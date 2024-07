Zum vierten Mal Gold, zum dritten Mal Olympiasieger im Einzel: Vielseitigkeitsreiter Michael Jung gewinnt auch in Paris, ist erneut überwältigt – und dankt besonders seinem Pferd.

Von Gabriele Pochhammer, Paris

Er hat es noch mal getan. Michael Jung löste den Riemen von seinem Helm, riss ihn sich vom Kopf und schwenkte ihn in Richtung der jubelnden Menge. Olympiasieg Nummer vier für den Mann aus Horb, der in zwei Tagen 42 Jahre alt wird, zum dritten Mal Gold im Einzel. Das hat vor ihm in der Disziplin Vielseitigkeit noch niemand geschafft. Das reicht für einen lebenslangen Status als Legende.