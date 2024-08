Erstmals seit 28 Jahren gewinnt wieder ein deutscher Springreiter bei Olympia im Einzel. Im Finale von Versailles zeigen Christian Kukuk und sein Wallach Checker einen fehlerfreien Ritt. Wie Ross und Reiter zusammenfanden – und was Fußballer Thomas Müller damit zu tun hat.

Von Gabriele Pochhammer, Versailles

Schon als er zum Stechen in die Arena von Versailles galoppierte, hatte der Springreiter Christian Kukuk aus Riesenbeck im Teutoburger Wald eine Medaille sicher, doch unklar war die Farbe. Als Anfangsreiter konnte er jetzt nur eines tun: die beiden folgenden Reiter so unter Druck setzen, dass sie nervös wurden und riskante Manöver eingingen. Das gelang. Und wie. Auf allerkürzestem Weg, teilweise schräg und mit nur ganz kurzem Anlauf, attackierte Kukuk die acht Hindernisse, bis zu 1,65 Meter hoch. Geschickt flog der westfälische Wallach Checker darüber. Und seine Gegner machten alsbald Fehler – und leisteten sich Strafpunkte an den Hürden.