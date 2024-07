Triathlon : In dieser Sportart ist die Spannung schon vor den Wettbewerben groß, weil jedes Mal die Frage beantwortet werden muss: Kann in der Seine geschwommen werden oder ist sie doch zu schmutzig? Bei den Männern musste der Triathlon bereits verschoben werden. Sollte alles wie geplant laufen, gehen die Frauen über 1,5 km Schwimmen , 40 km Radfahren und 10 km Laufen um 8 Uhr an den Start. Aus Deutschland sind Laura Lindemann (Berlin), Lisa Tertsch (Darmstadt) und Nina Eim (Potsdam) dabei. Tim Hellwig (Saarbrücken), Jonas Schomburg (Hannover) und Lasse Lührs (Bonn) folgen dann im Rennen der Männer ab 10.45 Uhr. Wenn nicht noch mal alles umgeworfen wird.

Schießen: Am Mittwoch steht der Trap an, Tontaubenschießen. Die Schützinnen und Schützen müssen Scheiben treffen, die von einer Maschine in die Luft geschossen werden. Für Deutschland startet Kathrin Murche (Elsnig-Mockritz), der erste Teil der Qualifikation ist absolviert, am Mittwochmorgen folgt der zweite, am Nachmittag fällt die Medaillenentscheidung.

Beachvolleyball: Das Auftaktmatch haben Laura Ludwig und Luisa Lippmann verloren, ihr zweites Match am Mittwoch um 10 Uhr gegen die Schweizerinnen Tanja Hüberli/Nina Brunner sollten sie also gewinnen: Eine Stunde später gehen Svenja Müller und Cinja Tillmann gegen Barbora Hermannova/Marie-Sara Stochlova aus Tschechien auf den Sand am Eiffelturm.

Handball: Gegen Kroatien können die deutschen Handballer zumindest etwas länger schlafen als vor dem Spiel gegen Japan: Um 11 Uhr beginnt der dritte Spieltag für die Mannschaft von Alfred Gislason. Wenn sie auch diese Partie gewinnt, hätte sie den Einzug ins Viertelfinale praktisch sicher.

Reiten: Vor dem Schloss Versailles geht die Gold-Mission in der Dressur weiter. Die mehrmaligen Olympiasiegerinnen Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera und Isabell Werth mit Wendy visieren eine gute Ausgangsposition für die Einzel- und Mannschaftsentscheidung an. Werth beginnt ihre Kür um 11.25 Uhr, von Bredow-Werndl um 15.20 Uhr.

Rudern: Im Doppelvierer der Frauen gehören Pia Greiten (Osnabrück), Leonie Menzel (Düsseldorf), Tabea Schendekehl (Dortmund) und Maren Völz (Potsdam) zu den Favoritinnen. Wenn das Rennen um 12.38 Uhr beginnt, dürften die härtesten Rivalen die Boote aus Großbritannien und den Niederlanden sein. Der Doppelvierer der Männer mit Max Appel (Magdeburg), Tim Ole Naske (Hamburg), Anton Finger und Moritz Wolff (beide Berlin) starten um 12.26 Uhr.

Hockey: Den Klassiker ihres Sports gegen die Niederlande haben die deutschen Frauen knapp mit 1:2 verloren, nun sind sie vor dem Spiel gegen Frankreich (12.45 Uhr) Gruppenvierte und stehen unter Druck. Den deutschen Männern steht der Klassiker noch bevor, um 17.30 Uhr trifft der Gruppenzweite auf die Niederlande.

Basketball: Gleich zum Auftakt ist den Olympia-Debütantinnen Svenja Brunkhorst, Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius eine Überraschung gelungen: Sie haben die amtierenden Olympiasiegerinnen aus den USA 17:13 geschlagen. Ob sie gegen Australien (17.30 Uhr) direkt weitermachen mit dem Siegen?

Judo: Am Nachmittag gehen die Frauen in der Klasse bis 70 kg auf die Matte (17.38 Uhr), von den Deutschen ist Miriam Butkereit (Halle) dabei. Die Männer bis 90 kg starten um (18.09 Uhr), mit Eduard Trippel aus Rüsselsheim.

Kanuslalom: Die frühere Kanuslalom-Weltmeisterin Elena Lilik hat sich souverän für das Halbfinale qualifiziert, sie zählt nun zu den besten 18 Canadier-Fahrerinnen. Die nächste Runde finde um 15.30 Uhr satt, der Endlauf ist für 17.25 Uhr geplant. Nachdem Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk und Sideris Tasiadis die Medaillenränge verpasst haben, wartet der Deutsche Kanu-Verband (DKV) noch auf den ersten Podestplatz.

Fußball: Für Kapitänin Alexandra Popp und die DFB-Frauen steht das dritte und entscheidende Gruppenspiel an. Nach dem 3:0 gegen Australien und dem 1:4 gegen die USA würde ihnen ein Punkt gegen Sambia zum Weiterkommen reichen. Los geht’s um 19 Uhr.

Schwimmen: Über die 1500 Meter Freistil der Frauen geht es um 21.07 Uhr um die Medaillen. Favoritin ist die US-Amerikanerin Katie Ledecky, aber vielleicht gelingt ja einer der beiden Magdeburgerinnen Isabel Gose und Leonie Märtens eine Überraschung? Bei den Männern ist die Distanz mit 100 Metern Freistil deutlich kürzer, vom deutschen Team ist um 22.22 Uhr Josha Salchow (Heidelberg) dabei.