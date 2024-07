Radsport: Im Cross-Country der Frauen geht ab 14.10 Uhr Nina Benz für das deutsche Team an den Start.

Bogenschießen: Im Teamwettbewerb (ab 16.48 Uhr) könnten die Weltmeisterinnen Katharina Bauer, Michelle Kroppen und Charline Schwarz nach der Goldmedaille greifen, insofern sie den Tag über ihre K.-o.-Runden gewinnen.

Judo: In der Klasse bis 52 Kilogramm (ab 16 Uhr) geht Mascha Ballhaus als WM-Dritte an den Start. Bei den Männern fallen Medaillenentscheidungen in der Klasse bis 66 Kilogramm.

Skateboard: Auf der Place de la Concorde steht um 17 Uhr das Street-Finale der Frauen auf dem Programm. Die Sportart ist erst seit den Spielen in Tokio 2021 olympisch.

Kanu-Slalom: Um 17.45 Uhr beginnt das Finale im Kajak-Einer, bei dem die zweimalige Weltmeisterin Ricarda Funk gute Chance auf eine Medaille hat. 2021 in Tokio wurde sie in dieser Disziplin schon einmal Olympiasiegerin.

Schwimmen: Als amtierende Weltmeisterin zählt Angelina Köhler im Finale über 100 Meter Schmetterling (20.40 Uhr) zu den Favoritinnen. Bei den Männern stehen am Abend auch noch das Finale über 400 Meter Lagen (20.30 Uhr) und 100 Meter Brust (21.44 Uhr) auf dem Programm.

Fechten: Für die Frauen geht es um die ersten Einzel-Medaillen mit dem Florett (ab 20.50 Uhr) und für die Männer mit dem Degen (ab 21.20 Uhr).

Teamsportarten

Reiten: Vor malerischer Kulisse am Schloss Versailles geht es für die deutschen Vielseitigkeitsreiter um 10.30 Uhr im Team und im Einzel weiter. Michael Jung, Christoph Wahler und Julia Krajewski sind im Geländeritt dabei.

Hockey: Am Vormittag spielen die deutschen Hockey-Frauen zum Auftakt in die Gruppenphase gegen Japan (10.30 Uhr), für die Männer geht es nach dem 8:2 gegen Frankreich am Samstag ohne Pause am Sonntagnachmittag (17 Uhr) gegen Spanien weiter. Wenn sie genauso effizient spielen, stehen die Chancen auf den nächsten Sieg gut: Gegen Frankreich war phasenweise jeder Schuss ein Treffer.

Beachvolleyball: Direkt am Eiffelturm beginnt für die deutschen Beachvolleyballerinnen die Vorrunde, Svenja Müller und Cinja Tillmann treffen um 12 Uhr auf die Französinnen Clemence Vieira und Aline Chamereau.

Handball: Nach der 22:23-Niederlage gegen Südkorea müssen die deutschen Handballerinnen im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden (14 Uhr) gewinnen, um ihre Medaillenhoffnungen aufrecht zu erhalten.

Fußball: Die DFB-Frauen haben mit dem 3:0-Sieg gegen Australien einen optimalen Start ins olympische Turnier erwischt. Am Sonntagabend (21 Uhr) wartet jedoch eine nicht minder schwierige Aufgabe: Olympia-Rekordsieger USA.