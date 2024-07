Von Claudio Catuogno, Paris

Angelique Kerber kommt noch mal erstaunlich viel rum auf ihrer letzten Reise als Tennisspielerin, auch unter touristischen Gesichtspunkten. Am Dienstag durfte sie sich in Paris einen der botanischen Gärten anschauen, den Jardin des Serres d’Auteuil. 515 Orchideenarten, 400 verschiedene Bromeliengewächse, dazu ein paar Araukarien, die sonst nur in Neukaledonien gedeihen. An den Blumen hatte Angelique Kerber allerdings nur wenig Interesse, ihr Augenmerk richtete sich auf ein Gewächshaus ganz am östlichsten Rand des Jardin des Serres, in dem sich, tatsächlich, ein kleines Tennisstadion verbirgt, der Court Simonne-Mathieu.