kg, Kampf um Platz 3 (M)

bis 80 kg, Kampf um Platz 3 (M) 21:14 Uhr: Breaking , B-Girls, Kleines Finale (F)

, B-Girls, Kleines Finale (F) 21:15 Uhr: Ringen , Freistil bis 57 kg, Finale (F)

, Freistil bis 57 kg, Finale (F) 21:23 Uhr: Breaking , B-Girls, Großes Finale (F)

, B-Girls, Großes Finale (F) 21:23 Uhr: Taekwondo bis 67 kg, Finale (F)

bis 67 kg, Finale (F) 21:30 Uhr: Boxen , bis 71 kg, Finale (M)

, bis 71 kg, Finale (M) 21:39 Uhr: Taekwondo bis 80 kg, Finale (M)

bis 80 kg, Finale (M) 21:45 Uhr: Leichtathletik , 400 m Hürden, Finale (M)

, 400 m Hürden, Finale (M) 21:47 Uhr: Boxen , bis 50 kg, Finale (F)

, bis 50 kg, Finale (F) 22:30 Uhr: Beachvolleyball , Finale (F)

, Finale (F) 22:34 Uhr: Boxen , bis 92 kg, Finale (M)

, bis 92 kg, Finale (M) 22:51 Uhr: Boxen, bis 66 kg, Finale (F)

Samstag, 10. August

08:00 Uhr: Leichtathletik , Marathon (M)

, Marathon (M) 09:00 Uhr: Golf , Runde 4 (F)

, Runde 4 (F) 10:00 Uhr: Handball , Spiel um Platz 3 (F)

, Spiel um Platz 3 (F) 10:00 Uhr: Tischtennis , Team, Spiel um Platz 3 (F)

, Team, Spiel um Platz 3 (F) 10:35 Uhr: Wasserball , Spiel um Platz 3 (F)

, Spiel um Platz 3 (F) 11:00 Uhr: Basketball , Spiel um Platz 3 (M)

, Spiel um Platz 3 (M) 11:30 Uhr: Gewichtheben , bis 102 kg (M)

, bis 102 kg (M) 12:28 Uhr: Sportklettern , Bouldern & Lead, Lead Finale (F)

, Bouldern & Lead, Lead Finale (F) 13:00 Uhr: Volleyball , Finale (M)

, Finale (M) 13:00 Uhr: Kanu-Rennsport , Kajak Einer 500 m, Finale A (F)

, Kajak Einer 500 m, Finale A (F) 13:20 Uhr: Kanu-Rennsport , Kajak Einer 1000 m, Finale A (M)

, Kajak Einer 1000 m, Finale A (M) 13:50 Uhr: Kanu-Rennsport , Canadier Einer 200 m, Finale A (F)

, Canadier Einer 200 m, Finale A (F) 14:00 Uhr: Rhythmische Sportgymnastik , Gruppe Mehrkampf, Finale

, Gruppe Mehrkampf, Finale 15:00 Uhr: Handball , Finale (F)

, Finale (F) 15:00 Uhr: Tischtennis , Team, Finale (F)

, Team, Finale (F) 15:00 Uhr: Wasserspringen , 10 m Turm, Finale (M)

, 10 m Turm, Finale (M) 15:35 Uhr: Wasserball , Finale (F)

, Finale (F) 16:00 Uhr: Gewichtheben , bis 81 kg (F)

, bis 81 kg (F) 17:00 Uhr: Fußball , Finale (F)

, Finale (F) 17:15 Uhr: Volleyball , Spiel um Platz 3 (F)

, Spiel um Platz 3 (F) 17:59 Uhr: Radsport-Bahnradrennen , Madison Finale (M)

, Madison Finale (M) 19:10 Uhr: Moderner Fünfkampf , Finale Laser-Run (M)

, Finale Laser-Run (M) 19:10 Uhr: Leichtathletik , Hochsprung, Finale (M)

, Hochsprung, Finale (M) 19:25 Uhr: Leichtathletik , 800 m, Finale (M)

, 800 m, Finale (M) 19:30 Uhr: Synchronschwimmen , Duett, Freie Kür

, Duett, Freie Kür 19:30 Uhr: Ringen , Freistil bis 74 kg, Kampf um Platz 3 (M)

, Freistil bis 74 kg, Kampf um Platz 3 (M) 19:40 Uhr: Leichtathletik , Speerwurf, Finale (F)

, Speerwurf, Finale (F) 19:45 Uhr: Leichtathletik , 100 m Hürden, Finale (F)

, 100 m Hürden, Finale (F) 19:55 Uhr: Ringen , Freistil bis 74 kg, Finale (M)

, Freistil bis 74 kg, Finale (M) 20:00 Uhr: Leichtathletik , 5000 m, Finale (M)

, 5000 m, Finale (M) 20:05 Uhr: Ringen , Freistil bis 125 kg, Kampf um Platz 3 (M)

, Freistil bis 125 kg, Kampf um Platz 3 (M) 20:19 Uhr: Taekwondo über 80 kg, Kampf um Platz 3 (M)

über 80 kg, Kampf um Platz 3 (M) 20:25 Uhr: Leichtathletik , 1500 m, Finale (F)

, 1500 m, Finale (F) 20:30 Uhr: Ringen , Freistil bis 125 kg, Finale (M)

, Freistil bis 125 kg, Finale (M) 20:30 Uhr: Gewichtheben , über 102 kg (M)

, über 102 kg (M) 20:35 Uhr: Taekwondo über 67 kg, Kampf um Platz 3 (F)

über 67 kg, Kampf um Platz 3 (F) 20:50 Uhr: Ringen , Freistil bis 62 kg, Kampf um Platz 3 (F)

, Freistil bis 62 kg, Kampf um Platz 3 (F) 20:51 Uhr: Taekwondo über 80 kg, Kampf um Platz 3 (M)

über 80 kg, Kampf um Platz 3 (M) 21:00 Uhr: Beachvolleyball , Spiel um Platz 3 (M)

, Spiel um Platz 3 (M) 21:07 Uhr: Taekwondo über 67 kg, Kampf um Platz 3 (F)

über 67 kg, Kampf um Platz 3 (F) 21:12 Uhr: Leichtathletik , 4 x 400 m Staffel, Finale (M)

, 4 x 400 m Staffel, Finale (M) 21:14 Uhr: Breaking , B-Boys, Kleines Finale (M)

, B-Boys, Kleines Finale (M) 21:15 Uhr: Ringen , Freistil bis 62 kg, Finale (F)

, Freistil bis 62 kg, Finale (F) 21:22 Uhr: Leichtathletik , 4 x 400 m Staffel, Finale (F)

, 4 x 400 m Staffel, Finale (F) 21:23 Uhr: Breaking , B-Boys, Großes Finale (M)

, B-Boys, Großes Finale (M) 21:23 Uhr: Taekwondo über 80 kg, Finale (M)

über 80 kg, Finale (M) 21:30 Uhr: Basketball , Finale (M)

, Finale (M) 21:30 Uhr: Boxen , bis 57 kg, Finale (F)

, bis 57 kg, Finale (F) 21:39 Uhr: Taekwondo über 67 kg, Finale (F)

über 67 kg, Finale (F) 21:47 Uhr: Boxen , bis 57 kg, Finale (M)

, bis 57 kg, Finale (M) 22:30 Uhr: Beachvolleyball , Finale (M)

, Finale (M) 22:34 Uhr: Boxen , bis 75 kg, Finale (F)

, bis 75 kg, Finale (F) 22:51 Uhr: Boxen über 92 kg, Finale (M)

Sonntag, 11. August