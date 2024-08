So viel spontane Liebe war selten, so viel Umarmung, selbst in der Stadt der Liebe. Wenn die Nacht über Paris kommt, mit ihrer gewohnt übertriebenen Ladung an Romantik, steigt im Jardin des Tuileries die vasque in den Himmel – so muss man sie nennen, weiblich, am besten schon mal mit Großbuchstaben: Vasque – als gäbe es nur diese eine Feuerschale mit ihrem nur scheinbar brennenden Ballon, Symbol der Olympischen Sommerspiele von Paris. Denn ja, gab es je eine wie sie? Ihr Erfinder, der Designer Mathieu Lehanneur, sagte es bei einem Auftritt vor den Medien so: „Die Leute haben sie adoptiert.“ Und das trifft er schon sehr gut: amor populi, Volkes Liebe.

Jeden Abend also, irgendwann zwischen 20 und 22 Uhr, erhebt sich die „Vasque“ über die Dächer von Paris und bleibt da bis zwei Uhr morgens 60 Meter über dem Boden hängen, unheimlich instagrammable und populär. Nur ein paar Tausend Menschen dürfen in den Garten und aus der Nähe zuschauen: Die Eintrittskarten sind umsonst, aber eben limitiert.

SZ Plus Olympia : Wer profitiert von den Olympischen Spielen? Wie die Fußball-EM ist auch das anstehende Sportevent in Paris eine gigantische Geldmaschine. Wer daran besonders gut verdient – und warum es nicht die Sportlerinnen und Sportler sind. Von Uwe Ritzer

Doch es gibt ohnehin bessere Orte, um die Vasque zu fotografieren, spektakulärere Aussichtspunkte für Bilder, mit oder ohne Weitwinkel, die Kenner haben sie auf Listen festgehalten. Von der Rue de Rivoli etwa, südwestwärts: Vasque mit Eiffelturm. Oder von hinter dem Arc de Triomphe: Vasque im Triumphbogen. Oder vom Louvre: Vasque mit Glaspyramide, Arc de Triomphe du Carrousel und Obelisken an der Place de la Concorde, eine Achse. Oder vom linken Ufer der Seine: Vasque mit der Sacré-Cœur-Basilika auf dem Montmartre in der Ferne. Die Menschen warten auch mal stundenlang auf den richtigen Moment, auf das richtige Licht, wie man sonst auf die Eröffnung eines neuen Ladens wartet.

Der Ballon ist eine Reminiszenz an die Brüder Montgolfier – was symbolisiert Freiheit besser als ein Flugobjekt?

Und so hat Anne Hidalgo, die Pariser Bürgermeisterin, schon nach wenigen Tagen beantragt, dass die Vasque der Stadt auch nach den Spielen erhalten bleiben sollte, und zwar am liebsten genau da, wo sie jetzt ist. Der Jardin des Tuileries gehört dem französischen Staat, es entscheidet also der Präsident der Republik, per Dekret, und Emmanuel Macron findet die Idee natürlich ganz wunderbar. Es gilt nun nur noch, einige logistische und technische Fragen zu lösen. Wäre der Garten als dauerhafter Standort doch zu kompliziert, hätte die Stadtverwaltung für die Platzierung ein paar alternative Ideen, die sie erstmal aber lieber für sich behält.

Bevor die Vasque nun also bald zu einem neuen Wahrzeichen der Stadt aufsteigen wird, als Vermächtnis aus diesem hübschen Sommer 2024, müssen hier ein paar Dinge noch einmal gesagt sein: Nein, das Feuer in der Schale ist nicht wirklich Feuer, und die Unterseite des Ballons brennt nicht, das sieht nur so aus. Starke LED-Lampen erzeugen den Effekt, der Rauch kommt aus Düsen. Die ganze vermeintliche Wärme, sie ist kalt, elektrisch, aus erneuerbaren Energien. Der französische Stromkonzern EDF hat da mitgeholfen.

„Die Auftraggeber“, sagte Lehanneur und meinte damit die Stadt Paris und das olympische Organisationskomitee, „hatten viel Lust, mit diesem Projekt ein Risiko einzugehen, etwas zu wagen, was in der Geschichte der Olympischen Spiele noch niemand gewagt hatte.“ Damit die Nummer mit der vermeintlichen Entzündung der Flammenschale bei der Eröffnungsfeier am 26. Juli bis zuletzt geheim blieb, konnte man nur Teile davon proben, mit einem Kran. Immerhin: Der Regen, der an jenem Abend so biblisch fallen sollte, spielte keine Rolle.

Detailansicht öffnen Die „Vasque“ vom Louvre aus fotografiert. (Foto: Vincent Kalut/Photo News/Imago)

Die Vasque, so war der Plan, hätte nach den Olympischen und den Paralympischen Spielen wieder abgebaut werden sollen, also im September, jeder Bestandteil sollte recycelt werden. „Wir hatten bereits eine Serie von Sitzungen dazu gehabt, wie wir die Demontage vornehmen würden“, sagte Lehanneur. Ein bisschen wie beim Eiffelturm war das. Auch der sollte bekanntlich nach der Weltausstellung von 1900 wieder zerlegt werden, Stück für Stück, und brachte es ja dann mit der Zeit zu einer gewissen planetarischen Popularität.

„Nicht eine Sekunde dachten wir, dass die Vasque diese Spiele überleben würde“, gab Lehanneur zu. Bei der Projektierung hat sich der Designer, der auch die olympische Fackel entworfen hat, bei einem der drei Prinzipien der republikanischen Losung inspirieren lassen – bei der liberté, der Freiheit. „Was symbolisiert Freiheit mehr als dieser Abflug?“, sagte er. Der Ballon ist auch eine Reminiszenz an die Brüder Montgolfier, Joseph Michel und Jacques Étienne, beide Ingenieure, die 1783 den Heißluftballon erfanden, so etwas wie den ersten fliegenden Untersatz der Menschheit. Es fließt halt schon viel Frankreich zusammen in dieser Vasque, weiblich, mit Großbuchstaben und dem Zeug zur Ikone.