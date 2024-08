Leichtathletik : In der erstmals bei Olympia ausgetragenen Marathon-Mixed-Staffel geht Christopher Linke um 7.30 Uhr zusammen mit Saskia Feige an den Start. Die Staffel ersetzt die lange Einzelstrecke über 50 Kilometer, auf der Jonathan Hilbert vor drei Jahren in Japan mit Silber für eine von drei deutschen Leichtathletik-Medaillen gesorgt hatte. Linke und Feige müssen sich über die Marathondistanz von knapp 42,2 Kilometern aber auf viele Überrundungen einstellen.

Im Stabhochsprung hat sich Anjuli Knäsche auf kuriose Art und Weise das Weiterkommen gesichert. Die EM-Elfte blieb in der Qualifikation mit übersprungenen 4,40 Meter zwar 30 Zentimeter unter den geforderten 4,70 Meter. Doch das Kampfgericht entschied, gleich 20 (!) Springerinnen für das Finale um 18.15 Uhr zuzulassen. Die britische Gold-Anwärterin Molly Caudery blieb dagegen ohne gültigen Versuch, im Finale zählen daher Katie Moon (USA), Nina Kennedy (Australien) und Angelica Moser (Schweiz) zu den Favoritinnen.

Für das Finale im Diskuswurf (20.25 Uhr) hat sich Clemens Prüfer einen Platz unter den besten Acht als Ziel gesetzt. Vielleicht ist für den Magdeburger aber auch mehr möglich: In der Qualifikation benötigte er lediglich einen Versuch auf 66,36 Meter, um beim Finale dabei zu sein. Neben Prüfer übertrafen nur drei weitere Athleten die geforderten 66,00 Meter zur direkten Qualifikation. Prüfer war im vergangenen Mai mit 69,09 Meter in die Weltspitze vorgedrungen.

Handball: Auf das Team von Bundestrainer Alfred Gislason wartet um 13.30 Uhr im Viertelfinale das Duell mit dem Gastgeber. Die Franzosen spielten eine enttäuschende Vorrunde, weshalb es bereits in der Runde der letzten Acht zum Aufeinandertreffen mit dem überzeugenden Gruppensieger aus Deutschland kommt. Nach vier Siegen aus fünf Spielen ist das Selbstvertrauen beim DHB-Team groß.

Basketball: Frankreich heißt auch der Gegner der deutschen Basketballerinnen im Viertelfinale. Zwei Tage, nachdem die 3x3-Kolleginnen Gold gewonnen haben, wollen Satou Sabally und das Team um 18 Uhr ihrerseits einen großen Schritt in Richtung Medaillen machen. Die Form lässt hoffen, in der vermeintlichen Todesgruppe C war lediglich der Topfavorit aus den USA zu stark.

Radsport: In der Mannschaftsverfolgung geht es um 19.28 Uhr um die Medaillen, der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen kann aber maximal noch Bronze holen. In der Qualifikation belegten Franziska Brauße, Mieke Kröger, Lisa Klein und Laura Süßemilch mit 4:08,313 Minuten nur den fünften Rang und können sich in der ersten Runde am Mittwoch nicht mehr für das Finale um den Olympiasieg qualifizieren.

Boxen: Nelvie Tiafack hat eine Medaille bereits sicher, aber der Superschwergewichtler will mehr. Um 22.02 Uhr boxt der Kölner im Halbfinale in Roland Garros gegen Tokio-Olympiasieger Bachodir Jalolow. Gegen den schnellen Usbeken ist Tiafack trotz bislang überzeugender Auftritte leichter Außenseiter. Das erste deutsche Edelmetall im Boxen seit 2016 ist ihm nicht mehr zu nehmen, da die Halbfinal-Verlierer Bronze erhalten.

Alle Medaillenentscheidungen am Mittwoch